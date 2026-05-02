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São 3 horas da tarde. Jornal das três, com Miguel Viterbo Dias. E Miguel, o Futebol Clube do Porto pode sagrar-se campeão esta noite, mas a festa nos Aliados está adiada para a última jornada.

Se houver festa hoje, será nas imediações do Estádio do Dragão, a entrega da taça e a tradicional festa na Avenida dos Aliados, só no fim de semana de 17 de maio. João Gama.

Tal como aconteceu em 2018 e em 2022, o Futebol Clube do Porto só sobe à varanda da Câmara Municipal do Porto, na Avenida dos Aliados, depois da última jornada, que está marcada para o fim de semana de 17 de maio, em que os Dragões recebem o Santa Clara. Para hoje, a confirmar-se a conquista do título, que pode acontecer no fim do jogo do Benfica ou depois do encontro entre o Porto e o Alverca, a festa vai fazer-se nas imediações do Estádio do Dragão. A Câmara Municipal do Porto deu conta, em comunicado, que será montado um dispositivo de segurança para separar a possível festa do título de um outro evento esta noite na cidade do Porto, que é a monumental serenata que abre a Queima das Fitas. Assim, os Aliados vão estar cortados ao trânsito a partir das 19h30 para evitar a festa do título e nos arredores do Estádio do Dragão, várias estradas vão estar cortadas entre as 19h30 e a meia-noite. Se o Futebol Clube do Porto confirmar hoje a conquista do Campeonato Nacional, a festa faz-se a dois tempos: esta noite no Estádio do Dragão e daqui a 15 dias na tradicional Avenida dos Aliados.

O jornalista João Gama com os preparativos de segurança para a festa. Esta tarde, o Benfica entra em campo às 18h, frente ao Famalicão, jogo que pode ter impacto na festa do título do Futebol Clube do Porto, que entra em campo duas horas depois, quando forem 20h.

Tudo para acompanhar na Rádio Observador, numa longa emissão que arranca às 17h30. Miguel, a Confederação Empresarial de Portugal lamenta a marcação de uma greve geral com negociações ainda a decorrer.

Armindo Monteiro considera que é uma decisão desproporcional. É a reação do presidente da CIP ao anúncio feito pela Intersindical. Armindo Monteiro defende que, neste momento, não há pontos assim tão distantes que separem as partes envolvidas neste processo.

Lamentamos. Lamentamos apenas porque a greve é utilizada, se me permite a analogia, é um bocadinho como na guerra. É quando a diplomacia falha. A greve é tempo de bombardeamentos, não é tempo de diplomacia. E a diplomacia é essa que ainda estamos, desde junho, infelizmente, por um período demasiado longo. Ainda estamos nessa fase de diplomacia, isto é, de negociação, de procurar consensos, de procurar equilíbrios e, neste momento, não há pontos tão distantes que separam as posições.

Armindo Monteiro considera que a discussão da nova lei do trabalho não está no ponto de rutura que aparenta estar, mas o líder da CGTP faz outra leitura. Tiago Oliveira diz que a abertura negocial prometida pelo governo não se traduziu em nada e que as linhas vermelhas continuam inalteradas.

É que as razões que assistiram à greve geral do ano de dezembro mantêm-se. E nós temos tido da parte do governo a tentativa de construir uma retórica, uma perceção, que depois não corresponde à realidade que tem sido todo este processo de discussão. E talvez seja necessário terminar com isto: é que ao fim de nove meses a CGTP ainda não teve a oportunidade de discutir uma única proposta que tenha apresentado.

O líder da CGTP admite desconvocar a greve geral, marcada para 3 de junho, apenas se o governo retirar a atual proposta laboral e ceder às exigências dos sindicatos.

E os dois foram convidados do Explicador desta manhã da Rádio Observador, que está disponível em podcast. O PCP vai propor um aumento intercalar de €50 para todas as pensões a partir do dia 1 de julho.

Em comunicado, os comunistas indicam que a proposta vai dar entrada no Parlamento. O grupo parlamentar do PCP quer que esta proposta abranja todos os pensionistas e que represente um aumento estrutural, ou seja, de forma permanente, ao contrário dos aumentos previstos pelo governo na forma de suplemento extraordinário. Ainda na quarta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro considerou ser cedo para um aumento permanente das pensões mais baixas, mas admitiu um novo suplemento extraordinário se as finanças públicas assim o permitirem.

