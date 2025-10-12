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Quatro horas. Está a começar o Jornal das Quatro com a edição do Miguel Videra. Miguel, daqui a uma hora vamos ficar a conhecer um novo balanço da afluência às urnas.

Que até ao meio-dia era superior às eleições de há quatro anos. Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, tinham votado 21,7% dos mais de nove milhões de eleitores recenseados. Nas eleições de 2021, esta porcentagem era de 20,9. Daqui a uma hora vão ser conhecidos os dados de participação até às 16h, o último balanço intercalar até ao encerramento das urnas.

Não há boicotes, não há perturbações, todas as assembleias de voto estão a funcionar sem quaisquer problemas.

O povo é sereno, disso mesmo dá conta o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Vemens, revela que a CNE já recebeu algumas queixas, mas nada que impeça o normal funcionamento das mesas de voto.

São queixas pontuais que terão que ser verificadas a sua validade ou não e não reportam a incidentes de maior que possam perturbar o ato eleitoral. E depois há queixas variadas, desde questões com delegados ou com uma questão de voto. Há algumas queixas, por exemplo, de não haver uma grelha Braille para as pessoas invisuais poderem votar, porque a lei previa para as eleições legislativas, mas a lei não prevê agora para as eleições autárquicas. Portanto, assim pequenas questões que ou se conseguiram resolver de imediato, ou que depois terão que ser analisadas à face.

Não são queixas que ponham em causa a votação que decorre sem quaisquer problemas. Disso mesmo dava conta ao início da tarde André Vemens, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. E a esta hora está a votar um antigo presidente da República, António Ramalho Eanes. Vamos escutar o que diz o antigo presidente, o primeiro presidente da República eleito à boleia da CNN Portugal.

Vai haver uma grande afluência, o que é ótimo, por várias razões. Primeiro, porque a democracia, se assim for, mostra que está viva. Em segundo lugar, porque, como disse o presidente da República, os autarcas vão ter que lidar com fundos do PPR e isso implica que as pessoas sejam escolhidas com cuidado. Em terceiro lugar, porque a campanha, a meu entender, correu bastante bem. Os debates foram esclarecedores. E, pois, há todas as condições para que a votação seja uma boa votação, uma votação que ajude a democracia a ultrapassar estes tempos difíceis.

O senhor presidente, senhor general, foi um homem importante para a democracia portuguesa, teve um grande contributo para o estabelecimento da democracia portuguesa. Como é que vê, neste momento, a subida destes extremos numa altura em que põem em perigo a democracia?

Primeiro, eu não fiz mais pela democracia do que fizeram todos os democratas.

Sim, mas contribuiu bastante.

No fim ao cabo, o que importa é o empenho do homem e, naturalmente, a preocupação do grande objetivo. E foi isso que fiz.

Ramalho Eanes e a expectativa de que possa haver uma grande participação neste ato eleitoral. O antigo presidente da República a votar nesta altura na cidade de Lisboa.

E em Mondim de Basto, à hora do almoço.

Celorico. Celorico de Basto. A tua paixão pelo ciclismo, João Miguel.

Em Mondim de Basto, à hora do almoço, votou o atual presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa repete a mensagem que transmitiu ontem em Belém, apela ao voto e destaca a importância de uma aplicação eficaz dos fundos europeus, em particular do PRR, nos próximos quatro anos. Também por isso, diz Marcelo Rebelo de Sousa, estas eleições são muito importantes.

Os problemas locais ganham muito relevo, devido ao dinheiro que está aí para ser gasto. Há uma parte desse dinheiro, que vem da Europa, e que é muito, e que por uma vez, não voltamos a ter assim tanto dinheiro, uma parte é gasta através das autarquias. O Estado, naturalmente, gasta uma parte, as empresas também outra parte, mas há muita obra local que tem agora fundos que não teria e que não terá no futuro. Isso dá, naturalmente, um grande empenho a ir votar nesta ocasião, porque são quatro anos decisivos. Ou nós damos o salto com este dinheiro, porque são muitos milhares de milhões de euros, ou é uma operação desperdiçada.

O presidente da República e a importância de votar nestas eleições autárquicas com o PRR no horizonte.

Ele que votou em Celorico de Basto. E à semelhança também do que já fizeram os candidatos à Câmara de Lisboa, que também já exerceram o direito de voto, Miguel.

Sim. Por exemplo, Alexandra Leitão foi uma das candidatas a estas autárquicas que já votou.

Para mim é sempre um dia de festa votar, porque é o sinal de uma democracia pujante. Depois, por outro lado, parece-me que está muita gente a votar, o que também é um bom sinal. É importante que as pessoas tenham um voto esclarecido e que o façam aqui, no caso das autárquicas, na sua cidade, na sua freguesia. E por isso, à partida, parece-me muito bom que esteja mais gente a votar, claro.

