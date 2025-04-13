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São 16h01 . Jornal com edição do Miguel Videira. Miguel, Rui Tavares continua a pôr em causa a conduta de Luís Montenegro. Terminou ao início da tarde o Congresso do LIVRE.

Uma reunião magna que serviu para aprovar o programa eleitoral com que o partido concorre às legislativas de 18 de maio. Coube a Rui Tavares o discurso de encerramento, uma intervenção muito centrada nas dúvidas em torno da empresa familiar do presidente do PSD, a Spinum Viva. Rui Tavares pegou no hino de campanha da AD com a letra "Deixa o Luís trabalhar" para montar a forma às críticas.

Deixemos o Luís trabalhar, mas o Luís tem que decidir em que é que quer trabalhar. Nós não nos importamos que ele trabalhe como consultor, que ele trabalhe como lobista, que ele trabalhe como advogado de negócios, mas que não o faça enquanto primeiro-ministro, que não haja nenhuma possibilidade de haver a mínima dúvida que isso pode ser feito enquanto primeiro-ministro. É preciso saber para quem é que o Luís trabalha.

Rui Tavares pegou ainda nas explicações ontem dadas por Luís Montenegro sobre a notícia deste fim de semana do semanário Expresso, que dá conta que a gasolineira de Braga, que é um dos principais clientes da Spinum Viva, é também um dos principais financiadores do PSD. Montenegro negou, embora tenha admitido que alguns membros da família que detêm a gasolineira possam ter feito contribuições a título individual.

Luís Montenegro tinha razão numa coisa: a empresa não financiou diretamente o PSD, isso seria crime. Mas as pessoas na esfera familiar, por amor de Deus, se isto não é um esquema, façam parecer isto menos um esquema. E se calhar não parece menos, porque não há maneira de o fazer parecer menos. Luís Montenegro acha que isto é normal. Hugo Soares acha que isto é normal. O PSD acha que é normal e o CDS acha que é normal e a Iniciativa Liberal também parece que acha que é normal. Nós não achamos que seja normal. Nós queremos um país em que normal sejam outras coisas. Nós acreditamos que a maior parte do país não quer que isto seja normal em Portugal.

Foi alvo preferencial desta intervenção de Rui Tavares no encerramento do Congresso do LIVRE, Luís Montenegro, e o caso que envolve a empresa familiar do presidente do PSD.

Vasco Lourenço lamenta a morte do coronel Carlos Matos Gomes.

Um dos Capitães de Abril que morreu este domingo aos 78 anos. Outro Capitão de Abril, Vasco Lourenço, lembra o companheiro como um dos melhores. Destaca não só o papel que teve na Revolução dos Cravos, mas também o legado que deixou na literatura.

A partida do Carlos Matos Gomes, para mim, acima de tudo, é a partida de um grande amigo. Parte um militar de Abril da exceção, um dos melhores de nós. Foi um enorme escritor, para mim, um dos melhores escritores portugueses. Inclusivamente, Portugal perde um dos seus melhores, de maneira que é um dia bastante triste para nós. O país deve homenageá-lo e espero que o faça.

Vasco Lourenço, entrevistado pela jornalista Maria João Brás, lamenta a morte de Carlos Matos Gomes. O presidente da República também já publicou uma nota de pesar na página da presidência e enaltece a vida de intervenção e diversificada de Carlos Matos Gomes, que morreu hoje em Lisboa, aos 78 anos.

Sucedem-se as reações ao ataque russo deste domingo a Sumy, com recurso a mísseis balísticos. O último balanço, Miguel, dá conta de 31 mortos.

Os projéteis atingiram uma zona central e por isso mais movimentada desta cidade ucraniana localizada no nordeste do país. O governo português reagiu. Foi através da conta da rede social X que o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros veio condenar o ataque e apelar à Rússia que ponha fim às hostilidades e aceite o cessar-fogo, tal como já fez a Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron também se pronunciou sobre o ataque deste domingo e para dizer que representa um flagrante desrespeito pela vida humana. Mais tarde, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, condenou o ataque, que qualifica como horrível.

Hoje também é notícia a cólera em Angola. Foram ultrapassados os 12 mil casos. Já morreram perto de 500 pessoas.

Dados do Ministério da Saúde angolano. Benguela é a zona mais afetada. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde manifestava profunda preocupação com a elevada taxa de mortalidade provocada por este surto. O risco de contágio, segundo a OMS, pode agravar-se com a chegada da época das chuvas. Há umas semanas, a União Europeia anunciou um pacote financeiro de €200 mil, precisamente para ajudar as autoridades angolanas a combater este surto de cólera.

Jair Bolsonaro está a ser submetido a uma cirurgia intestinal.

Bolsonaro foi internado em Brasília na última sexta-feira, depois de ter sentido fortes dores abdominais. Segundo uma fonte próxima do antigo presidente do Brasil, a cirurgia começou ao 12h30, hora de Lisboa, e deve durar seis horas. Bolsonaro tem tido problemas intestinais recorrentes desde 2018, quando foi esfaqueado na região abdominal durante a campanha para as eleições presidenciais.

