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Rádio Observador. Notícias das 15h, com António José Soares. Donald Trump afirma que os Estados Unidos vão bloquear todos os navios que entrem ou saiam de Ormuz.

É a primeira mensagem do presidente norte-americano, poucas horas após o fracasso das negociações entre Estados Unidos e Irão em Islamabad. Na rede Truth Social, diz que o encontro de ontem até correu bem e que foi alcançado o entendimento em muitos pontos importantes, mas não naquilo que interessa ao nuclear. Por isso, Donald Trump anuncia um bloqueio ao estreito de Ormuz. O presidente dos Estados Unidos acusa o Irão de não estar disponível para abdicar das ambições nucleares.

Trump escreve ainda que o regime iraniano é inflexível e não está a cumprir com a promessa de abrir o estreito de Ormuz.

E, por isso, o presidente dos Estados Unidos ameaça que quem pagar portagem ao Irão e quem atirar contra os Estados Unidos vai pro inferno. O líder americano acrescenta, como tem dito desde o início, que o Irão nunca vai ter uma arma nuclear.

E Vladimir Putin quer mediar os esforços para a paz no Médio Oriente.

O presidente da Rússia falou com o homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, depois do fim das negociações. Uma informação avançada pela agência russa Interface, que indica que Moscovo mostrou-se disponível para facilitar um acordo político e diplomático. Também a Al Jazeera noticia que Putin se disponibiliza para mediar esforços pra que se alcance uma paz duradoura no Médio Oriente.

E a Arábia Saudita reparou o oleoduto que atravessa o país de leste a oeste e normalizou o fornecimento de crude após os ataques iranianos.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Energia Saudita, citado pela agência oficial SPA. Este oleoduto é o principal percurso de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais. Em caso de bloqueio do estreito de Ormuz, transporta aproximadamente sete milhões de barris de crude por dia. O ministério acrescenta que os cerca de 300 mil barris por dia perdidos no campo de Manifa foram recuperados. Quanto ao campo de Corais, estão em curso os trabalhos para restabelecer a plena capacidade de produção.

E o Papa Leão XIV afirma estar mais próximo do que nunca do povo libanês.

No final da oração dominical deste domingo de manhã, o Papa declarou à multidão reunida na Praça de São Pedro a obrigação moral de proteger as vítimas da guerra no Líbano.

Ao caro povo libanês, estou mais do que nunca perto nestes dias de dor, de medo e de esperança invencível em Deus. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido nas leis internacionais, implica o abrigo moral de proteger a população civil dos atrozes efeitos da guerra. Faço apelo às partes em conflito a cessar o fogo e a procurar com urgência uma solução pacífica.

O apelo à paz do Papa Leão XIV esta manhã no Vaticano.

E os deputados portugueses que acompanham as eleições na Hungria falam numa forte afluência e garantem que está tudo a correr de forma tranquila.

Entre os 130 observadores europeus nas legislativas húngaras estão o social-democrata António Rodrigues e o socialista Luís Graça. À Rádio Observador, o deputado do PS explica que todos os indicadores apontam pra uma forte mobilização ao voto.

Há uma primeira leitura, penso que às 11h da manhã, aqui da Hungria, que já dava uma participação superior a 30%. As últimas três assembleias de voto que nós visitamos aqui em Budapeste, nós estamos agora nas zonas residenciais de Budapeste, nós já estamos a falar de participações, todas elas acima dos 50%, e a última, que acabou de sair há menos de um minuto, já quase nos 60%.

Também o deputado do PSD, António Rodrigues, fez um relato semelhante aqui na Rádio Observador e garante que nas primeiras horas a votação decorreu sem incidentes.

Tem havido aqui um verdadeiro espírito democrático e de sociabilidade partidária, digamos assim, entre a expectativa de uns que querem ganhar e os outros, naturalmente, que pretendem também vencer. E isso tem marcado também este dia, porque em todas as mesas de voto, as mesas de voto têm, como em Portugal, representantes nomeados pelas autoridades, naturalmente, em Portugal, pelas Juntas de Freguesia, mas aqui têm participação dos delegados dos partidos, e a representação dos partidos tem sido dividida pelos dois principais partidos. Os outros não devem ter expressão pra isso, mas em todas as mesas de voto havia até agora participantes, quer do Fidesz, quer do Tisza.

