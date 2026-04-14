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Observador. Jornal das quatro com Miguel Cordeiro. Miguel, na sequência dos estragos do mau tempo, o Governo enviou à Comissão Europeia um pedido de apoio do Fundo de Solidariedade.

Este é um fundo criado para apoiar Estados-membros que tenham sido afetados por catástrofes naturais graves ou emergências de saúde pública. Em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial explica que foram apurados prejuízos superiores a 5.300 milhões de euros. Agora, no pedido enviado a Bruxelas, o Executivo assinala que Portugal foi atingido por sete tempestades com ventos que ultrapassaram os 130 km/h, além de um recorde de precipitação, bem como cheias, derrocadas e agitação marítima. O pedido do governo português foi feito ao abrigo da categoria grande desastre e destina-se a ajudar a reconstrução de infraestruturas públicas nacionais e regionais e a intervenção de emergência.

O Ministro da Educação admite que há fragilidades na realização das provas-ensaio digitais em Leiria e na Marinha Grande, ainda devido a essas tempestades do início do ano.

Falou há minutos o ministro, na iniciativa Construir Educação Aproximar Territórios, em Faro. Fernando Alexandre diz que as provas-ensaio estão a decorrer com normalidade e que está a ser feito um acompanhamento escola a escola. Ainda assim, admite dificuldades em Leiria e na Marinha Grande.

Há situações que nos preocupam, em particular Leiria e Marinha Grande, que foram as zonas mais afetadas pela tempestade e que têm havido dificuldades em restabelecer a conectividade, mas que nós temos acompanhado uma a uma, com atenção, para garantirmos que estas são ensaio, são precisamente para detetarmos as fragilidades e o reforço das situações em que não estão ainda reunidas a totalidade das condições. Mas quando forem as provas a sério, tem que correr absolutamente tudo bem.

Declarações de Fernando Alexandre aos jornalistas. O ministro da Educação sublinha que ao meio-dia já tinham sido concluídas 70 mil das 74 mil provas-ensaio previstas para hoje.

Já terminou essa reunião do presidente da República com o líder do PS.

Reunião com José Luís Carneiro, entre António José Seguro e José Luís Carneiro, reunião que terminou há minutos e, nesta altura, Vasco Maldonado Correia, em direto a partir do Palácio de Belém. Já está a falar José Luís Carneiro.

E já apresenta as conclusões dessa reunião. Vamos ouvi-lo. Agora recebe uma pergunta.

Foi um tema também falado com o presidente da República e sem esperança ainda de que haja um acordo em concertação social.

O que nos concentrou neste diálogo tem que ver particularmente com as dificuldades de vida por que os portugueses estão a passar. As dificuldades, nomeadamente com a habitação, as dificuldades com a falta de respostas da saúde, as dificuldades no que tem que ver com os rendimentos, com os salários. Essas foram as preocupações que foram objeto deste diálogo e para as quais nós temos soluções, temos propostas e não deixaremos de continuar a apresentá-las na Assembleia da República.

Entretanto, o presidente da República já veio dizer que quer reunir com os parceiros sociais. Acredita que António José Seguro pode ter uma influência neste processo e nestas negociações que estão em curso ainda para haver um acordo na concertação social no que toca ao pacote liberal?

Como sempre dissemos, é importante que essa dimensão da nossa vida nacional seja tratada em sede de concertação social. Nós entendemos que há matérias que hoje devem estar no centro da gravidade das políticas do Governo. E o centro de gravidade das políticas do Governo é responder ao aumento do custo de vida, tomando medidas como aquelas que nós propusemos para reduzir os custos, nomeadamente os combustíveis, da eletricidade, do gás e os custos com a produção agroalimentar e, por outro lado, responder a necessidades tão críticas como a habitação e a saúde. Esses são os temas que preocupam verdadeiramente quem em casa faz face a estas dificuldades de vida, que são muito significativas. Ainda este fim de semana tive reporte de pessoas que vivem na região de fronteira, que vão à Espanha fazer o abastecimento das suas viaturas, que abastecem por níveis muito inferiores as suas viaturas, quer para o transporte de mercadorias, quer para o transporte de passageiros. E é isto que preocupa milhões de portugueses no nosso país e era importante que o Governo se concentrasse nessas matérias, que são as matérias centrais à vida das pessoas.

A pedir ao Governo que se concentre nos problemas das pessoas, nomeadamente o aumento do custo de vida.

Sim, já o fiz desde a primeira hora em que arrancou a guerra no Medio Oriente. Se recordarem, eu fui o primeiro líder partidário a dizer ao primeiro-ministro que nós poderíamos estar confrontados com uma crise energética equivalente àquelas que houve noutras épocas no nosso país. O primeiro-ministro desvalorizou nesse primeiro debate parlamentar. Voltou a desvalorizar no segundo debate parlamentar e voltou a desconsiderar no terceiro debate parlamentar. De novo, voltarei no debate parlamentar desta quarta-feira a levar este tema à Assembleia da República, porque este é o tema que está na vida quotidiana de milhões de portugueses.

Agora uma pergunta sobre a Presidência Aberta. Isso foi tema neste encontro com o presidente da República? E que balanço é que fez o presidente da República dessa Presidência Aberta?

Nós apresentamos 70 contributos logo na primeira semana em que ocorreram eventos trágicos, aos quais o Governo chegou atrasado e com insuficiência de respostas.

