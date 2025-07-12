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Notícias na Rádio Observador. Começa agora o Jornal das Quatro, edição de Miguel Cordeiro. E Miguel, em destaque: a União Europeia está disposta a negociar as tarifas de 30% impostas por Donald Trump à Europa.

A intenção foi assumida esta tarde por Ursula von der Leyen, pouco depois de o presidente norte-americano ter anunciado que vai impor tarifas de 30% à importação de produtos europeus já a partir do dia 1 de agosto. Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia confirma que está disponível para negociar um acordo com Washington antes de entrar em vigor essas tarifas, hoje apresentadas por Trump. Ainda assim, Ursula von der Leyen, presidente do Executivo Europeu, garante que vai adotar todas as medidas para salvaguardar os interesses europeus, incluindo contramedidas proporcionais, se for necessário, ou seja, tarifas de 30% à importação de produtos norte-americanos.

Reação europeia depois de Donald Trump ter divulgado nas redes sociais a carta enviada à União Europeia, em que anuncia estas tarifas de 30%. Tarifas de 30% sobre os bens importados da União Europeia.

E 30% de tarifas é um valor que fica acima do que tinha sido anunciado a 2 de abril, nesse Dia da Libertação, foi assim que Trump apelidou esse anúncio. Divulgou, na altura, um cartaz em que se podiam ler tarifas de 20% a bens importados da União Europeia. Para além de anunciar agora tarifas de 30% para a Europa, Trump anuncia essa mesma taxa a aplicar a bens importados do México. A carta enviada para esse país foi também divulgada. As novas tarifas vão entrar em vigor, lê-se nas cartas, a 1 de agosto, a menos que as partes consigam chegar a um entendimento para evitar esse desfecho. Recordo que a União Europeia, nos últimos meses, tem estado em negociações com os Estados Unidos da América e ainda esta semana tinha sido apontado um entendimento de tarifas na casa dos 10%.

E a propósito deste tema, Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador, explica que as tarifas anunciadas por Trump sobre produtos vindos da Europa é uma técnica de negociação do presidente norte-americano.

O jornalista do Observador diz que o anúncio feito por Donald Trump é uma tentativa de forçar a União Europeia a fazer mais cedências nas negociações.

Pode ser visto como uma técnica de negociação, porque ainda faltam algumas semanas até entrar em vigor. Se calhar, Donald Trump estaria com alguma percepção de que as negociações não estariam a correr de feição. Esse valor de 10% que referiste, que havia especulação de que podia haver um valor de 10% das tarifas europeias, se calhar não é algo que ele conseguisse vender na sua base de apoio interno e, portanto, aqui está Donald Trump, aparentemente, pelo menos, a levantar a barra no sentido de forçar a União Europeia a fazer mais concessões e mais cedências.

E sobre o impacto que o anúncio das tarifas pode ter na abertura dos mercados esta segunda-feira, diz Edgar Caetano que se trata de uma ameaça grave à atividade econômica europeia e que é expectável, nesta altura, que os efeitos sejam negativos.

Como o valor é acima do previsto e como parecia que estávamos a caminhar pra uma solução um bocadinho mais pacífica, podemos chamar assim, é provável que isto vá ter algum impacto negativo sobre os mercados. Se é um impacto suficientemente negativo para o levar a recuar, como recuou em abril, ninguém pode adivinhar isso nesta fase. Mas é importante sublinhar que esse valor é elevado e tens que ter em nota que estes 30% acrescem a todas as outras importações setoriais, ou seja, são 30% aplicados a todos os bens vindos da Europa.

Análise feita aqui na Rádio Observador por Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Impacto das tarifas norte-americanas na economia europeia.

Em Portugal, André Ventura anunciou esta manhã uma plataforma de entendimento com o governo em matérias de imigração e nacionalidade.

Está otimista, André Ventura, com esta relação e diz que há bases para um princípio de acordo com o governo sobre a lei da nacionalidade. Diz o líder do CHEGA que quer ver essas alterações aprovadas já na próxima sessão legislativa, a partir de setembro. Na sede do CHEGA em Lisboa, Ventura detalhou esta plataforma de entendimento com o governo.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o primeiro-ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização, ou dois terços da sua concretização, nas votações que ontem ocorreram na Assembleia da República.

