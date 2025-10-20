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Rádio Observador. Jornal das quatro, com edição do Miguel Videira. E Miguel, os inspetores da Polícia Judiciária oriundos do SEF recusam continuar a prestar serviços nos aeroportos depois de 29 de outubro.

O dia em que contavam ser integrados em pleno na PJ. Com a extinção do SEF, os inspetores que ali prestavam serviço foram integrados na Polícia Judiciária, mas com uma afetação temporária à PSP, que passou a ter a missão do controle de fronteiras nos aeroportos. A promessa era de que esses inspetores passariam em definitivo para a Polícia Judiciária em 29 de outubro, só que foram recentemente informados que vão ter de permanecer mais algum tempo na PSP. A denúncia é feita pelo Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, o dirigente Rui Paiva, que considera que esta é uma decisão sem sentido.

Sermos obrigados a ficar depois de terminar o período de afetação determinado na lei e em regime de obrigatoriedade, não nos parece fazer nenhum sentido, porque a PSP tem recursos mais do que suficientes. E, no final, o que vemos é que os nossos recursos estão a ser utilizados para fazer o trabalho da PSP, enquanto a PSP se dedica às competências reservadas pela Lei de Organização de Investigação Criminal, que se dedica às competências reservadas à Polícia Judiciária.

Rui Paiva salienta que não é intenção destes inspetores pôr em causa a fiscalização dos aeroportos.

Nós compreendemos perfeitamente o interesse público e de maneira nenhuma queremos pôr em causa o normal funcionamento do controle de fronteiras. Agora, o que nós entendemos é que nesta situação que se vive, nomeadamente a questão da PSP ter 1200 homens reformados, essa questão já não está em causa.

Rui Paiva, do Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, vem hoje alertar que os inspetores da PJ que prestam serviço nos aeroportos nacionais, integrados na PSP, recusam continuar a prestar serviço nos aeroportos depois de 29 de outubro.

E a ministra da Administração Interna afirma que há mais casos de criminalidade violenta, mas não tantos como é retratado pela comunicação social.

É a reação de Maria Lúcia Amaral a mais um caso hoje noticiado. Foi deixado à porta do Hospital Amadora-Sintra, um homem com 27 anos, alvejado no joelho. No mesmo hospital, deu entrada ontem de manhã, um jovem de 19 anos baleado no abdômen. No total, foram contabilizados cinco casos nos últimos dias no Conselho de Amadora, sendo que não se sabe se há alguma relação entre os diferentes episódios. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pede cautela na interpretação destes casos.

Há, de fato, algum aumento da criminalidade violenta, mas não é tanto quanto por vezes se ecoa na comunicação social. Como os senhores muito bem sabem, têm uma agenda diária muitas vezes sobrecarregada com essas notícias, o que gera nas pessoas uma consciência ou um sentimento de insegurança quanto à realidade, que nem sempre coincide com o que efetivamente acontece.

"Há um aumento da criminalidade violenta, mas não é tanto quanto se ecoa", é o que diz Maria Lúcia Amaral, a ministra da Administração Interna, a pretexto dos casos de violência que têm ocorrido nos últimos dias na área metropolitana de Lisboa.

E foi constituída argúida a mulher suspeita de ter deixado o filho recém-nascido junto ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Leiria.

A mulher de 27 anos já foi ouvida no Comando Distrital da PSP. Não se sabe o que terá motivado o abandono da criança, que foi deixada junto ao quartel dos bombeiros, num saco de compras com roupa, uma manta, um biberão e leite. O bebê está bem. Disso mesmo deu conta, já esta manhã, a diretora clínica do Hospital de Leiria.

E o ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, diz que as Câmaras Municipais vão ser obrigadas a utilizar a inteligência artificial.

