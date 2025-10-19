Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Atualizar as notícias. Jornal das três, com José Rafael Lopes. Arranquei a esta hora à Comissão Nacional do PS, onde o PS deve tornar oficial o apoio de António José Seguro na corrida a Belém.

Apoio que deverá ser proposto por José Luís Carneiro e Carlos César, que surge quatro meses depois do antigo secretário-geral do partido avançar com a candidatura à Presidência da República. A reunião do órgão máximo do PS vai decorrer em Penafiel, no distrito do Porto. É lá que está a repórter da Rádio Observador, a Maria Rego. Maria, o que é que está em cima da mesa nesta reunião, sendo que há aqui já um ligeiro atraso?

Está agendada para esta hora a Comissão Nacional do Partido Socialista, aqui em Penafiel, mas, para já, aguardamos que comece. Está, como dizias, com um ligeiro atraso. Como temas em destaque, está a proposta conjunta do secretário-geral e do presidente do partido, Carlos César, para apoiar António José Seguro nas próximas eleições presidenciais. Sobre este tema, recordo que Seguro disse, na passada quinta-feira, que tomou boa nota desta proposta do apoio do PS, mas reiterou que tem uma candidatura aberta porque o Presidente da República deve estar, e cito: "Acima dos partidos". Em cima da mesa, para esta reunião, está ainda a análise dos resultados do PS nas eleições autárquicas, nas quais o partido deixou de ser a principal força política local, perdeu a liderança na Associação Nacional de Municípios e falhou as presidências de Câmara, quer do Porto, quer de Lisboa. Ainda assim, conseguiu cumprir a meta de aumentar o número de capitais de distrito, tendo como principais vitórias a conquista de Évora, Faro, Coimbra, Bragança e Viseu. Para o arranque desta comissão política, José Luís Carneiro vai fazer um discurso inicial no qual os jornalistas poderão estar presentes. A reunião segue depois apenas com os membros do Partido Socialista à porta fechada. O órgão máximo do PS vai permanecer a norte, com as jornadas parlamentares a decorrer entre amanhã e terça-feira em Penafiel.

A jornalista Maria Rego vai acompanhar esta reunião da Comissão Nacional do PS, onde o partido deve tornar oficial o apoio a António José Seguro na corrida à Presidência da República.

Está a decorrer até o final do dia de hoje uma operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa. Foram detidos suspeitos e apreendidas toneladas de drogas.

Informação confirmada pela PSP. A operação, que começou na sexta-feira, deve terminar ao final do dia de hoje. Foram apreendidas várias toneladas de haxixe, armas de fogo e detidos vários suspeitos, detidos esses que vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira. A PSP promete apresentar os resultados desta operação em conferência de imprensa, mas não há, para já, uma data marcada.

E em Gaza, o cessar-fogo está em risco. O primeiro-ministro israelita ordenou hoje ações vigorosas contra alvos terroristas no enclave.

Mensagem de Benjamin Netanyahu que não esclarece se isto significa o fim do cessar-fogo, que dura há nove dias, mas pede essas ações militares em Gaza. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu consultou o ministro da Defesa e os chefes do setor da segurança antes de avançar com esta ordem. Israel já tinha lançado esta manhã uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de atacar uma escavadora militar israelita que servia para destruir túneis da organização terrorista. Há também vários ministros do governo israelita que pedem a Benjamin Netanyahu que retome os ataques no enclave com maior regularidade. Esta manhã, oito pessoas morreram, três ficaram feridas na Faixa de Gaza.

E numa altura em que o cessar-fogo está em risco em Gaza, o Papa Leão XIV apela à paz na Terra Santa.

No final da missa na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa rezou pelos países afetados pela guerra e pediu para que os líderes mundiais se empenhem na solução dos conflitos.

"Confiamos a nossa oração contínua pela paz na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais de conflito, à intercessão de Nossa Senhora e dos novos santos. Que Deus conceda a todos os líderes sabedoria e perseverança para avançar na busca por uma paz justa e duradoura".

Declarações do Papa perante milhares de pessoas que participaram na Eucaristia, onde decorreu a canonização de sete beatos e beatas de vários países.

E o ministro da Administração Interna francês explica que as joias roubadas do Museu do Louvre, em Paris, têm um valor inestimável.