André Ventura diz também que agora há que fazer contas. Tudo o que foi e vier a ser acordado para a imigração e nacionalidade deve estar previsto a nível orçamental, no próximo orçamento do Estado. E perante o entendimento, Ventura fala agora de uma oposição construtiva.

O CHEGA é o partido líder da oposição. É mau pra democracia quando o partido líder da oposição se torna um sustento do governo. É mau pra democracia, porque o CHEGA tem que ser alternativa ao governo e não sustentáculo do governo. Porém, como lhe disse, a nossa forma de fazer oposição é de ser oposição quando é preciso ser, e vimo-lo agora no fim da última sessão legislativa, em relação até aos casos que envolviam o primeiro-ministro, mas ao mesmo tempo garantir que não bloqueamos iniciativas que não sendo nossas, são positivas, ou que sendo nossas, queremos que sejam concretizadas.

André Ventura esta manhã na sede do CHEGA em Lisboa.

A circulação ferroviária na linha de Cascais já foi totalmente retomada.

São boas notícias pra quem procura hoje o festival Nos Alive. A Rádio Observador, a Comboios de Portugal confirma que terminou o período de suspensão da linha. Durante a manhã, a circulação fez-se de forma alternada entre as estações de Alcântara-Mar e o Cais Sodré. Ontem à noite a circulação esteve suspensa. Esteve assim desde às 22h30 devido a um problema na catenária. Agora, confirma a CP, tudo resolvido na linha de Cascais.

Seguimos com as notícias. O Benfica exige a suspensão imediata dos árbitros envolvidos na final da Taça de Portugal.

O Benfica considera que a continuidade em funções destes árbitros seria um insulto ao futebol português e à credibilidade neste desporto. Está isto escrito num comunicado que hoje foi divulgado. Acontece um dia depois do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado os castigos relativos ao jogo da final da Taça e também depois de ser conhecida a comunicação entre os árbitros que estavam na cabine do VAR no momento do lance em que Matheus Reis pisa o avançado do Benfica, Belotti. O Benfica considera que fica claro que a verdade desportiva foi gravemente adulterada na final da Taça de Portugal. No comunicado pode ler-se: "O conteúdo da decisão do acórdão confirma, de forma inequívoca, que os erros cometidos pelo VAR, Tiago Martins, e pelos assistentes de VAR, Vasco Santos e Sérgio Jesus, tiveram impacto direto no resultado desta partida e colocaram em causa a integridade da competição". O Benfica perdeu essa final frente ao Sporting por 3x1, num jogo que teve prolongamento. Quanto às penas aplicadas pelo Conselho de Disciplina, Matheus Reis recebe quatro jogos de suspensão pela pisão e mais um jogo de suspensão por ter entoado um cântico em que faz referência a esse lance.

Ainda no Benfica, Kokçu já veste a camisa do Beşiktaş e está a chegar à Turquia.

Foi o próprio clube turco a anunciar esta viagem de Kokçu. Nas redes sociais, o Beşiktaş anuncia que Orkun Kokçu vai chegar a Istambul este sábado. De acordo com o emblema turco, o médio vai aterrar no aeroporto de Atatürk esta tarde, hora local, ou seja, é esta hora, 16h em Portugal. Diz também o Beşiktaş que o jogador vai cumprir a habitual bateria de exames médicos antes de assinar contrato. Foi divulgado um vídeo do jogador no avião, já vestido com a camisa do Beşiktaş. O negócio deve render aos cofres da Luz 25 milhões de euros, mais cinco milhões em bônus. Trata-se de um empréstimo com compra obrigatória no final da época.

De volta à atualidade internacional, o Irão recusa as exigências dos Estados Unidos e insiste que vai continuar a enriquecer urânio apenas para fins pacíficos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano assegura que não vai aceitar qualquer acordo nuclear que impeça o Irão de enriquecer urânio para fins pacíficos. Diz que é um direito do Irão, que está previsto no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ainda assim, Teerão confirma que está disponível para retomar as negociações com os Estados Unidos da América, que foram interrompidas depois do ataque de Israel às instalações nucleares iranianas a 13 de julho.

E é o ponto final no Jornal das Quatro. A edição foi de Miguel Cordeiro.