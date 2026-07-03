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Vasco, começamos este jornal das 16h com um aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta altura em que o país atravessa uma onda de calor. O tempo vai permanecer quente e seco durante o fim de semana.

Ainda assim, está prevista para domingo uma ligeira descida de temperaturas, que vai permitir a queda do aviso vermelho para o laranja em alguns distritos do país, como explica à Rádio Observador a meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca.

O aviso no domingo irá cair para laranja em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria. Estamos à espera de uma pequena descida da temperatura, que resultará numa queda do aviso de vermelho para o laranja. As temperaturas continuarão elevadas. No entanto, estamos à espera da entrada de um ar um pouco mais marítimo, um pouco de vento entrar aqui no litoral norte e centro. O restante território continuará com temperaturas bastante elevadas.

Alexandra Fonseca explica que só na próxima semana é que as temperaturas devem baixar de forma mais expressiva.

Para segunda-feira, o início de semana, aí sim, já com uma descida de temperatura, tanto da máxima como da mínima, já mais significativa, em especial no litoral. Mantêm-se as temperaturas elevadas ainda no interior para este dia.

Explicações da meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca, à Rádio Observador. Há, neste momento, 13 distritos com aviso vermelho devido às altas temperaturas, porque também Castelo Branco passa agora a integrar essa lista de distritos abrangida pelo nível de aviso mais elevado para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na Rádio Observador, tivemos hoje a estreia do "Quente e Frio", um programa dedicado também a todas estas previsões meteorológicas. Acontece durante a tarde com a Filomena Martins e o primeiro episódio já está online. Vasco, nesta altura, há mais de mil operacionais no terreno que estão a combater esse incêndio que teve início em Vouzela.

Um fogo que já obrigou à evacuação de duas aldeias no encosto da Serra do Caramulo, no concelho de Tondela. Há várias outras localidades em risco expostas às chamas. Uma delas é a aldeia de Castanheira do Vouga, onde tem estado o repórter Miguel Pinheiro Correia.

Estamos em Castanheira do Vouga, onde apesar de as chamas se terem afastado um pouco desta povoação, o fumo continua perto e, por isso, continuam a temer que as chamas e o fogo regressem a esta pequena aldeia, onde viveram momentos de maior aflição durante a madrugada. O combate às chamas, por volta das 5h, aproximou-se destas casas. Para dar conta exatamente disso, temos aqui um morador, o João Henriques, que estava a relatar precisamente essa noite mal dormida em volta das chamas.

Isto começou por volta das 9h, se calhar começamos a ver os clarões ao longe.

À noite de ontem ainda.

À noite de ontem. Só que isto começou demasiado rápido. Estava descansadinho a ver futebol e ouvimos a sineta. O pessoal daqui toca da capela. O pessoal veio todo para a rua ver o que se passava e depois começar a esperar que elas chegassem aqui para ao menos salvar as casas.

E teve as chamas perto de casa ainda?

Sim, aqui do lado de cima. Isto é sempre um sobressalto enorme. O quintal é grande, para controlar tudo, não é fácil.

Estava-me a dizer há pouco que, apesar de terem vivido esse maior momento de aflição, entretanto, parece que o fogo se afastou um bocado, mas o receio continua.

Claro, há sempre reacendimentos e a gente vai esperar que não haja tanto vento na próxima noite como houve na anterior, porque se houver, vai ser outra noite de sobressalto, não há dúvida.

Dizia-me há pouco. Viram alguns meios aéreos, mas agora pararam um bocado, pelo menos nesta zona.

Ouvimos os meios só a verificar, quase de certeza, porque a água não foi despejada nenhuma. Vieram ver se conseguiam fazer alguma coisa, mas as condições também não ajudam.

Aqui também numa altura, e para descrever, em que há bastante fumo e por isso também dificulta esse trabalho dos meios aéreos. Agora, João, para as próximas horas, estava-me a contar há pouco que passou aqui uma noite quase sem dormir. Não sei se entretanto já conseguiram descansar ou se esperam, nas próximas horas, conseguir descansar ou vão continuar alerta.

Para já vamos continuar alerta. Depois, logo vamos tentar. Se o vento não levantar, vamos descansar. Se o vento levantar, vamos voltar outra vez a estar alerta, não há volta a dar.

