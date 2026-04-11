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O Observador. Jornal das três, com edição do António José Soares. António, Donald Trump afirma que os Estados Unidos estão a iniciar o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz.

Numa publicação na Truth Social, o presidente norte-americano escreve que começaram a remover as minas como um favor aos países de todo o mundo. Dá o exemplo de França, Alemanha, China, entre outros, acusa-os de não terem força ou coragem para fazê-lo e acrescenta que é, no entanto, interessante que petroleiros vazios de várias nações estejam a dirigir-se aos Estados Unidos para se abastecerem com petróleo. Entretanto, o Irão ameaçou atacar um navio militar norte-americano caso a embarcação atravessasse o Estreito de Ormuz. Uma notícia avançada pela televisão estatal iraniana, citada pela Sky News, que acrescenta que o navio norte-americano recuou após o aviso.

E as delegações do Irão, Estados Unidos e Paquistão já estão reunidos na mesma sala em Islamabad para negociar um acordo de paz no Médio Oriente.

É o que adianta a fonte paquistanesa citada pela Reuters. Até agora não estava claro se as negociações trilaterais estavam a decorrer cara a cara entre as partes, mas sabe-se agora que na mesma sala está a comitiva norte-americana, que é composta pelo vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner. Já o Irão está representado pelo porta-voz do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi. O chefe das Forças Armadas do Paquistão também está na sala.

Ataques aéreos israelitas no sul do Líbano mataram hoje 10 pessoas, incluindo três socorristas.

A informação é avançada pelo Ministério da Saúde Libanês, ao mesmo tempo que meios de comunicação estatais avançam que cerca de 10 localidades foram alvo da ofensiva. Segundo o governo de Beirute, citado pela AFP, os ataques atingiram três locais, matando, entre outros, um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comitê Islâmico de Saúde, afiliado do grupo xiita e libanês pró-iraniano, Hezbollah.

António, a recolha de dados biométricos nas partidas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa esta manhã.

Em causa estão as longas filas que obrigariam os passageiros a perder os voos. A Polícia de Segurança Pública decidiu, por isso, suspender temporariamente a recolha de dados biométricos, como explica o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.

Face ao elevado tempo de espera nos aeroportos de Faro, Porto e Lisboa, ou seja, aeroporto Gago Coutinho, aeroporto Francisco Sá Carneiro e aeroporto Humberto Delgado, foi suspensa a biometria nas partidas e somente nas partidas, a partir do início da operação, portanto, ao início da manhã. Mantém-se ainda suspensa a biometria e está a ser reavaliada neste momento para verificarmos se podemos retomar a recolha de biometria. Isto para que o tempo de espera não seja superior àquilo que é a nossa pretensão, ou seja, para que não tenhamos pessoas a perder voos.

Sérgio Soares diz que apesar da recolha de biometria não estar a ser feita, o controle de partidas está a ser realizado com a segurança habitual.

E o grupo Vita tem recebido novas denúncias de abusos sexuais na Igreja, que visam agressores que já morreram.

A informação é avançada pela coordenadora do grupo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica. Em declarações aos jornalistas em Fátima, Rute Agulhas sublinha que são casos em que as pessoas procuram ajuda, seja apenas para falar ou ter acesso a apoio psicológico, sem pensar na compensação financeira. A coordenadora do grupo Vita refere que é ainda prematuro dar detalhes sobre as denúncias e que estes dados são atualizados duas vezes ao ano num relatório. Quanto a potenciais abusadores, Rute Agulhas avança que já morreram por serem casos antigos, sem especificar se eram ou não sacerdotes.

A antiga ministra do Trabalho Socialista, Ana Mendes Godinho, diz que a proposta laboral do governo vai contra as tendências do resto do mundo.

Recordamos que a UGT disse "não" à mais recente versão das alterações ao Código do Trabalho apresentada pelo Executivo. Ouvida no Explicador das Manhãs 360, a antiga governante do PS afirma que não houve até agora uma negociação real com os parceiros sociais. Ana Mendes Godinho considera que a reforma da Lei do Trabalho é um erro estratégico.

Esta proposta, que não teve a capacidade de evoluir desde o seu momento inicial, e que assenta muito nesta lógica de que a insegurança na relação de trabalho é aquela que gera o dinamismo e, nomeadamente, volta a colocar os jovens numa precariedade permanente só por serem jovens, está em contraciclo com tudo o que é tendência mundial. Neste momento, o que as empresas precisam é atrair e fixar talento. Essa é a grande discussão do mundo.

Tal como Ana Mendes Godinho, o ex-ministro do Trabalho Social-Democrata, Pedro Soares da Mota, concorda que as negociações devem decorrer em sede de concertação social, mas Pedro Soares da Mota defende que este é o momento certo para reformar a legislação e pede uma lei laboral mais flexível.

