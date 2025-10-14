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Notícias. Miguel Vidara com o Jornal das Quatro. E Miguel, começamos com Marcelo Rebelo de Sousa. Promete tomar uma decisão a tempo e horas sobre a nova proposta de lei da nacionalidade.

Na última versão, o presidente da República acabou por mandar a lei do governo para o Tribunal Constitucional, que a chumbou. Entretanto, o Executivo apresentou uma nova proposta. É discutida amanhã no Parlamento, para ser depois sujeita à apreciação de Marcelo Rebelo de Sousa. O Público revela hoje que o governo deixou cair a retroatividade da lei, embora não abdique da perda de nacionalidade para quem cometa crimes graves. E apesar de encontrar alguns pontos sensíveis, Marcelo promete cumprir o prazo legal e tomar uma decisão até quinta-feira.

Eu já tenho na minha cabeça qual é a decisão, mas no dia 16 divulgo a decisão sobre a matéria. Vou cumprir esse prazo, o que também já permite compreender qual é a minha inclinação. Há pontos sensíveis, de facto. Um é esse, o da retroatividade, o outro é o da perda de nacionalidade. Assim, dois ou três pontos mais sensíveis.

O chefe de Estado, que visitou esta manhã uma escola em Sesimbra, na companhia do ministro da Educação, Fernando Alexandre, foi questionado sobre outro prazo, o das próximas eleições presidenciais. Marcelo aponta para o dia 18 de janeiro.

Tenho uma data em mente. Eu já disse que a data para a qual me inclino, tendencialmente, é 18 de janeiro. Se for assim, se confirmar, eu terei de marcar as eleições até 18 de novembro.

Declarações do presidente da República aos jornalistas, passa o dia em Sesimbra.

É já amanhã que termina o prazo das autorizações de resolvência de vários imigrantes em Portugal, fato que está a contribuir para essa corrida à AIMA, Miguel.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Há uma hora, a repórter do Observador, Matilde Sabino, dava conta de longas filas junto às instalações da AIMA nos Anjos. E agora, Matilde?

Boa tarde, Miguel. As filas mantêm-se, continuam a manter-se bastante pessoas aqui à frente da AIMA, até diria que entretanto foram chegando mais algumas. São imigrantes que estão cá, alguns desde ontem, desde domingo, a dormir aqui. Outros só chegaram hoje, mas já sabem que vão ter que ter muita paciência. Como referiram, termina amanhã o prazo para as permanências que caducaram até 30 de junho e, portanto, tentam vir aqui resolver o processo, ver em que estado é que está o processo. Tentar mesmo, até numa primeira fase, obter uma senha. Efetivamente, está um processo muito complicado. Dizem-se cansados, muito indignados. A esta hora está muito sol, está muito calor aqui, mas durante a noite faz frio e torna as condições muito complicadas. É o caso de Gustavo Anício, está aqui a dormir desde a madrugada de domingo. Neste momento, ele diz que é a terceira pessoa para obter uma senha. Independentemente de conseguir ou não conseguir essa senha hoje e eventualmente ser recebido hoje pelos funcionários da AIMA, ele diz que não vai arredar pé, mas a verdade é que as condições em que ele tem estado têm sido muito complicadas.

Em cima do papelão, eu dormi aqui sem ir na casa de banho, sem comer, perdendo uns dias de trabalho, que agora vão ser três, porque descontaram uma segunda, descontam três dias. E assim, ninguém tem tempo demais para ficar assim resolvendo outras coisas. A gente precisa, tem que ficar. Mas eu ganho a residência e em troca perco o trabalho. E assim a gente se complica de um lado, mas acaba complicando de outro.

É o testemunho de Gustavo Inácio, o imigrante que está desde domingo à frente da AIMA, aqui em Anjos, para tentar conseguir obter uma senha e saber em que estado está o processo. A verdade é que também é difícil perceber ao certo onde é que começa e termina a fila. Aqui são várias pessoas espalhadas à frente do edifício, como tinha explicado há uma hora, algumas sentadas, outras de pé, outras deitadas. O que é certo é que quem já chegou há um ou dois dias não sabe se é hoje o último dia de espera, mas quem chegou hoje tem a certeza de que vai ter que passar aqui a noite.

Matilde Sabina, repórter do Observador, nesta altura junta às instalações da AIMA nos Anjos, onde estão dezenas de imigrantes que querem resolver o processo de residência em Portugal, agora que o prazo para as autorizações de residência de que dispõem está a caducar.

Está também a ser um dia difícil para os cidadãos fora da União Europeia que chegam ou partem do aeroporto de Lisboa.

A coincidir com a entrada em funcionamento do novo sistema de controle eletrônico de passageiros, que vem pôr fim aos tradicionais carimbos nos passaportes. O diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, explica em declarações à Agência Lusa que o tempo de espera para estes passageiros ronda a hora e meia.

Está a ser um dia crítico, porque há desafios que se colocam em termos tecnológicos O tempo de processamento de fronteira aumentou substancialmente. Ou seja, para ter níveis de resposta a um ano, eu teria que duplicar as posições que existem em termos de fronteira para garantir o mesmo tempo. Como não há espaço no aeroporto, é evidente não conseguimos fazer isso.

