As notícias das 16h. Bruno Lage diz que o Benfica precisa de jogar com qualidade e vencer

Nesta edição, a antevisão do treinador do Benfica ao jogo desta segunda-feira com o Gil Vicente. "Não tenho medo de perder, posso é ter de ganhar. Quem entra num jogo com medo de perder vai perder."