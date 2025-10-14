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Jornal das três, com edição do Miguel Vieira. Miguel, está a ser dia difícil para os cidadãos fora da União Europeia que chegam e partem do Aeroporto de Lisboa.

A coincidir com a entrada em funcionamento do novo sistema de controle eletrônico de passageiros, que vem pôr fim aos tradicionais carimbos nos passaportes. O diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, explica em declarações à Agência Lusa que o tempo de espera ronda a hora e meia.

Está a ser um dia crítico, porque há desafios que se colocam em termos tecnológicos. O tempo de processamento de fronteira aumentou substancialmente. Ou seja, para ter níveis de resposta a um ano, eu teria que duplicar as posições que existem em termos de fronteira para garantir o mesmo tempo. Como não há espaço no aeroporto, é evidente, não conseguimos fazer isso.

A terça-feira é, por norma, um dia mais complicado pelo fato de haver mais voos. João Ribeiro salienta que, apesar das dificuldades, a verdade é que não há postos de atendimento vazios.

A experiência é negativa. Há voos que são perdidos, há voos que podem ser cancelados, e temos que garantir que a fronteira é fluida. Infelizmente, apesar de termos todas as posições ocupadas, neste momento estamos com níveis superiores a 100%, ou seja, temos mais recursos do que aqueles que, olhando em termos de operação, seriam necessários. Nós presentemente estamos com tempos superiores a 90 minutos.

É dia difícil para os passageiros fora do espaço Schengen que acorrem ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Filas também é o que se tem registrado ao longo de todo o dia junto à AIMA, nos Anjos, em Lisboa.

Assim é, e vamos perceber porquê com a repórter do Observador, Matilde Sabino, que está precisamente a esta hora junto ao edifício da AIMA. Matilde, por quê? Por que é que estão a registrar estas filas?

Boa tarde, Miguel. Estão efetivamente aqui várias pessoas a fazer fila à frente da AIMA, com o simples objetivo tentar obter uma senha para poderem ter informações sobre o estado dos seus processos. Temos pessoas deitadas, outras sentadas ou no chão em cima de cartões, outras trouxeram mesmo cadeiras para poderem estar mais confortáveis. Algumas pessoas estão aqui a dormir desde domingo com o simples objetivo de conseguir ter essa senha. Algumas chegaram hoje, já a prever que vão aqui passar uma ou duas noites. Consegui falar com algumas dessas pessoas que estão à espera, que me disseram que as que já conseguiram obter senha e conseguir entrar e falar com os funcionários da AIMA para saber o estado do processo, muitas vezes a resposta que obtêm é que o estado do processo ainda está sob análise e acabam por sair daqui sem nenhuma informação complementar, apesar das condições desgastantes em que se encontram.

Matilde Sabino, repórter do Observador, a esta hora junto ao edifício da AIMA, onde se formam filas para, como aqui percebemos, os cidadãos que ali acorrem conseguirem obter uma senha para mais tarde poderem perceber, junto dos funcionários da AIMA, em que ponto se encontram os processos a correr termos na Agência para a Migração e Asilo.

O Presidente da República foi esta tarde confrontado com a reflexão de António Costa sobre o exercício dos poderes presidenciais.

O antigo primeiro-ministro assina o prefácio do livro da autoria do constitucionalista Vital Moreira, intitulado "Que Presidente da República para Portugal? Contra a tentação presidencialista". António Costa escreve que a legitimidade eleitoral reforçada dos presidentes em nada contribui para a estabilidade política. Acrescenta que todos os presidentes usaram o segundo mandato para confrontar a solução de governo existente, mesmo que desponto de maioria na Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado com estas considerações e sublinha que há um erro de interpretação das palavras de António Costa.

Primeiro, o doutor António Costa não diz isso. Não diz que o presidente, necessariamente, com legitimidade reforçada, é um fator de instabilidade, porque os fatos mostram exatamente o contrário. Porque é e deve ter a preocupação de ser um fator de estabilidade. Eu achei que é uma das funções de um presidente com o governo minoritário ser um fator de estabilidade, quer com o governo de esquerda, quer com o governo de direita.

A leitura de Marcelo Rebelo de Sousa das frases de António Costa plasmadas no prefácio do livro de Vital Moreira sobre os poderes presidenciais. O Presidente da República foi também confrontado com o desfecho das autárquicas do passado domingo. Diz Marcelo Rebelo de Sousa que não é possível fazer uma leitura nacional dos resultados.

As pessoas não acreditaram quando eu disse que cada autarquia era uma autarquia e que, portanto, havia decisões só compreensíveis por razões locais. E houve no poder local mudanças muito importantes

Houve muitos autarcas que terminaram o último mandato, mas mesmo naqueles que se recandidataram, houve mudanças. Essa é a força da democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, sobre os resultados das autárquicas de domingo. O chefe de Estado recusa uma leitura nacional deste desfecho.

O PSD analisou hoje os resultados das eleições de domingo. Concluiu que o bom desempenho do governo contribuiu para esse bom resultado dos social-democratas.

Que ganharam mais câmaras, incluindo os municípios mais populosos do país, Lisboa, Porto, Sintra e Gaia. A vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, elogia o desempenho dos autarcas do partido, mas não deixa de fazer uma leitura nacional dos resultados.

