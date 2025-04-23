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Está a ser apresentado a esta hora o programa eleitoral do Chega. André Ventura traça o objetivo de ter mais de 70 deputados e de governar o país, com acusações tanto à AD como ao PS e ainda poucas propostas. O programa eleitoral tem estado a ser divulgado em Lisboa. Vamos ao encontro da jornalista Nadine Soares. Sem mais demoras, Nadine, boa tarde. O que destacas da apresentação até agora?

Vamos ouvir a repórter do Observador, que acompanha a esta hora, precisamente, a apresentação do programa eleitoral com que a AD concorre às eleições.

Com que o Chega concorre às eleições. O Chega que acabou por estrear um novo hino, creio que a Nadine Soares também nos vai falar sobre isso. Tem apelos também aos emigrantes, aos portugueses que decidiram escolher outros países para viver, quer que esses portugueses voltem a casa. Nadine Soares, agora sim, o que destacas dessa apresentação?

Agora sim, a via certa para dizer que André Ventura apresentou uma primeira proposta. São já 20 minutos de discurso, mas só agora começaram as propostas. Propõe a Lei Manu, em que imigrantes que cometem crimes, cumprem pena e que sejam expulsos do país após sair da prisão. É uma das primeiras propostas. Já era esperado que o programa eleitoral do Chega passasse muito por medidas sobre a imigração e também sobre a corrupção, mas já lá vamos sobre este primeiro tema. André Ventura volta a insistir que Portugal não é um país seguro, que a culpa é dos anteriores governos e que, apesar de dados contrariarem, continua a dizer que a insegurança aumentou no país e que, por isso, este hino que falavas há pouco, que se chama "Salvar Portugal", passa muito por esta ideia. André Ventura diz que quer voltar a tornar Portugal num país seguro e culpa os anteriores governos pelo atual estado, que considera Portugal estar inseguro.

O que aconteceu em Portugal nestes últimos anos? A grande diferença do país de hoje para o país de há cinco anos atrás, é que dois governos, um do PS e outro do PSD, decidiram abrir as portas indiscriminadamente a toda a gente, alguns deles sem verificação de cadastro criminal. E hoje o que temos em Portugal não é só um país de imigrantes. É um país de imigrantes e um paraíso de bandidagem que pode entrar impunemente no nosso território.

Declarações aqui de André Ventura nesta apresentação do programa eleitoral, muito focado neste aspecto, apesar de defender, dizer que não é obcecado com a imigração, mas que não vai esquecer esta bandeira e que vai tentar proteger os portugueses. São palavras utilizadas por André Ventura. E já no tema da corrupção, atira as culpas ao PS e PSD, acusa mesmo os dois partidos de serem aliados.

Agora vemos o líder do PS dizer que talvez possa voltar atrás na comissão de inquérito que ia fazer ao primeiro-ministro. Vocês sabem o que é isto? Isto é o sistema a funcionar como sempre funcionou nos últimos anos. É: vamos fingir que estamos um contra o outro, para na verdade sermos os melhores aliados um do outro. PS e PSD não só se uniram na governação ao centro e ao socialismo em Portugal.

André Ventura, que acusa o PS e o PSD de serem juntos uma marca e a proteção da corrupção generalizada. Para já ouvimos estas declarações de André Ventura. Para já, como dizia, poucas propostas. O hino deste programa eleitoral passa por "Portugal, vamos salvar, é a oportunidade da nossa nação". É que esta apresentação de André Ventura com o objetivo de ir a eleições e não ficar em terceiro, mas sim, vencer.

Nadine Soares, em direto de Lisboa, desta apresentação do programa eleitoral do Chega, que começou há pouco, com atraso, ainda foram divulgadas poucas propostas. E ainda não há vencedor das legislativas nem governo, mas, Miguel Vieira, a Iniciativa Liberal já aponta o nome do partido que daria um bom ministro.

Rui Rocha foi entrevistado no SubScuta da Rádio Observador. O presidente da IL não tem dúvidas sobre quem poderia liderar a modernização e digitalização do Estado no ministério.

Esse é absolutamente decisivo e eu creio que a Iniciativa Liberal teria até perfis extraordinários.

Quer sugerir algum ministriável?

Parece-me evidente que numa área dessas, o Carlos Guimarães Pinto seria um extraordinário nome para trazer a administração pública de Portugal para o século XXI.

Carlos Guimarães Pinto é aposta de Rui Rocha, que também se vê, ele próprio, Rui Rocha, num governo com a AD, se estas forças políticas, PSD e CDS, se entenderem no pós-eleições.

Uma das bandeiras da IL é mudar o sistema de saúde em Portugal. Os utentes não teriam de pagar nem um cêntimo, esclarece Rui Rocha.

O Estado, em vez de financiar o SNS em exclusivo e depois financiar o sistema privado quando o SNS falha, teria o financiamento e, portanto, seria regulador e financiador.

Mas financiava tudo?

