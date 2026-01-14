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As notícias. Jornal das três com Miguel Vidara. Miguel, Henrique Gouveia e Melo e André Ventura criticam a presença de Luís Montenegro em iniciativas de campanha de Marques Mendes.

Os dois candidatos à Presidência da República recorrem à mesma expressão: desespero. Ouçamos primeiro Gouveia e Melo.

Não me parece que seja uma boa ideia. Claro que não é ilegal, não é isso que está aqui em discussão, mas em termos éticos, de ética pública, de ética republicana, não me parece ser uma grande ideia.

Gouveia e Melo considera que esta é uma decisão que revela desespero de Marques Mendes face aos indicadores das sondagens. No mesmo sentido, André Ventura.

É uma entrada desesperada. O primeiro-ministro deve evitar, como primeiro-ministro, fazer esta entrada. Mas também lhe vou dizer uma coisa: tem direito a fazê-lo. Eu pergunto-me se isto é sequer bom para Luís Marques Mendes nesta altura, mas é a prova daquilo que eu sempre disse: Luís Marques Mendes não é o candidato do povo. Eu quero ser o candidato do povo. Luís Marques Mendes é o candidato do montenegrismo.

É o que diz, em jeito de crítica, André Ventura.

A presença de Luís Montenegro na campanha foi anunciada precisamente por Marques Mendes esta manhã.

Foi. Sim, confrontado com a carta enviada por João Cotrim de Figueiredo a Luís Montenegro a pedir o apoio do PSD.

Não tenho que reagir. Acho que isto é um número político, é mais um número. Não é muito para levar a sério, portanto, não levo a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo. O que eu posso dizer-lhes, a novidade que eu vos posso dar é que Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha. Luís Montenegro, às 18h, vai estar comigo a apoiar-me, como é normal e habitual e como já estava previsto, em Famalicão, às 18h. Isso é que é importante.

A revelação feita por Luís Marques Mendes ao final da manhã, que merece críticas de André Ventura e Henrique Gouveia e Melo, consideram que Luís Montenegro, primeiro-ministro e presidente do PSD, mas tendo em conta que é chefe do governo, não devia marcar presença em iniciativas de campanha.

A menos de 72 horas do fim da campanha, António José Seguro declara que a corrida à Belém está resumida a dois candidatos.

Ao próprio e a André Ventura, um entendimento alicerçado nas sondagens.

Eu não recebi nenhuma carta, senão responderia por educação às cartas. Portanto, quem recebe as cartas é que deve responder às cartas, não é o meu caso. E numa segunda volta gostaria de ter esse apoio por parte do primeiro-ministro? A carta que eu escrevo todos os dias é a cada portuguesa e a cada português para votar em mim, porque sou o único democrata que defende o Estado social, a saúde pública, a escola pública, a nossa Constituição, que pode passar à segunda volta. E as sondagens, o que têm demonstrado é que nada está garantido.

António José Seguro, que comenta também aqui a carta enviada por João Cotrim de Figueiredo a Luís Montenegro a pedir o apoio do Partido Social-Democrata.

Manuel João Vieira segue a ideia de Cotrim de Figueiredo e publica uma carta de apelo público aos líderes partidários para que votem na candidatura do próprio.

Em Campo de Ourique, em Lisboa, durante uma ação de campanha, o candidato à presidencial diz que não tinha pensado em imitar João Cotrim de Figueiredo, mas admite que esta talvez seja uma boa ideia.

Não, não tinha pensado nisso. É uma bela ideia, realmente, mas não vou copiar o Cotrim de Figueiredo. Apoiem-me, por favor. Não, o que eu faria era, no caso de ser presidente da República, tentaria persuadir gentilmente o governo a perseguir este tipo de objetivos que eu estou a enunciar.

Manuel João Vieira, durante uma ação de campanha em Campo de Ourique, junto ao Jardim da Parada, o candidato à presidencial lançou hoje uma carta dirigida a todos os partidos a pedir o apoio nestas eleições.

Já terminou a ronda negocial do governo com os sindicatos da administração pública. O Executivo admite aumentar o valor do subsídio de refeição.

Isto caso a inflação suba mais do que o previsto. Quanto à subida de salários este ano, mantém-se a proposta de atualização de 2,15% ou €56,58. Mantém-se também a proposta de aumentos anuais até 2029. E há uma promessa de rever o acelerador de carreiras, de forma a que seja alargado este mecanismo de progressão. José Abrão, da FESAP, admite subscrever o acordo. A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Rosa Sousa, também, mas não para já.

As condições estarão reunidas para o entendimento depois de lermos e vermos aquilo que a senhora secretária de Estado ficou de enviar. Só depois disso. Até agora não podemos dizer que sim ou não, só depois de termos as propostas.

Esperar, prever, sem descartar um eventual acordo, é a posição assumida pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.

A maior base militar norte-americana no Médio Oriente está a ser evacuada.