Sendo que, sublinha João Ribeiro, os postos de atendimento estão todos preenchidos. Não há falta de profissionais.

A experiência é negativa. Há voos que são perdidos, há voos que podem ser cancelados e temos que garantir que a fronteira é fluida. Infelizmente, apesar de termos todas as posições ocupadas, neste momento estamos com níveis acima de uma taxa de ocupação superior a 100%. Ou seja, temos mais recursos do que aqueles que, olhando em termos de operação, seriam necessários. Nós presentemente estamos com tempos superiores a 90 minutos.

Dia difícil para os passageiros fora do espaço Schengen, que têm acorrido esta terça-feira ao Aeroporto General Humberto Delgado, em Lisboa.

A capital belga está hoje a ser palco de várias manifestações contra os cortes orçamentais propostos pelo governo e há já registro de vários feridos.

Em dia de greve geral, Bruxelas está paralisada por causa das manifestações que começaram esta manhã e avançam tarde adentro. Os manifestantes protestam contra as reformas do governo federal, que quer, por exemplo, reduzir o período de atribuição do subsídio de desemprego e reformar a Segurança Social. As autoridades avançam que nas ruas há pelo menos 80 mil manifestantes. Há registro de confrontos com as autoridades. De resto, já provocaram esses confrontos vários feridos. Vamos escutar os registros sonoros que nos chegam de Bruxelas. A imprensa belga avança que a manifestação decorre essencialmente de forma pacífica, mas a agitação na capital belga é evidente. É isso, de resto, que nos conta um estudante português, Dinis Marques, que vive precisamente em Bruxelas.

A cidade está agitada hoje. Nota-se bastante essa diferença nos transportes, sobretudo no metrô, que quase todas as estações de metrô estão encerradas. Também no comboio, eu tive de ir para outra cidade. Sente-se aqui em Bruxelas um grande sobressalto, comparado com outras cidades belgas. E mesmo na cidade há um sobressalto com bastante polícia, também com ambulâncias. E ouve-se também um barulho muito forte de manifestações.

O retrato aqui traçado por Dinis Marques é um estudante português a viver em Bruxelas. A capital belga é hoje palco de manifestações contra as reformas do governo da Segurança Social.

Vamos ao Médio Oriente. Subiu para sete o número de mortes nos confrontos desta manhã com as Forças de Defesa de Israel.

O exército israelita confirma que abriu fogo contra um grupo de palestinianos que se dirigia de forma suspeita, argumenta o exército israelita, a militares de Israel, a norte da cidade de Gaza. De acordo com o comunicado das IDF, os militares israelitas terão lançado vários avisos antes de alvejar o grupo de palestinianos. Hamas e Israel trocam acusações sobre a responsabilidade pela violação do cessar-fogo.

E, Miguel, o governo espanhol admite enviar tropas para a Faixa de Gaza. Os militares devem fazer parte da força de manutenção de paz.

É essa a garantia hoje dada pelo primeiro-ministro espanhol, em entrevista à rádio Cadena SER. O acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas prevê a criação de uma força multinacional que se vai instalar no enclave. Pedro Sánchez assegura que se esta ideia for mesmo por diante, então Espanha diz "presente".

Neste momento não temos a certeza de qual será a materialização desse aspecto de segurança que tem que ser assegurado em Gaza, mas em todo caso, quero ser honesto. Se for criada uma força de paz, Espanha quer estar lá, quer ter uma presença ativa, não só na reconstrução, mas também nesse horizonte de paz, para representar a nossa convicção moral relativamente ao direito internacional, que tem sido claramente atropelado na Palestina.

Nesta entrevista, o primeiro-ministro espanhol pede que os principais responsáveis pelo conflito em Gaza sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional. O Observador contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português para perceber se Portugal conta também fazer parte desta força multinacional de paz. Numa resposta enviada ao Observador, o governo sublinha que ainda é prematuro falar sobre o eventual contributo de Portugal.

Temos ainda outras notícias em destaque a esta hora.

O Fundo Monetário Internacional revê em baixa a previsão de crescimento econômico para este ano, menos 0,1 pontos percentuais face à previsão de abril. O FMI antecipa uma subida do PIB de 1,9%. A estimativa fica também abaixo da previsão do governo, que conta terminar 2025 com a economia portuguesa a crescer 2%. Rui Moreira é o mandatário nacional da candidatura de Luís Marques Mendes à Presidência da República. Depois de ter ecoassinado a entrada na corrida à Belém, o ainda presidente da Câmara Municipal do Porto junta-se agora à candidatura protagonizada por Marques Mendes. Cerca de 250 suspeitos da prática de crimes informáticos foram detidos este ano em Portugal, uma revelação feita pelo diretor nacional da Polícia Judiciária numa conferência sobre cibercrime. Luís Neves diz que a lei dos metadados tem dificultado o trabalho dos inspetores no combate a este tipo de criminalidade, uma vez que impede o acesso aos dados dos suspeitos. Os números avançados durante a conferência desta terça-feira dão conta ainda que existem 6 mil inquéritos em investigação relacionados com crimes informáticos em Portugal.