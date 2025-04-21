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Todos, da direita à esquerda, representantes de diferentes partidos alinham nas palavras elogiosas ao legado do Papa Francisco. Jorge Bergoglio morreu esta segunda-feira. Eram 06h35, hora de Lisboa. Sucederam-se as reações. O primeiro-ministro, por exemplo, anunciou que vai propor que sejam decretados três dias de luto nacional.

O anúncio de Luís Montenegro foi acompanhado por estas palavras.

Os portugueses e o mundo despedem-se do Papa Francisco com gratidão. O seu legado e a sua vida serão fonte de inspiração para gerações futuras, dentro e fora da Igreja.

O legado do Papa Francisco pelo olhar de Luís Montenegro.

O secretário-geral do PS também fez uma declaração. Pedro Nuno Santos salienta a mensagem que marcou o pontificado do Papa Francisco.

De amor ao próximo, de respeito pelo próximo, contra o ódio. Uma igreja que aceita todos. Esta mensagem que deve ser um exemplo e que deve perdurar e deve ser um exemplo para nós, para todos os cidadãos, mas também para a Igreja Católica toda.

Foram as palavras do secretário-geral do Partido Socialista.

André Ventura também reagiu, foi na rede social X. O presidente do Chega considera que a vida de Francisco deve ser um exemplo para quem serve a causa pública.

Isto foi na rede social X. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, destaca a atenção que o Papa deu aos mais desfavorecidos.

Condenou o ódio contra imigrantes e a economia que mata. Escolheu os pobres, o cuidado da Terra, a nossa casa comum. Crentes ou não crentes, a todos Francisco deu esperança. A mim, certamente deu.

Ainda à esquerda, o secretário-geral do PCP sublinha que o Papa Francisco marcou a luta pela paz, contra o armamento, a favor da diplomacia. A reação de Paulo Raimundo.

Um dia triste para todos aqueles que são amantes da paz, amantes da justiça social, causas pelas quais o Papa dedicou parte da sua vida enquanto papa, uma afirmação clara desse caminho da paz, que é aquilo que interessa aos povos, na condenação da guerra, inclusive no último despir da sua vida, essa afirmação clara pelo desarmamento.

Seguimos com o Livre, Rui Tavares, porta-voz do partido, destaca a capacidade de Francisco para olhar para o mundo com estas lentes.

Trouxe também uma visão social muito apurada e que, pela importância que o fenómeno religioso tem, tem também uma liderança que transcende esse fenómeno religioso, que é uma liderança moral, política e cívica que é admirável.

A porta-voz do PAN reagiu à morte do Papa Francisco no Subscuta, da Rádio Observador. Inês de Sousa Real diz que o mundo perdeu mais do que um líder da Igreja Católica.

Que hoje é um dia muito triste para todos nós. Perdemos mais do que um líder da Igreja, perdemos um homem que foi uma inspiração do ponto de vista do seu pensamento progressista, da sua bondade, do apelo que fez à paz. As encíclicas que escreveu a mim, enquanto líder do PAN, inspiram-me particularmente, seja pela defesa dos animais.

Inês Sousa Real, em entrevista aqui ao Observador. Vamos voltar a esta entrevista ao Subscuta ainda neste noticiário.

O Presidente da República tem, entretanto, agendada para às 20h uma declaração ao país para reagir à morte do líder da Igreja Católica. E já vamos ouvir outras reações.

Por exemplo, do bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, e também de Carlos Moedas, duas pessoas que conviveram de perto com o Papa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que teve como palco Lisboa em 2023.

Mas para já rumamos a Fátima. Chegou há pouco ao santuário a repórter do Observador, Nadine Soares. Boa tarde, Nadine. Como é que está a ser vivida em Fátima esta morte de Francisco?

