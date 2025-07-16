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Observador. Jornal das quatro com o Luís Soares. Luís, o PS propõe ao governo a criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares. É uma proposta que foi apresentada esta tarde pelo líder socialista.

José Luís Carneiro chamou jornalistas ao Largo do Rato, à sede do PS, para apresentar propostas para a área da saúde. Um anúncio que foi acompanhado pela repórter Guilherme Pires, agora em direto. Guilherme, com José Luís Carneiro a não poupar nas críticas à gestão de meios feita pelo executivo.

Luís, José Luís Carneiro começou precisamente a declaração, aqui na sede nacional do PS, a apontar a falta de respostas do governo para a emergência hospitalar, como referiste. Justificou assim a necessidade de apresentar hoje esta proposta de criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares. O secretário-geral do PS explica que esta unidade garante a coordenação entre as funções dos Ministérios da Defesa, da Saúde e da Administração Interna e pretende responder aos problemas que afetam, neste momento, o serviço de emergência.

O que procura é garantir uma resposta estruturada durante os 365 dias do ano, mas naturalmente vocacionando-se, particularmente, para dar uma resposta aos momentos mais críticos no verão, mais críticos no inverno e mais críticos quando há uma sobrepressão sobre a emergência hospitalar, como tem acontecido com o caso de obstetrícia e com o caso da assistência às grávidas em vários hospitais do país.

As palavras de José Luís Carneiro, aqui na sede nacional do PS, onde diz que são necessárias algumas alterações legislativas para a criação da Unidade de Coordenação para Emergências Hospitalares. Por isso, assume o compromisso de chegar a um entendimento com o Executivo sobre esta proposta.

A proposta será enviada para o senhor Primeiro-Ministro, para que possa, com o seu governo, mostrar ser capaz de responder a estas circunstâncias que nos interpelam a encontrar soluções estruturais e estruturadas para responder à emergência hospitalar e, por outro lado, não deixaremos de apresentar em modelo de resolução na Assembleia da República esta mesma proposta.

As declarações do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, diz que o PS não é uma oposição apenas crítica, mas que procura também assumir responsabilidades. E ainda sobre os moldes da proposta em si, refere que numa fase experimental terá um custo total de €800 mil e vai permitir detectar em tempo real os meios disponíveis em qualquer lugar do país para dar resposta a situações de emergência.

Guilherme Pires, aqui em direto da sede do PS e essas propostas do líder socialista para a área da saúde.

Ainda hoje, na estreia aqui na Rádio Observador do programa Realpolitik, Sérgio Sousa Pinto acusou o governo de promover um descalabro na saúde.

O dirigente socialista fala numa derrocada do SNS promovida pela inação do governo, que afeta, diz, todos os portugueses. Considera que a má gestão do SNS já começa também a afetar os hospitais privados e que os portugueses não confiam na forma como a saúde é gerida em Portugal.

O governo não foi capaz de propor ao país e de se bater por uma alteração do funcionamento da saúde em Portugal, que nos permita criar confiança de que se precisarmos, numa situação de aflição, temos cuidados de saúde pelos quais pagamos com os nossos impostos. Todos os dias aparecem coisas que nos deprimem, tendo em conta que é um subsistema caríssimo, que absorve uma parte significativa dos recursos dos indivíduos e das famílias, que são transferidos para o Estado através dos impostos.

Sérgio Sousa Pinto critica também as falhas no setor da habitação. Já sobre o PS, o dirigente socialista diz que o partido atravessa um período de recuperação que precisa de tempo para lidar com a derrota sofrida nas últimas eleições legislativas.

Realpolitik, novo programa da Rádio Observador, com Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro, todas as quartas e sempre disponível também em podcast. Na educação, algumas escolas já começaram a receber as notas dos exames nacionais do nono ano de Português e Matemática.

E o que acontece quase 48 horas depois daquilo que estava previsto, é o caso da Escola Secundária do Pinhal Novo ou da Básica 2/3 de São Teotónio, em Beja. No caso desta escola de São Teotónio, por exemplo, as classificações até já estiveram afixadas, mas por pouco tempo. Foram retiradas por volta do meio-dia por causa de uma indicação dada pelo Júri Nacional de Exames. Os docentes desta escola estão agora à espera das 17h, uma vez que as notas inicialmente indicadas podem ainda vir a sofrer algumas alterações. O Observador sabe também que as notas dos exames do nono ano já chegaram também à Escola Secundária do Pinhal Novo, no distrito de Setúbal, mas ainda não foram afixadas. Pela frente está também o processo de verificação e descodificação dos anonimatos. Só depois serão impressas e afixadas essas notas. Há, no entanto, várias notas por chegar a algumas escolas. Por exemplo, na área do Porto, segundo apurou o Observador, a segunda fase dos exames finais do básico começa na sexta-feira, sendo que o prazo para os alunos se inscreverem termina hoje. O Observador questionou o Ministério da Educação sobre se haverá uma recalendarização destes prazos, mas até o momento não obteve qualquer resposta.

