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Vamos às notícias. Jornal das 16h da Rádio Observador, com edição do jornalista Miguel Cordeiro. Em destaque a esta hora: o Chega, que prepara-se para apresentar o programa eleitoral.

Do partido de André Ventura é esperado um programa com medidas focadas essencialmente no combate à corrupção e também no setor da segurança. André Ventura iria apresentar esse programa eleitoral na segunda-feira passada, era esse o dia agendado para a apresentação do programa eleitoral, mas esse momento foi adiado para esta tarde devido à morte do Papa, na passada segunda-feira. A apresentação acontece num hotel na cidade de Lisboa. A acompanhar essa apresentação vai estar a jornalista Nadine Soares, que agora se junta a nós em direto. Nadine, André Ventura já está no local?

Ainda não. De momento, o Chega ainda continua a preparar-se para apresentar o programa eleitoral do partido de André Ventura. Como dizias, é esperado um pacote de medidas focadas essencialmente nesse combate à corrupção e na segurança dos portugueses face àquilo que descrevem como imigração descontrolada, um pacote de 30 medidas, para ser mais precisa. É um pouco do que já se sabe. Já tinha sido levantado o pano na segunda-feira, mas esta apresentação foi adiada devido à morte do Papa Francisco. Para já, continuam a chegar algumas carrinhas com militantes do Chega. A sala começa a se aos poucos a compor. Aqui alguns dos funcionários que ajudam a compor esta sala aqui num hotel em Lisboa distribuem bandeiras com a bandeira portuguesa. Começa-se aqui ainda a preparar o som para estar tudo a postos para quando André Ventura chegar e também os membros da direção nacional que ainda não estão nesta sala. E quando todos os lugares estiverem completamente preenchidos, ainda estamos nesta fase de preparativos para receber esses elementos e então, sim, começar essa apresentação do programa eleitoral com todas as condições para se ouvir. Esse é o programa eleitoral do Chega que vai levar para as eleições de 18 de maio. Para já, Miguel, ainda em fase de preparação.

Já voltaremos para acompanhar essa apresentação do programa eleitoral do Chega.

Pedro Nuno Santos esclarece que o Partido Socialista mantém a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à empresa familiar de Luís Montenegro.

Ontem, Pedro Nuno Santos tinha dito que já estava esclarecido quanto a este assunto. Hoje explicou que, apesar de já estar convencido que Montenegro errou, a intenção de avançar com uma CPI a Montenegro mantém-se. O líder do PS esteve a almoçar com a Comissão Executiva da Confederação Empresarial de Portugal, em Lisboa, e no fim falou aos jornalistas. Esse momento foi acompanhado pelo repórter João Costa Campos, que está agora conosco em direto. João, Pedro Nuno Santos esclareceu que o PS mantém essa posição de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito?

Precisamente, Pedro Nuno Santos rejeita, efetivamente, um recuo na intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Montenegro pelo caso Spin Livra. O líder do PS diz que como não há informações novas sobre o caso, e como reforça que acha que Luís Montenegro não vai prestar mais esclarecimentos sobre o assunto, o PS mantém a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito na próxima legislatura.

E, portanto, se nada se alterar, a nossa intenção mantém-se, como é evidente. Nada mudou até agora. Não estava a tentar pressionar ninguém, eu estava só a dar resposta a uma pergunta que me foi colocada. E, portanto, se nada se alterar, a nossa intenção mantém-se, como é evidente.

Declarações de Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, aqui na Confederação Empresarial de Portugal, onde esteve reunido num almoço de trabalho com o presidente da CIP. À saída deste almoço, Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, diz que teve um bom almoço de trabalho com o Partido Socialista, mas admite que há uma divergência central com o PS, o IRC.

Na questão do IRC, naturalmente que a nossa posição é conhecida e naturalmente que, tal como reconheço no senhor secretário-geral do PS, transparência. E isso, independentemente de simpatizarmos por todas as iniciativas, há um valor que tenho que reconhecer, que é a transparência e é de fato esta qualidade de mostrar a sua posição. E nós também na CIP temos a mesma. Temos muita simpatia, mas na questão do IRC estamos em divergência. Isso é um ponto.

O que é que aponta no programa do-

Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, que diz ainda, Miguel, que não compreende como é que o PS e o PSD não se alinham para garantir mais estabilidade política no país. Diz mesmo que não entende como é que dois partidos que reúnem mais de 70% dos votos não se conseguem alinhar mais para garantir estabilidade política em Portugal.

Pedro Nuno Santos a dizer que o PS mantém essa intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Montenegro já na próxima legislatura.

Luís Montenegro, precisamente, que confirma que Portugal pediu a Bruxelas para ativar a cláusula de salvaguarda para investir em defesa.

Esta é uma cláusula da Comissão Europeia que permite gastar mais no setor da defesa sem prejudicar as contas do déficit. Esta confirmação foi deixada por Luís Montenegro, que defende que vai permitir ao país ter mais capacidade para enfrentar o atual contexto internacional.

