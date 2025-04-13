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Começa agora o Jornal das 5 com o Miguel Vieira. Miguel, começamos justamente no futebol. O Benfica tenta daqui a uma hora, mais coisa menos coisa, recuperar a liderança do campeonato da Primeira Liga.

Depois da vitória ontem do Sporting nos Açores frente ao Santa Clara, que deixou os encarnados a um ponto dos Leões, no entanto, com menos um jogo, este que vai ter como palco o Estádio da Luz. O Benfica recebe o Arouca, atual 12º classificado, vem de duas derrotas. Rumamos de imediato até ao Estádio da Luz. Imagino que por esta altura, Miguel Cordeiro, boa tarde, já saiba quem são as escolhas iniciais de Bruno Lage e Vasco Seabra.

Foram divulgados há sensivelmente 10 minutos os 11 para este encontro. Hora de Vasco Seabra, hora de Bruno Lage. É jogo importante a partir de agora, tanto para Benfica como para Sporting. Cada jogo no campeonato é uma final. Ontem o Sporting venceu, cumpriu, conquistou os três pontos, chegou à liderança. O Benfica, para voltar à liderança isolada, tem também de vencer este encontro da 29ª jornada, jogo frente ao Arouca, às 18h. Benfica que chegou a esta jornada a liderar o campeonato com 68 pontos. Já o Arouca entrou nesta jornada como 13º classificado com 29 pontos. Vamos olhar para as duas equipas. Bruno Lage coloca o mesmo 11 que venceu por 4 x 1 no Estádio do Dragão a semana passada. É a mesma fórmula. Trubin é o guarda-redes, defesa com Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras, meio-campo entrega Florentino, Orjens e Kokçu. No ataque, Di María, Akturkoglu e Pavlídis. Estes são os 11 que vão jogar de início com a camisola do Benfica. Já na equipa do Arouca, que tem praticamente 10 jogadores ausentes. São nove jogadores no total. Há um por acumulação de amarelos, Chicolamba, Henrique Araújo não joga porque está emprestado pelo Benfica, e depois há sete jogadores lesionados, incluindo o capitão David Simão. Por isso, Vasco Seabra escolhe para jogar a titular, Mantlo, o guarda-redes, depois linha de quatro com Danté, Bóris Popović, José Fontán e Alex Pinto, meio-campo em 2-3-1 até o ataque. Esses dois mais recuados, Fuku e Pedro Santos, os três no apoio avançado, Silá, Jeison e Alfonso Treza. No ataque, Yalsin é o homem mais adiantado na equipa do Arouca. Arouca que vem de uma série complicada, já há alguns jogos sem conseguir conquistar os três pontos, mas fora de portas, o Arouca conta neste momento com uma derrota nos últimos seis jogos. Vem de oito jogos consecutivos a marcar gols nos jogos fora. Mas nos últimos oito jogos, o Arouca só venceu um. O Benfica vem talvez na melhor série do campeonato, principalmente depois dessa vitória frente ao Futebol Clube do Porto por 4 x 1 na semana passada, aproveitando uma jornada em que o Sporting empatou com o Braga para chegar à liderança do campeonato. Se quiser continuar nessa liderança, o Benfica hoje tem de vencer frente ao Arouca. A bola vai ao centro às 18h.

Miguel Cordeiro, com os 11 das duas equipas, o Miguel vai trazer-nos o relato deste encontro. Os comentários vão ficar a cargo do Augusto Inácio e do João Pinto, a que se junta o áudio árbitro de créditos firmados, Pedro Henriques. A emissão especial arranca aqui na Rádio Observador, logo depois da síntese das 17h30. Vamos também acompanhar com informações regulares o andamento do Braga AVS, que começa à mesma hora, 18h.

Está entretanto em marcha o primeiro jogo do campeonato da Primeira Liga, agendado para este domingo.

