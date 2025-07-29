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Quatro da tarde na Rádio Observador, notícias com edição de Miguel Cordeiro. Em destaque, o combate a um incêndio que está a complicar-se a cada hora que passa. O número de ocorrências significativas tem aumentado ao longo da tarde e, Miguel, nesta altura há oito incêndios ativos com grandes dimensões.

E cinco destes incêndios começaram hoje. O mais recente a entrar na lista destas ocorrências significativas é um fogo em Alcanede, no distrito de Santarém. Começou pelas 14h15. Já estão três meios aéreos no local, apoiados por 145 operacionais e 43 meios terrestres. O fogo está perto da Estrada Nacional 362. Atenção redobrada para quem circula neste local. No distrito de Portalegre, Alto Alentejo, há um incêndio em Nisa. Este fogo começou por volta da 13h30, foi essa hora que foi dado o alerta. Conta com praticamente 200 operacionais no terreno, apoiados por 60 veículos. Há também cinco meios aéreos no local. Algumas pessoas já tiveram de ser retiradas de casa por precaução. Há a informação também de que uma mulher ficou desalojada. De acordo com uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, em declarações à Agência Lusa, esta habitação ficava na aldeia de Vinagre e não se sabe se ardeu totalmente. As chamas queimaram uma área de pinheiros e eucaliptos junto à aldeia e algumas pessoas tiveram de ser retiradas do local. Seguimos para Penafiel. Um fogo que começou pelas 09h30, está a avançar em direção a Gondomar, avança para a freguesia de Melres. Estão dois meios aéreos no local, mais de uma centena de bombeiros no terreno. Não há, nesta altura, povoações em risco. No concelho de Tondela, na freguesia de Santiago de Besteiros, um fogo começou pouco antes das 11h. Está a avançar em zona de mato. Para já não ameaça habitações, mas preocupa as autoridades, que colocam 180 operacionais no terreno, no combate às chamas. Estão praticamente 50 viaturas também no combate a este fogo e apoio de quatro meios aéreos. Ainda nos fogos que começaram hoje e que têm uma dimensão considerável e que preocupam as autoridades, há ainda o fogo de Sever do Vouga, na região de Aveiro. Silvas Curo e Dornelas foi o local onde foi dado o alerta. Começou por volta da 01h, durante a madrugada, e tem nesta altura aproximadamente 80 operacionais no combate às chamas.

E para além dos fogos que começaram hoje, há três grandes incêndios de grandes dimensões que temos vindo a atualizar aqui na Rádio Observador. Arouca é a situação mais preocupante.

O incêndio de Arouca é o maior nesta altura. Três frentes ativas, quase 700 bombeiros, mais de 200 veículos. Há quatro meios aéreos a ajudar no combate às chamas. Este fogo começou ontem, à meia tarde. O incêndio de Arouca já chegou à freguesia de Santa Eulália. De acordo com uma nota publicada nas redes sociais da Câmara Municipal, o fogo tem agora três frentes ativas e é detalhado também que a aldeia de Vila Viçosa continua isolada. As estradas nacionais 224, 225 e 226 estão interditas ou condicionadas por causa deste incêndio e o município detalha também que os habitantes de Canelas e Espiunca, que tinham sido retiradas do local por precaução, já podem regressar a casa. Até agora não há registro de danos. O combate às chamas na região conta, como já referi, com praticamente 700 operacionais e mais de duas dezenas de meios terrestres. Há um grande contingente também de meios aéreos no local. De manhã, este fogo atravessou para o concelho vizinho de Castelo de Paiva. Falamos também ainda de outro incêndio, o Ponte da Barca, no Alto Minho. Este fogo começou no sábado. O combate tem estado a evoluir favoravelmente ao longo do dia de hoje. No local estão ainda 400 operacionais, apoiados por um meio aéreo e mais de uma centena de viaturas. Mas esta tarde, as declarações que surgem do presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, que pede ao governo um reforço dos meios aéreos pesados para combater este fogo, que descreve como muito crítico na região do Alto Minho. À Agência Lusa, o autarca admite que tem conhecimento de que vão ser enviados mais dois helicópteros ligeiros, mas diz que precisam de mais meios aéreos pesados para resolver a situação. Neste incêndio, quatro bombeiros ficaram feridos no combate às chamas. Dois bombeiros e dois sapadores florestais sofreram ferimentos ligeiros. Isto é o que detalha uma fonte da Proteção Civil à Agência Lusa. Falamos ainda de outra situação, a de Penamacor. O fogo entrou ao início da tarde em fase de rescaldo, mas já teve vários reacendimentos. No local, estão mais de 400 operacionais. Há seis meios aéreos mobilizados para o combate a este incêndio. E, de facto, durante esta tarde, muitos reacendimentos. Por causa disso, algumas localidades estão a receber ordem de evacuação. É uma informação transmitida também à Rádio Observador. É um fogo que chegou a estar em situação de rescaldo, mas que teve vários reacendimentos ao longo da tarde.

