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Vamos às notícias com o Miguel Cordeiro. Este é o Jornal das Três, edição do Miguel Cordeiro. Em destaque, Miguel, o PS quer prazos mais reduzidos do que o PSD na nova Lei da Nacionalidade.

É uma das principais diferenças entre o projeto já apresentado pelo governo e as alterações apresentadas. Diz o PS que nesta lei, é importante existir o maior consenso possível e entende que os prazos devem ser mais equilibrados do que propõe a Aliança Democrática. Dá como exemplo os atrasos na regularização de processos na AIMA.

São conhecidos os atrasos significativos que se verificam. Aliás, ainda hoje, se estivemos atentos à televisão, verificamos a situação bastante dramática que se está a verificar à porta da AIMA, por uma decisão algo irrefletida do governo de não prever a possibilidade da renovação de títulos, o que está a gerar grande comoção e grande dificuldade em muitas pessoas. E também se pode projetar na nacionalidade e por isso é que nos parece que os prazos devem ser mais adequados.

Posição de Pedro Delgado Alves, o PS defende um período de cinco anos para obtenção de nacionalidade para os cidadãos da União Europeia e da CPLP, ao contrário dos sete, que são propostos pela Aliança Democrática. Para cidadãos de outras nacionalidades, defende um prazo de sete anos, ao contrário dos 10 propostos pelo governo. Portanto, o governo quer sete anos para a União Europeia e CPLP e 10 anos para todos os restantes cidadãos. O PS quer cinco anos para cidadãos da União Europeia e da CPLP e sete para todos os restantes. Também nas questões jurídicas, há divergências, com os socialistas a defenderem a queda da pena acessória de perda de nacionalidade e manutenção do atual regime de impedimento de acesso à cidadania portuguesa para condenados a penas de prisão superior a três anos. Isto foi também explicado por Pedro Delgado Alves.

De facto, só abranger os cidadãos que têm outra nacionalidade levaria a que duas pessoas, pela mesmíssima prática do mesmo ilícito, uma corre o risco de ver aplicada a sanção de perda da nacionalidade, a outra não. Portanto, pode, no limite, gerar situações de desigualdade. E depois também o elenco que o governo propõe de crimes que podem levar à pena de perda de nacionalidade também nos parece excessivamente longo e exagerado.

Pedro Delgado Alves e as propostas de alteração do Partido Socialista, que devem ser discutidas durante a próxima semana na Assembleia da República.

O Parlamento aprovou a redução do IRC para 19% já no próximo ano.

Isto foi aprovado esta manhã também, ou início da tarde, na verdade. A redução da taxa geral foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, mas também do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN e do JPP. A restante esquerda votou contra. Esta nova taxa prevista no diploma aplica-se aos rendimentos que as empresas obtiverem no ano de 2026.

Também no Parlamento foi aprovado o projeto do Chega, que proíbe a ocultação do rosto no espaço público.

Aprovado com votos a favor de toda a direita, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS a votarem a favor. Em sentido diverso, PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda a votar contra. O grande objetivo desta medida é proibir a utilização de burcas no espaço público. O projeto agora vai ser discutido na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais.

Durante um almoço-comício em Viana do Castelo, Henrique Gouveia e Melo voltou a falar sobre a Lei dos Estrangeiros.

Já tinha falado durante a manhã, numa visita ao Estaleiro Naval em Viana do Castelo, criticou a Lei de Estrangeiros. E agora, pela hora de almoço, num almoço com empresários em Viana do Castelo, o almirante Henrique Gouveia e Melo diz que se trata de uma lei feita com emoção e não com informação.

A imigração passou a ser um tema principal das eleições. Sem imigração, o nosso país ainda empobrecia mais. Portanto, alguém que me explique como é que nós não vamos empobrecer, garantir a Segurança Social expulsando os imigrantes todos. Por favor, expliquem-me. Se me explicarem de forma lógica, eu ponho-me desse lado. Mas não há lógica nisto, há emoção. A informação não nos chega. Nós não estamos a decidir com informação. Estamos a decidir com emoção.

Antes deste discurso de Henrique Gouveia e Melo, falou Rui Rio, o mandatário da candidatura. Sublinha que a independência na Presidência da República é essencial.

E, portanto, o pior que podia acontecer é que o presidente da República fosse oriundo de um dos partidos. Portanto, mais do que nunca, aconselhamos o país a ter um presidente da República completamente equidistante. Equidistante quer dizer que não vai tratar mal ninguém, nem vai tratar especialmente bem ninguém. Vai ser equidistante, vai ser o fiel da balança, vai permitir estabilidade política, porque não tem nenhuma família política a pressioná-lo.