E o PS quer explicações do Ministro da Educação sobre este atraso na divulgação dos resultados dos exames do nono ano.

Um desafio deixado pelo deputado do PS, Porfírio Silva. O socialista acusa Fernando Alexandre de nunca dar explicações sobre o que se passa. Porfírio Silva aproveita ainda o momento para criticar a atuação do governo na pasta da Educação.

Agora vemos o PSD com uma nova especialidade, que é estragar conclusão de anos letivos, ponto de estresse adicional Sobre alunos que estão a tentar terminar um ciclo de aprendizagem, provas finais do ensino básico. Voltamos agora também com o Ministério da Educação e mais uma vez a um padrão preocupante, que é: o senhor ministro nunca aparece para explicar aos prejudicados o que está a passar. Há umas notas, há umas linhas que as pessoas leem nos jornais e não há uma resposta clara do senhor ministro.

Declarações aos jornalistas do deputado do PS, Porfírio Silva, na Assembleia da República, numa altura em que os primeiros resultados dos exames do nono ano começaram a chegar às escolas.

Em Vila Real, oito meios aéreos combatem um incêndio florestal na freguesia de Sotomaior, no município de Sabrosa.

E a Proteção Civil adianta à Rádio Observador que as chamas se encontram perto de casas. Não há, no entanto, informação de que o fogo tenha atingido alguma habitação. O Comando Sub-regional do Douro confirma que este fogo tem três frentes ativas. Arde com bastante intensidade em zona de mato e pinhal. No terreno estão mais de 140 operacionais. Há também 41 viaturas e esses oito meios aéreos. O vento forte está a dificultar o combate às chamas. A Proteção Civil explica que nesta altura não há registo de quaisquer feridos.

O antigo reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Nova, rejeita que tenha criado expectativas sobre uma candidatura a Belém e continua sem desfazer esse tabu.

Isto apesar dos apelos de algumas figuras da esquerda, Sampaio da Nova recusa esclarecer se está ou não a ponderar avançar com uma candidatura à Presidência da República.

Fiz nenhuma declaração sobre isso, não alimentei nenhuma expectativa e aqui vim falar apenas sobre isso. Mas vai ponderar se é ou não candidato? Vim falar apenas sobre educação.

Declarações de António Sampaio da Nova, à margem de uma conferência internacional sobre educação promovida pela Universidade Lusófona. O nome de Sampaio da Nova tem surgido como possível candidato a Belém por parte de figuras da esquerda. Ferro Rodrigues, do PS, admite que apoiaria uma candidatura do antigo reitor, assim como Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. O Livre diz também que Sampaio da Nova preenche os requisitos para poder ser apoiado pelo partido.

O Presidente da República lamentou a morte do antigo deputado socialista José Junqueiro. O PS lembra uma carreira exemplar.

O antigo deputado socialista tinha 72 anos. A notícia da morte de José Junqueiro, um histórico do PS, foi dada por Aguiar Branco no início dos trabalhos parlamentares esta manhã. José Junqueiro foi secretário de Estado e vereador da Câmara Municipal de Viseu, de onde era natural. Num comunicado publicado no site do partido, o PS lembra um dirigente e antigo deputado como uma figura política de relevo, de expressão nacional e local, que teve uma carreira exemplar e multifacetada. Também numa nota publicada no site oficial, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as condolências à família, aos amigos e também ao Partido Socialista. Quem reagiu também foi o candidato presidencial António José Seguro, antigo líder do PS, disse estar em choque e com profunda consternação pela morte do antigo dirigente socialista. António José Seguro destaca a dedicação de José Junqueiro à causa pública e aos valores da democracia e da justiça social.

Luís, e que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O presidente da Administração Central do Sistema de Saúde remete para a direção executiva do SNS responsabilidades pela atividade assistencial adicional dos hospitais, ou seja, também pelas cirurgias extra. Foi numa audição na Comissão de Saúde, a propósito do caso do dermatologista do Santa Maria. André Trindade admite, no entanto, que a codificação dos procedimentos é de responsabilidade da ACSS. Daqui a pouco, é vez de ser ouvido o diretor executivo do SNS. António Costa está preocupado com os ataques israelitas em Damasco. O presidente do Conselho Europeu escreve nas redes sociais que a soberania e integridade territorial da Síria têm que ser respeitadas e pede a todas as partes para que refreiem a violência e tentem que não haja uma escalada também na violência. O exército israelita efetuou um ataque aéreo contra o Ministério da Defesa e a sede do Estado-Maior do governo de transição sírio em Damasco, numa escalada ligada aos acontecimentos no sul da Síria. Tel Aviv já anunciou o reforço das forças na fronteira.