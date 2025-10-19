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Vamos atualizar as notícias . Jornal das quatro, na Rádio Observador, com o José Rafael Lopes. José, está reunida a Comissão Nacional do PS, onde o partido deve tornar oficial o apoio a António José Seguro na corrida a Belém.

E neste momento já fala José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista. Vamos escutar a partir de Penafiel.

É necessária previsibilidade na estrutura fiscal do país para fixar o investimento que cá temos e para atrair investimento direto estrangeiro. E o governo respeitou também esta condição e trouxe ao Parlamento, antes mesmo da proposta do Orçamento do Estado, uma proposta relativa ao IRC. E sobre a proposta relativa ao IRC, nós mantivemos a nossa posição histórica sobre o assunto, de que o IRC deve servir para estimular a competitividade das empresas, para garantir o seu acompanhamento da transição energética e digital, para remunerar melhor os trabalhadores em sede de concertação social, para garantir o investimento no interior, para garantir políticas de competitividade da nossa economia e das nossas empresas, e não o corte cego, como este governo quis fazer em relação à receita do IRC. Mas avançamos com mais, avançamos com uma abordagem integrada para o IRS e também uma abordagem integrada para o IVA, porque é no IVA que está hoje uma parte substantiva do crescimento da receita fiscal no país. E, portanto, abordamos e apresentamos a nossa alternativa sem colocar em causa a dimensão orçamental. Mas fomos também claros em relação à revisão da Lei de Bases da Saúde. Fomos claros no entendimento de que o orçamento não deveria dar respaldo para essa revisão. Quando essa discussão for feita, não deixaremos de avaliar os termos em que ela é proposta com o nosso debate democrático dentro dos órgãos competentes, para podermos ver como acompanhar ou não, ou para repudiarmos e combatermos essas propostas de alteração à revisão da Lei de Bases da Saúde. E, por outro lado, as questões relativas à Segurança Social. Para nós, era vital que se mantivesse a sua natureza estritamente pública. É claro que o orçamento dá essas garantias, mas vale a pena acompanhar as notícias que estão a emergir no espaço público em relação aos fundos de pensões. É uma matéria que certamente vai dar tempo para conversarmos de forma amadurecida sobre esta matéria. E, portanto, o governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à comissão política a abstenção em relação ao Orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção e fizemo-lo por razões de estabilidade política. O país, bem sabem aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo neste momento da vida coletiva para a estabilidade política do país. Tanto mais que temos eleições presidenciais, não se podendo convocar ou desconvocar composição do novo governo, temos para executar um plano de recuperação e de resiliência, que é uma obrigação perante as entidades internacionais para não perdermos recursos financeiros nacionais, e há necessidades de urgência e de emergência que têm que ter uma resposta, seja na saúde ou seja na habitação. Agora, tendo nós optado pela abstenção, fomos claros de que em sede de especialidade e de diálogo político, é importante que haja preocupações claras da parte do governo com matérias que preocupam as pessoas. Desde logo, evitar que os mais idosos com pensões mais baixas tenham perda de rendimento durante 2026, garantir respostas aos mais jovens no que respeita à habitação, que é uma das urgências nacionais, garantir respostas no que respeita às jovens famílias para as creches, jardins de infância e cobertura com professores em todas as escolas e em todas as disciplinas no país e, bem sabemos, a resposta à emergência hospitalar, porque bem temos visto, tem sido um caos que se instalou na resposta à emergência hospitalar.

Fica aí o essencial do discurso.

Ora ficamos então aqui com as palavras de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, a partir de Penafiel, com recados sobre o orçamento do Estado, a explicar o porquê do PS se abster da votação. Aqui com as explicações do secretário-geral do Partido Socialista. Neste discurso, José Luís Carneiro já fez um balanço positivo dos resultados autárquicos e é esperado também que o PS apresente o apoio à candidatura de António José Seguro para a Presidência da República, apoio que deve surgir quatro meses depois do antigo secretário-geral do partido avançar com essa candidatura a Belém. A reunião do órgão máximo do PS está a decorrer em Penafiel, no distrito do Porto.

Luís Marques Mendes prometeu hoje que vai fazer uma campanha positiva e moderada, sem ataques pessoais.

Assegura também que não vai mudar quem é Luís Marques Mendes, nem mudar de estratégia conforme a situação política. Em Santarém, onde anunciou a escolha do chefe Rodrigo Castelo como mandatário distrital, Marques Mendes assegura que não vai fazer uma campanha negativa e focada no ataque aos adversários. O candidato diz que o objetivo é elevar o debate e centrar a campanha nos problemas concretos dos portugueses, com destaque para a habitação e saúde. Sobre a forma como vai fazer campanha, Luís Marques Mendes sublinha que vai ser feita na rua, junto das pessoas, o que, no entender do candidato, é a forma natural de fazer campanha. O antigo líder do PSD lembrou ainda as sondagens para destacar que tem vindo a melhorar em comparação com fevereiro, altura em que avançou com a candidatura à Presidência da República.

Em França, o ministro da Administração Interna explica que as joias roubadas do Museu do Louvre, em Paris, têm um valor inestimável.

Já foi encontrada uma dessas nove joias roubadas, de acordo com o jornal Le Parisien É a tiara da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. O ministro francês assegura que tudo está a ser feito para garantir que as joias são encontradas o mais rápido possível. Já a ministra francesa da Cultura fala de um assalto muito rápido. O roubo das joias foi confirmado pela própria ministra. Em entrevista à televisão francesa, Rachida Dati fala de um roubo feito por alguém que sabia o que estava a fazer.

Dirigimo-nos imediatamente ao local, alguns minutos depois de termos visto a informação deste assalto. Para ser clara, esta operação durou quase quatro minutos, foi muito rápida. Temos de dizer que são profissionais. O crime organizado tem hoje como alvo as obras de arte e os museus, claro, tornaram-se alvo, porque a França, como sabem, é um país de patrimônio, um país com objetos históricos de grande valor. É claro que as joias têm um valor incalculável.

A ministra da Cultura francesa diz que a coroa da última imperatriz francesa, uma dessas nove joias roubadas, está a ser avaliada devido aos danos que sofreu e garante ainda que já está aberta uma investigação.

Em Gaza, o cessar-fogo está em risco. O primeiro-ministro israelita ordenou hoje ações vigorosas contra alvos terroristas no enclave.

Mensagem de Benjamin Netanyahu, que não esclarece se significa o fim do cessar-fogo, que dura há nove dias, mas pede essas ações militares em Gaza. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu consultou o ministro da Defesa e dos chefes do setor de segurança antes de avançar com esta ordem. Israel já tinha lançado esta manhã uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de atacar uma escavadora militar israelita que servia para destruir os túneis do grupo extremista.

É assim que fechamos este Jornal das Quatro.