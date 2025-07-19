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Começa agora o Jornal das Quatro, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, José Luís Carneiro rejeita que o PS tenha ficado para trás na Assembleia da República e reforça a ideia de uma oposição firme e responsável.

O secretário-geral do Partido Socialista está esta tarde em Baião para a apresentação da recandidatura de Paulo Pereira às eleições autárquicas. Questionado sobre se acha que o PS ficou de parte por não ter entrado nas contas ao lado do Chega para acordos com o governo, José Luís Carneiro rejeita ter ficado à margem e garante que o Partido Socialista vai continuar a ser uma oposição firme e responsável ao executivo de Luís Montenegro.

Nós dissemos ao primeiro-ministro que queríamos ser uma oposição firme, responsável e alternativa, e é isso que nós procuraremos ser. A cada crítica, apresentar soluções alternativas. Apresentei soluções alternativas definindo as áreas de convergência do PS em relação à defesa nacional, ponto um. Ponto dois, apresentei esta semana uma proposta, que o primeiro-ministro disse que ia aceitar, que tem a ver com a coordenação das emergências hospitalares. É uma proposta muito bem estudada, com pessoas que têm experiência muito grande na proteção civil, na emergência médica, nas Forças Armadas e, portanto, não pedi qualquer ganho com isso.

As declarações de José Luís Carneiro, que destaca soluções alternativas apresentadas pelo PS, nomeadamente a proposta para a coordenação de urgências hospitalares.

E falamos agora da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, que decorre hoje em Alcobaça. Mariana Leitão, próxima líder do partido, acusa o governo de ter falta de espírito reformista.

A liberal, que vai ser eleita esta tarde presidente do partido, admite que vai colaborar com o governo da AD e promete exigir uma governação mais reformista. Ainda assim, pede que o governo tenha mesmo a intenção de reformar o país, não apenas por questões políticas.

O atual governo da AD pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais. No entanto, mudar não é fácil. A Iniciativa Liberal nasceu e cresceu a saber que nunca propusemos um caminho fácil. Neste partido, não há medo de dizer o que o país precisa para dar uma vida melhor aos portugueses. E é por isso que o digo de forma tão clara. Não aceitamos o papel de figurantes num sistema que queremos transformar.

Mariana Leitão aponta para as autárquicas como o próximo grande desafio do partido. Admite que as eleições de 12 de outubro vão ser um bom pretexto para mostrar ao país que a Iniciativa Liberal também consegue governar.

Queremos mostrar que é possível governar com rigor, transparência e responsabilidade, que é possível colocar os cidadãos à frente dos caciques e que o poder local pode e deve ser um espaço de liberdade, de autonomia e de mérito. Os autarcas liberais que se perfilam neste novo ciclo não serão meros gestores de freguesias ou concelhos, serão agentes de mudança, pessoas com coragem para enfrentar as redes de poder que há décadas se entranharam em tantas Câmaras. Pessoas com visão para criar concelhos mais dinâmicos, mais competitivos, mais abertos à inovação e ao investimento.

No discurso de apresentação da moção estratégica na convenção liberal, Mariana Leitão apontou ainda o dedo ao Chega, garante que vai combater afincadamente o moralismo de André Ventura, que diz ser um socialista de direita.

E antes, Rui Rocha revelou que não vai assumir mais cargos na Iniciativa Liberal.

No discurso de despedida nesta convenção, o presidente missionário da Iniciativa Liberal garante que não quer continuar vinculado à estrutura do partido.

Darei o meu contributo para o combate ao sebastianismo, manifestando aqui publicamente que não tenho disponibilidade para qualquer tipo de função em órgãos de partido, atividade ou qualquer outra coisa, a menos que aconteça uma desgraça, o que manifestamente nem prevejo nem desejo.

Por agora, Rui Rocha vai estar focado na corrida autárquica pela cidade de Braga. E vamos agora em direto até Alcobaça, onde decorre a esta hora a 10ª convenção da Iniciativa Liberal. É lá que está o jornalista João Costa Campos. João, boa tarde. Isto numa altura em que discursam os membros do partido depois da pausa para almoço.

Sim, Laura, boa tarde. Ouve-se nesta altura o partido mais profundo, os militantes de base, que têm nesta altura um espaço para dar ideias e deixar comentários sobre a trajetória do partido. São trazidos vários temas para debate e são feitos vários discursos. Nuno Morna, uma figura conhecida dentro e fora do partido, ex-deputado liberal na Assembleia Regional da Madeira, aproveitou este espaço para pedir atenção no que toca a coligações. Diz que está aberto a este tipo de acordos, mas que isso não pode significar uma perda de identidade.

Aceito coligações, sim, mas coligações com conta, peso e medida, que sejam exceção e não sejam regra. Coligações que respeitem os nossos princípios, que não nos obriguem a engolir o que sempre defendemos, que não nos transformem em bengala política de um regime de composição. Ninguém pense que essa exceção se deve transformar em regra, nem que o bom senso se deve transformar em subserviência, porque quando o preço de uma coligação é a nossa identidade, não é coligação, é capitulação.

