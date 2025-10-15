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Das notícias. Começamos este jornal das 16h. Miguel Vilela, os vencedores e os vencidos das eleições autárquicas foram tema da primeira sessão plenária na Assembleia da República. Depois das eleições de domingo, o PS garante que saiu reforçado da ida às urnas, o PSD e o Chega pedem humildade aos socialistas.

A primeira intervenção da tarde na sessão plenária do Parlamento coube ao líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias afirma que o PS sai das autárquicas como uma verdadeira alternativa ao governo e desvaloriza o fato do PSD ter conseguido conquistar mais autarquias.

A leitura nacional é clara: o PSD tem mais presidências de Câmara só com as suas coligações. O PS é, aos olhos dos portugueses, a verdadeira alternativa à governação, a verdadeira alternativa às opções de política do bloco de direita. Sras. e Srs. Deputados, o PS cá está de volta, cá está na liderança da oposição, cá está sendo a verdadeira alternativa de governo ao bloco de direita.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, reagiu e para expressar contentamento por ver o PS a celebrar meias vitórias.

Fico mesmo muito feliz e desejo ao Partido Socialista que continue como hoje a comemorar vitórias de Pirro como aquelas que os senhores tiveram nas eleições autárquicas. Que feliz eu fico quando vejo o Partido Socialista, que perdeu a Associação Nacional de Municípios, que perdeu municípios absolutamente essenciais no país, que perdeu no voto urbano, perdeu em votos e em mandatos, que perdeu a ANAFRE, comemorar vitória. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu devo lhe dizer: por escassos momentos, eu pensei mesmo que estava a ouvir o PCP daquela bancada. Esses são os que ganham sempre.

A ironia de Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, sobre a declaração de Eurico Brilhante Dias, que garantiu também que o Chega foi o principal derrotado da noite eleitoral, lembrou que os socialistas têm 40 vezes mais câmaras municipais do que o partido liderado por André Ventura. Pedro Pinto, do Chega, respondeu para pedir ao PS que tenha modéstia e reconheça a realidade.

Perdeu a presidência da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE. Foi bengala do LIVRE em Felgueiras e ganhou as eleições. Ó Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu confesso, eu já tinha saudades suas, porque a sua hipocrisia é tamanha que não foi capaz de dizer assim: o PS perdeu as eleições no passado domingo.

O líder parlamentar do Chega nesta tarde de sessão plenária no Parlamento, a primeira depois das eleições autárquicas, com os três principais partidos a fazerem balanço dos resultados das eleições de domingo.

André Ventura acusa o PS de vender o voto ao governo. É a reação do presidente do Chega à anunciada abstenção do Partido Socialista na votação, na generalidade, da proposta de orçamento do Estado.

André Ventura não poupa nas críticas.

O Chega não passa cartas nem cartões em branco. Nós temos linhas importantes e nós não vendemos o apoio orçamental, nem cedemos o apoio orçamental, por razões de natureza tática ou política. O que nos move são as causas, não é o taticismo. José Luís Carneiro quer que o orçamento passe rápido e que a questão desapareça. O país é mais do que o nosso taticismo político. O país exige causas. As pessoas estão fartas de pagar impostos e têm uma carga fiscal gigantesca, nomeadamente sobre os combustíveis. Se o PS está ok com isso, tudo bem.

André Ventura insiste que o Chega mantém linhas vermelhas para a negociação do documento, como o aumento dos impostos sobre os combustíveis.

O Bloco de Esquerda considera que o governo está atrapalhado com a Lei da Nacionalidade.

Essa expressão usada por André Galvão, que insiste nas críticas ao executivo, a pretexto da proposta de alteração para que passe a estar prevista no Código Penal a perda de nacionalidade como pena acessória para as pessoas com nacionalidade portuguesa que cometam crimes graves. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, a deputada, que substitui Mariana Mortágua, fala numa lei cruel que favorece os ricos e que ainda há dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma agora revisto.

O governo está atrapalhado com a Lei da Nacionalidade. Na verdade, está a tentar apresentar uma proposta pra legitimar uma lei que já foi alvo de várias críticas. É uma lei cruel, é uma lei que é construída com base num sistema de desigualdade que diferencia cidadãos e estrangeiros ricos de cidadãos que estão a trabalhar e que vivem neste país e querem contribuir a fazer parte da sua comunidade.

André Galvão, deputada do Bloco de Esquerda, espera que Marcelo Rebelo de Sousa volte a enviar o diploma para o Tribunal Constitucional.

O ministro da Educação revela que há mil horários nas escolas sem professores atribuídos.

Mais ou menos o mesmo número de há três semanas, sendo que na altura os horários eram completos e agora, sublinha Fernando Alexandre, não.

Na semana passada nós tínhamos cerca de mil horários por preencher.

Só mil?

Sim, mil horários por preencher.

Só mil professores ou um professor pode preencher mais?