Uma posição defendida por Gonçalo Matias à margem de uma intervenção sobre a reforma do Estado, um desígnio nacional. É uma iniciativa organizada pelo International Club of Portugal, que contou com embaixadores dos Países Baixos, Bélgica e Holanda. O ministro-adjunto, com a pasta da Reforma do Estado, fala numa plataforma que, com a ajuda da inteligência artificial, pode ser uma mais-valia para os pedidos de licenciamento nas Câmaras Municipais.

Cada Câmara Municipal vai ser obrigada a ter uma plataforma eletrónica para a submissão dos pedidos de licenciamento e com a possibilidade de centralmente termos um agregador com inteligência artificial para agregar todos os licenciamentos, urbanístico, industrial e ambiental.

Gonçalo Matias, o ministro-adjunto e da Reforma do Estado, sublinha que a tecnologia deve ser aliada do Estado e diz que para haver uma reforma, é preciso apostar na simplificação e digitalização.

E Miguel, a CDU anuncia que vai recorrer ao Tribunal Constitucional por causa do apuramento dos resultados das autárquicas na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa.

Uma assembleia de voto onde, no momento da primeira contagem, foram contabilizados 62 boletins, votos determinantes para se apurar o ordenamento dos partidos nas eleições do passado fim de semana e para saber, em particular, quem ficou em terceiro lugar, se o Chega, se o PCP. Após a primeira contagem, o Chega ficou à frente com uma vantagem curta, 11 votos. Depois de apreciados os tais 62 votos, o PCP encurtou para três votos a distância para o Chega. Só que a CDU, liderada pelo Partido Comunista, tem dúvidas sobre os critérios seguidos na apreciação dos 62 votos e, por isso, anunciou hoje que vai pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a legalidade do apuramento de resultados nesta freguesia de Lisboa. Disso mesmo dá conta ao Observador Sofia Lisboa, é a candidata da CDU à presidência da Assembleia Municipal.

Que foram considerados nulos, mas que nós entendemos que têm uma intenção expressa de voto na CDU. Também uma desigualdade de critérios relativamente a outros que passaram de nulos a válidos, também nesse processo, e que nós consideramos que existe uma desigualdade de critérios tendo em conta aqueles que não foram considerados válidos. E depois, finalmente, também uma ata de uma mesa de voto que não corresponde aos valores que estão no edital.

Alguns dos motivos que levam a CDU a remeter para o Tribunal Constitucional um pedido de apuramento da legalidade dos resultados na Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica.

E o número de desempregados caiu 2,6% em setembro face ao ano passado, mas subiu face a agosto.

É o segundo mês consecutivo em que o desemprego sobe 0,3 pontos percentuais, desta vez. Em relação a agosto, setembro registou mais cerca de mil pessoas em situação de desemprego. Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, em comparação com o ano passado, os grupos profissionais que registam o menor número de desempregados foram agricultura, pesca e floresta, administração, profissões técnicas e na indústria e construção. Por contraposição, foi registado um aumento do número de desempregados nos setores da prestação de serviços, proteção e segurança e especialistas das atividades intelectuais e científicas.

Sete minutos para lá das 16h, Miguel, que outros temas estão em destaque?

O Tribunal de Beja começou hoje a julgar 13 pessoas e sete empresas por suspeita de tráfico de imigrantes no Alentejo. Segundo o Ministério Público, o alegado cabeçilha da rede criminosa terá, pelo menos desde 2019, posto em prática um plano que consistia em aliciar pessoas na Roménia, Moldávia, Colômbia, Marrocos e Peru, entre outros países, para virem trabalhar na agricultura para Portugal. Os imigrantes eram obrigados a subjugarem-se à vontade da rede, sob pena de serem agredidos pelos arguidos que agora estão a ser julgados. As empresas e trabalhadores independentes cuja atividade foi diretamente afetada pelos incêndios estão isentos do pagamento de contribuições à Segurança Social durante o período entre julho e dezembro deste ano. É isso mesmo que consta de uma portaria publicada hoje em Diário da República.

Miguel Videra com o Jornal das Quatro.