António Rodrigues e Luís Graça, deputados portugueses que estão na Hungria como observadores das eleições, que podem significar a queda de Viktor Orbán depois de 16 anos no poder.

E para a especialista em Relações Internacionais, Madalena Mayer Resende, Viktor Magyars pode ter a vida difícil na Hungria, mesmo em caso de vitória.

A investigadora explica que o líder da oposição tem feito sucesso por personificar um sentimento de protesto contra as políticas de Viktor Orbán, mas avisa que passados 16 anos, é preciso mais do que vencer eleições para desfazer o regime.

É provável que haja uma derrota eleitoral, mas a questão é a magnitude desta, se chega a uma maioria absoluta e depois a dois terços que sejam capazes de reverter as mudanças constitucionais que Orbán fez e que sejam capazes também de, mais uma vez, restaurar o Estado de Direito e uma economia de mercado, de facto, mais justa para todos os húngaros. Portanto, eu acho que talvez a vitória eleitoral seja a parte mais fácil, apesar, enfim, também não ser certa em termos absolutos.

Madalena Mayer Resendo no gabinete de guerra da Rádio Observador. A investigadora admite que Peter Magyar pode melhorar as relações de Budapeste com a União Europeia, apesar de não ser o europeísta mais convicto.

Por cá, a recolha de biometria voltou hoje a ser suspensa nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

O porta-voz da PSP esclarece que, à semelhança de ontem, a decisão foi tomada devido às longas filas que obrigariam os passageiros a perder os voos. Sérgio Soares garante que estão investidos todos os esforços para reduzir os tempos de espera, ao mesmo tempo que se mantém a segurança das fronteiras.

No desporto, o Benfica defronta ao final da tarde o Nacional, no Estádio da Luz.

Uma partida a contar para a jornada 29 do campeonato. José Mourinho antecipa um adversário com uma boa equipa e que se debate bem frente aos clubes do topo da tabela.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipes da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos. Penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipes do topo foram todos jogos muito nivelados.

O Benfica entra em campo frente ao Nacional quando forem 18h, uma partida que vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador.

À noite é a vez do Porto entrar em campo frente ao Estoril, na Amoreira.

E Francesco Farioli antecipa uma partida difícil. O técnico azul e branco não poupa nos elogios à equipa do Estoril.

"Vamos jogar contra uma equipe que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo. São uma equipe que marca muitos gols, tem um dos melhores ataques da liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma".

Estoril-Porto, a partir das 20h30. Uma partida para acompanhar com análise e relato em direto aqui na antena do Observador.

Para já passam oito minutos das 15h. António, vamos às notícias de âmbito local.

O Comando Distrital de Leiria da PSP apreendeu 15 armas e dezenas de munições irregulares. A ação decorreu entre os dias 23 e 27 de março. A operação teve como principal objetivo promover a legalização, regularização ou entrega voluntária de armas detidas ilegalmente na região. No município da Maia, no Porto, um incêndio numa oficina de automóveis foi combatido durante quatro horas na última madrugada. O fogo destruiu totalmente o edifício. Segundo a Proteção Civil, não há feridos a registar. Em Lisboa, foi inaugurado o Parque Ativo de Belém. O espaço inclui zonas relvadas e aparelhos de fitness. No local foram plantados quase 600 arbustos e mais de 40 árvores, incluindo também um novo sistema de rega. A Câmara de Oliveira de Azeméis, em parceria com a Academia de Música local, está a promover um concerto solidário cuja receita se destina à ajuda para recuperar as zonas atingidas por mau tempo em Leiria. O evento conta com a presença da Academia de Música de Oliveira de Azeméis, de Arouca e de Castelo de Paiva. É hoje, às 16h30, no Teatro Municipal. Está a decorrer até dia 26 a Feira de Abril do Entroncamento. O município promete diversão, gastronomia e artesanato. O objetivo é juntar famílias, visitantes e comerciantes no mesmo espaço. O evento tem entrada livre. Terminamos em Almada, onde se assinala este domingo o Dia Mundial da Atividade Física. A iniciativa tem como objetivo uma ocupação ativa do espaço público, onde a maior concentração de iniciativas para todas as idades decorre no Parque da Paz e no Parque Urbano da Costa de Caparica.

Notícia de fecho do Jornal das Três.