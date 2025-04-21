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Atualizar as notícias . Aqui na Rádio Observador temos o jornal das 16h, com edição do Miguel Cordeiros. E Miguel, três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco é a proposta do governo para o Presidente da República.

Sendo que Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país às 20h. A reação de Luís Montenegro surgiu por volta da 13h, na Madeira, no Funchal. Falou aos jornalistas, recordou Papa Francisco como um defensor da Igreja para todos. Sendo que o primeiro-ministro anunciou que o governo quer decretar três dias de luto nacional. Recuperamos essa mensagem de Montenegro.

As visitas do Papa Francisco a Portugal, no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e na Jornada Mundial da Juventude, deixaram uma marca indelével que perdurará na memória dos portugueses. O todos, todos, todos. Apelo simultâneo à inclusão e à conversão, que lançou ao mundo na sua primeira missa em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, será recordado como um apelo à autenticidade da fé. Os portugueses e o mundo despedem-se do Papa Francisco com gratidão. O seu legado e a sua vida serão fonte de inspiração para gerações futuras, dentro e fora da Igreja. O governo de Portugal propôs a Sua Excelência, o Presidente da República, que fossem decretados três dias de luto nacional.

Também esta tarde reagiu Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, quis lembrar uma mensagem de amor que era sempre transmitida pelo Papa Francisco.

Ele foi também um crítico do populismo, foi um defensor da paz, foi um crítico do liberalismo, da economia que mata, como ele dizia. Uma economia que produz desigualdade, que produz pobreza. Como ele disse também: "Pior do que se ser ateu é ir-se à missa todos os dias e depois professar-se o ódio". E era esta mensagem que eu quero mais uma vez repetir, de amor ao próximo, de respeito pelo próximo, contra o ódio, uma igreja que aceita todos. Esta mensagem, que deve ser um exemplo e que deve perdurar, e deve ser um exemplo para nós todos, para todos os cidadãos, mas também para a Igreja Católica toda.

A reação de Pedro Nuno Santos na sede do Partido Socialista, em Lisboa.

E o Ministro dos Negócios Estrangeiros recorda o Papa Francisco como alguém próximo de Portugal e uma voz de peso no plano internacional.

Paulo Rangel foi entrevistado esta tarde na Rádio Observador e quis comparar o Papa Francisco a outros nomes importantes da história mundial. E fala também desse trabalho do Papa na construção de um caminho de paz.

Neste tempo de complicação e agravamento da situação internacional, uma subida grande das tensões geopolíticas, a existência de vários conflitos altamente sangrentos em curso, na verdade, era uma voz que clamava no deserto. Recordo, por exemplo, nos anos 60, tínhamos a Martin Luther King, tínhamos a Madre Teresa de Calcutá, o Papa Paulo VI ou o Dalai Lama, todo um conjunto de figuras de reconhecimento universal. E hoje, de facto, numa situação de grande tensão internacional, uma voz com esta capacidade de ser ouvida à escala universal, só estou a ver o Papa Francisco, não estou a ver mais nenhuma.

A posição de Paulo Rangel deixada esta tarde aqui na Rádio Observador. O ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta a morte do Papa Francisco.

E o Cardeal Patriarca emérito Dom Manuel Clemente acredita que Francisco deixa um legado de evangelização.

Ele que ocupava o cargo de Cardeal Patriarca durante as duas visitas de Francisco a Portugal, Dom Manuel Clemente destaca a atenção que o Papa argentino deu aos mais pobres durante os 12 anos de pontificado.

E o Papa Francisco fez sempre questão de ir aí. E quando ele ia, levava-nos também com ele, porque nós assistíamos pelas mídias a essas viagens, ao que ele dizia, à atenção que ele tinha e também íamos com ele de alguma maneira. Portanto, foram 12 anos em que nós estivemos quase sempre nas periferias do Evangelho, aquelas periferias que o Evangelho quer tornar centrais, que deixem de ser periféricas, mas sejam centrais na nossa atenção e na nossa aplicação. Esse é um enorme legado do Papa Francisco.

