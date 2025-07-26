Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Renato Correia. Começamos este jornal das 16h, Vasco, com a Proteção Civil. Confirma que foi emitido um alerta de ameaça de bomba no avião que aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, mas tudo não passou de um falso alarme.

A circunstância obrigou a uma forte mobilização das autoridades para o aeroporto de Lisboa, depois de um avião da SATA, proveniente dos Açores em direção a Bilbao, ter aterrado de emergência devido a uma ameaça de bomba. A diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Câmara de Lisboa diz à Rádio Observador que, entretanto, as forças policiais já descartaram este cenário. Margarida Castro Martins explica mais detalhes.

Confirmo que recebemos um alerta laranja do aeroporto por ameaça de bomba. Esse alerta chegou por volta de 12h30. O avião aterrou pelas 12h50. A Polícia Judiciária promoveu as diligências adequadas a esta situação. Os passageiros iniciaram o desembarque por volta das 14h30. E por volta das 15h, a PJ não confirmou a ameaça de bomba e, portanto, os meios estão neste momento a desmobilizar.

Falso alarme. As declarações da diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Autarquia de Lisboa, Margarida Castro Martins, à Rádio Observador. Entretanto, a SATA Açores Airlines também já confirmou que existiu um alerta de uma ameaça de bomba, através de um comunicado. A empresa açoriana revela que o comandante do avião acionou o protocolo de segurança e divergiu o voo para o aeroporto de Lisboa por volta do meio-dia. Como previsto no protocolo de segurança, a aeronave foi encaminhada para uma zona isolada e segura no aeroporto, de forma a poder ser realizado o desembarque de passageiros e tripulantes de forma tranquila e segura.

E agora, Vasco, dois passageiros foram detidos para interrogatório.

É o que explica também a SATA em comunicado, os dois passageiros detidos para serem interrogados na sequência deste falso alarme, por suspeita de responsabilidade na comunicação desta falsa ameaça. Entretanto, a Agência Lusa questionou a Polícia de Segurança Pública sobre este desenvolvimento. A PSP não adiantou qualquer informação.

A porta do PS está aberta para Mário Centeno. Quem o diz é o secretário-geral do partido.

Ontem, o próprio Mário Centeno não excluiu o regresso à política ativa, agora que está a terminar o mandato enquanto governador do Banco de Portugal, uma opção que José Luís Carneiro vê com bons olhos.

Apenas podemos dizer que o acolheremos de braços abertos quando e como ele quiser participar na vida do Partido Socialista.

José Luís Carneiro, hoje à entrada para a convenção autárquica da Juventude Socialista, que decorre em Coimbra.

E a presidente da Iniciativa Liberal considera que a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal não pode ser comparada à de Mário Centeno.

Principalmente em relação à independência de cada um. É o que diz Mariana Leitão, que esteve na apresentação da candidatura da Iniciativa Liberal à Autarquia de Bragança. Ora, a nova líder dos liberais relembra o contexto em que foram feitas as duas escolhas, a de Mário Centeno e a de Álvaro Santos Pereira, e explica por isso que são casos incomparáveis.

São duas situações completamente distintas que não se podem comparar. Mário Centeno sai diretamente de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira está distante da política há vários anos e, portanto, é completamente diferente.

É o que diz a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Um registo aqui captado pela RTP. Mariana Leitão reitera que a decisão sobre o novo governador não pode ser política, não pode ter motivações políticas e, por isso, defende a ideia de que a escolha para este cargo deve ser efetuada através de um concurso público.

Marcelo Rebelo de Sousa pede à União Europeia que se vire para fora e mostre mais empenho no continente africano.

Durante uma sessão no EurAfrican Forum, em Carcavelos, numa conversa com o presidente angolano, que está de visita oficial a Portugal. Ora, o chefe de Estado português lamenta ver a União Europeia demasiado focada em problemas internos e destaca, por isso, a necessidade de cooperação entre países e também continentes. Considera que é algo que tem falhado ao longo dos últimos anos.

Porque a moda agora parece ser não o multilateralismo, não o aprofundamento de uma visão universal, não a valorização das organizações internacionais, não uma abertura em termos de economia e de finanças no futuro, mas o fechamento e a cimeira deste fim de ano. A compreensão na Europa daquilo que é fundamental não é diálogo, é na parceria com África. A disponibilidade africana quanto a essa parceria. A importância que tem na balança de poderes mundial.

Já o presidente angolano, João Lourenço, que está, relembro, de visita a Portugal, pede mais cooperação com a Europa para ajudar a desenvolver Angola e assim diminuir os fluxos imigratórios.

O problema da imigração, particularmente da imigração ilegal, que vem aumentando na Europa a partir do norte da África. Portanto, se a Europa ajudar-nos a desenvolver o continente, com certeza que este assunto da imigração vai sair da pauta, quer dos políticos, quer dos europeus.

É o que diz João Lourenço. A Europa pode fazer mais e melhor em África. O presidente angolano está de visita oficial a Portugal. A visita acaba hoje.

Na Fórmula 1, Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica.

O piloto da Red Bull levou a melhor sobre os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e também Lando Norris completaram o pódio. Verstappen assumiu a liderança logo na primeira volta ao ultrapassar Piastri. Esta vitória surge no primeiro fim de semana de corrida da Red Bull, sem Christian Horner no comando da equipa. A corrida principal do Grande Prêmio da Bélgica acontece amanhã, às 14h.

E a qualificação para essa corrida acaba de terminar. Norris consegue a pole position, vai partir da liderança. Oscar Piastri fez o segundo tempo, Leclerc sai em terceiro e Verstappen em quarto. Destaque também para Lewis Hamilton, não foi além da primeira sessão de qualificação e vai partir para o grande prêmio de amanhã no 16º lugar. Vamos ainda ao ciclismo. Kaden Groves venceu isolado a penúltima etapa da Volta à França.

O ciclista britânico foi o primeiro a cortar a meta numa etapa marcada pela chuva. Frank Vandenbroucke foi o segundo a 54 segundos, com Pascal Eenkhoorn em terceiro a 59 segundos. O favorito Tadej Pogačar ficou mais atrás nesta etapa, mas continua líder isolado, com mais de 4 minutos e 24 segundos de vantagem sobre o segundo lugar. A edição deste ano da Volta à França em Bicicleta chega ao fim já amanhã, termina com a chegada a Paris.