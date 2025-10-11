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Observador, são 16h. Está a começar o Jornal das Quatro com edição da Diana Rosa. Diana, começamos com um fogo na Póvoa do Lanhoso, distrito de Braga, que está a ser combatido a esta hora por sete meios aéreos.

Deflagrou na localidade de Brunhais. Além dos meios aéreos, estão no terreno 130 bombeiros. É a indicação da Proteção Civil, que adianta que não há habitações em risco nesta altura. O alerta foi dado perto do meio-dia.

E o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo teme que a política portuguesa seja condicionada por casos de justiça como o da Spinum Vivant.

E lamenta que temas deste gênero surjam em época pré-eleitoral, o que tem sido recorrente ao longo dos últimos anos. O almirante fala em concreto do caso que envolve o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Gouveia e Melo considera que a justiça deve funcionar dia a dia para que estes processos não sejam conhecidos apenas em alturas em que podem levantar suspeitas.

Há determinados temas que entram ou aparecem, ou reaparecem nos momentos decisivos das eleições. E temas que têm a ver com a justiça, isso de alguma forma pode criar a ideia que a justiça interfere na política. E essa ideia é perigosa. E, portanto, gostaria de ver a justiça a ser aplicada todos os dias de forma constante e não aparecer nas rádios, nas televisões e nos jornais, nos momentos mais críticos, os momentos de decisão cívica que são as eleições.

Henrique Gouveia e Melo, em declarações captadas pela CNN Portugal. O almirante está no Portugal Football Summit em Oeiras.

E mais de 24h depois de ter entrado em vigor o cessar-fogo na Faixa de Gaza, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que o plano de paz esteja para durar.

Só ontem, mais de 200 mil palestinianos voltaram para a Faixa de Gaza. Muitos deles já não encontraram a casa onde viviam. Marcelo Rebelo de Sousa espera que seja possível a reconstrução do enclave. Hoje, numa visita à Estónia, o chefe de Estado português manifesta apoio a estes habitantes.

Há determinados temas que entram.

Não era este, naturalmente, o registro que queríamos ouvir. Vamos agora sim ouvir Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugal está empenhado em que o plano seja bem sucedido e que a reconstrução da Palestina, nomeadamente a parte que foi mais atingida no último ano, seja uma realidade, que seja de uma sociedade que possa corresponder àquilo que é a posição que sempre adotamos, que é dois povos, dois Estados.

O plano de paz ainda só viu concluída a primeira fase e daqui a três dias, na terça-feira, vai haver uma cimeira no Egito que vai contar com a presença de Donald Trump. Vão ser então discutidas estas próximas fases deste acordo entre Israel e o Hamas. Quanto aos reféns detidos, começam a ser entregues a Israel na próxima segunda-feira. A entrega de ajuda humanitária vai começar a chegar a Gaza amanhã.

E para o historiador Bruno Cardoso Reis, o acordo de paz alcançado para a Faixa de Gaza pode revelar-se insuficiente.

O Bruno Cardoso Reis não ignora propriamente o sinal de esperança que tem sido dado agora nestes últimos dias, mas acredita que esta primeira fase do plano responde apenas a questões imediatas.

É realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por duas vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. O que conseguimos saber é realmente que não é, para já, um acordo de paz amplo, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Médio Oriente.

Bruno Cardoso Reis, autor do programa Cinco Continentes aqui na Rádio Observador, acredita ainda, o historiador, que o presidente norte-americano acabou por ganhar pontos junto da comunidade internacional ao conseguir mediar este acordo na Faixa de Gaza.

E na Venezuela, o conselheiro das comunidades portuguesas considera que o Prêmio Nobel da Paz, atribuído a Maria Corina Machado, deixa tudo na mesma.

Fernando Topa acredita que as mudanças estruturais no país não vão ser desencadeadas pelo fato de Maria Corina Machado ter vencido este Nobel, até porque, de acordo com o conselheiro, é um assunto que é sensível, que tem sido muitas vezes escondido no seio da comunidade venezuelana, às vezes até por medo de falar nele.

Fala-se em privado, pode-se falar tudo aquilo que a gente quiser com pessoas de confiança, com certeza. Depois é ter cuidado, porque as pessoas não interpretam tudo da mesma maneira. As pessoas começam logo precisamente a entrar no contexto político e com certeza, pois ainda é um tema muito sensível na Venezuela.

Jamino Almeida, presidente da Associação Mulher Migrante, considera que o fato de Corina Machado ter vencido este Nobel da Paz pode trazer a atenção midiática que a Venezuela precisa para reforçar a oposição no país.

Creio que tem um cariz político. Sim, tem, porque foi uma maneira de blindá-la, porque assim ela já é uma figura reconhecida mundialmente e vai estar mais difícil que agora o regime vá contra ela. Ela até agora tem estado na clandestinidade e eu espero bem que com este prêmio, ela possa sair da clandestinidade sem que seja feito nada contra a sua pessoa.

Maria Corina Machado, que foi perseguida nas eleições da Venezuela. Ouvíamos aqui Milo Almeida e Fernando Topa, estiveram no Explicador, aqui na Rádio Observador, a pretexto da atribuição do Prêmio Nobel da Paz.

E Diana, as orcas voltaram a afundar um veleiro na costa portuguesa. Cinco pessoas tiveram de ser resgatadas.

Desta vez ao largo de Peniche, João, as pessoas a bordo foram resgatadas pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. Três eram crianças.

E o veleiro estava a cerca de 90 km a sudoeste de Peniche.

E ao que tudo indica, a primeira embarcação a chegar ao local até foi um barco de pesca que estava ali por perto, ajudou na recolha dos tripulantes que estavam dentro d'água, até chegar ajuda adicional. Estiveram nesta operação uma fragata, também uma estação salva-vidas e um helicóptero da Força Aérea, João.

E não é a primeira vez que as orcas afundam embarcações na costa portuguesa, Diana.

Em setembro foi registrada outra situação semelhante, também em Peniche. Outros ataques ali bem perto de ti, João, na costa de Caparica, também Cascais, Algarve e até Viana do Castelo e Vila do Conde. No total, foram cerca de nove incidentes com orcas.

Orcas a fechar o Jornal das Quatro.

Não aconteceu nada de mal.

Nada. Orcas a fechar o Jornal das Quatro, que teve edição da Diana Rosa.