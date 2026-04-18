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Atualizar a informação. Notícias das 16h com José Rafael Lopes. E José, a Liga dos Bombeiros Portugueses assegura que não vai voltar atrás na rescisão do acordo de cooperação com o INEM.

A decisão é irrevogável. Foi o que disse o presidente da organização, António Nunes, ouvido esta tarde aqui na Rádio Observador. Uma reação após a Liga dos Bombeiros ter anunciado essa rescisão do acordo de cooperação com o INEM, devido a uma dívida na ordem dos €20 milhões. A decisão foi aprovada por unanimidade no Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses e vai efetivar-se 120 dias depois do INEM ser notificado da rescisão. Ainda assim, a Liga dos Bombeiros Portugueses está aberta a negociar um novo acordo com o INEM, mas, para já, a decisão de rescindir o atual acordo é irrevogável.

Esta decisão é irrevogável. Aquilo que nós admitimos é poder fazer um novo acordo de parceria e cooperação. Agora, este vai ser rescindido na próxima segunda-feira com uma carta registada com aviso de receção, de acordo com aquilo que está escrito. Se quiserem negociar um novo acordo, nós estamos disponíveis para isso.

Se não houver um novo acordo, o INEM terá de negociar individualmente com cada associação humanitária dos bombeiros, sendo que são mais de 400.

O que vai passar a acontecer se não houver um novo acordo-chapéu de parceria? Que o INEM vai ter que negociar com cada associação humanitária, 436 associações, e cada uma estabelecerá o valor que entender para prestar esse serviço ao INEM.

As palavras de António Nunes, que assegura ainda que a Liga dos Bombeiros Portugueses deixou vários alertas ao INEM antes de avançar com a rescisão. Uma decisão irrevogável. A Liga dos Bombeiros Portugueses vai rescindir o acordo de cooperação com o INEM.

No Médio Oriente, pelo menos três navios foram atacados pelo Irão no Estreito de Hormuz.

É o que garante uma fonte militar dos Estados Unidos da América ao portal Axios. Dois dos navios atingidos são indianos, segundo dados do tankertrackers.com, sendo que não foi revelada a origem do terceiro. O balanço contrasta com a contagem feita pela autoridade marítima britânica, que fala em apenas duas embarcações sobre as quais o Irão tinha lançado ataques. Entretanto, o Irão diz que está pronto para responder com força total, caso seja necessário voltar à guerra. É o que noticia a agência Fars, a agência iraniana, horas depois de também ter sido divulgada uma mensagem do líder supremo do Irão, onde diz que o Irão está pronto para infligir novas e amargas derrotas aos inimigos do país.

No desporto, amanhã há dérbi e decisivo para as contas da Liga. José Mourinho fez a conferência de imprensa antes do jogo "Na Última Hora", diz que o segundo lugar é quase impossível se sair derrotado em Alvalade.

Sporting e Benfica jogam amanhã às 18h, em Alvalade. José Mourinho está atento às contas para tentar chegar ao segundo lugar do campeonato. Em conferência de imprensa, deixou elogios ao Sporting e João Lourenço, agora em direto no "Jornal das Quatro", José Mourinho tem uma preferência pelo pragmatismo, em contraste com a matemática.

Precisamente, isto porque o Benfica sabe que, em caso de derrota amanhã em Alvalade, os Leões podem ficar a cinco pontos e ainda com um jogo por disputar, neste caso, essa partida em atraso frente ao Tondela. José Mourinho refere que o Sporting é um adversário bastante respeitável e refere mesmo que a matemática pode dizer que ainda há hipótese do segundo lugar, no entanto, o pragmatismo e a experiência dizem o contrário.

Uma coisa é a matemática pura e outra coisa é o pragmatismo dos números. Eu acho que se nós não ganharmos o jogo, vamos dar tudo até o final. Enquanto for matematicamente possível, vamos atrás. Se deixar de ser matematicamente possível, continuamos a ir atrás daquilo que é a natureza e a história do clube, mas ficaria obviamente muito mais difícil.

O Sporting foi eliminado esta semana da Liga dos Campeões e José Mourinho destaca essa prestação europeia da equipa leonina, apenas caindo nos quartos de final. José Mourinho vai ao baú, vai buscar a história destes confrontos entre Sporting e Benfica em Alvalade e diz que os encarnados já não ganham há algum tempo em território do Leão e, por isso, quer mudar esse facto.