A Rádio Observador tem conversado com vários fiéis, aqui no Santuário de Fátima, que dizem que até o céu chora esta perda, porque cai a esta hora alguma chuva aqui neste local religioso e o céu está muito nublado. Os fiéis que ouvimos admitem que receberam esta notícia da morte do Papa Francisco com grande choque e falam na perda de um grande homem. É o caso, por exemplo, de Helena Violas, de 64 anos, que veio passar a Páscoa a Tomar e decidiu passar por este local quando viu a notícia hoje de manhã. Helena Violas já tinha visitado no passado o santuário, mas admite que hoje o ambiente está diferente.

Estávamos no hotel, por acaso, de manhã e ligamos a televisão, e quando ligamos a televisão, a primeira notícia foi: "Morreu o Papa Francisco".

Sente algo de especial aqui hoje?

Sim, creio que sim, que as pessoas também se sentem mais tristes, mais deprimidas, mais angustiadas, talvez, mais angústia. Talvez não com aquela alegria e aquele encanto e aquele carinho que sentiam por este local.

Helena Violas, de 64 anos, que é de Santa Maria da Feira, mas visita hoje o Santuário de Fátima, espera do próximo papa uma continuação dos valores de Francisco, isto é, outro grande mentor que procure pela justiça social e olhe pelos desfavorecidos. Não é pela chuva que os fiéis parecem abandonar o santuário. Mesmo quem queira colocar as habituais velas no touceiro de Fátima continua a fazê-lo debaixo de chapéus de chuva, a maioria deles negros. De diferente, aqui em Fátima, posso adiantar que foi adicionada uma oração de homenagem ao líder da Igreja Católica na missa. A próxima será às 18h30. Também já se ouviu o toque duplo dos sinos, isto é, o símbolo do finado, uma homenagem à partida do Papa Francisco.

Nadine Soares, em direto do local que motivou a primeira visita do Papa Francisco a Portugal. Foi por ocasião do centenário do Santuário de Fátima, que acabaria por regressar mais tarde para participar em 2023 na Jornada Mundial da Juventude, que teve Lisboa como epicentro.

E esta manhã, aqui no Observador, o presidente da Câmara da Capital partilhou um episódio que, para Carlos Moedas, ajuda a definir Francisco.

Eu lembro-me quando me encontrei com ele em abril daquele ano e em que as suas perguntas eram, sobretudo, sobre Os outros, ou seja, quais as outras religiões que existiam em Lisboa e as comunidades que existiam em Lisboa, onde é que estavam os mais vulneráveis. Também onde é que estavam aqueles que não tinham religião. E eu penso que este papa deixa essa marca na Igreja, que é uma marca única na história da Igreja, que é um papa que realmente estava ali para todos e em que a palavra todos tinha um significado profundo. Eu tive a sensação, pela conversa que tive com ele em abril, que ele falava mesmo daqueles que não tinham a mesma religião. Esse diálogo inter-religioso com o Papa Francisco foi para um nível que nunca tinha existido na Igreja.

Carlos Moedas, autarca de Lisboa, que conviveu de forma próxima com o Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, tal como Américo Aguiar, hoje bispo de Setúbal, na altura presidente da fundação da JMJ.

O agora cardeal considera que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica e pede ao sucessor que não abandone o mote "todos, todos, todos".

Em entrevista ao Observador, Américo Aguiar diz que a Igreja Católica está a ser sempre reformada, mas reconhece que Francisco deu um novo alento.

Lá está. Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo, pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Foi isso que Francisco deu à Igreja, um novo pulmão, uma forma mais arejada de interpretar as escrituras?

Sim, não tenho dúvida. Aliás, o Papa João XXIII falava no aggiornamento, abrir as janelas. Depois, o João Paulo II dizia abrir as portas do coração a Cristo. Eu acho que continuamos no movimento de abrir.

O bispo de Setúbal reconhece que ainda é muito cedo para discutir a sucessão de Francisco.

Nesta entrevista feita pelo jornalista do Observador, João Gama, Américo Aguiar disse também que quem vier a ser o sucessor de Francisco vai herdar um contexto difícil, por exemplo, com as duas guerras em curso na Ucrânia e no Médio Oriente.

