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Jornal das três. Luís, começamos com esse incêndio com duas frentes no Conselho de Bragança, que está a mobilizar mais de uma centena de bombeiros.

São mais de 200 operacionais, apoiados por 10 meios aéreos, que combatem esse incêndio numa zona de mato na freguesia de Aveleda, Conselho de Bragança. Não há povoações em risco, mas o incêndio está ativo e com bastante intensidade. Num ponto da situação feita há cerca de uma hora à Rádio Observador, o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, explicava que esperava que esse reforço de meios viesse ajudar no combate.

O incêndio está ativo, tem duas frentes. Uma delas, entretanto, o combate está a evoluir favoravelmente, mas o incêndio está ainda muito ativo, está muito vento no local e reforçámos de uma forma muito musculada os meios terrestres e aéreos e esperamos que agora, durante a tarde, com este reforço, possa haver essa ação de trabalho nas frentes.

Para já, uma das frentes está controlada, mas o subcomandante regional das Terras de Trás-os-Montes espera que o reforço de meios ajude no combate a este incêndio ativo numa zona de mato isolada em Aveleda, Bragança, ainda assim a arder com muita intensidade. No terreno estão mais de 200 operacionais e também 10 meios aéreos.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal recebe com surpresa e até com indignação a hipótese de voltar a subir o IVA no setor para a taxa máxima de 23%.

Esta subida é recomendada pela unidade criada para avaliar os benefícios fiscais, que considera que a taxa de 13% atualmente em vigor beneficia quem ganha mais. Foi uma notícia que demos ontem aqui no "Observador". O presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a AHRESP, acredita que o governo não vá avançar com essa recomendação, mas Carlos Moura avisa também que o setor pode ser muito afetado, sobretudo para quem ainda está a recuperar da crise da Covid-19.

Nós não acreditamos que esta recomendação colha efeito e que a decisão política venha a ser tomada. Nós entendemos que é duvidosa a oportunidade de mexer num setor que ainda vive as dores da pandemia, que ainda há gente que não tem totalmente amortizado as linhas Covid e, portanto, estranhamos esta posição. Entendemos que esta medida agora recomendada não faz sentido, não é oportuna, nem os argumentos são válidos, na nossa opinião.

O presidente da AHRESP diz que a associação está disponível para dialogar com o governo, garante que vai fazer de tudo para que não haja uma subida do IVA para os 23% na restauração. Alerta ainda para as consequências, caso a medida seja aplicada, as condições financeiras iriam agravar-se e podia existir uma onda de encerramentos, insolvências indesejável. Já ontem, Daniel Serra, o presidente da PROVAR, também disse estar espantado com essa proposta, que considera ser catastrófica. Também ouvido pela Rádio Observador, Daniel Serra considera que a restauração precisa de uma redução do IVA para 6% e diz que um erro brutal iria causar o impacto negativo não só na restauração, mas também no turismo.

Na corrida às presidenciais, o conselheiro de Estado e ex-líder parlamentar do CDS, Lobo Xavier, manifestou apoio à candidatura presidencial de Marques Mendes.

Por representar o lado da moderação, diz Lobo Xavier, que é uma escolha fácil de explicar e que não se fez por exclusão de partes. São declarações de Lobo Xavier, que não esperou pela tomada de posição do partido aos jornalistas em Vila Real, onde se encontrou com Marques Mendes. O antigo dirigente do CDS foi confrontado precisamente com esse facto, dos centristas ainda não terem declarado apoio a qualquer candidato e com uma possível escolha ou uma possível candidatura de Paulo Portas. Ora, Lobo Xavier quis sublinhar que faz as escolhas com muita calma e muita reflexão e não por exclusão de partes.

E com o avanço de António José Seguro nas sondagens e a demora em aparecer mais algum candidato no centro-esquerda, o apoio dos socialistas começa a parecer inevitável.

É um cenário que dá um empurrão à candidatura do antigo líder do PS, que começou por deixar o partido muito hesitante e que agora começa a surgir internamente como uma inevitabilidade. Para já, à esquerda, há apenas a candidatura de Seguro e a do comunista António Filipe. Sampaio da Nova ainda não deu uma resposta final a quem ainda anseia por uma recandidatura. Aguarda-se uma conclusão para breve. Um socialista que espera também por essa definição diz que a janela de oportunidade é curta. Os três principais candidatos a Belém surgem em empate técnico na sondagem do Correio da Manhã, com António José Seguro a saltar de 11 para quase 17%. Apesar desta consolidação do socialista no terreno ser evidente, isso continua a não galvanizar o partido. Um dirigente socialista diz ao Observador que há muita gente no PS que está órfã, mas ao mesmo tempo admite que no final, tudo possa depender das sondagens. Uma posição que vai atravessando, nesta altura, mesmo os menos entusiasmados com a candidatura a Belém do antigo líder socialista.