O que o Sporting está bem, está muito bem, está a jogar muito bem e que fez agora recentemente dois jogos muito bons na Champions e que nós obviamente temos que ser pragmáticos, coerentes e até humildes no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo muito difícil com um dérbi, que eu não sou propriamente um top em estatísticas, mas parece-me que o Benfica há muito tempo que não ganha o dérbi de Alvalade. Mas vamos lá para ganhar.

Na lista de convocados já consta Fredrik Aursnes totalmente operacional. O médio norueguês fez 15 minutos ao serviço do Benfica na última partida em casa frente ao Nacional da Madeira. Tomás Araújo treinou sem limitações nos últimos dois dias de trabalhos aqui no Benfica Campus, mas ainda poderá estar em dúvida para essa partida. Para terminar, José Mourinho voltou a falar do seu respectivo futuro ao leme da equipa do Benfica. Diz que quer continuar de águia ao peito, mas que isso não é apenas um trabalho dele. Fica tudo dito desta conferência de imprensa aqui do Benfica Campus.

João Lourenço esteve a acompanhar a conferência de imprensa de José Mourinho antes do jogo do Sporting. Antes foi Rui Borges a falar em conferência de imprensa para dizer que este dérbi não é decisivo nas contas do campeonato, mas vai ter um grande impacto nas contas do título e assegura Rui Borges que se perder, não atira a toalha ao chão nas contas do título, apesar de admitir que fica tudo mais complicado.

Matematicamente, para já não penso nisso, penso em ganhar, como é lógico. Por isso nem sequer olho para o jogo dessa forma. De resto, fica mais difícil, como é lógico, mas é possível, porque matematicamente ainda é possível. Por isso é muito por aí.

Rui Borges em conferência de imprensa. O Sporting-Benfica joga-se amanhã, quando forem 18h.

José, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos no Porto. Uma jovem de 25 anos morreu esta madrugada após um despiste de trotinete. É o que avança a Agência Lusa, uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil na área metropolitana do Porto. A ocorrência foi registrada pouco depois da meia-noite. O acidente aconteceu na Rua Santos Pousada, zona de Bonfim, no Porto. Em Oliveira de Azeméis, uma colisão entre um carro e uma moto fez esta manhã um ferido ligeiro. O acidente aconteceu na Rua Senhora da Ribeira, na freguesia de Fajões. No local, estiveram os bombeiros voluntários de Fajões, que mobilizaram três viaturas e nove operacionais com apoio da GNR. Do acidente resultou um ferido ligeiro que foi assistido no local e depois transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira. Em Santarém, a rapper Capicua apresenta hoje o álbum "Um Gelado Antes do Fim do Mundo", em Santarém. O site da Câmara Municipal descreve o espetáculo como uma forma de cultivar o encantamento e celebrar a força insubmissa das palavras e da música, isto como forma de construir um novo mundo. Ana Matos Fernandes, mais conhecida como Capicua, atua pelas 21h30 no Teatro Sá da Bandeira. Os bilhetes têm o valor de €7,5. Em Oeiras, ainda decorre o Challenger de Oeiras, no Complexo de Ténis do Jamor. Vai durar até amanhã. O tenista português Henrique Rocha foi eliminado na prova. Era o último português em competição. Para quem gosta de tênis, esta é uma boa oportunidade para ver o desporto a alto nível. A entrada no Complexo de Ténis do Jamor para este Challenger de Oeiras é gratuita. Termina amanhã. No Seixal, a Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia de Corroios e o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, organiza até amanhã o encontro intercultural Saberes e Sabores. A iniciativa decorre no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho. Pode provar gastronomia internacional e também assistir a debates, espetáculos e exibições musicais. De acordo com a Câmara Municipal do Seixal, este ano a iniciativa conta com a representação de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, China, Palestina, México, Peru, Cabo Verde e também Polónia. A entrada é livre. Em Leiria, este sábado abre o novo Cineclube. Na região, tem como objetivo divulgar programação independente. O anúncio surge como resposta ao fecho de várias salas de cinema da cidade. A primeira sessão decorre já hoje, pelas 21h30, nas instalações da empresa Void, no Centro Comercial D. Dinis. A segunda parte do evento, um concerto de meia-unha, marca o arranque do programa Clube de Escuta Contextos Musicados.