Mais importante que sermos nós a dizê-lo, ou seja, que ainda não tinha havido respostas para as famílias, para as empresas, para os trabalhadores e para as autarquias, foi poderem ouvir, nas palavras de quem acompanhou durante uma semana, como foi o vosso caso, as palavras das pessoas desses territórios a dizer que continuam à espera de um governo que tarda em chegar.

Fica esse balanço desta reunião de José Luís Carneiro com o presidente da República, agora nesta resposta mais focada também no que ainda falta fazer nos terrenos mais afetos pelo mau tempo, onde o presidente da República passou a última semana. Esta é uma hora muito preenchida no Palácio de Belém, porque enquanto José Luís Carneiro faz essas declarações, está já a preparar-se aqui numa sala ao lado, a tomada de posse do novo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Catalão, que vai substituir Francisco Rocha Gonçalves. Assim que terminarem estas declarações, o presidente da República vai dar posse ao novo membro do governo. Nessa sala também já está à espera o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Vasco Maldonado Correia, em direto a partir do Palácio de Belém, no final desse encontro entre o líder do Partido Socialista e o presidente da República.

A ministra do Trabalho admite que as negociações sobre a lei laboral estão próximas do fim e que os parceiros sociais já têm uma versão do documento que vai ser apresentada no encontro da próxima quinta-feira.

Que vai reunir a concertação social. O governo e os patrões vão sentar-se à mesa no Ministério do Trabalho para discutir o pacote laboral. A ministra Maria do Rosário Palma Ramalho afirma que o processo está perto do fim, mas diz também que a decisão de levar o anteprojeto sobre a lei laboral ao Parlamento não é uma competência do Ministério do Trabalho.

Competirá ao governo decidir o que vai fazer. Agora, o senhor primeiro-ministro já foi muito claro. Esta é a nossa solução A, aquela pela qual pugnamos e na qual continuamos absolutamente empenhados, como eu, aliás, disse hoje aqui. Mas a solução B é, obviamente, levar o nosso anteprojeto para o Parlamento, transformado em proposta de lei e sem acordo.

Palavras da ministra do Trabalho, que diz que a reunião de quinta-feira, da reunião de concertação social, pode ser benéfica. Admite que ainda há margem para negociações e para acrescentar propostas dos parceiros sociais.

Naturalmente que há margem, porque um anteprojeto é mesmo o que o nome indica, é uma base de trabalho para construir uma solução. Naqueles que o governo entender que são contributos úteis, naturalmente que vão incorporar a proposta final. Portanto, nós já estamos bastante longe do texto inicial.

Posição da ministra do Trabalho esta tarde, num almoço debate promovido pelo International Club of Portugal sobre a produtividade e inteligência artificial em Lisboa.

Luís Montenegro aproveitou hoje um discurso em São Bento para dizer que o governo trabalha em concertação permanente.

Foi na assinatura de um acordo com o setor social e solidário. Luís Montenegro quis apontar para a capacidade de diálogo deste governo, apresentou números, falou em vários acordos que já conseguiu alcançar e explicou que há sempre dificuldade no percurso até ao consenso.

O Fundo Monetário Internacional reviu hoje em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa.

Diz o FMI que a estimativa cai de 2,1% para 1,9% neste ano de 2026. É uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais. Fica também abaixo da previsão que o governo inscreveu no Orçamento do Estado. Nesse documento, está um crescimento do PIB de 2,3% para este ano. O ministro das Finanças hoje também falou sobre as contas do Estado. João Miranda Sarmento aponta para um valor limite de déficit este ano, 0,5% do PIB, limite estabelecido pelo ministro das Finanças numa entrevista à Antena Um.

Já sucessor de José Ornelas, o bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, foi hoje eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Tem 64 anos, foi reitor do Santuário de Fátima, ordenado bispo em 2011 e é vice-presidente da Conferência Episcopal desde 2020. Chega agora ao cargo de presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A eleição de Virgílio Antunes para liderar este órgão, que reúne todos os bispos da Igreja Católica em Portugal, tem sido interpretada como uma escolha de continuidade e o próprio diz que quer dar seguimento a dossiês que a última direção já tinha em mãos.

Diz respeito à evangelização, que diz respeito à coesão, à liturgia, à questão dos abusos sexuais na Igreja, da proteção de menores. Portanto, há um conjunto de dossiês que são do nosso tempo, as questões fraturantes dentro da sociedade portuguesa, a análise das questões da sociedade atual, como são as guerras.

As palavras de Virgílio Antunes, novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

Marcelo Rebelo de Sousa está a percorrer várias escolas do país, explica que é uma forma de se reinventar mais uma vez. O antigo presidente da República esteve hoje em Águeda, deu uma aula na escola Adolfo Portela, foi recebido com muitos aplausos, com muita animação entre os estudantes. No fim, em declarações aos jornalistas, explicou que, tal como nos tempos de comentador político, espera influenciar os jovens que vai encontrar neste percurso. E o presidente francês quer que o Líbano seja incluído no acordo de cessar-fogo. No novo post na rede social X, o presidente francês confirmou conversas com o presidente norte-americano e o presidente iraniano, apela ao regresso das negociações que estão suspensas em Islamabad e apela também à reabertura incondicional, sem restrições ou portagens, no Estreito de Ormuz.