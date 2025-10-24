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Notícias. Jornal das quatro com o Miguel Vieira. Miguel, falharam as negociações entre o PS e o PSD e o CDS para que os socialistas aprovem a Lei da Nacionalidade.

O líder parlamentar do PS garante que houve um processo de aproximação aos partidos do governo, até por compreenderem que não têm maioria na Assembleia da República. Ainda assim, as negociações não chegaram a bom porto. Numa declaração aos jornalistas esta tarde no Parlamento, Eurico Brilhante Dias assegurou o voto contra do PS, depois de sublinha, aspectos fulcrais terem sido rejeitados pelo governo e pela AD.

O quadro claro em que levou o Partido Socialista a decidir que votaria contra. Fizemos um processo de aproximação. Esse processo de aproximação não teve correspondência em aspectos nucleares e equilibrados. E lamentavelmente, e devo dizer que lamento profundamente, porque foi feito um esforço muito significativo para chegar a acordo, não foi possível chegar a acordo e, naturalmente, aquilo que aconteceu hoje durante a manhã foi uma votação na especialidade, que fez transparecer essa falta de acordo e, portanto, a esmagadora maioria das propostas do Partido Socialista foi chumbada.

Eurico Brilhante Dias diz que um dos principais pontos que levou ao falhanço das negociações está relacionado com os prazos, nomeadamente com o momento a partir do qual é contabilizado o tempo de residência em território nacional para ser pedida a nacionalidade portuguesa. O líder parlamentar do PS espera ainda que Marcelo Rebelo de Sousa peça a fiscalização do Tribunal Constitucional à lei que sair do Parlamento na próxima semana.

E Miguel, está agendado para esta hora o briefing do Conselho de Ministros.

A reunião foi na quarta-feira, mas por causa da morte de Francisco Pinto Balsemão, foi cancelada a habitual conferência de imprensa. Adiada para esta hora. Há decisões, por exemplo, na área da saúde. Rumamos até à sede do governo, no Campus 21, em Lisboa. João Lourenço, boa tarde. Já começou essa conferência de imprensa?

Boa tarde, Miguel. Ainda não começou esta conferência de imprensa referente a esse Conselho de Ministros da última quarta-feira. Como referias, houve esse decreto de dois dias de luto pela morte de Francisco Pinto Balsemão. Esse Conselho de Ministros realizou-se, ainda assim, no entanto, este briefing para anunciar algumas medidas foi adiado para esta tarde. Como referias ao início deste noticiário, este Conselho de Ministros vai aprovar cerca de cinco medidas na área da saúde e, em concreto, a criação de urgências regionais, também os centros de elevado desempenho e outra das medidas que tem dado que falar desde que soube do caso do dermatologista do Hospital de Santa Maria. Também vai ser criada a Unidade de Combate à Fraude na Saúde. Neste Conselho de Ministros estará presente Ana Paula Martins, ministra da Saúde, que esta manhã soube-se que não iria continuar com Sérgio Dias Janeiro ao leme do INEM. Também já esse novo nome é Luís Cabral, antigo secretário regional de Saúde dos Açores. Ora vamos tentar perceber o porquê da escolha e também já a resposta a algumas críticas por parte de sindicatos associados à saúde. Por isso, este briefing do Conselho de Ministros continua ainda um pouco atrasado. Estava marcado para às 16h. Voltaremos aqui sempre que necessário para este briefing do Conselho de Ministros.

João Lourenço é o jornalista do Observador que acompanha este briefing, esta conferência de imprensa do governo que se segue à reunião do Conselho de Ministros. A reunião foi na passada quarta-feira, mas a conferência de imprensa só agora se vai realizar por causa da morte, precisamente na quarta-feira, do fundador do PPD/PSD, da SIC e do Expresso, Francisco Pinto Balsemão.

O ainda presidente da Carris nega que tenha enviado informações erradas aos investigadores responsáveis por apurar as causas do acidente do elevador da Glória.

Está em causa a data em que foi montado o cabo que acabou por partir e estar na origem do acidente que fez 16 mortos. Num primeiro momento, o gabinete de prevenção e investigação de acidentes aéreos e ferroviários referiu que o cabo tinha sido montado há seis anos, a coincidir com o mandato do socialista Fernando Medina à frente da Câmara de Lisboa. Ora, no relatório mais recente, tornado público esta semana, é referido que o cabo, afinal, foi montado há dois anos, já durante o mandato do social-democrata Carlos Moedas. O Expresso noticia que a Carris enviou informação errada. Ora, Pedro Bogas, presidente da empresa, que está de saída, afirma que não consta na informação enviada aos investigadores qualquer referência à data em que foi montado o cabo, rejeita assim que tenha sido enviada informação errada. O Observador procura obter um esclarecimento junto do gabinete de prevenção e investigação de acidentes aéreos e ferroviários para estas duas datas avançadas pelo gabinete, datas relacionadas com o momento em que foi montado o cabo que acabou por partir e estar na origem do acidente do Elevador da Glória.

