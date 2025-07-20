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Observador. Começa agora o Jornal das Quatro, edição da jornalista Laura Figueiredo. E Laura, em resposta às críticas do PS, Luís Montenegro rejeita a intenção eleitoralista nas medidas para os pensionistas.

Na festa do Chão da Lagoa, na Ilha da Madeira e na qualidade de presidente do PSD, Luís Montenegro realça que os partidos da oposição deviam ter optado por saudar o equilíbrio das contas públicas, em vez de criticarem as medidas apresentadas esta semana no debate do Estado da Nação.

A oposição, em vez de saudar o governo por nós termos um equilíbrio nas nossas contas públicas e utilizarmos o resultado desse equilíbrio para ajudarmos aqueles que têm maior dificuldade, de criticarem o governo e de verem nisso uma intenção eleitoralista. Não, a intenção não é eleitoralista. A intenção é de justiça social.

Dirigindo-se aos habitantes das regiões autônomas que enfrentam vários desafios de mobilidade, o presidente do PSD destacou algumas medidas do governo pra redução de tarifas e com isso aproveita para dizer que o executivo não tem fantasmas e que está no ativo para resolver os problemas de todas as pessoas.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo. Nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Luís Montenegro a sublinhar o sentido de justiça social do governo. Dirigida a Miguel Albuquerque, presidente do governo regional, fica a promessa de que o executivo tudo fará para trabalhar numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal.

E antes das críticas de Luís Montenegro ao PS, José Luís Carneiro também deixou farpas ao governo. O secretário-geral socialista considera que o executivo tem as prioridades trocadas para a resolução de problemas no país.

No topo da lista deveria estar a habitação, a saúde e o crescimento econômico. É o que considera o líder socialista num artigo de opinião que escreveu hoje no jornal Público. José Luís Carneiro diz que o governo colou-se à agenda da extrema-direita, só fala de imigração e numa altura em que os preços das casas dispararam 16% no primeiro trimestre deste ano e também quando há cada vez mais urgências encerradas. O secretário-geral do PS diz que o executivo da AD começa mal, acredita que o não é não ao Chega já lá vai e pede explicações ao primeiro-ministro pelo que considera ser esta colagem à direita radical, uma traição aos eleitores do PSD, diz José Luís Carneiro.

E o PCP defende que o drama da habitação precisa de uma resposta pública nacional.

À margem de uma reunião da Juventude Comunista Portuguesa, na Amora, no município do Seixal, Paulo Raimundo diz que nenhum município consegue resolver sozinho os problemas da habitação e é, por isso, urgente que exista uma resposta pública à nível nacional. O líder do PCP diz ainda que a demolição de barracas em Loures foi incorreta por ter deixado pessoas sem teto e aponta o tratamento desumano dado aos moradores do bairro do Taludo Militar. Quanto à questão da legalidade daquelas habitações, Paulo Raimundo sublinha que se a discussão é legal, a lei fundamental é a Constituição da República Portuguesa, que consagra o direito de habitação condigna para toda a gente e aí há muita gente a incumprir a lei. É o que considera o secretário-geral do PCP. Raimundo criticou ainda as medidas do governo pra habitação. Diz que o executivo apenas dá benesses aos que contribuem para a banca e para os fundos imobiliários.

E o Livre Bloco de Esquerda e PAN usam o tema da imigração para acusar o governo de promover políticas oportunistas.

Os três partidos apresentaram hoje oficialmente a candidatura conjunta à Câmara Municipal de Cascais para as próximas autárquicas. Durante a cerimônia, os líderes não pouparam nas críticas ao executivo. Rui Tavares rejeita um sistema que culpa os imigrantes pelos problemas do país.

A batalha que se aproxima é muito simples: queremos um país desconfiado, queremos um país desavindo, queremos um país em que o pobre está zangado com o desgraçado, que está zangado com o miserável, que está zangado com o vizinho do outro lado da rua, todos eles zangados com o imigrante. Queremos esse país em que nos querem convencer que nós deveríamos andar todos zangados uns com os outros ou queremos um país que é Portugal no seu melhor, que é também Cascais no seu melhor, um país da entreajuda, um país da responsabilidade mútua, em que todos somos responsáveis pelo nosso futuro.

Na mesma linha, Mariana Mortágua acusa o governo de ir à boleia das ideias da extrema-direita e de ignorar os problemas mais urgentes.

Não falam da imigração para resolver o problema da saúde. Não falam da imigração para resolver o problema dos serviços públicos. Não falam das supostas ocupações de casas para resolver o problema real, que é das pessoas que não têm casa ou que estão a empobrecer porque não conseguem pagar a sua casa. Não falam, certamente, dos incendiários para resolver o problema do abandono do território ou do aquecimento global ou da completa desestruturação da nossa floresta. A direita fala dos temas da extrema-direita porque quer poder, porque se quer manter no poder.

Já Inês de Sousa Real foca-se nas políticas promovidas no Conselho de Cascais para criticar a autarquia de Carlos Carreiras em matéria de habitação.

Este município sempre se opôs a que as pessoas pudessem viver a cidade. Aquilo que partiu de um orçamento participativo, temos hoje, não só a nível nacional, o ministro da Habitação e das Infraestruturas, a ter sido pela sua mão também, que mais houve oposição a um espaço que parte daquilo que é participação cidadã, a um espaço que se construiu por si próprio, em comunidade com diferentes gerações, com diferentes pessoas, em que não se olha a estratos sociais e menos ainda a nomes para quererem destruir, porque muito provavelmente falam tanto na construção de uma faixa de circulação, mas muito provavelmente para aquilo que é apetitoso construir ali também mais uma habitação de luxo.

Os três líderes partidários participaram na apresentação da candidatura da Coligação Futuro em Comum para a Câmara de Cascais, uma candidatura liderada por Alexandre Abreu, deputado municipal do Bloco de Esquerda.

E na saúde, a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica pede a demissão do presidente do INEM. Em causa está a ausência de reformas estruturais no instituto.

Em comunicado, a associação diz que a situação no INEM é grave, assim como a ausência de mudanças estruturais, e pede, por isso, a saída de Sérgio Janeiro como sinal de responsabilidade institucional e recuperação da confiança pública no trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica. A ANTREM considera que, em nome do interesse público, da dignidade, da atividade pré-hospitalar e da segurança dos utentes do SNS, qualquer inércia ou complacência nesta matéria será moralmente indefensável e institucionalmente negligente.

E assim fechamos o Jornal das Quatro, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já.

Até já.