É um contexto de muitíssima exigência. Seja quem for aquele que o Espírito Santo sopra no coração dos cardeais, é de facto um início de pontificado num contexto muito exigente para a vida da Igreja, para a vida da humanidade, e Deus vai ter que caprichar naquilo que será a escolha do próximo Papa.

O sucessor do Papa Francisco deve manter essa abertura da Igreja, essa mensagem do "todos, todos, todos"? Há o risco de se perder, por exemplo?

Não tenho dúvidas que o azimute, o GPS, o farol, o norte, a rosa dos ventos, terá que ter essa marca de "todos, todos, todos". Se não tiver, a humanidade sai a perder. Não tenho dúvidas disso.

O bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, reação à morte do Papa Francisco, entrevista ao jornalista João Gama.

Américo Aguiar, que é um dos cardeais portugueses que vai votar no sucessor de Francisco, mas sobre isso guarda segredo absoluto. Em 12 anos de pontificado, uma das prioridades do Papa Francisco foi o diálogo com os jovens.

Em 2018, convocou 300 jovens para participarem numa reunião pré-sinodal. Chamou jovens católicos, mas também de outras confissões cristãs e de outras religiões e até não crentes. Entre os convocados, três eram portugueses e agora está aqui conosco em direto um desses jovens português, o agora seminarista Tomás Virtuoso, a quem agradeço a disponibilidade para estar conosco nesta edição das 17h. Tomás, bem-vindo. O que foi exatamente esta reunião pré-sinodal e de que maneira é que expressa o protagonismo que Francisco queria dar aos mais jovens?

Olá, boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. Foi já há muitos anos, mas esta reunião pré-sinodal, na altura, foi um grande desejo que o Papa teve de, antes do Sínodo, propriamente o Sínodo, onde os bispos se reuniam a falar sobre este tema dos jovens, de ouvir 300 jovens das várias partes do mundo que trouxessem a sua experiência concreta daquilo que na sua vida a Igreja já tinha de presença, de alegria, de sentido, da possibilidade de conhecer Jesus, mas também aquilo que iam sentindo, lugares onde a Igreja precisava de chegar, coisas que a Igreja ainda precisava de ter mais em atenção. E por isso foi uma experiência extraordinária de conhecimento de jovens do mundo inteiro e onde o Papa também nos foi ouvindo e que depois teve repercussões em várias coisas nos anos a seguir.

Conversou há dois anos com o Papa Francisco, aqui em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa. Esta constante inclusão dos jovens em momentos de grande visibilidade mostrava um papa a pensar numa igreja virada para o futuro, quando vemos, por exemplo, a religião muçulmana a aumentar exponencialmente o catolicismo. No entanto, é importante chamar os jovens a ver aqui uma forma de incluí-los no futuro da Igreja Católica?

Sim, como dizia, foi uma conversa um bocadinho pública, porque de facto tive a oportunidade de trocar uma palavra de circunstância com o Papa, mas foi a grande graça que tive, a grande alegria de poder falar ao Papa diante de toda aquela gente. E no fundo, esta certeza sempre, também que o Papa, como todos os papas, mas o Papa Francisco, um papa para este tempo também, foi podendo dar de que Jesus continua a ser relevante para os jovens de hoje. Das coisas mais marcantes para mim, que hoje estou no seminário, exatamente também porque creio que o Papa Francisco teve um papel importante no caminho que Jesus foi fazendo comigo, de me agarrar o coração completamente, de tal forma que desejo hoje ser padre e entregar a minha vida a toda a Igreja. Foi muito um documento que o Papa escreveu e que foi sendo muito citado ao longo destes tempos, que é "Cristo Vive", onde o Papa escreveu uma carta a cada um dos jovens católicos e não só, mas onde falava exatamente disto, de que Cristo, de que Jesus continua a ser sempre, em cada tempo, a resposta às inquietações mais profundas dos corações humanos e, sobretudo, dos corações do futuro, dos jovens. E, portanto, claramente que aí o Papa foi até hoje a resposta que a Igreja também foi tendo, de dizer que, de facto, Jesus continua a ser aquilo que os jovens mais necessitam. E o Papa marcou a nossa juventude também por isso, porque nunca deixou de dizer Sempre com o seu modo muito próprio, mas verdadeiramente apaixonado, coração latino apaixonado, que Jesus era aquilo que os jovens andavam à procura.