Falamos agora de esporte neste jornal. Liguem seus motores, está em marcha o Grande Prêmio do Bahrain em Fórmula 1.

Quarta prova da época. O piloto da McLaren, Oscar Piastri, largou da primeira linha da grelha de partida, logo atrás de George Russell, da Mercedes, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari. O campeão do mundo, Max Verstappen, não foi além da sétima posição da grelha. A partida foi dada há instantes. Estão cumpridas as primeiras duas de 57 voltas e o piloto da McLaren, Oscar Piastri, mantém a liderança. Saiu da primeira grelha e tem, nesta altura, a liderança da prova, seguido por George Russell, que de resto saiu da segunda posição da grelha. Houve ali uma alteração. Lando Norris conseguiu ultrapassar o piloto da Ferrari, Charles Leclerc. Norris está na terceira posição, Leclerc no quarto lugar. Max Verstappen é nesta altura oitavo classificado.

E agora o futebol. Está em marcha o primeiro jogo do Campeonato da Primeira Liga agendado para este domingo.

Opõe o Estrela da Amadora ao Farense na Reboleira. Duas equipas que lutam pela manutenção na Primeira Liga. Estão concluídos os primeiros 35 minutos desta partida e o resultado assinala nesta altura zero para o Estrela da Amadora, zero para o Farense.

Para além deste Estrela da Amadora x Farense, há mais três jogos no calendário.

O mais importante para as contas do título joga-se a partir das 18h. Tem como palco o Estádio da Luz. O Benfica recebe o Arouca. Em caso de vitória, o Clube das Águias volta a isolar-se na liderança do campeonato, que nesta altura é ocupada pelo Sporting. Os leões têm um ponto de vantagem, mas mais um jogo. Venceram ontem o Santa Clara nos Açores. À mesma hora, 18h, começa o Braga x Aves e às 20h30, o Moreirense recebe em Moreira de Cónegos o Rio Ave.

Miguel, ainda temos tempo para dar a conhecer uma tecnologia que permite aos adeptos de futebol cegos acompanharem os jogos no Estádio do Dragão com uma percepção mais clara do que se vai passando dentro das quatro linhas.

Está disponível desde janeiro. Os adeptos têm à disposição tablets que simulam o jogo. A tecnologia, desenvolvida pela empresa francesa Touch2C, recorre a um cursor magnético que representa a bola e monetiza o que está a acontecer na partida em tempo real. Ao mesmo tempo, os adeptos, Maria Rego, têm à disposição um relato do jogo que assume características especiais.

Ao lado contrário o meio-campo, Rodrigo embora a rodar, está à direita do coração, vai avançando, à direita da meia-lua.

Pode até parecer um relato normal de rádio, mas não é. Trata-se de uma audiodescrição feita para adeptos invisuais. Miguel Jorge é quem dá voz ao que se passa no jogo, explica as diferenças entre os dois formatos.

A grande diferença foi em dois campos. No lado técnico, a nossa emissão sai em FM aqui. Ou seja, como não é processada online, não há atraso na emissão. Quem nos ouvir no redor do Estádio do Dragão, vai ouvir à velocidade da luz, não há atraso nenhum. Tirando isso, no lado do relato em si, é a constante preocupação com a localização da bola. Onde é que ela está, com quem está, os pontos do terreno, a esquina direita da grande área, à esquerda da meia-lua, à direita do grande círculo.

A audiodescrição é combinada com um tablet interativo que simula um campo. Neste campo, a bola vai se mexendo ao mesmo tempo que as interações no relvado, a partir de dados transmitidos em tempo real. Ana Andrade veio do propósito da Madeira para testar esta tecnologia.

A audiodescrição já é um excelente recurso, porque nos ajuda a ter uma perceção muito mais real de onde a bola está. Com o recurso do tablet ou com o complemento do recurso do tablet, é ainda mais real. Conseguimos ter uma perceção quase imediata de onde está a bola.

Também Margarida Martins assistiu pela primeira vez de uma forma diferente a um jogo.

Para quem não vê, quem tem baixa visão, que é o meu caso, ainda vejo um bocadinho, mas não vejo para o campo. Tenho que estar a pedir alguém para me dizer as jogadas. Isto é muito importante para as pessoas cegas.

Uma importância que, sublinha, devia ser transmitida a todos os clubes de futebol.

Não é só cegos, são portistas. Há cegos benfiquistas, há cegos portinguistas, há cegos do Braga, há cegos de vários clubes. Devia ser em todos os estádios.

O desejo de uma união, de modo a tornarem o desporto acessível para todos.

Rasteiro, marca de pênalti, arremate para a defesa. Olha a recarga de Samu para o gol!

Maria Rigo, com esta tecnologia que está à disposição dos adeptos de futebol que acompanham os jogos no Estádio do Dragão, disponível desde janeiro. Uma tecnologia desenvolvida por uma empresa francesa e que permite a quem é cego ter uma perceção mais clara do que acontece dentro do relvado.

Foi o Jornal das Quatro, aqui na sua Rádio Observador, com edição do Miguel Videra.