Já foi encontrada uma das nove joias roubadas. De acordo com o jornal Le Parisien, é a coroa da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. A polícia local diz que foi encontrada com alguns danos. O ministro da Administração Interna francês garante que está a fazer tudo o que é possível para que se possam encontrar as outras joias o mais rápido possível.

E o vereador na Câmara Municipal de Paris, Hermano Sanchez Ruivo, considera que houve faltas de meios de segurança no assalto ao Museu do Louvre, em Paris.

Há quatro meses, o museu foi encerrado devido a uma greve dos trabalhadores. Em causa estava a falta de profissionais para garantir a segurança do museu. Em entrevista à Rádio Observador, o vereador na Câmara Municipal de Paris diz que o espaço onde aconteceu o assalto, na Galeria Apolo, poderia, no entender de Hermano Sanchez Ruivo, ter muito mais segurança.

Tendo em conta o profissionalismo do assalto, receio que as medidas de segurança nunca serão suficientes, até porque justamente têm a ver com a evolução também das tecnologias, que não é apenas na defesa, é também no ataque. E portanto, sabemos que é uma questão também de meios e claramente a questão dos meios fica sobre a mesa, porque não é apenas a questão da segurança técnica, é também a questão da segurança humana. E, por exemplo, o espaço onde aconteceu o assalto está completamente ao oposto das principais entradas e do público e dos trabalhadores. Portanto, tem a ver realmente com zonas que merecem ainda mais cuidado.

Hermann Sanchez Ruivo, entrevistado pela jornalista Francis Carret, fala ainda num assalto complexo realizado por profissionais.

A especificidade deste roubo é que claramente foi realizado por profissionais que prepararam bem. É difícil saber se tiveram algum apoio interno, até porque a forma de operarem tem muito a ver com as questões de segurança, que são sempre a parte mais difícil num edifício desse tamanho. Não foi uma encomenda, algo que tem a ver com o mercado dos roubos dessa qualidade, desta importância, que infelizmente pode passar por desfazer a obra para vender pedras soltas, por exemplo.

O vereador na Câmara Municipal de Paris garante que as autoridades estão no local para perceber o que se passou e para encontrar os assaltantes o mais rápido possível.

Para já, sete minutos para lá das 15h, José, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Leiria. A GNR apreendeu mais de meia tonelada de pescada branca sem o tamanho permitido por lei. A ação de fiscalização foi realizada na quinta-feira, no Conselho da Nazaré. A pesca foi entregue a instituições de solidariedade social. Em Lisboa, os apoiantes do coletivo português Climáximo pintaram esta manhã uma nova faixa bus na Avenida de Roma. Em comunicado, o grupo diz que a ação teve como objetivo reivindicar um sistema de transportes públicos grátis, acessíveis e elétricos para todos. A Climáximo reforça ainda a necessidade de descarbonizar o setor dos transportes até 2030. Em Aveiro, a Agência Portuguesa do Ambiente está a repor areia nas praias onde a erosão tem sido mais evidente. A operação decorre nas praias da Barra e também na Praia de Costa Nova e em Ílhavo. Numa área de 600m vão ser colocados 140 mil m³ de areia. A intervenção deve terminar nas próximas três semanas. A empresa de transportes metropolitanos do Porto quer manter a travessia de barco no Rio Douro, entre a Afurada e o Cais do Ouro. O período experimental iniciado em junho termina no dia 26 deste mês e a embarcação vai deixar de navegar até que exista uma decisão por parte dos novos executivos das Câmaras Municipais do Porto e de Gaia. Entre julho e setembro, foram transportadas mais de 20 mil pessoas nesta travessia fluvial entre a Afurada e o Cais do Ouro. No Seixal, o presidente da Câmara, Paulo Silva, recebeu o prêmio Personalidade do Ano, da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. A distinção foi atribuída ao autarca pelo contributo na construção do primeiro pavilhão nacional dedicado às modalidades no gelo, uma parceria entre a federação e o município. Esta infraestrutura vai acolher hóquei no gelo, patinagem artística, patinagem de velocidade e também curling. Nas Caldas da Rainha, no dia 21 deste mês realiza-se mais uma sessão do Diga 33, Poesia no Teatro, evento marcado para às 21h30, na sala estúdio do Teatro da Rainha. Henrique Fialho recebe a escritora, poeta e dramaturga Gisela Casimiro para uma conversa sobre literatura e racismo.

José Rafael Lopes com o Jornal das 3.