A Frente Comum acredita que a greve de hoje na administração pública foi a maior dos últimos anos.

Com a adesão a rondar os 80%, em comunicado, a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, afeta à CGTP, adianta que estes números devem fazer o governo mudar de política relativamente à função pública. No comunicado pode ler-se que nos setores da saúde, da educação, da segurança social, da justiça e finanças, a adesão à greve atingiu os 90% dos trabalhadores. São números avançados pela Frente Comum. Os trabalhadores da administração pública exigem um aumento de 15% dos salários, no mínimo de 150. Ora, como ouvimos, o setor da saúde foi um dos mais afetados pela paralisação decretada pela Frente Comum. Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, dá conta de uma adesão a rondar os 80%.

Nossos resultados preliminares são os 80% e, sobretudo, isto fez-se sentir a nível de consultas nos centros de saúde, o impacto, consultas programadas nos hospitais, mas nos hospitais, acima de tudo, os blocos operatórios, de facto, com blocos centrais, hospitais até universitários, também encerrados, mas a funcionar com os serviços mínimos. E pronto, isso há um responsável, ou melhor, dois, Ana Paula Martins e Luís Montenegro, que nada fizeram para esta situação ser diferente e, de facto, não estão a negociar com os médicos.

É isso que diz Joana Bordalo e Sá, a presidenta da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, que aponta para uma participação na paralisação decretada pela FNAM a rondar os 80%.

No desporto, amanhã há jogo e eleições no Benfica. José Mourinho confirma que é sócio e que vai votar e voltou a pedir ajustes no plantel em janeiro.

O Benfica recebe amanhã o Arouca, dia em que mais de 160 mil sócios são chamados às urnas. Ora, José Mourinho é precisamente um desses sócios e até revela em quem vai votar.

Respeito todos os candidatos ao máximo Olho para o meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente e sei em quem vou votar. Quer saber em quem?

Já agora?

No Benfica. Vou votar no Benfica.

Diz José Mourinho, técnico que chegou há menos de dois meses ao Clube da Luz e já assumiu que existem lacunas no plantel. Mourinho diz que essa é uma convicção sentida pelo próprio, pois claro, mas acima de tudo, por todos, dentro e fora de portas.

Acho eu, acha a estrutura que trabalha comigo no Benfica, acham os outros candidatos, acham os adeptos, acho que achamos todos que nos falta qualquer coisa. E esse qualquer coisa não são 10 jogadores, nem 15 jogadores, nem cinco jogadores, porque muitas vezes basta um jogador de um determinado perfil, ou um jogador porque é mais experiente, ou um jogador porque tem características que os outros não têm. Muitas vezes basta um ou dois jogadores para melhorarem uma equipa, para melhorarem toda uma dinâmica, para permitirem dinâmicas diferentes.

José Mourinho abre as portas a uma ida ao mercado de transferências em janeiro. A primeira volta das eleições do Benfica, como aqui dizíamos, está agendada para amanhã, dia que coincide com a receção ao Hroca no Estádio da Luz. Jogo com início marcado para as 20h30.

Às 19h arranca uma emissão especial de desporto na Rádio Observador, que vai acompanhar esse Benfica-Hroca, mas também ao minuto as eleições do Clube da Luz. Temos ainda outras notícias em destaque a esta hora, Miguel.

Olha, e começamos pela Rússia, que reagiu às mais recentes sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia com promessa de agir em conformidade com os próprios interesses. É a posição assumida por Dmitry Peskov, é o porta-voz do Kremlin. Sublinha que Moscovo não age contra ninguém, mas em benefício próprio, não esclarecendo o alcance da afirmação. As declarações surgem depois de Washington ter sancionado as duas maiores petrolíferas russas e Bruxelas ter aprovado o 19º pacote de sanções contra Moscovo, na sequência da reunião do Conselho Europeu. Há também notícias sobre a Faixa de Gaza, o conflito no Médio Oriente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que o Hamas tem de aceitar a desmilitarização, nem que seja à força. Marco Rubio está em Israel para acompanhar a implementação do cessar-fogo. Numa conferência de imprensa, o chefe da diplomacia norte-americana afirmou que se o Hamas recusar entregar as armas, então vai estar a violar o acordo. Rubio sublinha ainda que não existe plano B e que o cessar-fogo em Gaza tem funcionado.

Há mais notícias com o Miguel Videira, às 16h30.