Sim, o sistema de saúde seria totalmente financiado.

As pessoas deixam de precisar ter seguro de saúde ou ADSE?

Para ter a cobertura necessária correspondente ao SNS de hoje, não há necessidade de seguro de saúde, isso é evidente, e não há necessidade da ADSE.

A menos que os utentes quisessem coberturas que hoje não são suportadas pelo SNS, é o que acrescenta Rui Rocha.

O líder da Iniciativa Liberal admite, Vanessa, que num primeiro momento este modelo iria sair mais caro ao Estado.

Mas está convencido que no médio prazo as despesas com saúde iriam baixar, dado que os utentes seriam mais acompanhados e com isso iriam prevenir doenças mais graves.

Entrevista a Rui Rocha no SubScuta especial, já disponível em podcast. E ainda sobre saúde, Vanessa, afinal o SNS está melhor ou pior do que há um ano? O Observador faz um balanço com base em 10 indicadores.

Das cirurgias aos tempos de espera nas urgências, passando pela promessa que atravessa vários governos, de que todos tenham médico de família. O jornalista do Observador que acompanha a área da saúde, Tiago Queiros, está aqui conosco em estúdio. Vamos lá por partes, Tiago. Tal como o executivo de António Costa, também a AD prometeu dar uma resposta de medicina familiar a todos os portugueses até ao final deste ano. Este é o primeiro fact check, digamos assim. A situação melhorou ou piorou?

Piorou. Nesse caso, o governo tem argumentado neste tema, e com alguma razão, que o número de inscritos nos centros de saúde aumentou durante este último ano. Mas a verdade é que há mais de 54 mil pessoas sem médico de família atribuído e, portanto, neste indicador temos uma situação pior do que tínhamos há um ano.

Vamos a outro indicador, Tiago: as cirurgias oncológicas. Há mais ou menos doentes a aguardar por uma operação? O cenário melhorou ou piorou no último ano?

Neste caso, melhorou. Esta foi uma das prioridades do governo durante este último ano e o plano tem dado resultados. O número de utentes a aguardar cirurgia oncológica, para lá daquele que é o tempo máximo de resposta, era no final do ano passado, porque são os últimos dados que temos, metade do que era quando o governo tomou posse, ou seja, há uma melhoria.

E nas cirurgias em geral, o número de utentes que está para lá do tempo máximo de resposta garantido, ainda sem ser operado, que retrato é que podemos fazer?

Aqui houve um ligeiro agravamento, portanto, estamos pior, quer no número total de pessoas que está em lista de espera, mais 2 mil, quer na percentagem de pessoas que espera para lá do tal tempo máximo recomendado. Neste momento, são 29% do total, que esperam há mais tempo do que deveriam esperar. Portanto, aqui houve um agravamento.

Vamos ao último indicador, as urgências hospitalares, que têm estado nos noticiários ao longo dos últimos meses com alguma insistência. Qual é o balanço relativamente aos tempos de espera?

É positivo. Se olharmos para o tempo médio de espera, que se mede entre o momento em que a pessoa vai à triagem e depois a primeira observação médica, este tempo médio caiu para 53 minutos durante o último ano, quando tinha sido de 63 minutos durante o último ano de governação do PS. Ou seja, houve aqui uma quebra de 10 minutos, 16%.

E ainda há mais indicadores neste trabalho que assinas no site do Observador. O Tiago Caeiro está de volta no Jornal às Seis para nos dar conta do balanço do último ano, no que toca, por exemplo, ao número de enfermeiros e de médicos, as urgências obstétricas ou ainda as vagas para cuidados continuados.

O governo considera que fez bem ao não regulamentar a lei da eutanásia. É a reação do executivo à decisão, ontem conhecida, do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucionais algumas normas da lei.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros esta tarde, António Leitão Amar, o ministro da Presidência, diz que a decisão comprova que a lei viola a Constituição.

Este governo pode concluir: um, foi uma lei contra a Constituição; dois, o governo fez bem em não regulamentar. Hoje, a regulamentação teria caído, ou ontem, teria caído por consequência da queda de partes essenciais e estruturantes da lei. E é tudo o que a este governo diz respeito. O governo fez bem em não regulamentar.

O ministro da Presidência, no briefing do Conselho de Ministros, ao lado estava a ministra da Justiça, que apresentou, Miguel, o mecanismo de confisco de bens.

O documento, redigido por um grupo de trabalho composto por vários especialistas e aprovado hoje em Conselho de Ministros, prevê que o confisco de bens possa ocorrer mesmo em casos de prescrição, morte ou doença. É isso que explica a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

O quadro foi obtido através da prática de um crime comprovado. Houve um processo penal, mas este prescreveu ou o arguido morreu, e o processo penal foi extinto. Agora, mesmo com a extinção do processo penal, passa a ser possível abrir um processo autónomo, de natureza não penal, que permita determinar o destino desse bem, declarando-o perdido a favor do Estado.

