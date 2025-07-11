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Chico-espertice. Quatro da tarde, vamos às notícias com Miguel Cordeiros. E em destaque, o Parlamento aprovou, na generalidade, as propostas de consagrar a violação como um crime público.

Estavam em discussão e votação propostas do Livre, do PAN, do Bloco de Esquerda e do Chega. Foram aprovadas na generalidade e agora vão ser discutidas na especialidade. Votos a favor de PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN, Chega, JPP, Bloco de Esquerda, Livre e de alguns deputados do PS, como Pedro Nuno Santos, Elza Pais e Sofia Pereira. Alguns socialistas levantaram-se para indicar que votavam a favor de cada uma dessas propostas. Esta decisão vai obrigar alterações ao Código Penal, bem como a adequação do estatuto da vítima.

E a tarde de hoje fica marcada por uma autêntica maratona de votações. O Parlamento decidiu também uma comissão parlamentar de inquérito ao INEM.

Uma proposta da Iniciativa Liberal teve luz verde. A proposta da IL não teve nenhum voto contra, mas contou com abstenções do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Para além disto, destaque para a intenção do CDS de revogar a lei da violência obstétrica. O tema foi debatido, mas não houve votação. Descem os projetos à especialidade. Votou-se também a possibilidade de recomendar ao governo o reconhecimento do Estado da Palestina. A proposta foi chumbada. O trabalho não vai ficar por aqui. O Parlamento vai ainda esta tarde debater e votar na especialidade a proposta de lei que defende a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP.

E o primeiro-ministro reforça que quer aliviar a burocracia para as empresas, mas que isso não implica abrir mão a chico-espertices.

Falou Luís Montenegro na primeira edição das conversas com o Fomento, em Santa Maria da Feira. Discursou para sublinhar que a reforma do Estado a nível da economia é fundamental e para admitir que é uma reforma de elevado risco político. Foi essa a expressão utilizada por Montenegro. Diz o primeiro-ministro que o governo quer avançar com essa guerra contra a burocracia.

A cada diminuição de burocracia e de procedimento tem de corresponder aumento de responsabilização, aumento da penalização da infração. Isso tem mesmo de ser assim. Há uma coisa que eu quero dizer de uma forma muito clara: menos burocracia e mais simplificação não pode, não vai significar chico-espertismo. Não pode, não vai significar. Nem a economia portuguesa quer que seja assim.

Declarações de Luís Montenegro, que voltou a reforçar que a cultura do mérito é essencial. Explica que é importante premiar quem desempenha bem o trabalho e diz que esses prêmios têm de se estender também à administração pública. Quem também discursou neste evento, nesta conferência, foi o ministro da Economia e da Coesão Territorial. Manuel Castro Almeida falou também sobre o combate à burocracia, que considera que consome todos os dias recursos desnecessários às empresas. Avança também com uma nova aposta do governo a concretizar ainda este mês.

Posso anunciar que já a partir do próximo dia 15 de julho, na próxima terça-feira, todas as empresas que se candidatem a fundos europeus vão passar a ser dispensadas de apresentar os seguintes documentos que até agora ainda lhes são exigidos: a certidão permanente, a certidão de não dívida à Segurança Social, a certidão de não dívida à Autoridade Tributária, o certificado PME, a informação empresarial simplificada e a declaração da empresa única ou autónoma.

Manuel Castro Almeida, a apresentar novidades para concorrer a fundos europeus, destaca também que uma boa gestão dos fundos europeus é uma ponte entre o potencial que Portugal tem e o futuro que se pretende alcançar.

E o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, manifestou-se decepcionado com a detenção de dois agentes por suspeitas de tortura.

Em declarações aos jornalistas, à margem da celebração do aniversário da Polícia Municipal do Porto, recusou-se a comentar o caso em específico, por estar em segredo de Justiça. Considerou que é necessário deixar as instituições fazerem o trabalho de investigação. No entanto, o diretor nacional da PSP disse que um só caso não agrada a ninguém e fez questão de garantir que as pessoas podem continuar a confiar na polícia. Numa nota final, Luís Carrilho afirma que fará sempre tudo para que haja o melhor controle interno e institucional.

E Miguel, o novo Hospital de Sintra vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, mas o serviço de urgência básica começa a funcionar já a partir deste sábado.

O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra, Carlos Sá, que explica que a entrada em funcionamento do novo hospital vai ser feita de forma faseada.

O hospital vai entrar em funcionamento de forma faseada e com início a partir de hoje nalgumas consultas. A partir de amanhã abrimos o SUB, portanto, o Serviço de Urgência Básica, e na segunda-feira a atividade cirúrgica e de internamento. Portanto, todas as valências passarão a estar disponíveis durante a próxima semana, embora a entrada em funcionamento pleno seja feita, ou venha a ser feita, de forma faseada.

O Serviço de Urgência Básica do novo Hospital de Sintra abre portas este sábado, às oito da manhã. Ainda assim, Carlos Sá, em declarações à Agência Lusa, faz um apelo aos utentes.

O Serviço de Urgência Básica entra em funcionamento amanhã, a partir das oito. Portanto, os utentes que precisem de deslocar-se ao Serviço de Urgência Básica deverão, em primeiro lugar, ligar para o SNS 24. Se forem referenciados para o SUB, já será aqui no hospital, a partir de amanhã, às oito da manhã.

O novo Hospital de Sintra passa a atender os casos não urgentes no serviço de urgência, representa um investimento da Câmara Municipal de Sintra de mais de 62 milhões de euros e vai beneficiar mais de 500 mil utentes.

E Miguel, o julgamento que opõe Joana Marques aos Anjos entrou na fase final.

