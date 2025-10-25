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Vamos atualizar a informação. Vamos às notícias das 15h, com o José Rafael Lopes. José, Mariana Mortágua vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda.

A líder bloquista anunciou que não vai recandidatar à liderança do partido. A informação foi transmitida aos militantes através de uma carta da própria coordenadora nacional do Bloco. Mariana Mortágua reconhece que não conseguiu impedir a tendência de diminuição do Bloco de Esquerda no espaço político e avisa que a esquerda está a passar por um momento complicado. A decisão é conhecida a um dia da reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. Para esta tarde, Mariana Mortágua agendou uma conferência de imprensa para explicar esta decisão.

Luís Marques Mendes diz que as medidas anunciadas pelo governo para a saúde são positivas, no entanto, recomenda prudência nos próximos tempos.

O candidato presidencial diz que é preciso esperar para ver se as medidas do executivo vão resolver problemas. O governo anunciou ontem várias iniciativas para o setor da saúde, entre elas a criação de um novo modelo de urgências regionais e o novo sistema nacional de acesso a consultas e cirurgias. O candidato presidencial considera que as medidas estão numa boa direção, mas diz Marques Mendes que a prudência é boa companheira.

As medidas que vi ontem anunciadas parecem medidas positivas. Parecem medidas na boa direção, sobretudo, por exemplo, criar uma urgência regional em Setúbal. Mas atenção, eu gosto muito de ser prudente nestas matérias. É preciso ver para crer. Elas podem ser medidas positivas no papel, mas depois não chegar às pessoas. Portanto, eu recomendaria muita prudência para ver se estas medidas vão, de facto, resolver problemas em concreto. Positivas no anúncio, mas do anúncio até à prática muitas vezes vai um caminho muito longo. Portanto, é melhor aguardar para ver e ver para crer.

Luís Marques Mendes, na sessão de tomada de posse de Ricardo Araújo como presidente da Câmara de Guimarães. O autarca venceu a eleição pela coligação Juntos por Guimarães, que junta PSD e CDS.

Destaque agora para a Lei da Nacionalidade. O PSD volta a pedir responsabilidade aos partidos, o PS reforça as linhas vermelhas e o Chega continua a exigir uma lei mais robusta.

Depois de o PSD ter anunciado que não vota a favor das alterações à Lei da Nacionalidade, a viabilização do diploma fica nas mãos do Chega. A votação final está marcada para terça-feira e este foi o tema do Explicador esta manhã aqui na Rádio Observador. Cristina Rodrigues, deputada do Chega, diz que o partido não vai abdicar das propostas que fez.

A nosso ver, uma pessoa que comete um crime, por exemplo, de terrorismo, não havia necessidade de haver esta avaliação, devia ser uma coisa automática. Por outro lado, temos a questão da perda da nacionalidade só poder ocorrer nos primeiros 10 anos. E também nos parece insuficiente. Ou seja, se a pessoa realmente comete determinados atos em Portugal, parece-nos então que é evidente que não há aqui uma integração total com a nossa comunidade.

Já Pedro Delgado Alves, do PS, também insiste nas linhas vermelhas do partido. Diz que há pontos que os socialistas consideram inconcebíveis para que a lei seja aprovada.

Onde nos parece que não dá para ceder, por assim dizer, é que, de facto, esta lei, para além desta dureza rápida no aumento dos prazos e, portanto, abrupta, repentina, não acautela devidamente a situação das pessoas que têm expectativas legítimas de ver a sua situação, pelo menos, ter aqui alguns períodos de transição. Não há nenhum regime transitório para as pessoas que reúnem os requisitos para adquirir a nacionalidade, portanto, não vão ter quaisquer prazos, por muito curto que seja. Nós propúnhamos três meses para apresentar os seus requerimentos, mesmo quando preenchem integralmente os requisitos que estão na lei.

Já o deputado do PSD, António Rodrigues, pede que os partidos aprovem a proposta de alteração à Lei da Nacionalidade e reforça o apelo à responsabilidade.

Portugal precisa de uma nova lei da nacionalidade, precisa de uma lei moderna, adaptada aos tempos novos, quer em termos daquilo que acontece na Europa, quer aquilo, principalmente, que acontece no país. A segunda questão é a necessária responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos aqui. Nós, desde o início, que abrimos a oportunidade de se todos pronunciarem, de todos trocarem impressões conosco, até ao fim.

António Rodrigues no Explicador, esta manhã, aqui na Rádio Observador. A votação final está marcada para terça-feira. O presidente da República foi ontem questionado pelos jornalistas sobre a Lei da Nacionalidade, mas diz que só se vai pronunciar depois da votação final.

Passamos às eleições no Benfica. Mais de 34 mil sócios votaram até ao meio-dia nas eleições presidenciais.

Número revisto na última hora pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Encarnados. A afluência às eleições presidenciais no Benfica está elevada. Em 2021, votaram 40 mil sócios em todo o ato eleitoral. Neste momento, o número de sócios que votou já ultrapassa os 34 mil, sendo que as urnas para eleger o próximo presidente do Benfica estão abertas até às 22h.