A apreciação de Alexandra Leitão, o presidente e recandidato Carlos Moedas votou pouco antes da hora do almoço.

É um dever na democracia, é por isso que nós temos esta nossa democracia, foi por isso que os nossos pais lutaram para este direito de voto. E, portanto, é para mim sempre um dia muito importante, é um dia bonito, o dia da democracia, e sobretudo da democracia autárquica, que é tão próxima das pessoas. E por isso aqui estou a exercer o meu direito de voto, mas sobretudo também a dizer aos lisboetas que é importante vir votar. É importante vir votar, fazer as suas escolhas. É muito importante celebrar a democracia através desse direito, mas como digo, também esse dever do voto, se assim eu posso dizer.

Outro candidato ao município de Lisboa, João Ferreira, pede aos eleitores que façam uso do poder que têm.

É importante que todos aqueles que se preocupam com a cidade, que projetem nesta escolha os seus desejos, as suas aspirações, as suas insatisfações também, que o façam. É uma forma consequente de participar na vida da cidade.

As declarações de alguns dos candidatos à Câmara da Capital

No Porto, os candidatos também já votaram. Eles vão suceder a Rui Moreira. Miguel.

Assim é. E um dos candidatos que votou foi Manuel Pizarro, o candidato socialista acredita numa boa participação nestas eleições, tendo em conta o contexto político muito particular da cidade invicta.

No Porto há um argumento adicional, que é uma mudança de ciclo político, inevitavelmente, o atual presidente não se pode candidatar de novo. E naturalmente, estas mudanças de ciclo político também criam maior entusiasmo na eleição seguinte. Eu confio muito que as pessoas vão participar, já fizeram a sua escolha e vão fazer uma escolha tranquila.

Pedro Duarte, o candidato à coligação liderada pelo PSD, também faz o apelo ao voto dos eleitores.

Eu acho que é muito importante que as pessoas vão às urnas. A cidade do Porto tem crescido em número de habitantes, também em número de eleitores, portanto, esperemos que isso também se reflita nos votos que são colocados nas urnas. Nesta altura, eu acho que respeitando, evidentemente, a vontade de todos e aqueles que acharem que não devem votar, têm evidentemente o direito de o fazer, mas acho que é um dia interessante e importante para o futuro das nossas terras, neste caso, para o futuro da cidade do Porto.

Pedro Duarte, o candidato da coligação pelo PSD e este apelo ao voto dos eleitores na cidade invicta.

E Miguel, os líderes dos partidos com representação parlamentar já votaram todos.

Sim, todos da parte da manhã e com uma mensagem comum da esquerda à direita, e esta mensagem foi Miguel Gato, pede-se para os eleitores irem às urnas.

O presidente do PSD apela ao voto nestas eleições autárquicas e vai mais longe.

O nosso desejo é ganhar, e ganhar é ter mais Câmaras, mais votos, mais mandatos, poder, no futuro, liderar a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias.

Luís Montenegro está otimista, tal como o líder do Chega, André Ventura, que até já antecipa cenários.

Partirei para a primeira Câmara Municipal que será, espero, conquistada. Espero não estar a dizer nada que vá para lá das regras, estou a dizer se acontecer.

O otimismo reina na direita, com Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, a não querer sequer ouvir falar num mau resultado eleitoral.

Não estou a pensar sequer nesse cenário. Acho que vamos ter uma ótima noite.

Resultados à parte, à esquerda, José Luís Carneiro entende que o PS já ganhou pela campanha que fez e não tem dúvidas.

O PS voltou. Independentemente dos resultados finais, senti que houve um reencontro com as portuguesas e com os portugueses.

Já o porta-voz do Livre, Rui Tavares, destaca a importância das eleições autárquicas.

É um voto que tem uma consequência muito direta, muito prática, muito concreta na vida das pessoas e ninguém se deve demitir de participar nele.

Ideia partilhada também pelo PCP, na voz do secretário-geral Paulo Raimundo.

As autárquicas têm esta particularidade, são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e portanto não estou a ver que haja grandes ondas de indecisão.

Os líderes partidários unem-se no apelo ao voto. O presidente do CDS, Nuno Melo, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, dizem não à abstenção. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Albio Sousa, do JPP, antecipam uma boa noite eleitoral para os respectivos partidos.

Miguel Gato, jornalista do Observador, com o resumo das declarações dos líderes dos partidos com representação parlamentar. Já votaram todos e todos apelaram ao voto.

E fica por aqui o Jornal das Quatro.