As defesas apresentam as alegações finais. Os Anjos defendem que o humor feito sem intenção esbarra nos comentários de ódio. A defesa de Joana Marques atira que não é porque não gostaram da piada que deixa de ser humor. Uma piada. A acompanhar a fase final deste julgamento no Juízo Central Cível de Lisboa, está a jornalista Nadine Soares, está agora em direto. Nadine, já terminou esta fase das alegações finais das duas partes?

Terminaram as alegações finais, uma hora para cada defesa. Do lado dos Anjos, lembro que consideram que o vídeo e edição foi feita justamente para afetar e que choca até no nível de honestidade intelectual. A advogada Natália Luís disse mesmo que Ricardo Araújo Pereira, uma das testemunhas chamadas durante este julgamento, não é um farol iluminado de ideias e condenou, por isso, a presunção de comediantes que acham que o humor não tem limites. Lembrou até Mário Machado para reforçar as justificações que o neonazi dava sobre publicações nas redes sociais, que dizia que era só uma graça, um alerta deixado aqui, palavras de Natália Luís, este alerta da equipe de defesa dos Anjos. Agora, do lado de Joana Marques, a equipe da defesa da humorista foi a última a apresentar as alegações finais. A advogada Elsa Ciara diz que a discussão é técnica e não é porque a defesa dos Anjos não gostou da piada que deixa de ser isso mesmo, uma piada, ao final do dia. Passa a palavra para o advogado Nuno Sal pico, que recuou até a Grécia Antiga para demonstrar que o humor sempre ofendeu. E por isso recua aos tempos medievais e aos bobos da corte para contextualizar o humor. O advogado atira que ninguém conseguiu provar o ilícito, defende que não fez alterações ao vídeo com outra intenção, senão fazer rir. A defesa de Joana Marques diz que se trata de um vídeo completamente normal, como aqueles que aparecem todos os dias nas redes sociais e que se trata de uma mera montagem. Aponta que as falhas da atuação não dizem respeito ao vídeo da humorista, mas aos próprios artistas, como por exemplo, a questão da fonética e os problemas de som. E não entende porque querem um pedido de desculpa da ré Joana Marques, mas não da entidade que, por exemplo, emitiu estas falhas técnicas de som. Por isso, no entender dos advogados de defesa de Joana Marques, não há relação entre o vídeo e os danos financeiros que alegam os Anjos. Nuno Sal pico lembra que no exercício do humor, reações negativas são um risco da atividade que os humoristas são alheios e termina esta alegação final a pedir a absolvição total de Joana Marques. Ao contrário da parte da manhã deste julgamento, que os irmãos Rosado não expressavam qualquer expressão, Nélson Rosado, agora mais para o fim, começava a abanar a cabeça, desiludido, numa feição visivelmente um pouco até irritado, já para o final, sempre que a defesa da humorista falava. Falta agora encerrar oficialmente este julgamento com as alegações finais já apresentadas. Os visados não devem regressar mais a tribunal, devem ser depois notificados quando esta decisão por parte dos juízes ficar concluída e ficar conhecida. Para já, aguardamos a qualquer momento que tanto Joana Marques quanto os irmãos Rosado, os Anjos, saiam aqui do Palácio da Justiça para saber se querem prestar algum tipo de declaração aos jornalistas. Mas para já, Miguel, terminou esta quarta e última sessão do julgamento que opõe Joana Marques e os Anjos.

Sessão de julgamento a ser acompanhada aqui na Rádio Observador e também em observador.pt, com um live blog ativo.

Miguel, dez minutos para lá das 16h. Vamos a outros temas em destaque.

No Tour de France, grande infelicidade para João Almeida. O ciclista português caiu a seis quilômetros da meta. Na classificação geral, Almeida perdeu tempo, fica agora na 28ª posição, a mais de 12 minutos do primeiro lugar. Já nos resultados da sétima etapa do Tour, Pogačar conseguiu o segundo triunfo nesta prova. O ciclista esloveno volta a recuperar a camisola amarela. Na atualidade internacional. Cerca de 800 pessoas morreram ao tentar obter ajuda humanitária em Gaza. O número é contabilizado desde o final de maio. Isto é o que adianta um relatório do gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Para fechar, milhares de pessoas reúnem-se hoje para assinalar o 30º aniversário do genocídio de Srebrenica, genocídio que aconteceu há 30 anos.

E, Miguel, é considerado o maior crime cometido na Europa depois da Segunda Guerra Mundial.

É o único genocídio reconhecido oficialmente na Europa depois do Holocausto. Estamos a falar de quando mais de 8 mil homens e rapazes muçulmanos bósnios foram executados pelas forças sérvias numa zona que estava teoricamente protegida pelas Nações Unidas durante a guerra da Bósnia. Possui, desde o ano passado, a designação oficial pela ONU, deste dia 11 de julho, como o Dia Internacional de Reflexão pelo Aniversário do Genocídio de 1995.

Estão hoje a decorrer, Miguel, cerimônias no Centro Memorial de Srebrenica.

E conta com a presença de figuras como António Costa, presidente do Conselho Europeu, Mark Rutte, secretário-geral da NATO, também Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O ex-primeiro-ministro português António Costa discursou nas comemorações neste aniversário, prometeu preservar a memória daqueles que se perderam. Reiterou que não há lugar na Europa para a negação do genocídio, revisionismo ou glorificação de criminosos de guerra. Depois das comemorações, as delegações dirigiram-se ao cemitério, onde se realizaram também enterros. Foram sepultadas mais de sete vítimas que foram recentemente identificadas, incluindo dois jovens de 19 anos. No total, já foram enterradas mais de 6 mil pessoas.

Notícia de fecho do Jornal das Quatro.