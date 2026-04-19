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Na Rádio Observador. Jornal das 16h, na Rádio Observador, com José Rafael Lopes. José, o PS elegeu hoje o Secretariado Nacional e a Comissão Política.

A lista para o órgão executivo do PS conseguiu 90% dos votos. Já a Comissão Política do partido foi eleita com 88%. O presidente socialista, Carlos César, diz que estes resultados mostram que o partido está unido e que ainda é possível continuar a fazer oposição sem dizer sempre não e sem recorrer à gritaria. As eleições para os órgãos do partido aconteceram hoje, de forma eletrónica, durante a Comissão Nacional do PS, a primeira depois do congresso de consagração de José Luís Carneiro como secretário-geral. José Luís Carneiro, que insiste no ataque à reforma laboral e diz que as mais recentes sondagens mostram que os portugueses não confirmam no governo. As sondagens de DN e do Correio da Manhã dão conta de uma AD em queda, que contrasta com uma subida do PS. Números animadores para José Luís Carneiro, no dia do aniversário do Partido Socialista. O secretário-geral do PS voltou a criticar a reforma laboral do governo. Deixa, João Lourenço, vários avisos ao executivo sobre o tema.

Em dia de aniversário, a família socialista reúne-se para uma reunião da Comissão Política. Antes do apagar das velas, o discurso do líder refere que o PS mudou o país e traça o caminho para os próximos anos.

Seremos uma oposição firme, responsável. A cada crítica, as nossas propostas alternativas, porque nós temos apenas uma única coligação. A nossa coligação é mesmo com as portuguesas e com os portugueses.

O desafio ao virar da esquina é a reforma laboral. Luís Montenegro guardou segredo na campanha. José Luís Carneiro não gostou e acredita que a reforma não passa de um retrocesso.

Guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais, melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais.

O aumento do custo de vida também serviu para criticar o governo. O secretário-geral socialista acusa o executivo de ser imoral.

O Estado, só em aumento anual da receita do IVA, terá um aumento de receita do IVA de cerca de € 500 milhões, ou seja, uma imoralidade o Estado estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício das portuguesas e dos portugueses.

Com dois anos somados na oposição, as últimas sondagens mostram um cenário mais alegre para o PS. Carneiro pede calma, mas considera que a AD está em apuros.

Não podemos viver com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento, mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem. E dizem, fundamentalmente, que os portugueses não confiam no governo e que o doutor Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor.

Depois do 25º congresso, a Comissão Nacional vai votar a lista de José Luís Carneiro para os três órgãos do partido. Depois disso, o líder apaga as velas dos 53 anos do Partido Socialista.

Reportagem do João Lourenço, que esteve a acompanhar a Comissão Nacional do PS em Lisboa, onde foram eleitos o Secretariado Nacional e a Comissão Política do partido.

E o Papa Leão XIV elogiou o cessar-fogo no Líbano e apela para que os líderes mundiais se entendam para que o mesmo aconteça em todo o Médio Oriente.

Apelo do Papa deixado na oração do Regina Coeli, em Angola. Leão XIV está de visita ao país e presidiu esta manhã à missa, no complexo residencial do Kilamba, a 30 km de Luanda. Na oração, no final da missa, o Papa elogiou o entendimento alcançado para o cessar-fogo no Líbano.

A trégua anunciada no Líbano é motivo de esperança, representando um sinal de alívio para o povo libanês e para o Levante. Encorajo aqueles que se têm empenhado na busca de uma solução diplomática a prosseguirem os diálogos de paz, para que o fim das hostilidades em todo o Médio Oriente se torne permanente.

Palavras do Papa Leão XIV, que lamentou ainda o intensificar de ataques contra a Ucrânia e reitera o apelo para o fim do conflito e que se siga o caminho do diálogo.

Donald Trump insiste num acordo de paz, mas ameaça com a destruição total do Irão.

Através da rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos acusa Teerão de disparar contra duas embarcações no estreito de Ormuz. O presidente norte-americano insiste que está a oferecer um acordo justo e razoável e avisa que, caso Teerão não o aceite, irá destruir todas as centrais energéticas e todas as pontes no Irão. Donald Trump revela ainda que tem a crença de que o bloqueio do estreito de Ormuz está a beneficiar os Estados Unidos e a prejudicar o Irão. Diz mesmo que os iranianos estão a perder cerca de US$ 500 milhões por dia.

José Rafael Lopes com o Jornal das 16h. Voltamos a atualizar a informação às 16h30.