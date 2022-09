Costa sai em defesa da ministra da Coesão e afirma que parecer sobre fundos atribuídos ao marido é "inequívoco"

Neste jornal, os destaques do debate desta tarde no Parlamento. Costa reage à polémica da ministra Ana Abrunhosa e diz que pensões vão subir. Ainda as buscas da PJ, relacionadas com a Operação Teia.