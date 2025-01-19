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Começa agora o jornal na Rádio Observador, com edição da Vanessa Cruz. Vanessa, as três reféns libertadas pelo Hamas já chegaram a Israel. Joe Biden mostra-se satisfeito pela coordenação entre a atual e a próxima administração Trump. Diz o ainda presidente dos Estados Unidos, a um dia de passar a pasta a Donald Trump, que o país está, com este acordo de cessar-fogo e com a ajuda que tem dado, a falar a uma só voz.

"O cessar-fogo de hoje em Gaza e a libertação dos reféns são o resultado de um acordo principal e eficaz a que presidimos durante meses e que nos permitiu chegar aqui sem uma guerra mais vasta no Médio Oriente, como muitos previam. Agora cabe à próxima administração ajudar a implementar este acordo. Fiquei satisfeito pelo fato de a nossa equipa ter falado a uma só voz nos últimos dias, o que foi necessário, eficaz e sem precedentes, mas o êxito vai exigir persistência e apoio contínuo aos nossos amigos na região e na crença na diplomacia baseada na destreza".

Joe Biden, pouco depois de um dos pontos do acordo ter sido cumprido com sucesso, o Hamas libertou, como prometido, três reféns. Três mulheres de 24, 28 e 31 anos já atravessaram a fronteira para o território israelita com a Cruz Vermelha. De resto, as IDF, as Forças de Defesa Israelita, divulgaram um vídeo do momento em que essas três reféns são escoltadas de Gaza e voltaram ao país de origem, Israel. Está conosco em direto nesta edição a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Diana Soller. Muito bem-vinda e obrigada pela disponibilidade, Diana.

Olá, boa tarde.

Temos aqui duas frentes. Vamos primeiro à parte do acordo de cessar-fogo, depois à parte política e à declaração de Joe Biden. Mas olhando para o cessar-fogo, está, pelo que percebemos, a ser cumprido, dá boas perspectivas para esta primeira fase?

Eu tenho muita dificuldade em falar de boas perspectivas relativamente ao Médio Oriente. Aliás, todos nós que nos interessamos por estas questões, temos estado a ver imagens na televisão. Isto é uma demonstração de força de parte a parte, a forma como as reféns foram entregues à Cruz Vermelha pelos guerrilheiros do Hamas, desta vez fardados, que é uma coisa que nós não vimos durante praticamente toda a guerra. A forma como Israel se tem manifestado, nomeadamente Benjamin Netanyahu, no que respeita à mais pequena quebra do acordo por parte do Hamas, fazem temer o pior, até porque isto vão ser 42 dias de enorme tensão até os 33 reféns serem libertados. E há muita margem para erro. No entanto, eu acho que hoje é um dia para estarmos relativamente otimistas, porque a verdade é que três jovens mulheres acabam de ser libertadas pelo grupo terrorista Hamas.

Ao fim de 15 meses de cativeiro.

Isso é um outro problema com que Israel vai ter que lidar. Porque vem aí também, provavelmente, histórias de horror nos próximos dias, que vão ser muito difíceis de ouvir. E não sabemos se os tais 33 reféns, nomeadamente os dois bebês, estão ou não estão vivos. Isso também pode despoletar, digamos assim, da parte da população de Israel e do próprio governo, uma revolta muito grande relativamente àquilo que está a acontecer na Faixa de Gaza, ou que tem acontecido na Faixa de Gaza nos últimos 15 meses. Por outro lado, vão ser também libertados quase mil prisioneiros palestinianos.

Sim, para já são 90, por causa destas fases, em troca pela libertação de três reféns. Israel liberta 90 prisioneiros.

Foi um lapso da minha parte. São 30 por um. É esse o rácio, exatamente. Tendo em conta que a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza também tem sido de uma grande violência, de alguma maneira, o regresso destas pessoas a casa, parece que são só mulheres e crianças, desta vez há mulheres e menores.

Sim, 69 mulheres, 21 crianças.

Exatamente. Também é um sinal positivo da parte de Israel de que está a levar a sério este acordo.

E olhando para esta declaração agora.

Eu acho que hoje é um dia de relativo otimismo, vamos pôr as coisas assim. Agora com muita cautela, porque nada está garantido.

Aliás, percebemos que nada está garantido, até pelo atraso no cumprimento do cessar-fogo e por esta questão do envio das listas. Em guerra nunca se pode dar nada por garantido.

Eu diria que são de somenos importância, apesar de tudo. É evidente que também há aqui uma guerra de nervos. Israel está muito nervoso e as famílias e a população israelita está muito nervosa com esta entrega de reféns. E o Hamas sabe disso. E portanto, o atraso do início do cessar-fogo, o atraso do envio das listas, todas essas coisas também provocam, digamos assim, uma guerra de nervos na opinião pública israelita, que se torna mais imprevisível por causa disto. Mas eu penso que isso acaba por ser um detalhe de somenos importância Porque, na realidade, aquilo que era verdadeiramente importante, que era a libertação dos reféns e agora a libertação dos prisioneiros, parece que está a acontecer dentro da normalidade. E, portanto, isso é que é absolutamente essencial. Agora, sempre com a consciência de que não há margem para grandes derivações daquilo que está acordado, pelo menos nesta primeira fase. Eu tenho muitas dúvidas que a segunda avance da forma significativa que hoje avançou esta primeira fase.