E o presidente dos Estados Unidos admitiu abertamente a possibilidade de atacar Cuba, mas só depois do fim do conflito no Médio Oriente.

Num discurso na Flórida, o presidente norte-americano avisou que os Estados Unidos podem vir a assumir o controle do país num futuro próximo, assim que terminar a guerra no Médio Oriente. No programa Cinco Continentes, na Rádio Observador, o historiador Bruno Cardoso Reis destaca ainda assim o contexto em que o presidente norte-americano falou.

Donald Trump estava a falar, tanto quanto eu percebi, das alterações arquitetônicas na Casa Branca e, portanto, a respeito disso, fala do seu arquiteto preferido, com quem ele tem trabalhado muito, que é um cubano-americano, Rick González. E depois, a pretexto, vamos por isto aqui entre aspas, "já que eu estou a falar de Cuba, se calhar podemos ir a seguir invadir Cuba". E, portanto, é neste contexto que surge esta ameaça de invadir um país.

Mesmo assim, Bruno Cardoso Reis sublinha que Donald Trump parece ter a noção de que não faz sentido atacar Cuba enquanto não terminar o conflito no Irão.

Donald Trump diz: "Bem, mas primeiro vamos acabar esta, vamos acabar o Irão e depois é que..." Mas, portanto, ele parece dar por adquirido que isso do Irão se irá resolver rapidamente com uma vitória decisiva norte-americana. Não parece tudo claro. Se isso não acontecer, não sei se Donald Trump não se sentirá tentado, no fundo, a mudar a conversa, mudar o tema, fazendo algum tipo de ação contra Cuba, enquanto as coisas não estão ainda resolvidas no Irão. E isso realmente é, na estratégia, um grande erro.

O historiador Bruno Cardoso Reis na análise à intervenção de Donald Trump no programa Cinco Continentes, da Rádio Observador.

E a NATO está a trabalhar com os Estados Unidos para perceber a retirada de 5 mil soldados de bases militares alemãs.

A porta-voz da NATO recorreu às redes sociais para escrever que esta decisão por parte dos Estados Unidos reforça a necessidade de a Europa continuar a investir mais em defesa. Já a Alemanha diz que esta decisão era previsível e, tal como a NATO, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, pediu aos aliados europeus que assumam mais responsabilidades pela sua própria segurança. É esta a reação de Berlim ao anúncio do Pentágono de que vai retirar 5 mil soldados de bases militares alemãs.

Miguel, vamos também atualizar a informação local.

Na Amadora, a circulação na Estrada Nacional 117 está a sofrer hoje condicionamentos no primeiro quilômetro, no sentido crescente. Os trabalhos de manutenção devem terminar por volta das 16h. Também o IC17 vai apresentar restrições mais logo entre os quilômetros seis e oito. As limitações à circulação vão decorrer entre as 23h e as 6h de domingo. A Câmara Municipal da Azambuja associa-se ao movimento Maio Amarelo para reforçar a segurança nas estradas. Esta iniciativa internacional tem por objetivo a redução dos índices de sinistralidade rodoviária. A mensagem da campanha é simples: "No trânsito, ver o outro é salvar vidas". O município de Aveiro entregou 12 novas habitações sociais para famílias da região. Este investimento vai proporcionar melhores condições de vida, maior estabilidade. Segundo a autarquia, a iniciativa reforça o compromisso local com as políticas públicas de habitação e a inclusão social. Em Pombal, já estão abertas as inscrições para a primeira jornada de plantas medicinais e suplementação. Podem ser feitas até o dia 15 de maio. O evento vai decorrer no dia 23 de maio. A organização do encontro é da Surprising Objectives. Conta com a colaboração do Instituto Politécnico de Leiria e apoio do município local. O Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, recebe hoje o espetáculo de dança contemporânea "Parterre". A apresentação está marcada para as 21h. A obra tem como ponto de partida os jardins franceses popularizados por Luís XIV, o Rei Sol. O espetáculo questiona até que ponto a arte pode misturar classes sociais e abolir hierarquias. Terminamos na Póvoa de Varzim, onde o Cine Teatro Garrett recebe hoje, às 21h30, a peça "Einstein", um espetáculo onde o cientista revela detalhes da sua vida e teorias complexas. O protagonista aborda ainda temas como a origem judaica e o domínio nazi na Alemanha de 1930. A sessão conta também hoje com interpretação para língua gestual.

Notícia de fecho do Jornal das três.