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Luís Soares. Luís, começamos com Álvaro Santos Pereira, é o nome escolhido pelo governo para a liderança do Banco de Portugal, o antigo ministro da Economia do governo de Pedro Passos Coelho vai suceder a Mário Centeno.

Uma proposta que ainda tem, no entanto, de ser validada pelo Parlamento. Depois de um mandato de cinco anos, Mário Centeno está de saída da instituição por decisão do Executivo, que é o primeiro neste século a não reconduzir o governador. É Santos Pereira, a escolha do ministro das Finanças, Miranda Sarmento, para reforçar a independência do cargo, explicação deixada por António Leitão Amaro.

A decisão do Conselho de Ministros, por proposta do ministro das Finanças, será o professor doutor Álvaro Santos Pereira. Economista-chefe da OCDE, doutorado e com uma carreira académica internacional, é hoje o economista principal de uma das principais organizações internacionais na economia mundial.

Anúncio feito pelo ministro da Presidência numa conferência de imprensa na sede do governo esta tarde. Foi depois questionado sobre os motivos que levaram o governo a mudar a liderança do Banco Central. Aí António Leitão Amaro foi perentório e disse que o Executivo escolheu a melhor opção.

O professor Álvaro Santos Pereira é a melhor escolha e é a melhor escolha por ser independente, não vem nem de dentro do banco, nem vem de um governo, é independente.

A justificação de António Leitão Amaro, o ministro da Presidência, para a escolha de Álvaro Santos Pereira para a liderança do Banco de Portugal, foi esta tarde no briefing depois da reunião do Conselho de Ministros.

Nesse mesmo Conselho de Ministros, o governo aprovou ainda uma reforma laboral que vai ser apresentada esta tarde aos parceiros sociais.

E coube à ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, apresentar as linhas gerais de uma reforma que diz ser ambiciosa para o mercado de trabalho. O objetivo, diz a ministra, é ultrapassar os entraves à competitividade económica do país.

Este anteprojeto, por um lado, flexibiliza regimes laborais que são muito rígidos, de forma a aumentar a competitividade da economia e promover a produtividade das empresas, valoriza os trabalhadores e os trabalhadores através do mérito, estimula o emprego, em especial o emprego jovem e a capacidade de retenção do talento e pretende dinamizar fortemente a negociação coletiva e a contratação coletiva.

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, no final da reunião do Conselho de Ministros, sem deixar de proteger os trabalhadores, a ministra esclarece ainda que o anteprojeto que vai ser apresentado esta tarde aos parceiros sociais, em sede de concertação social, tem também como objetivo reforçar o equilíbrio no direito à greve.

Ainda antes de se conhecer o nome do novo governador do Banco de Portugal, o líder do PS acusava o governo de seguir um padrão ao substituir lideranças capazes, por causa de interesses políticos.

O entendimento de José Luís Carneiro, que falava minutos antes do anúncio do Executivo de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. José Luís Carneiro sublinha que é a primeira vez que um governador não é reconduzido para um segundo mandato, caso de Mário Centeno. Para o líder do PS, é óbvio que a escolha de outro governador mostra que esta é uma decisão política e não técnica.

Pois, com certeza que é uma decisão política, estritamente política, porque se fosse técnica, de mérito, de competência e de prestígio junto dos seus colegas europeus, pois com certeza que o professor Mário Centeno ficaria na função, porque é dos mais competentes entre todos os seus pares europeus.

No final de um encontro com o cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal, José Luís Carneiro deixa ainda críticas ao ministro das Finanças por ter pedido à Inspeção-Geral uma averiguação à compra da nova sede do Banco de Portugal, um contrato celebrado entre Mário Centeno e o grupo Fidelidade. Ora, o secretário-geral socialista diz que isso é incompreensível.

Não se compreende como é que o ministro das Finanças, que por aquilo que é público, foi informado de todas as decisões do Banco de Portugal, como é que pediu à Inspeção-Geral de Finanças, que não tem competências para tal, para ir fazer uma supervisão a decisões relativamente às quais ele próprio estava devidamente informado. É algo de incompreensível para um cidadão comum, quanto mais para pessoas que têm responsabilidades políticas.

O José Luís Carneiro considera imoral que o governo tenha tentado colocar em causa o bom nome de Mário Centeno, à semelhança, diz o líder do PS, do que fez com Ana Jorge, antiga provedora da Santa Casa da Misericórdia.

Ora, na reação dos partidos que escutamos esta tarde aqui na Rádio Observador, o deputado do PS, Carlos Pereira, afirma que o governo operou um afastamento político para retirar Mário Centeno do cargo.

O deputado socialista relembra que o antigo ministro das Finanças fez um bom trabalho ao leme do Banco Central.

Eu acho que a grande questão nesta nomeação é menos a nomeação de Álvaro Santos Pereira e bastante mais o afastamento político, com intenções políticas de Mário Centeno. Mário Centeno, parece-me evidente, fez um mandato imaculado e a tentativa, no fim do mandato, de encontrar situações que possam de alguma maneira justificar o seu afastamento, diz bastante sobre aquilo que se está a passar hoje em Portugal.