Nuno Morna, primeiro deputado liberal na Assembleia Regional da Madeira, que pede que as coligações nas autárquicas não signifiquem que a Iniciativa Liberal passe a ser uma bengala. Já Mário Amorim Lopes, que falou de manhã sobre a moção de estratégia global, tocou num ponto que divide os liberais e que entretanto já foi abordado por vários outros membros para concordar ou discordar, que é Javier Milei. Deputado na Assembleia da República, Mário Amorim Lopes diz que Javier Milei apenas executa as ideias liberais na Argentina e que tem uma cara em Portugal, a Iniciativa Liberal.

Milei é apenas o executor das nossas ideias, das ideias liberais e que demonstra agora que elas, de fato, funcionam, que melhoram a vida das pessoas, seja em Portugal ou na Argentina. São ideias que têm sucesso e trazem progresso, que geram riqueza e prosperidade, ideias que diminuem a pobreza. Pois estas ideias têm também um rosto em Portugal e esse rosto é a Iniciativa Liberal.

Declarações de Mário Amorim Lopes, deputado à Assembleia da República. Esta é apenas uma amostra dos vários temas que são abordados nesta altura, aqui na 10ª convenção da Iniciativa Liberal, uma altura em que é dado palco aos membros do partido que quiserem fazer uma comunicação à convenção. Está aqui todo o partido. Este espaço de intervenções ainda continua, toda a agenda da convenção está ligeiramente atrasada, mas Laura, assim que terminarem todas as intervenções dos membros, tem lugar o início da votação na comissão executiva que vai eleger Mariana Leitão como a próxima presidente da Iniciativa Liberal.

O jornalista João Costa Campos, em direto de Alcobaça, onde está a acompanhar a 10ª convenção nacional da Iniciativa Liberal.

Mudamos agora de tema. António José Seguro diz que não pode faltar dinheiro para a Proteção Civil e para os bombeiros.

O candidato presidencial sublinha que a vida das pessoas é o bem mais essencial. Considera, por isso, que pode faltar dinheiro para muita coisa, mas não para desenvolver as tecnologias usadas pela Proteção Civil e pelos bombeiros.

A vida das pessoas é o bem mais essencial. E no país pode faltar dinheiro para muitas coisas, não deve faltar dinheiro para a Proteção Civil, para o combate aos incêndios, para os nossos bombeiros. Nós não podemos tratar a Proteção Civil e o combate a incêndios com tecnologias de há cinco anos, de há 10 anos ou de há 15 anos. Temos que estar em permanente evolução e isso não está a acontecer. E, portanto, eu deixo aqui um apelo para que as autoridades e o governo, em particular, olhe para a ação dos bombeiros e da Proteção Civil, e esta ação tem que ser prioritária.

Declarações de António José Seguro, no final de uma visita aos bombeiros voluntários de Castelo Branco e ao Comando Sub-regional da Beira Baixa. Quanto ao anúncio do bónus para os pensionistas e reformados, Seguro diz que enquanto candidato presidencial, deve deixar espaço para que os partidos e o governo se possam pronunciar sobre estas matérias.

O Partido Socialista está indignado com a oposição de Portugal a uma referência à fome na Faixa de Gaza, na declaração final da CPLP.

O dirigente e vice-presidente da bancada socialista, João Torres, pede uma explicação imediata ao governo e ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Isto exige esclarecimentos urgentes por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e por parte do governo. E o Partido Socialista vai requerer, no início da próxima sessão legislativa, a audição do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, para que explique fundamentadamente aquilo que esteve em causa e para que também o governo responda perante a Assembleia da República sobre aquela que tem sido a sua posição em relação a esta tragédia, que todos nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos meses na Faixa de Gaza.

O socialista João Torres, em declarações à Agência Lusa, diz ainda que vê o posicionamento de Portugal com grande estupefacção e indignação. Também o LIVRE, o PCP e o Bloco de Esquerda questionaram Paulo Rangel sobre a oposição de Portugal a uma referência à insegurança alimentar na Faixa de Gaza, na declaração final da Cimeira da CPLP. Os partidos consideram uma oposição injustificável.

E na atualidade internacional, há pelo menos 30 feridos na sequência de um atropelamento em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O incidente aconteceu pelas duas da manhã, hora local, 10 da manhã em Lisboa, e perto de um recinto de espetáculos musicais. Há sete pessoas em estado crítico, é o que avança a CNN Internacional, que revela ainda que seis feridos estão em estado grave. Para já, as autoridades falam apenas de um veículo desconhecido que avançou sobre uma multidão na rua. Não há ainda mais detalhes sobre o caso.

E é o ponto final no Jornal das Quatro, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já.

Até já.