E Miguel, a circulação na A1 esteve cortada esta tarde por causa de um incêndio em Pombal. Foi retomada a circulação no sentido Lisboa-Porto, entre Leiria e Pombal.

Esteve cortado durante praticamente uma hora, por causa do incêndio na localidade de Pinheirinho, no concelho de Pombal. É um incêndio que no portal da Proteção Civil é descrito também como uma ocorrência significativa, mas já não está em curso, já está praticamente dominado este incêndio. Foi combatido por praticamente uma centena de operacionais, apoiados por 20 veículos terrestres e dois meios aéreos, com o alerta a ter sido dado por volta da 13h.

O primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna visitaram hoje a sede da Proteção Civil, em Carnaxide, e no fim reforçaram os apelos à população.

Até porque escutaram do comando operacional que praticamente metade das ocorrências foram registradas Durante a noite, durante a madrugada, entre meia-noite e às 8h da manhã. As autoridades pedem que se evitem comportamentos de risco. É um apelo que é reforçado, na última hora, pelo governo, com Luís Montenegro a pedir mais cautela aos portugueses. O Primeiro-Ministro e a Ministra da Administração Interna se reuniram com José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e à saída desse encontro, Luís Montenegro quis reforçar a mensagem à população.

Este é um combate de todos, que precisa da colaboração de todos. Todos devemos seguir as orientações que as autoridades vão emitindo, termos muitas vezes a paciência de corresponder.

A Ministra da Administração Interna também falou aos jornalistas, recorda os incêndios noutros pontos do globo, Califórnia e até o sul da Europa, para referir depois que a sociedade falhou como um todo para prevenir incêndios. Maria Luísa Amaral reage também à falta de pilotos para os meios aéreos disponíveis. Diz a ministra que o maior número de helicópteros e aeronaves não iria melhorar o combate dos incêndios que agora estão ativos.

É bom que se esclareça o seguinte: dos incêndios que mais nos afligem neste momento, a intervenção dos meios aéreos seria, ou a existência de 72, 76 ou 80 meios aéreos, os números são irrelevantes, porque o que causa dificuldade aos operacionais é o caráter extremamente acidental da orografia, a dificuldade de acesso.

A Ministra da Administração Interna e o Primeiro-Ministro de visita à sede nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide.

E o Presidente da República refere que os operacionais de combate aos incêndios estão a fazer o mais acertado: proteger as populações.

Marcelo Rebelo de Sousa elogia o trabalho dos operacionais no terreno.

Não é fácil a eficácia do combate numa das encostas da serra e da outra encosta. E, sobretudo, tem seguido aquilo que é correto, que é, não sendo possível combater na proximidade, proteger as populações. Estabelecer um sistema que trave ao máximo a proximidade das populações.

Marcelo Rebelo de Sousa, que detalha também que tem estado em contacto com os autarcas afetados pelos incêndios durante as últimas horas.

Tendo acompanhado, em contacto permanente com os presidentes de câmara e, em particular, com aquele que é mais duradouro, o fogo que dura há mais tempo, Ponte da Barca. E dia e noite, é uma luta. Por quê? Porque são zonas de acesso muito difícil, porque os reacendimentos são constantes, porque as condições meteorológicas são muito más. Apesar do empenho imenso dos operacionais, dos autarcas, das populações.

Posição de Marcelo Rebelo de Sousa, a detalhar que tem estado em contacto com os autarcas das regiões afetadas pelos incêndios.

E Miguel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros reitera que Portugal apoia a solução dos dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina.

Discurso na Conferência Franco-Saudita, na sede das Nações Unidas, em Nova York. Discurso na última hora. Paulo Rangel saudou o compromisso da Autoridade Palestiniana e destacou que, sem ela, a solução dos dois Estados não pode ser implementada. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz também que Portugal está comprometido com o reconhecimento da solução de dois Estados.

"Portugal reaffirms its unwavering commitment to the two-state solution.

"Portugal reafirma o seu compromisso para com a solução dos dois Estados. Nos últimos 50 anos, sempre votámos a favor das soluções para o conflito entre Israel e a Palestina. Mantemos o nosso apoio político e financeiro. Nós reiteramos o nosso apoio à Autoridade Palestiniana para o seu empoderamento e capacitação. Só a Autoridade Palestiniana garante a implementação da solução dos dois Estados."

Only the Palestinian Authority grants the effective implementation of the two-state solution.

Discurso de Paulo Rangel nas Nações Unidas. Destaca também que não há justificação para a fome e a morte de civis. Apelou ao fim dos ataques à Faixa de Gaza.

Miguel Cordeiro, com o Jornal das Quatro.