Não são mil, porque apenas metade são horários completos e por isso corresponde ao professor, se quiser completo. E os outros são horários incompletos, em que, por exemplo, tem um horário de quatro horas, de seis horas, de oito horas, e que nesses casos, são muitas vezes os horários mais difíceis de preencher, porque é difícil contratar alguém para dar tão poucas horas. Mas é importante dizer que o fato de os horários estarem por preencher não quer dizer que os alunos estejam sem aulas.

É isso que diz o ministro da Educação, Fernando Alexandre, que sublinha também esta ideia: não há falta de recursos, há falta, sim, de mão de obra, diz Fernando Alexandre.

Não há problema de recursos, felizmente. O governo tem disponibilizado todos os recursos para recursos humanos necessários. O que nós muitas vezes não temos são os recursos humanos Pela falta de investimento que houve na formação de professores. É preciso dizer isso. E a mesma questão para os assistentes operacionais. Muitas vezes temos falta de assistentes operacionais, não é porque não haja recursos para os contratar, é porque não há assistentes operacionais disponíveis.

Há recursos financeiros, não há professores e número de assistentes operacionais em quantidade suficiente para suprir as necessidades dos estabelecimentos de ensino.

António Filipe, candidato apoiado pelo PCP às eleições presidenciais, recusa desistir em favor de outra candidatura, como a de António José Seguro.

O antigo deputado diz que representa uma candidatura independente e insubstituível e, por isso, desistir das eleições presidenciais é um cenário que está completamente fora de questão. António Filipe respondia assim a um apelo feito por Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, no final de uma reunião com a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. O Capitão de Abril apoia António José Seguro e pediu uma união das esquerdas na corrida presidencial. Um apelo negado por António Filipe. O candidato comunista está de pedra e cal nesta corrida ao Belém, independentemente dos outros candidatos e dos candidatos que ainda podem vir a dar um passo em frente. Aliás, o dirigente do PCP diz que também tem o apoio de militares de Abril, um apoio que promete revelar quando for oportuno.

Na Madeira, no Conselho do Funchal, foi detectada gripe das aves numa gaivota-de-patas-amarelas.

O governo regional determinou o isolamento animal para evitar que a doença se propague. Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque explica o plano que foi posto em prática.

Desencadeamos o plano no sentido de tomarmos todas as medidas cautelares e as providências. É uma questão técnica, isolamos o vírus que foi detetado numa gaivota e neste momento vamos cumprir os procedimentos no sentido de isolá-lo e evitar a propagação desses vírus às aves domésticas, porque como vocês sabem, isso pode acarretar grandes prejuízos e obviamente também tentar prevenir, quer nas aves domésticas, quer a passagem para as pessoas.

As medidas preventivas adotadas pelas autoridades veterinárias depois de ter sido detectada gripe das aves numa gaivota-de-patas-amarelas no Conselho do Funchal.

O Benfica joga amanhã com o Arsenal na Liga dos Campeões de futebol feminino.

O encontro está marcado para às 20h e tem como palco o Estádio da Luz. A equipa portuguesa defronta as campeãs europeias em título. O treinador encarnado dá, também por isso, todo o favoritismo ao Arsenal. Espera, naturalmente, encontrar dificuldades de sobra.

E nunca esquecendo aquilo que serão as adversidades que uma equipa do Arsenal, campeã da Europa, favorita a ganhar o jogo e, quem sabe, a própria competição em si, que nos irá tentar causar. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que estamos a jogar em casa, não nos podemos esquecer a dimensão do clube que representamos e a responsabilidade que isso acarreta.

Ivan Batista, treinador da equipa do futebol feminino do Benfica, que amanhã recebe no Estádio da Luz o Arsenal, a equipa atual campeã da Europa. É um jogo para a fase liga da Liga dos Campeões. Na jornada inaugural, o Benfica foi derrotado em Turim pela Juventus por 2 x 1.

Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

A Teleperformance vai avançar com o despedimento coletivo de mais de 200 trabalhadores. O anúncio foi feito hoje pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual. Indica que a empresa de call center já começou a contactar os trabalhadores a despedir. Segundo o sindicato, a Teleperformance revela que esta medida surge no âmbito de uma reestruturação interna para controlar custos. O sindicato e a empresa reúnem no dia 22 deste mês. O Fundo Monetário Internacional antecipa um excedente orçamental de 0,2% do PIB no final do ano. Os técnicos do FMI estão mais pessimistas que o governo, que prevê um excedente de 0,3%. Para o próximo ano, 2026, o Fundo Monetário antecipa um saldo nulo, nem excedentes, nem déficits. O governo espera, por seu turno, um saldo positivo de 0,1% do PIB. Apesar das previsões menos otimistas, o FMI considera que a situação orçamental de Portugal melhorou consideravelmente desde a pandemia e que o país está num bom caminho nas finanças públicas.