E estamos a um dia de Donald Trump regressar à Casa Branca. Joe Biden fez há pouco a declaração que escutávamos na abertura deste jornal, mas vincando aqui essa aproximação de que os Estados Unidos, neste campo, nos últimos dias, conseguiram falar a uma só voz. É importante também para esta saída de Joe Biden e para este clima de menor tensão na transição entre as duas administrações?

Eu acho que as declarações têm dois ou três aspectos interessantes e o primeiro responde já diretamente à sua pergunta. Acho que Joe Biden, de alguma maneira, merecia, pelos esforços que fez, que podem não ter sido bem-sucedidos sempre. Aliás, não me parece que ele vá ser julgado pela história como um grande presidente dos Estados Unidos da América, mas de qualquer maneira, de alguma forma, com todo o empenhamento que houve desde o primeiro momento, por um lado, em apoiar Israel, mas por outro lado, em tentar salvaguardar os direitos dos palestinianos. As inúmeras visitas de Antony Blinken a Israel e às monarquias árabes da região, por um lado, tinham um lado político, que era manter viva a esperança dos Acordos de Abraão, mas por outro lado, tinham um lado humanitário e político, que tinha muito a ver com esta tentativa de criar, pelo menos, um cessar-fogo. E, portanto, de alguma maneira, é merecido que o presidente Biden saia desta presidência com o cessar-fogo atingido. Agora, as declarações também têm outro lado, que são uma espécie de presente envenenado, porque Biden sabe perfeitamente, porque é um extraordinário diplomata, com 50 anos de carreira nestas coisas, sabe perfeitamente que esta é só a parte mais fácil. Por muito que seja estranho falar de parte mais fácil, depois de termos estado tantos e tantos meses à espera que uma coisa destas acontecesse. O mais difícil, o pior está por vir, o muito mais difícil está por vir. E no fundo, o que ele faz é dizer: "Eu fiz a minha parte, agora a próxima administração tem que continuar o meu bom trabalho". E isso não deixa de ser um presente envenenado, porque os democratas certamente apontarão o dedo a Donald Trump, se houver algum problema neste plano de três fases. Enfim, em que há alguma esperança que a primeira fase resulte, mas que muito dificilmente a segunda e a terceira fase resultarão, pelo menos de uma forma simples, de uma forma tranquila.

E, de facto, há ainda muita incerteza quanto ao cumprimento deste cessar-fogo, até porque tem aqui três fases, só esta primeira é que tem ainda os pontos bem definidos e também há aqui incerteza depois da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Muito obrigada, Diana Soler.

Posso só acrescentar uma coisa que me parece importante. Parece-me que neste caso em particular, Donald Trump, aliás, como ele próprio tem reclamado os louros deste cessar-fogo, eu não vejo propriamente que haja aqui uma incompatibilidade neste momento. O que me parece é que Donald Trump tem em comum com o Netanyahu uma política de pressão máxima ao Irão, que pode inclusive incluir a autorização americana ou até a cooperação americana com Israel em ataques cirúrgicos contra as unidades nucleares ou do desenvolvimento do programa nuclear do Irão. Mas ao mesmo tempo, Trump quer fazer quase uma quadratura do círculo, quer ser visto como o presidente da pacificação, quer do Médio Oriente, quer da Ucrânia. E, portanto, eu penso que aquilo que ele terá provavelmente ou possivelmente dado a Netanyahu em troca para que o acordo de maio começasse a ser cumprido agora, são duas coisas. Por um lado, provavelmente houve ali uma ameaça, no sentido de dizer: "As coisas agora têm que ser como nós queremos, porque senão a ajuda a Israel pode esmorecer", mas por outro lado, uma garantia de apoio, se Israel quiser ter uma política mais dura para com o Irão, porque ambos veem o Irão como a cabeça da hidra de todas estas proxies que já estão mais ou menos controladas, pelo menos temporariamente, tirando os houthis, que acabam por ser um problema menor para Israel. Portanto, eu diria que há aqui um bocadinho mais do que se possa pensar. Acho é que os democratas poderão apontar o dedo a Trump

Num futuro muito próximo, caso as coisas não corram da forma que Biden previu e que Trump aparentemente apoiou.

O Irão, de facto, é outra variável importante também neste equilíbrio de forças no Médio Oriente. Muito obrigada, Diana Soler, mais uma vez.

Obrigada.

Pela reflexão que aqui trouxe e pela análise a este cessar-fogo. Libertados três reféns pelo Hamas e agora, do outro lado, Israel vai libertar 90 prisioneiros palestinianos.

António Guterres saúda o começo do cessar-fogo e a libertação dos reféns em Gaza.

O secretário-geral das Nações Unidas reafirma o compromisso de apoiar o enclave e os palestinianos com ajuda humanitária e apela às autoridades israelitas para não colocarem entraves a que essa ajuda chegue efetivamente a Gaza.