O que nós estamos a viver neste momento é um momento de termos um código de trabalho que se voltou a tornar muito inflexível. E convém que nós lembremos que a flexibilidade nas relações laborais é bom para todos. É bom para os agentes económicos, é bom para a economia, mas também é bom para os próprios trabalhadores, porque se nós tivermos uma lei laboral muito inflexível, isso tem uma penalização do ponto de vista da produtividade do país.

Pedro Mota Soares e Ana Mendes Godinho, ouvidos no Explicador, onde saúdam a postura do Presidente da República, António José Seguro, que tem apelado à negociação entre todas as partes para que se alcance um acordo em concertação social.

Passamos ao desporto. O treinador do Futebol Clube do Porto fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, na Amoreira.

Francesco Farioli antecipa um jogo difícil. O técnico azul e branco não poupa nos elogios aos estorilistas.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da Liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

O Estoril-Porto joga-se amanhã, a partir das 20h30. Vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

Já o Sporting visita logo à noite o Estrela da Amadora. Os leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

Depois do jogo para a Liga dos Campeões, a meio da semana, Rui Borges lembra que o principal objetivo do Sporting é o campeonato. O treinador dos Leões admite que espera uma partida de alta dificuldade contra o Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Agora, naquilo que nós podemos, em termos diários, é ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Rui Borges, em declarações captadas pela CNN Portugal. O Sporting visita esta noite o Estrela da Amadora, a partir das 20h30. Um jogo com relato em direto aqui na Rádio Observador.

Oito minutos para lá das 15h, António, vamos às notícias de âmbito local.

E começamos com a Câmara Municipal de Santarém, que mandou demolir esta manhã um restaurante ilegal na zona de Caneiras. Segundo a autarquia, a situação arrastava-se há vários anos e nada era feito para regularizar esta ilegalidade. A Câmara de Santarém deixa o aviso e promete mão pesada com outros infratores. Por Aveiro, a Câmara de Ovar informa que está tudo pronto para o arranque da empreitada da reabilitação do Pavilhão Gimno-Desportivo de Válga, um investimento de mais de 1 milhão e 300 mil €, que segundo a autarquia, representa um passo significativo na melhoria das condições para a prática desportiva no concelho. Cinco mulheres são suspeitas de terem furtado diversos artigos no IKEA de Matosinhos. O alerta foi dado esta semana, tendo as suspeitas abandonado o local num Porsche. Especula-se que o grupo terá saído pelas caixas de autoatendimento e seguido para o veículo. O caso está a ser investigado. A Câmara de Leiria vai lançar teleconsultas gratuitas de psicologia para jovens dos 13 aos 18 anos. Uma iniciativa que tem como origem o impacto causado pela depressão. Cristine Ana Valentim, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social, explicou na reunião do executivo municipal que o projeto tem o objetivo de oferecer apoio psicológico, orientação e estratégias para lidar com o estresse, ansiedade e outras reações emocionais associadas a situações de crise. Em Lisboa, a Junta de Freguesia de Benfica entrega hoje à tarde a chave de honra à família de António Lobo Antunes. O escritor nasceu e foi criado no bairro de Benfica e doou mais de 30 mil títulos da biblioteca pessoal que vão estar na futura biblioteca desta autarquia. A homenagem ao escritor vai ter lugar no auditório da Escola Superior de Educação de Lisboa, às 17h. Em Almada, termina amanhã o Festival Caparica Surf Fest. O evento contou com várias competições do calendário nacional, iniciativas dirigidas a diferentes escalões e atividades abertas ao público, como aulas de surf ou demonstrações de skate na costa de Caparica. Filipa, sabes quem vai dar música logo à noite no Coliseu do Porto?

Não sei, mas vais tu contar. Diz-me uma coisa, é daqueles espetáculos grandes.

Dos grandes e dos bons. É o António Zambujo, que vai apresentar o novo disco, "Oração ao Tempo", às 21h30. É um nome bonito, não achas?

É isso, este nome deste disco quase parece que estamos a pedir ao relógio para andar mais devagarinho.

Ou não fosse o Zambujo a lente.

Pois, claro, faz todo sentido.

E este álbum traz um dueto inédito entre o Zambujo e o Caetano Veloso.

Que bom, Zambujo e Caetano, dois nomes incríveis. E isto tudo acredito que seja meio caminho andado para ser uma noite cheia de alma, emoção, boa música.

Exatamente. E para terminar este jornal, vou-te só pedir que baixes um bocadinho a trilha, porque vamos ouvir um bocadinho desta "Oração ao Tempo", que junta duas grandes vozes, Caetano Veloso e António Zambujo.

Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Num outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo.