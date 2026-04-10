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Começa agora o Jornal das Três, edição do jornalista Miguel Vider. E Miguel, depois do chumbo da UGT, há uma nova tentativa para chegar a um acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho. O governo agendou uma reunião para a próxima segunda-feira.

Vai juntar a UGT e as confederações patronais, para além do governo, mais um esforço para tentar um acordo tripartido. A data da reunião é conhecida depois do encontro desta manhã, do secretário-geral da UGT, Mário Mourão, com a ministra do Trabalho.

Só vim entregar aquilo que foi a decisão ontem do Secretariado Nacional e a resolução à senhora ministra e reafirmar que a UGT não estava de acordo com a proposta que ontem foi submetida ao Secretariado Nacional e que continua disponível para negociações.

Mas qualquer tipo de reunião?

Qualquer tipo de reunião. Agora cabe ao governo, não nos cabe a nós.

Como já aqui referi, foi entretanto agendada uma nova ronda negocial, vai ser na próxima segunda-feira. Entretanto, a jornalista da editoria da Economia do Observador, Marina Ferreira, que aqui ouvimos, apurou que a ministra do Trabalho vai também hoje receber Armindo Monteiro, o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal.

E o primeiro-ministro acredita que ainda é possível um acordo com a UGT, mas avisa que quer tomar decisões nos próximos dias.

Para não eternizar a negociação.

O que eu posso dizer é que não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões.

Acredita que podemos falar de uma versão legislativa?

Eu acredito que é possível um acordo e que esse acordo é uma base de sustentação de uma proposta, que naturalmente o Parlamento tem a liberdade de acolher ou não.

Luís Montenegro sugere que há divergências que não devem ser difíceis de ultrapassar. Há nova reunião com os parceiros sociais e governo na próxima segunda-feira.

E o Parlamento aprovou as alterações ao novo modelo de subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre os Açores e a Madeira ao continente.

Votaram a favor o PS, o Chega, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PAN e o JPP, o Juntos pelo Povo. Seis deputados social-democratas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores também votaram a favor. O PSD votou contra. Abstiveram-se nesta votação final global, o CDS-PP, a IL e o PCP. O acesso ao subsídio social de mobilidade deixa assim de estar dependente da situação contributiva dos beneficiários e da apresentação de recibo. Cai também o teto máximo do custo elegível da passagem. As alterações ao decreto-lei resultam de duas iniciativas de apreciação parlamentar do diploma apresentadas pelo PS e pelo Chega. O Parlamento aprovou também, esta sexta-feira, na generalidade, um projeto-lei da Iniciativa Liberal, com o objetivo de promover a concorrência nos terminais rodoviários, através do acesso aberto a terminais e interfaces. Aprovado foi também o projeto do Chega, que estabelece o regime de reembolso das despesas para funerais de menores dependentes e pessoas com incapacidade, com os votos a favor de PS, Iniciativa Liberal, PAN, Bloco de Esquerda e JPP, CDS e PSD votaram contra. Na sessão plenária desta manhã, foi ainda aprovada, por unanimidade, a visita de António José Seguro, o presidente da República, a Madrid.

Na atualidade internacional, Israel decidiu excluir Espanha do centro de coordenação de Gaza, responsável por monitorizar o cessar-fogo.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel fala num preconceito anti-israelita flagrante por parte do governo liderado por Pedro Sánchez. Os representantes espanhóis não terão, por isso, acesso ao Centro de Coordenação Civil-Militar em Kiryat Gat, liderado pelos norte-americanos. O ministro israelita Gideon Sa'ar acrescenta que os Estados Unidos foram informados antecipadamente da decisão. Entretanto, numa mensagem em vídeo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou Madrid de hostilidade e hipocrisia com Israel, o que motivou esta decisão de retirada de Espanha do centro em Kiryat Gat.

E o vice-presidente dos Estados Unidos afirma que está entusiasmado com as negociações para um acordo de paz com o Irão.

Declaração feita há instantes, em declarações aos jornalistas, na Base Militar de Andrews, antes da partida para o Paquistão. J.D. Vance lidera a delegação de Washington nestas conversações, que vão ter lugar em Islamabad, a capital paquistanesa. É acompanhado pelos enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. O vice-presidente norte-americano diz que recebeu indicações muito claras por parte de Trump, ao mesmo tempo que faz este aviso ao Irão.

Acho que vai ser muito positivo. Vamos ver, como disse o presidente dos Estados Unidos, se o Irão estiver disposto a negociar com boa-fé, estamos dispostos a estender a mão, mas se nos tentarem enganar, vão ver que a equipa de negociação não será assim tão recetiva.