Declarações Dom Manuel Clemente à RTP3. O cardeal já recebeu a convocatória para participar no conclave, que se realiza no próximo mês. Parte amanhã para Roma para as cerimônias fúnebres do Papa Francisco.

Já o Cardeal Américo Aguiar considera que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica e diz que o sucessor vai encontrar um contexto difícil num mundo cada vez mais dividido.

Bispo de Setúbal pede que não se abandone o mote todos, todos, todos. Esse mote é deixado por Bergoglio. Dom Américo Aguiar é um dos cardeais que vai poder votar para escolher o novo Papa. Reconhece que é ainda muito cedo para discutir esta sucessão de Francisco, mas avisa que esse sucessor vai herdar um contexto difícil, com duas guerras no horizonte.

É um contexto de muitíssima exigência. Seja quem for aquele que o Espírito Santo sopra no coração dos cardeais, é de facto um início de pontificado num contexto muito exigente para a vida da Igreja, para a vida da humanidade, e Deus vai ter que caprichar naquilo que será a escolha do próximo Papa.

O sucessor do Papa Francisco deve manter essa abertura da Igreja, essa mensagem do todos, todos, todos? Há o risco de se perder, por exemplo?

Não tenho dúvidas que o azimute, o GPS, o farol, o norte, a rosa dos ventos, terá que ter essa marca de todos, todos, todos. Se não tiver, a humanidade sai a perder. Não tenho dúvidas disso.

Mérico Aguiar a reagir à morte do Papa Francisco.

Miguel, é notícia do dia a morte do Papa Francisco. Tinha 88 anos. Vão-se multiplicando as reações por todo o mundo.

E da Argentina chega um luto nacional de sete dias decretado pelo governo. A informação foi revelada pelo porta-voz da presidência do país. O chefe de Estado, Javier Milei, antes disso, já tinha lamentado a morte do primeiro papa argentino da história e também o primeiro papa não europeu. Nos Estados Unidos da América, a reação de Donald Trump, publicada na rede Truth Social, que manifesta o voto de pesar pela morte do Papa Francisco. Também Joe Biden não deixa passar este momento. Na rede social X, Biden recorda um homem que fez com que todos se sentissem bem-vindos e bem-vistos pela Igreja.

Seis minutos para as 16h, Miguel, vamos olhar para outras notícias que marcam a atualidade.

Pedro Nuno Santos exige que o líder do PS de Braga renuncie ao cargo e anuncia que o Partido Socialista não vai apoiar a recandidatura do autarca de Vizela. Esta é a primeira reação do Partido Socialista. A notícia avançada pelo Observador este fim de semana. Victor Hugo Salgado está a ser investigado por suspeitas do crime de violência doméstica. Agora, em comunicado, o PS faz saber que Pedro Nuno Santos pediu a Victor Hugo Salgado que renunciasse ao cargo de presidente da Federação do PS de Braga. O líder do Partido Socialista informa também que Victor Hugo Salgado não vai contar com o apoio do PS na recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Vizela. Pedro Nuno Santos é o protagonista dos debates mais vistos na televisão nesta pré-campanha eleitoral. Esta é a conclusão da análise feita pela Universal McCann. O debate que, no dia oito deste mês, colocou frente a frente o líder do PS e a coordenadora do Bloco de Esquerda foi o mais visto, teve quase 1.400.000 espectadores. O segundo mais visto até o momento foi o frente a frente entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, com cerca de 1.300.000 espectadores. Para fechar, uma garantia de Rui Tavares. O Livre está pronto para assumir funções executivas. Declarações na cidade de Olhão. O porta-voz do partido refere que o Livre tem quadros competentes em áreas como a ciência, o ambiente e as relações internacionais. Diz também que se for chamado, o partido não vai fugir às responsabilidades e pretende contribuir para o desenvolvimento do país.

Miguel Cordeiro com o Jornal das Quatro.