Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias. Jornal das quatro com a edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, a PSP deteve dois jovens na sequência do atropelamento de ontem durante os festejos do Futebol Clube do Porto, em São João da Madeira.

Os dois jovens de 18 anos foram entretanto libertados, vão ser presentes a juiz na segunda-feira, estão indiciados por condução perigosa, ao que adianta o Jornal de Notícias. Da colisão entre duas viaturas, que acabou por projetar um dos carros para o passeio, resultaram 10 feridos, entre os quais duas crianças e um adolescente. Uma das vítimas teve de ser operada, outra aguarda ainda por cirurgia. A PSP tomou desde logo conta da ocorrência e está a investigar ainda as circunstâncias em que se deu este acidente.

E o treinador do Sporting deu os parabéns ao Porto pela conquista do Campeonato Nacional.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarães, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do 31º campeonato.

Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato. Merecedor, porque acabaram por ser a equipe mais regular ao longo da época, por isso têm esse mérito de serem campeões nacionais.

Rui Borges a arrancar a antevisão com os parabéns ao Porto. Treinador do Sporting que diz que as últimas semanas não apagam uma época com méritos para os jogadores leoninos.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Rui Borges, que quer voltar a estabilizar a equipe em busca do segundo lugar, do qual depende também o Benfica. O Sporting joga frente ao Vitória de Guimarães amanhã às oito e um quarto da noite.

E a festa do Futebol Clube do Porto, que ficou marcada pela homenagem ao anticapitão Jorge Costa.

Foi uma constante durante as longas horas de festejos nas imediações do estádio e referido também pelo comentador do Observador Luís Pinto Coelho na edição de hoje de "O Campeão É".

A homenagem ao Jorge Costa, porque eu diria que arrebentou comigo. Fiquei com as lágrimas nos olhos, porque foi um momento bonito, intenso, muito bem pensado também. E foi bastante forte.

Comentador do Observador, adepto do Futebol Clube do Porto, que considera que os Dragões tinham muitas incógnitas à volta da equipe e acabaram por superar as expectativas.

Na política nacional, o Partido Socialista volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

Pedidos feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e do gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada socialista, João Torres, insiste numa redução de 23% para 13% do IVA dos combustíveis, medida que o governo da AD tem rejeitado implementar, mas que para João Torres é absolutamente necessária para que o Estado dê um sinal de apoio neste momento de dificuldade. O dirigente socialista vai também propor a audição na Assembleia da República das associações que representam os retalistas de combustível e as empresas petrolíferas. A partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro. Já a gasolina 95 fica €0,065 mais cara.

Aos 82 anos morreu Cândido Mota, que o presidente da República diz que ficará na memória coletiva dos portugueses.

Numa nota publicada na página da presidência, o chefe de Estado apresenta as mais sentidas condolências. António José Seguro diz que ao longo da vida Cândido Mota foi redescobrindo a profissão de locutor, apresentador e ator, reinventando caminhos e que a voz inconfundível acompanhou-nos durante muitos anos e permanecerá na nossa memória coletiva. Nesta mensagem, o presidente da República destaca ainda a genuína preocupação pelo outro através do humor, deixando uma marca de proximidade e de humanismo.

Para além da rádio, Cândido Mota era também um braço direito de Herman José em vários formatos televisivos.

Durante anos trabalharam em conjunto em programas como a "Roda da Sorte" e "Com a Verdade Me Enganas". Na Rádio Observador, Herman José lembra um homem bondoso e profissional que deixa um legado luminoso. O humorista diz que Cândido Mota só via as coisas positivas da vida.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito, enfim. Se tivesse de fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 04h com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que já não se usam, porque hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém.

Herman José à Rádio Observador, a recordar uma parte importante da carreira de Cândido Mota, que deixa a João Gama uma história que se confunde com a rádio.

Nasceu em 1943, filho da fadista Maria Albertina. Cresceu, por isso, num ambiente ligado à música e à palavra. Tornou-se uma das grandes vozes da rádio portuguesa, profundamente ligado à evolução da rádio em Portugal. Começou a carreira com apenas 17 anos no Rádio Clube Português, uma entrada no mundo da rádio que aconteceu por acaso.

Sentou-me ao microfone e disse: "Agora diz aí qualquer coisa". Eu disse: "O quê?" Ele foi buscar um jornal, um diário de notícias, e disse assim: "Leia aí o artigo de fundo". Eu olhei para o jornal e li um pedaço do artigo de fundo do senhor Augusto Castro. Ele disse: "Sim, senhor, este rapaz tem boa voz. Hoje à tarde vens fazer uma prova como deve ser".

A história, na voz do próprio Cândido Mota, da primeira entrevista no Rádio Clube Português. Mais tarde, já na década de 70, Cândido Mota destaca-se, foi pioneiro nos programas em estilo de antena aberta. Na altura, o Passageiro da Noite, na Rádio Comercial, um programa noturno em que convidava os ouvintes a telefonarem para a rádio e intervirem direto em antena. Após um longo percurso na rádio, na década de 90, Cândido Mota passou para a televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José em momentos como este.

"I suddenly turn and see your fabulous face".

My fabulous face?

Yeah!

Estás com os copos.

"I get no kick".

As vozes de Herman José e Cândido Mota. O locutor teve também um papel político, sempre se assumiu como uma pessoa civicamente empenhada, foi militante do Partido Comunista Português e era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril na Festa do Avante.

O legado e a vida de Cândido Mota num trabalho do jornalista João Gama.

E Miguel, voltamos ao desporto. O antigo treinador do Manchester United, Alex Ferguson, sentiu-se mal antes do derby frente ao Liverpool.

O antigo treinador estava nas bancadas do Estádio Old Trafford para assistir ao jogo contra o Liverpool, que começou há meia hora. No entanto, ao que adianta o Daily Mail, antes do arranque da partida, o antigo treinador de 84 anos sentiu-se mal e foi levado ao hospital por precaução. Apesar dos cuidados, é esperado que o treinador possa recuperar em casa. Entretanto, no relvado, o Manchester United vai vencendo o Liverpool por 2 x 0, com gols de Matheus Cunha e Sesko.

Está feito o jornal das quatro.