Aqui esta mensagem ou esta visão dos moradores, pela voz do João Henriques, um morador que também dava conta que as associações de moradores que têm ajudado também entre vizinhos no combate às chamas e que os bombeiros, pelo menos nessa hora da madrugada, quando o combate às chamas se complicou, chegaram também para ajudar. Claro, o relato que vai sendo feito pelos moradores que lutam com tudo para proteger as suas casas, é que os meios são sempre insuficientes para travar esta batalha incontrolável contra o fogo, que continua neste incêndio a lavrar, agora mais afastado desta povoação, mas ainda assim, e como nos davam conta, sempre com esse receio e sempre em estado de alerta para o que o futuro dirá.

Reportagem do Miguel Pinheiro Correia, em Castanheira do Voga. O incêndio de Vouzela é o maior dos vários que estão ativos no território continental. Há, nesta altura, 13 meios aéreos a assistir no combate às chamas.

Foi novamente chumbado, por larga maioria, na Assembleia da República, o decreto que previa a pena acessória de perda de nacionalidade.

Nem a proposta do Chega, que queria contornar o chumbo do Tribunal Constitucional, nem a do PSD, que propunha a redução do leque de crimes suscetíveis de perda de nacionalidade para respeitar essa indicação dos juízes do Palácio Ratton. Ambas foram chumbadas, sendo que o Chega votou contra as alterações pretendidas pelo Partido Social-Democrata, o que leva o vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, a lamentar que o partido de André Ventura tenha voltado a votar ao lado da esquerda. Já o Chega, pela voz da deputada Vanessa Barata, acusa o PSD de falta de coragem e de tentar fazer leis fofinhas.

A seleção de Cabo Verde entra hoje na fase a eliminar do Mundial de Futebol, o adversário de mais logo é a Argentina, campeã do mundo.

De um lado, uma equipa em estreia na prova, que ainda não perdeu, do outro, a seleção campeã do mundo em título de Lionel Messi. A bola arranca às 11 da noite, mas naturalmente, os adeptos cabo-verdianos já vão avançando com os preparativos para a festa de mais logo, como testemunhou o repórter Martim Madeira, que encontrou também esperança para um desfecho positivo.

É na Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, no restaurante que está na porta da frente, que vários cabo-verdianos se organizam para ver a seleção e também, claro, para comer uma boa cachupa. Ao sair do edifício, na abertura das portas do elevador, esbarramos com a presidente da associação, que num convite para o gabinete para uma entrevista exclusiva, contou-nos um pouco dos planos para este jogo.

Vamos fazer um jantar dançante à moda daquilo que é habitual aqui na Associação Cabo-Verdiana, um jantar com música ao vivo e a seguir ao jantar, vamos assistir ao jogo.

Já sobre o jogo, fala-nos de uma esperança, que é a última a morrer.

Sim, a esperança é a última a morrer. Há uns meses atrás, se calhar, não tínhamos a esperança nem de entrar no Mundial, quanto mais agora passar à segunda fase e afinal de contas, estamos aqui.

Sobre o desempenho no Mundial, Lucinéia Sousa fala no pequeno passo para o homem e um grande salto para Cabo Verde.

Eu acredito que todo este desempenho é, como se diz, um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. E então para Cabo Verde vai ser um salto gigantesco.

É esperada muita festa na associação, que vai organizar todo um evento com jantar e dança às 8 da noite, mas é a partir das 11 que os cabo-verdianos esperam não acordar do sonho que tem sido este Mundial.

Reportagem do Martim Madeira, aqui na Associação Cabo-Verdiana, em Lisboa.

Martim Madeira, cheio de ritmo para este Cabo Verde-Argentina, mais logo às 11 da noite. Vasco Maldonado Correia, outras notícias também em destaque a esta hora.

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa. O Observador sabe que está a ser recolhida documentação relacionada com dois contratos feitos em 2025, ainda no mandato anterior da Junta, também presidida pelo social-democrata Daniel Gonçalves. Em causa está uma investigação nova, que surgiu na sequência de uma denúncia anónima. A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, a isenção de IRS nas indemnizações a vítimas de abusos na Igreja Católica. O diploma que segue agora para a Presidência da República é para ser promulgado. A lei produz efeitos desde o início do ano. Caso o montante tenha sido, entretanto, tributado, a Autoridade Tributária e Aduaneira vai reembolsar o imposto pago mediante requerimento do contribuinte. No Irão, arrancam os cortejos fúnebres da morte do antigo ayatola, Ali Khamenei. Decorre neste momento o velório do ex-líder iraniano, que foi assassinado pelos Estados Unidos em fevereiro. Esperam-se milhões de iranianos neste funeral de seis dias, que decorre em cinco cidades.