A ministra da Justiça, na apresentação de um anteprojeto que prevê a criação de uma lei para o confisco de bens no crime económico. O redator principal do Observador, Luís Rosa, assina, de resto, um artigo sobre este tema, em destaque a esta hora no site do Observador.

Pedro Nuno Santos esclarece que o PS mantém a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à empresa familiar Luís Montenegro.

O secretário-geral socialista tinha dito que a iniciativa poderia cair se durante a campanha eleitoral o primeiro-ministro explicasse o que o PS considera que ainda está por perceber sobre o caso Spin off Viva. Hoje, Pedro Nuno Santos insiste que está convencido que Montenegro errou e que o PS mantém o que tem dito.

Ora, eu não mudei a minha posição em nenhum momento, e não há nenhuma contradição, porque a comissão parlamentar de inquérito foi por nós anunciada, porque Luís Montenegro não dava as respostas. E, portanto, como nada mudou até agora, se nada se alterar, a nossa intenção mantém-se, como é evidente.

O líder do PS confirma ainda que sim, foi consultado pelo governo sobre o pedido a Bruxelas para que as despesas com defesa não sejam consideradas para o cumprimento das regras orçamentais da União. É a chamada cláusula de escape e diz Pedro Nuno Santos que esta área é um exemplo de como é importante a oposição deixar o executivo governar, seja ele qual for.

Temos a autoridade moral, nós não é o Partido Socialista, acho que os portugueses, para exigir o mesmo do PSD perante uma vitória do Partido Socialista nas próximas eleições legislativas. E há um conjunto de áreas onde, por força de razão, áreas de soberania, de defesa, de justiça, política externa, em que esses entendimentos são importantes, não só com o PSD, mas o mais alargados possíveis.

O primeiro-ministro também já tinha reforçado que este pedido a Bruxelas sobre a defesa foi feito mediante um entendimento prévio com o PS.

Tivemos a ocasião de informar o procedimento que o governo português espoletou junto da Comissão Europeia para ativar a cláusula de salvaguarda, que no fundo possibilita que nos próximos anos possamos investir mais na área da defesa, sem prejudicar o caminho de sustentabilidade das nossas contas públicas.

Luís Montenegro diz que a ideia, também partilhada pelo Partido Socialista, é estar à altura das circunstâncias atuais, tendo em conta o contexto internacional nesta área da defesa. Os dois candidatos a primeiro-ministro assinaram hoje o livro de condolências do Papa Francisco na Nunciatura Apostólica em Lisboa.

Entretanto, decorre o velório do Papa. O Vaticano pondera estender o horário para que os fiéis possam ver o corpo de Francisco, tendo em conta o número elevado de fiéis que têm acorrido à Basílica de São Pedro

Milhares de pessoas continuam em longas filas para essa última homenagem ao Papa Francisco e o ambiente, Luís Soares, enviado especial do Observador, é de comoção.

Um ambiente de comoção dentro da Basílica de São Pedro, aqui em Roma, onde milhares de pessoas continuam a correr. Aqui nas vias principais que vão dar à Praça de São Pedro, continua a chegar muita gente, as filas continuam muito grandes e a dar várias voltas para que as pessoas possam depois entrar na basílica e acabarem por prestar essa última homenagem ao Papa Francisco. Dentro da basílica, onde estivemos há pouco, as filas vão andando rapidamente, ainda que seja muita gente. As pessoas vão entrando pela nave central até o local onde está o túmulo do Papa Francisco. Rapidamente tiram uma fotografia ou duas, fazem também alguns vídeos e têm que sair rapidamente também pela esquerda, porque as autoridades assim o obrigam, para que tudo aconteça de forma mais rápida e que toda a gente tenha a oportunidade de prestar essa homenagem. O certo é que há muitas crianças, muitos jovens, muitas famílias a entrar na Basílica de São Pedro para prestar essa última homenagem ao Papa Francisco. Também muitas religiosas, muitos padres que vão entrando, que vão prestando essa homenagem e que vão depois também saindo rapidamente. Algumas pessoas depois acabam também por ver e acabam por olhar para os pormenores da basílica, têm também algum tempo para isso, depois de sair dessa zona onde está o túmulo do Papa. E também algumas pessoas acabam por sair dessa zona a chorar. Houve a possibilidade de ver algumas pessoas a chorar, muito comovidas com esta morte do Papa e depois de terem visto o túmulo do Papa Francisco. Cá fora da basílica, já há sinais de que se prepara também o funeral de sábado. Já há bancadas montadas, já há cadeiras na praça. Também na zona da entrada da basílica, já está a ser montado o palco onde vai ser feita essa cerimônia do funeral do Papa Francisco na próxima sexta-feira. Isto depois de ser depositado o túmulo na Basílica de Santa Maria Maior.

Reportagem do enviado especial do Observador a Roma, Luís Soares. Por lá vai continuar também com o jornalista João Francisco Gomes. Pode lê-los em observador.pt e ouvi-los aqui na rádio.