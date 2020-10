DGS: estagiários de enfermagem vão reforçar as equipas no combate à Covid-19

Anúncio da Diretora Geral da Saúde: os estagiários de enfermagem vão reforçar as equipas de saúde pública envolvidas no combate à Covid-19. No desporto, João Almeida reforça liderança em Itália.