Tomás, se bem percebi, o Papa Francisco teve, de alguma forma, influência na sua decisão de entrar para o seminário?

Sim, porque eu vou ser sincero, houve várias coisas que, não o Papa diretamente, mas a Igreja, por meio do Papa, me foram pedindo, que me foram cativando cada vez mais o coração. Foram circunstâncias, eu não acredito que tenha sido fruto do acaso. Acho que foi a forma como Deus foi conduzindo a minha história e foi também muito pela mão do Papa, coisas que o Papa foi pondo, até a decisão de trazer as jornadas para Portugal. Claro, não tenho a pretensão nenhuma do Papa conhecer-me ou conhecer a minha história, nada disso, mas a certeza de que também Deus, por meio daquilo que o Papa foi sugerindo à Igreja, também foi tocando o meu coração e trazendo ao meu coração este sentido que possivelmente Jesus queria mesmo que eu entregasse a minha vida toda. E por isso, como deve imaginar, para mim o dia hoje é um dia de tristeza, porque morre um pai.

Era o que eu queria perguntar. Que sentimentos lhe despertaram quando tomou conhecimento da morte do Papa Francisco?

Sim, é o sentimento mais humano possível, da tristeza de um pai que parte, mas da certeza profunda de que Deus quer dizer alguma coisa com ter levado o Papa praticamente no dia da Páscoa, nestes dias em que celebramos nós, cristãos, os dias maiores em que celebramos a Páscoa, esta certeza de que o Papa teve um papel histórico neste tempo, de que a Igreja continua a ser hoje, apesar de todas as dificuldades, continua a ser hoje relevante para o mundo, que tem hoje uma palavra de sentido a dar ao mundo. E por isso é também uma alegria profunda. Com certeza que não é uma alegria superficial. Estamos tristes com a morte do Papa, mas é uma alegria profunda saber que tudo isto tem um sentido muito maior e de que a entrega que o Papa ainda ontem revelou. Deixe-me só partilhar isto que eu achei mesmo bonito, profético, que a última coisa que o Papa fez foi depois de não sei quantos meses, sem quase praticamente conseguir falar, em que o vimos a lutar pela vida. Ontem vem, dá a benção "Urbi et Orbi" a todo mundo, a toda a gente, a todas as pessoas, fala ao povo, anuncia a grande alegria da ressurreição, depois passa no meio do seu povo, abençoa crianças, abençoa velhos, abençoa doentes, abençoa e depois recolhe-se e morre. Quer dizer, eu acho que se tivéssemos escrito uma forma mais bonita do Papa ter morrido, era difícil. E portanto, para mim, é a tristeza alegre de quem sabe que isto não acaba aqui, porque também foi isso que o Papa sempre nos disse, essa profunda fé na vida eterna. E portanto, também é um testemunho de alegria que eu queria deixar.

Muito obrigada, Tomás Virtuoso, jovem católico, agora seminarista, que conversou com o Papa Francisco, aqui também a reagir a esta notícia da morte do Papa.

São agora 17h, mais 16 minutos, altura para ficarmos a conhecer outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora.

Vladimir Putin confirmou hoje o fim do cessar-fogo unilateral declarado pelo Kremlin na Ucrânia durante o fim de semana de Páscoa, afirma o presidente russo que há abertura para novas iniciativas de paz vindas de Moscou.

Entrevistado na televisão estatal russa, Putin espera que a Ucrânia assuma o mesmo posicionamento.