Rui Rio acusa as atuais governações de falta de coragem para fazer reformas na Justiça e no Estado e reforça que é importante combater o centralismo.

António Filipe volta a apelar ao voto à esquerda. O comunista diz que é o único candidato nas presidenciais em condições de defender a Constituição.

Em visita à aldeia do Piodom, onde aconteceu o incêndio com a maior área ardida registrado neste ano, o candidato apoiado pelo PCP diz que tem a capacidade de unir a esquerda em torno desta candidatura e deixou farpas aos candidatos que assumiram responsabilidades no passado.

Eu acho que é uma candidatura com capacidade para unir as pessoas de esquerda no nosso país, e eu digo os democratas em geral. Eu creio que candidatos que têm grandes responsabilidades, pelo seu passado político, pelo seu presente, por aquilo que pensam, por aquilo que defendem, que têm grandes responsabilidades na situação em que o país está, eu creio que não dão exemplo de alinhamento com aquilo que são os princípios constitucionais.

As críticas de António Filipe ainda hoje voltou a recusar abandonar a candidatura para apoiar o socialista António José Seguro.

Fernanda Câncio e outras duas testemunhas do círculo íntimo de José Sócrates vão ser ouvidas em tribunal na próxima semana no julgamento da Operação Marquês.

Vão ser inquiridas entre terça e quarta-feira em sessões onde devem ser confrontadas com um conjunto de escutas e mensagens trocadas com o antigo primeiro-ministro sobre várias despesas. Em causa está a maneira como terão beneficiado do dinheiro despendido por José Sócrates em viagens e várias outras ocasiões. Os gastos eram assumidos pelo antigo governante, mas de acordo com a acusação do Ministério Público, eram suportados por Carlos Santos Silva. Nenhuma das três mulheres foi acusada no âmbito deste processo. Fernanda Câncio nunca foi considerada suspeita por se considerar que não tinha consciência da alegada origem ilícita dos fundos em causa e que não sabia que as despesas eram pagas por Santos Silva.

O presidente da Ucrânia e dos Estados Unidos encontram-se hoje em Washington a um encontro às 18h, hora de Lisboa.

A informação está a ser avançada pelo Kyiv Independent, que fala no almoço com duração de cerca de uma hora e depois Donald Trump vai partir para a Flórida. Entretanto, Zelensky já se reuniu com empresas norte-americanas do setor da energia. Numa nota na rede social X, o líder ucraniano escreve que foram discutidas as necessidades urgentes do momento e acrescenta que alertou para os ataques da Rússia ao sistema energético da Ucrânia e para a necessidade de restaurar as instalações afetadas o mais rapidamente possível.

Vamos às notícias de âmbito local.

Começa hoje a conferência Sounds in Museum, no novo Museu Nacional de Música, um museu em Mafra. A conferência termina domingo, reúne especialistas que vão debater o impacto do som no futuro dos museus. A abertura oficial deste Museu Nacional da Música ao público está agendada para o dia 22 de novembro. A Marinha coordnou hoje de madrugada o resgate de um homem que seguia a bordo de um navio mercante que navegava ao largo de Aveiro. O homem de 36 anos e de nacionalidade indiana, lançou um pedido de auxílio pelas 3h porque estava com fortes dores no peito e com dificuldades respiratórias. A Marinha informou também que o homem seguiu para uma unidade hospitalar. O navio estava a caminho do Egito. A CP informa que amanhã e domingo, a circulação entre as estações de Torres Vedras e Caldas da Rainha vai ser feita em transporte rodoviário. A intervenção decorre no âmbito das obras em curso na Linha do Oeste, que obrigam à substituição temporária do serviço ferroviário por transporte rodoviário nos comboios durante este fim de semana. Amanhã é inaugurado o Carrascal Disc Golf Course em Alvaiázere, no distrito de Leiria. Este é um investimento da Câmara Municipal de Alvaiázere no disc golf, uma modalidade semelhante ao golf que usa um disco de plástico em vez de uma bola. E o objetivo é captar mais turismo estrangeiro. A inauguração é às 17h. O Seixal recebe amanhã de manhã a edição deste ano do Encontro Interartes Marciais. A programação permite experimentar várias artes marciais como karaté, jiu-jitsu, taekwondo, judo e capoeira. A participação é gratuita. Para fechar, o Centro Interpretativo do Património da Afurada, em Gaia, divulgou hoje que vai receber no dia 25 o evento Linguarudos. É um evento imersivo para crianças e jovens, que inclui atividades de experimentação científica, reflexão cultural, experiências sensoriais e momentos de convívio. O programa chama-se Linguarutos: Narrativas e Múltiplas Linguagens e é organizado pela companhia Imaginar do Gigante.