José, já votaram todos os seis candidatos à presidência.

Luís Filipe Vieira foi o último a votar. Fê-lo no Seixal, à entrada para o local onde votou. O ex-presidente não tem dúvidas de que o recorde da afluência nas eleições do Benfica vai ser batido.

O Benfica está de parabéns. Com certeza vai ser o maior ato eleitoral de sempre. E no fim, lá veremos todos o que é que vai suceder.

Expectativas para o dia de hoje, para esta madrugada, que será longa?

Não, não vai ser longa. Para mim, vou dormir, já lhe adianto.

Quer fazer um apelo aos sócios do Benfica?

Não, agora já está. Agora não falamos disso.

Todos os outros candidatos votaram no Estádio da Luz. Rui Costa diz que está confiante. O atual presidente das Águias fala num dia bonito para o Benfica.

Um dia muito importante para a vida do Benfica e, portanto, estou feliz com isso. Estou confiante, mas isso já o estava desde o princípio. Agora estou no último dia, mas acima de tudo feliz pelo Benfica. É um dia muito importante, um dia bonito. Que corra tudo bem, faço esse apelo. Que corra tudo dentro da democracia

Já João Noronha Lopes, o candidato da lista EF, realça a participação dos sócios.

A decisão será dos sócios. Eu sinto um grande desejo de mudança. Procurei fazer uma campanha para esclarecer os sócios, não só em Lisboa, mas fora de Lisboa. Agora a decisão está nas mãos deles, os sócios do Benfica são soberanos. Nós somos o maior clube democrático do mundo e eu tenho uma grande confiança nos sócios.

Já preparou o discurso de vitória?

Não, eu hoje estou aqui com a minha família por votar. É o que nós queremos, é votar.

Martim Meyer deixa um apelo aos sócios, pede uma lição de democracia.

Gosto muito de ver a afluência das pessoas. Achava interessantíssimo conseguirmos bater o recorde mundial de eleições num clube. Isso mostra aquilo que o Benfica é, isso mostra aquilo que eu tenho dito, somos muito mais do que um clube português, somos um clube do mundo e, portanto, apelo a que os sócios continuem a vir votar até às 22h, porque vamos bater esse recorde e vamos dar uma lição de democracia.

Já Cristóvão Carvalho acredita que a madrugada pode trazer surpresa nestas eleições.

Há uma segunda volta e os benfiquistas, nessa perspetiva, seguramente vão demonstrar que querem uma vivacidade dentro do clube e que a alternativa seguramente será decidida numa segunda volta e não numa primeira volta.

Fechamos com João Diogo Mantegas, que considera que a adesão às eleições é inacreditável.

Mostra poder do Benfica. Não interessa se há divisão de votos, cada um vota em consciência e com conhecimento que tem das propostas, dos candidatos, dos projetos, das pessoas. O que interessa é que isto demonstra, de fato, quem é o maior clube de Portugal e quem é o maior clube do mundo. É o Benfica e, portanto, estamos cá nesta chuva, como estão a ver. Isto é inacreditável, não há nada igual a isto no mundo. Podem tentar encontrar o que quiserem, nem Bayern, nem Barcelona, nada. Isto é o poder do Benfica, são os sócios, olhem pra fila e vejam as casas.

As reações dos seis candidatos à presidência do Benfica. As urnas fecham às 22h.

E a Rádio Observador tem uma emissão especial preparada a partir das 19h para acompanhar precisamente estas eleições no Benfica. Para já, José, passam oito minutos das 15h, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Lisboa. A 25ª edição da Hyundai Meia Maratona vai condicionar o trânsito amanhã. A zona ribeirinha entre a Avenida 24 de Julho e a Praça do Comércio vai estar encerrada a partir das 8h30. Também a Rua da Prata, a zona do Parque das Nações até à Praça do Comércio, a Avenida da Ribeira das Naus e a Rua do Arsenal vão estar fechadas durante a manhã. No Barreiro, a água vai estar cortada na zona envolvente da Santinha, Alto Seixalinho. Acontece na próxima segunda-feira. Os constrangimentos começam às 14h, terminam por volta das 18h. Em Santarém, a União de Freguesias está a recolher alimentos para ajudar o Lar de Santo António do Município. A iniciativa realiza-se na tarde de amanhã, durante um jogo de futebol entre a equipa local e o Desportivo de Mafra, a contar para a Liga 3. São pedidos bens alimentares. No Porto, a Trofa Saúde vai abrir um novo hospital na zona de Penafiel. A abertura da nova unidade de saúde vai criar mais de 300 novos postos de trabalho. A inauguração foi esta manhã, o hospital abre as portas na segunda-feira. Aveiro vai receber uma nova unidade hoteleira do grupo Hoti Hotéis. Trata-se da Golden Ria, na zona da Fonte Nova, no extremo do canal do Cojo da Ria. A apresentação do projeto está marcada para a próxima quinta-feira. Em Pombal, no distrito de Leiria, realiza-se amanhã uma caminhada da luta contra o câncer. Começa às 10h15 na Escola Cultural de Vermoil. A inscrição custa 2€, que reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro.

Notícia de fecho do Jornal das 3.