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Vamos às notícias. Jornal das quatro com Miguel Videra. Miguel, a primeira já está. A coligação de esquerda candidata à Câmara de Lisboa terminou há pouco essa tradicional descida do Chiado.

Por onde vão passar as caravanas de outras forças partidárias ao longo deste dia. Primeiro foi a coligação Viver Lisboa, com a primeira da lista, Alexandra Leitão, a contar com o apoio de todos os líderes dos partidos que integram esta coligação. Isso mesmo testemunhou o jornalista do Observador, João Gama, entre os apertos próprios destas descidas.

Muitas cotoveladas, Miguel. Uma descida da Rua do Chiado que acabou de acabar. Há muitas pessoas ainda aqui na Rua do Carmo, que não chegou a estar cheia para esta tradicional arruada, não só socialista, mas tradicional arruada socialista, também. Estão muitos confetes cor-de-rosa e branco espalhados pelo chão. É a cor do Partido Socialista, mas as camisolas que vejo aqui à minha frente já são de cores bem diferentes, o azul e também o vermelho e o cor-de-rosa desta coligação. Há várias bandeiras a dizer "Viver Lisboa, de Alexandra Leitão", e que foi precisamente a candidata a presidente de Câmara Municipal, apoiada por todos os líderes partidários que compõem esta coligação de esquerda. Estiveram todos atrás dela, exceção feita a José Luís Carneiro e também a Carlos César, secretário-geral e presidente do Partido Socialista, que estiveram lado a lado da candidata também socialista, mas aqui a representar a coligação de esquerda à Câmara Municipal de Lisboa e por entre muitos encontrões, comentaram-se vários temas do dia. Alexandra Leitão, em conversa com o jornalista há instantes, não pede a maioria absoluta, tal como fez ontem Luís Montenegro para o recandidato Carlos Moedas e José Luís Carneiro questionado precisamente sobre o mesmo tema, disse que o primeiro-ministro, e também presidente do PSD, está desligado da realidade para fazer esse mesmo apelo. Esta arruada terminou aqui na Rua do Carmo. Ainda há aqui muitas pessoas presentes. Há um pequeno palanque onde se pode ler Viver Lisboa, com o azul bebê, que é a cor típica dos cartazes de Alexandra Leitão. A candidata a presidente da Câmara discursou, disse num discurso perto de cinco minutos, a fazer um apelo ao voto, a dizer que o dia 12 de outubro é o dia mais importante e que é o único dia que resta para tentar travar a reeleição de Carlos Moedas, a dramatizar assim o apelo ao voto, a dizer, Alexandra Leitão, que dia 13 de outubro será tarde demais. Fica o desafio feito aos eleitores. A Rua do Carmo começa então a despir-se de socialistas. Há ainda muitos confetes aqui na calçada portuguesa, que está entre apoiantes de esquerda, desta coligação de esquerda. Também há alguns carros de entregas e muitos turistas. Vamos ver se estes confetes ficam aqui para decorar as ruas que vão ser descidas já daqui a pouco por Carlos Moedas.

Precisamente, e também pela CDU, o candidato João Ferreira também vai fazer a tradicional descida do Chiado. João Gama acompanhou esta iniciativa da coligação de esquerda, liderada pelo socialista Alexandre Leitão.

Mais a norte no país, anda hoje Luís Montenegro.

O presidente do PSD já esteve com Pedro Duarte no Mercado do Bolhão, na cidade do Porto. Atravessou depois o Douro para se deslocar ao município vizinho de Vila Nova de Gaia, num sinal de apoio. Laura Figueiredo, agora aqui em direto, a Luís Filipe Menezes.

Precisamente, Miguel, Luís Montenegro deixou vários e longos elogios a Luís Filipe Menezes. Diz inclusivamente que foi o melhor presidente que Vila Nova de Gaia já teve. Sublinha que o município precisa, de facto, de Menezes, de uma liderança nova, com visão e com proximidade. O presidente do PSD sublinhou também que quase todos os grandes equipamentos aqui do município ficaram a dever-se ao antigo autarca, de notar que já cumpriu aqui em Vila Nova de Gaia 16 anos como presidente da Câmara. Antes de vir à Furada, como dizias, Miguel, o presidente do PSD esteve no Mercado do Bolhão, no Porto, a apoiar a candidatura de Pedro Duarte, a coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Depois de cumprimentar alguns vendedores do mercado, Luís Montenegro prestou algumas declarações aos jornalistas e disse acreditar que Pedro Duarte tem uma candidatura fortíssima e que está convencido de que é mesmo possível alcançar uma maioria absoluta no Porto.

Acho que é possível, acho que há duas candidaturas que disputam a liderança da Câmara e a minha convicção é que com o apoio que já temos, com o apoio que durante a campanha eleitoral se juntou a esta candidatura, é possível conquistar a maioria absoluta na Câmara Municipal do Porto e ter condições de governabilidade nos próximos anos para cumprir o programa, o projeto, colocar esta equipa a trabalhar e com essa dinâmica também arrastar a região Norte.

Também o candidato Pedro Duarte está confiante numa maioria absoluta, ainda assim, deixou um apelo.