Pode ler esta notícia com mais detalhe no site do Observador, assinada pela jornalista Rita Tavares. O candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, considera que o presidente da República tem justificações para pedir a fiscalização preventiva da proposta de revisão da Lei de Estrangeiros.

O presidente da República enviou ontem para o Tribunal Constitucional o decreto do Parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. António Filipe considera plenamente justificada essa decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Considero que essa decisão do Presidente da República é plenamente justificada. Foram feitos, quer no debate parlamentar, quer no debate público que houve sobre essa matéria, embora ele tenha sido, de facto, muito limitado pela urgência que foi dada ao processo legislativo, mas houve vozes, inclusivamente prestigiados constitucionalistas, relativamente à inconstitucionalidade de muitas das disposições constantes desse diploma que foi aprovado na Assembleia da República e considero que a decisão do Presidente da República tem toda a justificação.

Declarações de António Filipe aos jornalistas no final de uma visita ao Arsenal do Alfeite, em Almada. António Filipe considera justificada a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de submeter a Lei de Estrangeiros ao Tribunal Constitucional

O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, assegura que a independência do Banco de Portugal está garantida com a escolha de Álvaro Santos Pereira para próximo governador.

Joaquim Miranda Sarmento afirma que foi uma decisão dele próprio e também do primeiro-ministro Luís Montenegro. Na primeira declaração que faz sobre a indigitação de Álvaro Santos Pereira, o ministro das Finanças reitera que a independência e a competência para o cargo estão garantidas.

A independência, a competência, o rigor, a qualidade, a boa gestão, tudo isso está garantido. Não é possível colocar em causa a sua independência. O professor Álvaro Santos Pereira esteve ao serviço do país, não tem nenhuma ligação ao PSD e serviu o país durante dois anos, talvez no momento mais difícil da democracia portuguesa.

Declarações de Joaquim Miranda Sarmento aos jornalistas em Carcavelos ontem. O governo indigitou Álvaro Santos Pereira para o cargo de governador do Banco de Portugal.

O governo da Tailândia decretou a lei marcial por causa do clima de violência com o Camboja, que se agravou nas últimas horas.

Lei marcial decretada em oito das regiões tailandesas fronteiriças com o Camboja, numa altura em que os confrontos entre os dois países, iniciados ontem, já fizeram pelo menos 16 mortos. O Ministério da Saúde tailandês informou hoje que mais de 138 mil civis foram retirados das regiões fronteiriças afetadas pelos confrontos. Nos últimos dois dias, o conflito fronteiriço registou um nível de violência que não se via desde 2011, envolvendo caças, tanques, tropas terrestres e também fogo de artilharia. Bangkok e Pnom Penh estão num impasse desde a morte de um soldado cambojano no final de maio, durante uma troca de tiros noturna numa zona disputada da fronteira comum apelidada de Triângulo Esmeralda. Até ao momento, a Tailândia registou 15 mortos, o Camboja registou um morto. A pedido do primeiro-ministro cambojano, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência hoje em Nova Iorque.

Temos ainda outras notícias que estão a marcar a atualidade.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses responsabiliza o governo pela falta destes profissionais de saúde no INEM. O sindicato alega que a situação piorou desde que o instituto passou para a dependência direta da ministra da Saúde. Um dirigente sindical explicou à Lusa que o Executivo não autoriza que o INEM preencha as vagas que tem no mapa de pessoal para mais enfermeiros. Já foi pedida uma reunião de urgência aos responsáveis do INEM. A Comissão Europeia lançou uma consulta junto dos parceiros sociais sobre o direito à desconexão dos trabalhadores e o teletrabalho. Em comunicado, Bruxelas explica que estas conversações irão recolher as opiniões dos parceiros sociais sobre uma potencial iniciativa a nível dos 27 para reduzir os riscos da cultura do trabalho sempre conectado e para garantir um teletrabalho justo e de qualidade. Israel vai autorizar a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos a enviar ajuda para Gaza, através de paraquedas. O alto funcionário das Forças de Defesa de Israel disse à Sky News que a partir de hoje o país vai permitir que países estrangeiros entrem em Gaza com ajuda de paraquedas. De acordo com o Times of Israel, a Jordânia e os Emirados serão autorizados a retomar esse lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza, como fizeram no ano passado. Os lançamentos serão coordenados com as IDF. De acordo com as autoridades israelitas, a Jordânia deverá efetuar um primeiro lançamento aéreo, possivelmente ainda durante o dia de hoje.