As críticas do PS, do deputado Carlos Pereira, à decisão do governo. Já o deputado do CHEGA, Rui Afonso, afirma que vai dar o benefício da dúvida a Álvaro Santos Pereira. O deputado do CHEGA espera que o novo governador consiga escrutinar os erros cometidos por Mário Centeno.

Parece-nos uma pessoa com independência e esperamos, acima de tudo, que seja uma pessoa que saiba analisar e escrutinar erros passados, nomeadamente os erros que foram cometidos pelo antigo governador ou que estão neste momento Alto suspeita pelo antigo governador, nomeadamente a construção da nova sede do Banco de Portugal em Entre Campos, a situação de promoções e renovações de mandato que foram feitas já no término do seu mandato. E, portanto, que seja um governador que saiba garantir a transparência e isenção.

Os elogios do deputado do Chega, Rui Afonso. Ainda à direita, Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, defende que o Governo devia ter avançado com um concurso público internacional para a nomeação do próximo governador. Ainda assim, o deputado liberal saúda a não recondução de Mário Centeno.

Portanto, nós achamos que esta é a única forma de salvaguardar esta verdadeira independência, é um concurso público, no limite internacional, porque aí sim há menos dependência e Portugal é um país pequeno. Dito isto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós saudamos a não recondução do agora ex-governador Mário Centeno. Não estamos a fazer nenhum tipo de juízo sobre a pessoa Mário Centeno, estamos apenas a analisar o processo, e o processo estava ferido desde o início.

Opinião de Mário Amorim Lopes. Do lado do PAN, Inês de Sousa Real acusa Luís Montenegro de ficar fechado num círculo de pessoas do tempo da troika. A deputada única do PAN elogia ainda o trabalho de Álvaro Santos Pereira no combate à corrupção.

No entanto, preocupa-nos que, neste caso, Luís Montenegro venha de alguma forma ficar constantemente fechado num circuito dos tempos da troika e até mesmo do governo Passos Coelho, ou seja, não há aqui o rasgo de trazer políticas mais ajustadas aos tempos que vivemos e aos desafios que vivemos. É verdade que reconhecemos que tem um currículo bastante positivo naquilo que diz em termos de matéria de credibilidade internacional e que é também necessário em relação à União Europeia.

Inês de Sousa Real a reconhecer o currículo de Álvaro Santos Pereira. Do lado do PSD, Hugo Carneiro considera que o novo governador garante a independência dentro do Banco de Portugal. O deputado social-democrata acredita que o currículo de Álvaro Santos Pereira foi um fator chave para esta nomeação.

Agora, nós não podemos desconsiderar o percurso que Álvaro Santos Pereira teve, a sua independência e aquilo que é mais relevante hoje assegurar é que o Banco de Portugal é uma instituição independente e, portanto, esta indigitação assegura-nos que no futuro o Banco de Portugal será independente. Não há dúvidas nenhumas sobre isso.

As reações dos partidos à nomeação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal, o novo responsável ainda vai ter que passar por uma audição prévia no Parlamento antes de tomar posse.

E o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, elogia a escolha do governo.

Entrevistado pela Rádio Observador, Carlos Costa diz que Álvaro Santos Pereira conhece a economia e as instituições europeias.

Eu considero que foi uma excelente opção. Primeiro, porque se trata de uma personalidade que é conhecedora. Conhecedora da economia portuguesa, conhecedora da economia europeia, conhecedor das instituições europeias, quer de política económica, quer da política monetária. O segundo argumento do meu lado é que é alguém conhecido do BCE e é conhecido das restantes instituições europeias e internacionais. É alguém com um perfil de independência inquestionável, é alguém assertivo. É muito importante do ponto de vista da defesa da instituição e, além disso, comunicador. Era uma das boas opções que estavam na mesa e esta opção é uma excelente opção.

Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, a elogiar a escolha de Álvaro Santos Pereira, que sucede a Mário Centeno na liderança do Banco Central.

Vai poder ouvir mais excertos desta entrevista mais logo aqui na Tarde Política, depois das 18h30. Mário Centeno, que participou na última reunião do Conselho de Governadores do BCE, que hoje anunciou que mantém a taxa de juro nos 2%. Isto depois de sete cortes consecutivos.

A decisão foi comunicada depois dessa reunião e confirmou as expectativas dos analistas. Isto porque na última reunião da instituição liderada por Christine Lagarde, já tinha sido sinalizado que depois de sete descidas consecutivas, deveria ser-se agora uma pausa. Esta é a primeira reunião do ano em que não são anunciados cortes dos juros. Em comunicado, o BCE não antecipa mudanças no rumo da inflação, face ao que tinha previsto na última reunião de junho, no qual previa uma inflação média de 2% este ano. Ora, a presidente do BCE, Christine Lagarde, diz que a instituição está decidida em estabilizar a inflação nos 2%, mas não se compromete com decisões futuras.

Estamos determinados em garantir que a inflação estabilize na meta de 2% a médio prazo. Vamos analisar os dados e reunião a reunião vamos decidir a política apropriada para monitorizar. Não nos comprometemos com um rumo para as próximas decisões.

Christine Lagarde, presidente do BCE, numa conferência de imprensa depois da decisão de manter a taxa de juro nos 2% até ao fim do ano, pode ser ainda anunciada outra descida que não deve passar dos 1,75%.

Fica por aqui o Jornal das Quatro. Teve edição do Luís Soares.