Sim, informação avançada pelo gabinete de comunicação do governo do Qatar, depois do Irão ter ameaçado bombardear bases norte-americanas nos países vizinhos, caso os Estados Unidos decidam lançar uma ofensiva militar contra o Irão. Ora, de acordo com este comunicado, a base de Al-Udeid é uma das visadas e já está a ser evacuada, com vários soldados norte-americanos a abandonarem os postos. Esta é a maior base norte-americana no Médio Oriente, com cerca de 10 mil soldados. Em junho do ano passado, o Irão lançou mísseis contra essa mesma base, depois do ataque norte-americano aos centros nucleares iranianos. Ainda sobre o Irão, a presidente do Parlamento Europeu diz que o regime iraniano está perto do fim e lamenta o que está a acontecer no país. Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu, considera também que a Europa não pode ficar de braços cruzados.

Nós vimos violência, vimos assassinatos, isso não é algo que vamos tolerar. A comunidade iraniana e os manifestantes pediram-nos solidariedade, ajuda, mas não apenas pedimos um passo mais longe para aumentar as sanções, para colocar o IRGC na lista de organizações terroristas.

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, num registo captado pela Euronews, acrescenta ainda que este ano é o ano em que as ditaduras vão terminar, incluindo a ditadura do regime iraniano.

Hoje é dia de Taça de Portugal, quartos de final, com duas partidas: Fafe, Braga e Porto, Benfica.

É o prato forte desta eliminatória, Porto, Benfica, às 20h45. Na antevisão do encontro, Augusto Inácio, antigo treinador e jogador do Porto e Sporting, sublinha que é sobre os ombros dos jogadores do Benfica que recai maior pressão.

Eu creio que o Benfica tem aqui um bico de obra, porque muita coisa pode ser determinada neste jogo em que, em janeiro, praticamente o Benfica fica só a lutar pelo segundo lugar, porque parece-me também que na Champions o Benfica não tem possibilidades, oxalá que sim passe.

Opinião expressa na edição desta quarta-feira de "E o Campeão É", em que esteve também em análise a escolha de Fábio Veríssimo para apitar o encontro. Uma escolha criticada pelo Porto. O árbitro foi protagonista do caso da televisão colocada no balneário aquando do Porto x Sporting Clube de Braga. O antigo árbitro Pedro Henriques considera correta a escolha do Conselho de Arbitragem.

Eu acho que o Conselho de Arbitragem fez muito bem em fazer esta nomeação. Repara uma coisa: o Porto é que cometeu um erro, meteu um vídeo a rolar com um lance. Isso é que é errado. Não venham cá dizer que foi sem querer. Esqueçam lá isso. Isso é que é errado. Portanto, não tem qualquer autoridade moral para fazer uma crítica e para pedir a demissão do Conselho de Arbitragem.

Pedro Henriques e Augusto Inácio na antevisão dos quartos de final da prova rainha e deste jogo, prato forte dos quartos de final da competição, vai opor o Porto ao Benfica no Estádio do Dragão. A bola começa a rolar às 20h45 e a partida tem relato em direto aqui na antena do Observador. Há uma emissão especial para acompanhar a pari-passu todas as incidências deste grande encontro. Às 18h45 começa o Fafe x Sporting Clube de Braga.

Vamos às notícias de âmbito local.

Começamos pela margem sul. O aterro do Seixal encerra em 2028 e está agora em cima da mesa a possibilidade de ampliar o Ecoparque de Palmela para aí depositar o lixo urbano da região. Trata-se de uma resposta de curto e médio prazo para garantir maior capacidade para a recolha de resíduos na península de Setúbal. O aterro do Seixal tem estado no centro de polémicas e contestação por causa do cheiro nauseabundo. Há queixas de impactos na qualidade de vida nas zonas circundantes. Em Aveiro, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Mendes Ferrão, presidiu ao final da manhã à cerimónia de receção do Estandarte Nacional, que acompanhou a 17ª Força Nacional Destacada Conjunta da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. O Estandarte esteve entre junho e dezembro do ano passado ao serviço da missão da ONU no país africano. Duzentos e quinze militares do Exército e três da Força Aérea estiveram envolvidos nesta missão. A cerimónia decorreu no Regimento de Infantaria número 10, em São Jacinto. Futebol, a Final Four da Taça da Liga, em Leiria, entre Benfica, Sporting, Braga e Vitória Sport Clube de Guimarães, gerou um impacto económico de quase 17 milhões de euros. De acordo com o Instituto Português de Administração de Marketing, o IPAM, o valor supera a edição anterior em quase 1 milhão de euros. A Liga Portugal destaca a relevância da Final Four da Taça da Liga para a economia local e nacional. O troféu este ano foi para os minhotos do Vitória Sport Clube, que venceram o Braga por 2 x 1 na final. No distrito do Porto, em Matosinhos, 233 crianças foram para a escola de bicicleta no primeiro período escolar, no âmbito do projeto Ciclo Expresso, promovido pela autarquia em parceria com a Cooperativa Bicicultura. E quem passa na rua vê um verdadeiro comboio de bicicletas. Há 37 percursos definidos, horários regulares e monitores a acompanhar as crianças na ida para a escola. Doze estabelecimentos de ensino do Conselho de Matosinhos aderiram a este projeto.