Opõe na Reboleira, o Estrela da Amadora ao Farense, duas equipas que lutam para se manterem no escalão principal do futebol português. Nesta altura, estão jogados 70 minutos de jogo e o Farense está a ganhar na Reboleira ao Estrela da Amadora por uma bola a zero.

E a esta hora corre-se também o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1.

57 voltas a este circuito do Bahrein. Estão concluídas as primeiras 36. E nesta altura, Oscar Piastri, da McLaren, o piloto que partiu da pole position, lidera a prova com uma vantagem inferior a um segundo sobre o piloto da Mercedes, George Russell. A terceira posição é ocupada pelo piloto da Ferrari, Charles Leclerc.

E deixamos agora o desporto e mergulhamos na política. A caminho das legislativas de maio, Luís Montenegro veio esta tarde sublinhar a ideia de que o governo que lidera é um governo de futuro.

Foi durante o discurso de encerramento do encontro que juntou na Coria os cabeças de lista da AD às legislativas de 18 de maio. O presidente do PSD centrou-se nos mais jovens para salientar o esforço do governo, por exemplo, em matéria fiscal, para que as gerações mais recentes não precisem deixar o país.

É aqui que nós queremos que se qualifiquem. É aqui que queremos que façam transpor essas qualificações para a capacidade de criarmos mais riqueza no país. Queremos que nos ajudem em Portugal a ter empresas mais competitivas, a ter um Estado mais competitivo.

Luís Montenegro, presidente do PSD, nesta mensagem, neste apelo dirigido aos mais jovens, entre os elogios às medidas adotadas por este governo para permitir a fixação das gerações mais novas em Portugal.

Também o secretário-geral do PCP apelou nesta tarde ao voto dos mais jovens.

Foi um apelo feito durante o almoço comemorativo do 25 de Abril em Loures.

O país precisa da vossa força, precisa da vossa energia, da vossa criatividade, da vossa ousadia. Tomem nas mãos o vosso futuro. Agarrem o projeto revolucionário de Abril como o vosso projeto. Tomem nas mãos Abril. Abril é vosso!

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, tal como Luís Montenegro, presidente do Partido Social-Democrata, a apelar este domingo ao voto dos mais jovens.

Rui Tavares continua a pôr em causa a conduta de Luís Montenegro. Terminou ao início da tarde o Congresso do Livre.

Coube a Rui Tavares, precisamente, o discurso de encerramento desta reunião magna, que serviu para aprovar o programa eleitoral com que o partido concorre às legislativas de 18 de maio. Uma intervenção muito centrada nas dúvidas em torno da empresa familiar do presidente do PSD, a Spinum Viva. Rui Tavares pegou no indo campanha da AD com a letra "Deixa o Luís Trabalhar" para dar forma às críticas.

Deixemos o Luís trabalhar, mas o Luís tem que decidir em que é que quer trabalhar. Nós não nos importamos que ele trabalhe como consultor, que ele trabalhe como lobista, que ele trabalhe como advogado de negócios, mas que não o faça enquanto primeiro-ministro, que não haja nenhuma possibilidade de haver a mínima dúvida que isso pode ser feito enquanto primeiro-ministro. É preciso saber para quem é que o Luís trabalha.

Rui Tavares, o porta-voz do Livre durante o discurso de encerramento do Congresso do partido. Está aprovado o programa eleitoral.

Vasco Lourenço lamenta a morte do coronel Carlos Matos Gomes.

Um dos Capitães de Abril, que morreu este domingo aos 78 anos. A informação foi revelada pela filha nas redes sociais. Vasco Lourenço, outro capitão de Abril, lembra o companheiro como um dos melhores. Destaca não só o papel que teve no 25 de Abril, como também o legado deixado na literatura.

A partida do Carlos Matos Gomes, para mim, acima de tudo, é a partida de um grande amigo. Parte um militar de Abril da exceção, um dos melhores de nós. Foi um enorme escritor, para mim, um dos melhores escritores portugueses. Inclusivamente, Portugal perde um dos seus melhores, de maneira que é um dia bastante triste para nós. O país deve homenageá-lo e espero que o faça.