Desde o primeiro dia da guerra na Faixa de Gaza que Bisan Halawa tem relatado o conflito através das redes sociais.

Há poucas horas, esta jornalista de 27 anos publicou um vídeo a celebrar o início das tréguas temporárias, mas nem sempre foi assim. Relembramos, Maria João Brás, alguns dos relatos da jornalista palestiniana da fase mais crítica do conflito até esta notícia do cessar-fogo.

Estamos a ser retirados, estamos a abandonar a nossa casa. Rezem por nós.

9 de outubro de 2023. Dois dias depois do ataque do Hamas, que matou mais de 250 israelitas. Tel Aviv retaliou e, tal como tantos outros palestinianos, Bisan e a família foram obrigadas a sair de casa no centro da Faixa de Gaza. Desde então que a jornalista de 27 anos tem usado diariamente o Instagram para relatar a falta de comida, a escassez de água potável e os bombardeamentos constantes no enclave palestiniano.

Eles bombardearam a entrada do hospital. Há dois minutos eu estava lá. É um massacre. Milhares de pessoas estão mortas. Milhares.

Esta foi uma das muitas vezes que Bisan Halawa escapou à morte. Há mais de um ano que o assinala em cada vídeo que publica no Instagram.

Olá a todos, eu sou a Bisan de Gaza. Estou a sorrir porque ainda estou viva. Alguma vez viram destruição como esta? Mesmo nos filmes do apocalipse.

Este domingo, a lente do telemóvel de Bisan não captou a destruição. Às 6:30 da manhã, a poucas horas de começar o cessar-fogo, a jovem surge num vídeo a erguer a bandeira da Palestina. Um gesto de celebração e de esperança.

Nos próximos minutos, vou publicar vídeos das pessoas a celebrar o cessar-fogo. Mas até lá, pensem como podemos continuar esta luta pela mudança, porque a Palestina ainda não é livre.

É apenas um primeiro passo para um povo que ambiciona tornar-se dono do próprio destino. Bisan, tal como tantos outros palestinianos, pede à comunidade internacional que o cessar-fogo não faça cair Gaza no esquecimento. A jornalista Maria João Brás com a história de Bisan Halawa, uma jornalista de 27 anos que desde o início da guerra em Gaza tem reportado o conflito no terreno através das redes sociais.

Mudamos agora de tema, Vanessa. O Bloco de Esquerda exige a demissão da ministra da Saúde.

Depois da demissão do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, num caso de alegadas incompatibilidades em cargos passados por parte de António Gandra d'Almeida, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, vem agora acusar Ana Paula Martins de ser responsável pela instalação de uma rede de interesses privados e corporativos neste ministério que lidera. São declarações de Mariana Mortágua num almoço convívio com militantes do Bloco de Esquerda no Barreiro. O Bloco que vai agendar para dia 6 de fevereiro uma interpelação na Assembleia da República sobre este tema da saúde.

Mais de 60 vítimas de abuso já pediram reparação financeira à Igreja Católica em Portugal.

61 pessoas ao certo. Quarenta dos pedidos de indenização foram feitos por homens. Casos de abuso que remontam aos anos 60 a 80 do século passado. Já foram recebidas 118 denúncias pelo grupo Vita. Um balanço feito pela psicóloga Rute Agulhas numa entrevista conjunta à Agência Eclésia e à Renascença. Este grupo Vita foi criado pela Conferência Episcopal Portuguesa. A maior parte dos casos denunciados já prescreveram. O terceiro relatório de atividades vai ser apresentado depois de amanhã, na terça-feira.

Troca de acusações entre PS e PSD por causa do custo dos combustíveis. O líder parlamentar do PSD acusa Pedro Nuno Santos de desonestidade política.

Pedro Nuno Santos tinha acusado Luís Montenegro de mentir quando garantiu que os impostos não voltariam a aumentar. Teve hoje uma resposta por parte do líder da bancada social-democrata, Hugo Soares.

Eu creio que só por manifesta desonestidade política é que o secretário-geral do Partido Socialista pode fazer essas afirmações. Há um desnorte neste Partido Socialista. Os preços dos combustíveis vão aumentar, mas vão aumentar por força da desvalorização do euro e por força da subida do preço do petróleo nos mercados mundiais, como vai acontecer, de resto, em todos os países. E na política não vale tudo. O secretário-geral do Partido Socialista está num autêntico desnorte, que eu queria aqui lamentar, por estar manifestamente a faltar à verdade aos portugueses.

O governo decidiu baixar a taxa de carbono nos combustíveis neste ano de 2025 para cumprir a lei. Acabou por subir o ISP, o imposto sobre os produtos petrolíferos, na mesma proporção, sendo que a variável do petróleo e também do valor do euro acabam por ter influência no preço dos combustíveis. Certo é que se for abastecer o gasóleo vai subir amanhã 0,05 € e meio, a gasolina 0,03 €.

E terminamos aqui este jornal, uma edição da jornalista Vanessa Cruz.