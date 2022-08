Rúben Amorim afirma que o Sporting está preparado para o embate da primeira jornada frente ao Braga

A antevisão, do treinador leonino, ao jogo de amanhã. Rúben Amorim mostra-se também confiante com o calendário de início de época do Sporting. Equipa de Alvalade vai ao Dragão à 3.ª jornada.