Vasco Lourenço, um dos capitães de Abril. A reação ao Observador à morte de Carlos Matos Gomes, que morreu este domingo aos 78 anos.

Miguel, há mais uma reação ao ataque russo contra a cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, que provocou este domingo pelo menos 32 mortos.

O enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, escreve na rede social X que este ataque é inaceitável. O ataque com recurso a mísseis balísticos atingiu uma zona mais central e por isso mais movimentada desta cidade ucraniana. Portugal também não deixou passar em claro o episódio. Na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros, para além de condenar o ataque, apela à Rússia que ponha fim às hostilidades e aceite o cessar-fogo, tal como já fez a Ucrânia.

Agora damos a conhecer uma tecnologia que permite aos adeptos de futebol cegos acompanharem os jogos no Estádio do Dragão com uma perceção mais clara do que se vai passando dentro das quatro linhas.

Está disponível esta tecnologia desde janeiro. Os adeptos têm à disposição tablets que simulam o jogo. É uma tecnologia desenvolvida pela empresa francesa Touch To See. Recorre a um cursor magnético que representa a bola e imitiza o que está a acontecer na partida em tempo real. Ao mesmo tempo, os adeptos, Maria Rego, têm também à disposição um relato de jogo que assume características especiais.

Vai para o lado contrário do meio-campo, Rodrigo embora a rodar, está à direita do coração, vai avançando à direita da meia-lua.

Pode até parecer um relato normal de rádio, mas não é. Trata-se de uma audiodescrição feita para adeptos invisuais. Miguel Jorge é quem dá voz ao que se passa no jogo, explica as diferenças entre os dois formatos.

A grande diferença foi em dois campos. No lado técnico, a nossa emissão sai em FM aqui, ou seja, como não é processada online, não há atraso na emissão. Quem nos ouvir no redor do Estádio do Dragão, vai ouvir à velocidade da luz, não há atraso nenhum. Tirando isso, no lado do relato em si, é a constante preocupação com a localização da bola. Onde é que ela está, com quem está, os pontos do terreno, a esquina direita da grande área, à esquerda da meia-lua, à direita do grande círculo.

A audiodescrição é combinada com um tablet interativo que simula um campo. Neste campo, a bola vai se mexendo ao mesmo tempo que as interações no relevado, a partir de dados transmitidos em tempo real. Ana Andrade veio de propósito da Madeira para testar esta tecnologia.

A audiodescrição já é um excelente recurso, porque nos ajuda a ter uma perceção muito mais real de onde a bola está. Com o recurso do tablet ou com o complemento do recurso do tablet, é ainda mais real. Conseguimos ter uma perceção quase imediata de onde está a bola.

Também Margarida Martins assistiu pela primeira vez de uma forma diferente a um jogo.

Para quem não vê, quem tem baixa visão, que é o meu caso, ainda vejo um bocadinho, mas não vejo para o campo. Tenho que estar a pedir a alguém para me dizer as jogadas. Isto é muito importante para as pessoas cegas.

Uma importância que, sublinha, devia ser transmitida a todos os clubes de futebol.

Não é só cegos sportistas, há cegos benfiquistas, há cegos portinguistas, há cegos do Braga, há cegos de vários clubes. Devia ser em todos os estádios.

O desejo de uma união, de modo a tornarem o desporto acessível para todos.

Cruzou rasteiro, marca de penalti, remate para a defesa. Olha a recarga de Samu para o gol! Gol!

Imaginar o que se passa no relvado é agora mais fácil para quem é cego com esta tecnologia, que nos foi dada a conhecer nesta edição das cinco pela jornalista Maria Rego.

E ficamos por aqui neste Jornal das Cinco, um jornal com edição do Miguel Videira.