Para além de efeitos ou de elementos de caráter local que contribuíram para os bons resultados, há uma leitura nacional de que aquilo que está a ser feito em nome dos portugueses pelo governo é visto como positivo, traduzindo um projeto que é de caráter nacional e que abrange todo o território.

Leonor Beleza, em nome da direção do PSD, a cúpula dos social-democratas reafirma também a autonomia dos autarcas eleitos para decidirem construir ou não acordos de governação nas câmaras municipais.

Há uma prática que sempre existiu e que não é para ser alterada agora, dos eleitos locais, consoante as circunstâncias e aquilo que está em causa, encontrarem maneira de governarem de uma maneira efetiva as autarquias. Sabemos muito bem que, em muitos casos, é preciso estabelecer regras de proximidade e de acordos, mas isso é uma coisa que será resolvida em cada uma das autarquias, de acordo com as suas realidades.

Leonor Beleza sublinha a autonomia de cada autarca para decidir fazer coligações pós-eleitorais sem que exista uma orientação nacional do partido. Sobre a presidência da Associação Nacional de Municípios, garantida pelo PSD, com 138 presidências de câmara, ainda não há indicação de qual o autarca social-democrata que vai suceder a Luísa Salgueiro. Pedro Santana Lopes, eleito para um novo mandato à frente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, manifestou ontem disponibilidade para assumir estas funções de presidente da Associação de Municípios.

Vamos agora a alguns números. O Fundo Monetário Internacional revê em baixa a previsão do crescimento econômico para este ano.

Menos 0,1 pontos percentuais face à previsão de abril. O FMI antecipa agora uma subida do PIB de 1,9%. A estimativa fica também abaixo da previsão do governo, que conta terminar este ano com o PIB a subir 2%. Já em relação ao próximo ano, 2026, o FMI está agora mais otimista, prevê um crescimento de 2,1%, mais quatro décimas face à última previsão.

Vamos agora até ao Médio Oriente. Subiu para sete o número de mortes nos confrontos desta manhã com as Forças de Defesa de Israel.

O exército israelita confirma que abriu fogo contra um grupo de palestinianos que se dirigia de forma suspeita a militares israelitas no norte da Faixa de Gaza. De acordo com o comunicado das IDF, os militares israelitas terão lançado vários avisos antes de alvejar o grupo de palestinianos. Hamas e Israel trocam agora acusações sobre a violação do cessar-fogo.

O governo espanhol vai enviar tropas para a Faixa de Gaza, militares que devem fazer parte de uma força de manutenção de paz.

É uma garantia hoje deixada pelo primeiro-ministro espanhol, em entrevista à Cadena SER, rádio da Espanha. O acordo de cessar-fogo, assinado entre Israel e o Hamas, prevê a criação de uma força multinacional que se vai instalar no enclave. Pedro Sánchez assegura que se a ideia for por diante, então Espanha diz "presente".

Neste momento, não temos a certeza de qual será a materialização desse aspecto de segurança que tem que ser assegurado em Gaza, mas em todo caso, quero ser honesto. Se for criada uma força de paz, Espanha quer estar lá, quer ter uma presença ativa, não só na reconstrução, mas também nesse horizonte de paz, para representar a nossa convicção moral relativamente ao direito internacional, que tem sido claramente atropelado na Palestina.

Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, pede que os principais responsáveis pelo conflito em Gaza sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional. O Observador contactou o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros para perceber se Portugal conta também fazer parte desta força de paz. Numa resposta enviada ao Observador, o governo sublinha que ainda é prematuro falar sobre o eventual contributo de Portugal.

Temos agora as notícias de âmbito local.

Os enfermeiros do Hospital Rainha Dona Leonor, nas Caldas da Rainha, convocaram dois dias de greve para o final deste mês. Numa nota de imprensa, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses revela que o motivo da greve, 30 e 31 de outubro, é a falta de resposta da administração à proposta de carreira de enfermagem apresentada a 27 de junho. A decisão foi tomada em plenário. Abrem hoje as candidaturas às bolsas de estudo de Ovar. O apoio municipal dirige-se a alunos do ensino superior com idade igual ou inferior a 25 anos e que residam no Conselho há pelo menos dois. As candidaturas decorrem até o próximo dia 24. Em Ourém, um projeto para a instalação de videovigilância vai ser alargado a vários pontos do Conselho. Os custos com a aquisição e instalação do sistema vão ser suportados pelo município. A gestão do sistema fica a cargo das forças de segurança. O projeto inicial previa a instalação apenas em Ourém, mas agora as câmaras de videovigilância vão chegar também a Fátima, ao Castelo, a Cacharias e a Freixanda. Um jovem perto de 18 anos foi morto a tiro na noite passada, no Barreiro, um tiro no peito. O crime aconteceu perto das 11 da noite, na via pública, numa rua do Lavradio. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM. Não houve qualquer detenção de suspeitos. A Festa do Cinema Francês regressa hoje ao Centro Cultural de Cascais. O evento começa às 21h30 com o filme "Parti", Um Dia, de Amélie Poulin. A Festa do Cinema Francês decorre até quinta-feira, dia 16, e conta com várias sessões a €6.