Aviso de J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, antes da partida para Islamabad, onde chegou ontem à noite a delegação iraniana, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Marca ainda presença nesta negociação direta e histórica, por isso, o presidente do Parlamento iraniano.

E agora no desporto, o jogador do Sporting, Giovani Quenda, foi convocado para jogar no duelo de amanhã frente ao Estrela da Amadora.

Novidade avançada pelo técnico Rui Borges, na antevisão dessa partida. Quenda está apto para ir a jogo depois da fratura que sofreu em dezembro. Está há várias semanas afastado das opções do técnico leonino. Rui Borges espera uma partida muito competitiva frente ao Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia Para conseguir ligá-los, na tal mudança de chip para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande, por mais que sejam adversários totalmente diferentes. Naquilo que nós podemos, em termos diários, já ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, alguns jogadores já disseram isso também. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Rui Borges na antevisão do jogo de amanhã frente ao Estrela da Amadora. A partida é na Reboleira. A bola começa a rolar às 20h30.

O jogo a contar para a 29ª jornada da Liga Portugal tem relato e análise aqui em direto na Rádio Observador. O investigador Rui Dias considera que a amaragem dos astronautas da Artemis 2 é um dos momentos mais aguardados e defende a importância desta missão para o futuro da exploração espacial.

Hoje é especial também. Os astronautas regressam daqui a umas horas à Terra, depois de 10 dias no espaço. Se tudo correr conforme o planeado, a cápsula Orion deve amarrar no Oceano Pacífico, perto de San Diego. O investigador do Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora, Rui Dias, sublinha a importância dos dados recolhidos durante esta experiência para a compreensão e futuro deste tipo de missões.

É daqueles momentos muito aguardados. A exploração espacial muitas vezes é vista como: "Vão tirar umas fotografias à Lua, há tantos problemas para resolver". Mas a exploração espacial é mais do que isso. A investigação científica é fundamental. É muito importante para nós percebermos o sistema solar e a Terra, em particular. Há muitos dados que foram recolhidos e essa missão irá permitir nós avançarmos para novas formas de exploração espacial.

Rui Dias, professor catedrático convidado desta sexta-feira da Rádio Observador. O especialista reforça que esta missão serve para mais do que apenas tirar fotografias à Lua. Em causa, a preparação de mais operações similares. A cápsula com os quatro astronautas deve amarrar por volta da 01:00, hora de Lisboa, este sábado.

E agora, com oito minutos para lá das 15h, vamos ao habitual espaço de informação local.

Começamos na Marinha Grande. Dois homens foram encontrados mortos esta madrugada na sequência de um desentendimento entre senhorio e inquilino. A informação é avançada pelo Comando Distrital de Leiria, da Polícia de Segurança Pública, adianta que há a suspeita de um quadro de homicídio seguido de suicídio. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Penafiel deteve em Matosinhos um homem de 38 anos, suspeito de tráfico de droga. Em comunicado, o comando territorial adianta que a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por crime de furto qualificado e durante as buscas foram apreendidas quase 500 doses de haxixe e um veículo. Em Santarém, a Infraestruturas de Portugal iniciou hoje a segunda fase dos trabalhos de pavimentação na Circular Urbana Dom Luís, no troço entre o Nó da Zona Industrial e o Nó da Estrada Nacional três. Os trabalhos vão decorrer até ao próximo dia 15 de abril e assim há um corte total da circulação das vias no sentido da Estrada Nacional três. A Câmara Municipal do Seixal aprovou alterações ao projeto da futura Unidade de Saúde de Paio Pires. O objetivo é reduzir os custos de construção em cerca de € 180 mil. De acordo com a autarquia, a alteração vai também permitir uma execução mais simples e rápida da empreitada. Em Estarreja, a Câmara colocou em discussão pública, por 20 dias, nove propostas de operações de reabilitação urbana em diferentes freguesias do município. A informação é avançada no site da autarquia. Estas intervenções estão previstas para as freguesias de Água Levada, Avanca, Beduído, Canelas, Vermelha, Pardilhó, Saurrel e Vaios. A Câmara Municipal de Sintra informa que estão abertas as candidaturas para o concurso de arrendamento de renda reduzida até ao próximo dia 24 de abril. Em comunicado no site, a Câmara explica que o programa visa apoiar pessoas que procuram habitação no concelho, mas que não dispõem de capacidade económica para aceder no mercado privado de arrendamento. Esclarece que estão disponíveis por sorteio oito fogos municipais.

E é o ponto final no Jornal das 3, edição de Miguel Videira. Já a seguir, guerra traduzida, Irão.