Nós tivemos a ocasião de informar o procedimento que o governo português despoletou junto da Comissão Europeia para ativar a cláusula de salvaguarda, que no fundo possibilita que nos próximos anos possamos investir mais na área da defesa, sem prejudicar o caminho de sustentabilidade das nossas contas públicas. E, portanto, creio que conjugando aquele que foi sempre um princípio definido pelo governo e que é partilhado também pelas oposições, que é de que a necessidade de estarmos à altura da circunstância atual.

Posição de Luís Montenegro, deixada esta manhã, falou à saída da Nunciatura Apostólica, onde esteve a assinar o livro de condolências do Papa Francisco. O primeiro-ministro quis também falar do legado que deixa Francisco, fala de uma figura notável e um pontificado que marcou Portugal.

O Papa Francisco foi, de facto, uma personalidade notável à frente da Igreja Católica, também uma instituição com uma responsabilidade social enorme e transversal, de natureza universal, com uma grande ligação a Portugal, onde ainda hoje desempenha um papel essencial no sistema educativo, na abordagem ao esteio social de muitas comunidades.

Primeiro-ministro que confirma também uma grande afinidade de Portugal a Francisco, ao Papa Francisco e, por isso, as altas figuras do Estado vão estar presentes no funeral no próximo sábado. Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa, José Pedro Aguiar Branco e também a Paula Rangel. Todos vão estar no Vaticano para esse funeral do Papa Francisco.

A esta hora já estão a ser finalizados os trabalhos na A5, depois do incêndio no autocarro que transportava cerca de 40 adolescentes, jovens entre os 14 e os 16 anos, que foram retirados em segurança do local.

Cinco foram assistidos por dificuldades respiratórias, dois deles foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier por precaução. O autocarro ardeu esta manhã na A5, junto ao Estádio Nacional, em Oeiras. O alerta foi dado quando faltavam 10 minutos para a 13h. Estava a circular no quilômetro sete, em Linda-a-Pastora, no sentido Lisboa-Cascais. Obrigou, este incidente, ao corte total da A5. A viatura do grupo Barraqueiro foi consumida pelas chamas. Ainda não se sabem os motivos deste incêndio. O repórter Vasco Maldonado Correia tem estado no local a acompanhar os trabalhos. Vasco, nesta altura, o autocarro já está a ser retirado da via e é uma questão de tempo até o trânsito voltar à normalidade na A5.

Foram precisos quase 40 minutos para conseguir retirar daqui o autocarro, no mínimo, para pô-lo em cima de um reboque que o vai daqui retirar. Foram precisos dois carros de reboque para conseguir retirar o autocarro da estrada, um na parte de trás para levantar o autocarro. Foi essa parte de trás a parte que ficou mais danificada. As rodas ficaram muito danificadas na parte de trás e por isso precisou de ser levantado para que a equipa que aqui foi chamada conseguisse pôr o autocarro em condições no reboque. Neste momento, já está pronto para sair daqui, desta zona da autoestrada, da A5. Falta apenas para voltar a restabelecer a normalidade nesta zona da saída de Cascais da A5, falta apenas acabar os trabalhos de limpeza da estrada. Tem estado aqui uma equipa da Brisa com pás, vassouras e com um produto desengordurante para conseguir limpar a estrada em condições para que os carros possam passar sem qualquer tipo de perigo. E nesta altura a estrada volta a estar apenas limitada a duas vias. Mas agora é uma questão de minutos até o trânsito voltar à normalidade e os carros conseguirem circular sem qualquer tipo de constrangimento.

Jornalista Vasco Maldonado Correia a acompanhar esses trabalhos na A5. O trânsito continua ainda parcialmente cortado, mas a situação está a voltar ao normal no sentido Lisboa-Cascais.

04h10. Miguel Cordeiro, que outras notícias estão a marcar a atualidade a esta hora?

A Entidade Reguladora da Saúde recebeu mais de 87 mil queixas em 2024, um aumento de 2 mil queixas em relação ao ano de 2023. O acesso aos cuidados de saúde é o tema mais mencionado nas reclamações. Para fechar, Portugal é, neste momento, o maior exportador europeu de cannabis. Em termos mundiais, Portugal fica apenas atrás do Canadá. De acordo com dados do Infarmed, entre 2023 e 2024, Portugal passou de cerca de 12 mil para mais de 32 mil quilogramas vendidos nesse ano. O jornal "Eco" adianta também que Portugal já exportou mais de 65 toneladas de cannabis desde a legalização para fins medicinais, em 2018. Em 2024, os principais destinos de venda foram Alemanha, Espanha, Polónia, Reino Unido e Austrália. O Infarmed acrescenta também que Portugal tem 41 empresas autorizadas para exercer as atividades de cultivo, 24 a nível de fabrico e ainda 15 a operar no comércio por grosso.

O jornalista Miguel Cordeiro com as notícias que estão a marcar a atualidade. É o ponto final no Jornal das Quatro.