Eu queria também deixar um apelo, se quiserem um apelo final ou quase final, porque aqui no Porto nós temos, de facto, duas candidaturas que com seriedade são duas candidaturas a presidente de Câmara. E, portanto, a todos aqueles eleitores do Porto que estão a ponderar votar noutras candidaturas, designadamente em candidaturas independentes ou mesmo no Chega, eu pedia a todos que pensassem duas vezes, porque um voto nessas candidaturas, na prática, é um contributo para eleger um candidato socialista que representa o pior que o PS tem

No Mercado do Bolhão, a apoiar Pedro Duarte, estiveram também os ministros Paulo Rangel e Manuel Castro Almeida. Agora, depois da Furada, Luís Montenegro segue para Ílhavo e à noite termina a campanha eleitoral autárquica em Espinho.

Momentos da campanha do PSD acompanhados pela repórter do Observador, Laura Figueiredo.

E Mariana Leitão acredita que a Iniciativa Liberal vai triplicar o número de eleitos em relação às autárquicas de 2021.

A presidenta IL acredita que na segunda-feira vai acordar com um sorriso no rosto. Fala de um objetivo ambicioso, mas possível.

Estou muito convencida que vou estar muito sorridente na segunda-feira. Neste momento, o objetivo que nós traçamos é triplicar o número de eleitos em 2021 e eu estou muito convencida que vamos alcançar esse objetivo. É um objetivo ambicioso, mas tenho a certeza que vamos alcançá-lo e tenho a certeza que o trabalho que fizemos vai ser recompensado por alcançarmos esse objetivo. Mas acima de tudo, não tenho dúvida nenhuma que isso se vai repercutir no país e na diferença que nós vamos fazer, colocando as ideias liberais ao serviço das pessoas.

Mariana Leitão, numa ação de campanha no distrito de Aveiro, nas ruas de Santa Maria da Feira.

Já André Ventura apontou aos socialistas. Diz que o único apagão foi o do PS nas últimas legislativas.

Ontem, num comício em Braga, o eurodeputado socialista Francisco Assis disse que as autárquicas vão ser o primeiro grande apagão eleitoral do Chega. André Ventura respondeu hoje.

O único apagão que já tivemos, que sabemos, até agora, foi o apagão do PS no dia 18 de maio. Esse foi o único que já conhecemos. Eu recomendo sempre isto aos meus adversários políticos: tenham calma, confiem e sejam humildes na espera do voto popular. Não achem que está ganho, porque não está. Os portugueses já deram muitos exemplos que são eles que decidem, não é mais ninguém, muito menos figuras que, francamente, e sem com todo o respeito, não têm qualquer importância.

André Ventura, durante uma arruada em Braga, a responder à afirmação feita por Francisco Assis, antecipa que vamos ter um apagão eleitoral do Chega nas eleições do próximo domingo.

Miguel, a Casa Branca considera que o Prêmio Nobel da Paz atribuído a Maria Corina Machado é uma decisão política.

Reação que chega pelo punho do porta-voz da Casa Branca, na rede social X, Steven Chong, que escreve que o Comitê Nobel provou que coloca a política acima da paz. Donald Trump esperava ser agraciado com a distinção da Academia Sueca. De resto, afirmou, na semana passada, que seria um grande insulto para os Estados Unidos a não atribuição do Nobel ao atual inquilino da Casa Branca.

Foi então para Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro.

Distinção que já mereceu a felicitação do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu não queria deixar de felicitar vivamente a premiada, porque é uma lutadora pela democracia e pela liberdade há muito tempo. É uma vida, praticamente, e nos últimos, eu ia dizer anos, mas décadas. Uma presença constante de luta. É uma mulher e luta em condições muito difíceis.

A felicitação do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta manhã na Estónia, no final do encontro do grupo de Arraiolos.

Quem não concorda é o secretário-geral do PCP.

Paulo Raimundo sublinha que não ganhou Trump, como pretendia o presidente dos Estados Unidos, mas há um mas.

Tudo indicava que ia haver uma golpada em que Trump seria o Prêmio Nobel. Não foi Trump, foi uma trumpista. E, portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. O Nobel decidiu entregar um prêmio, a academia entregar um prêmio, não a Trump, o que também era demais, então entregou a uma trumpista. Não há mais comentário a fazer.

Paulo Raimundo, durante uma arruada na Baixa da Banheira, no Conselho da Moita, critica ainda o que define como o descrédito a que chegou a atribuição do Prêmio Nobel da Paz.

Miguel, temos ainda outras notícias em destaque nesta tarde.

Desta vez foi com a ajuda de uma agente da PSP. Na terça-feira, um bebê nasceu dentro de um carro à porta do Hospital de Sintra. A mulher deu à luz antes da equipe médica chegar a esta unidade de saúde, que não tem maternidade. A agente da PSP que estava de serviço decidiu ir buscar umas luvas ao hospital para poder ajudar no parto. A mãe e o recém-nascido receberam cuidados no hospital e foram, depois, transportados para o Amadora-Sintra. Estão ambos bem de saúde. A agente da PSP foi convidada para ser madrinha do bebê. A ministra da Saúde, confrontada com este caso esta sexta-feira, afirma que desconhece o caso em concreto e espera explicações do hospital. Algumas regiões em Espanha estão sob alerta vermelho até à meia-noite por causa do temporal provocado pela depressão Alice. Várias casas foram evacuadas, algumas estradas estão cortadas e as comunicações na região de Múrcia e na Comunidade Valenciana estão a sofrer perturbações. As autoridades mantêm todos os serviços de emergência mobilizados e pedem à população que permaneça em casa até que as condições meteorológicas melhorem. O IPMA antecipa que Portugal continental não vai ser afetado.