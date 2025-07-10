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O processo de venda está em marcha. Luís Montenegro chamou os jornalistas a São Bento para dizer que já está assinada a papelada que dá início à reprivatização da TAP. O Conselho de Ministros aprovou esta manhã a libertação pelo Estado de 49,9% do capital da transportadora aérea portuguesa. Luís Montenegro explica como vai ser feita a divisão da TAP.

Trata-se de uma decisão que incorpora a abertura ao capital de um investidor ou mais, até 44,9% do capital da empresa e de 5% aos trabalhadores.

O decreto de lei foi aprovado pelo governo e, de acordo com o premiê-ministro, está prevista a defesa das rotas mais estratégicas para Portugal e o aproveitamento de todos os aeroportos do país. Luís Montenegro está convicto que vão aparecer muitos interessados na compra da TAP. Ainda assim, deixa um aviso sobre o que pode acontecer se o negócio proposto não for do interesse do Estado.

O diploma que agora aprovamos incorpora a possibilidade de a qualquer momento podermos suspender ou até frustrar este procedimento, sem com isso acarretar qualquer consequência indenizatória para os respectivos interessados.

Mais detalhes sobre o processo de reprivatização da TAP vão ser dados nos próximos minutos, na conferência de imprensa que detalha todas as conclusões do Conselho de Ministros. Está agendado esse briefing para esta hora. Vamos acompanhar em direto assim que começar. Depois do anúncio, os partidos já começaram a reagir. André Ventura quer um debate de urgência no Parlamento e já amanhã.

O negócio, sobre o modelo de negócio e sobre a forma como, mais uma vez, vamos entrar num negócio da TAP. Muitos deles foram ruinosos para os contribuintes e o Parlamento tem o direito, também o dever, de saber como é que este negócio vai ser feito, em que contexto vai ser feito e de que forma vai ser feito.

André Ventura quer saber mais detalhes e sublinha que o Chega não vai ser um obstáculo à privatização parcial da TAP, desde que não seja feita de forma selvagem. Esta é a expressão de André Ventura. Pelo PS, José Luís Carneiro considera que o governo tomou uma decisão adequada.

A TAP tem de crescer e para crescer, precisa de se abrir aos investidores internacionais. Essa é a razão porque entendemos que é uma opção adequada. Entendemos também que Portugal deve manter a maioria da estrutura acionista, a maioria dos seus capitais.

Ainda assim, o secretário-geral do PS aponta para os riscos ao interesse estratégico nacional. Há também um aviso para Luís Montenegro: os 3 mil milhões investidos durante a pandemia na TAP devem ser reembolsados aos contribuintes. E agora, Miguel, vamos escutar a reação da Iniciativa Liberal. Declarações de Mário Amorim Lopes, porque entretanto vai começar exatamente esta conferência de imprensa. Lado a lado, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e também o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Ora, vamos então escutar o que têm a dizer os governantes com o detalhe desta operação de privatização de parte do capital social da TAP. Vamos ouvir Joaquim Miranda Sarmento, à boleia da RTP3.

PowerPoint, que creio que já foi distribuída a todos. Permitam que, em nome do governo, dê umas breves notas introdutórias. Este é um processo bastante relevante para o país, porque, por um lado, a companhia aérea é um instrumento muito importante de política econômica, não apenas para o setor do turismo, mas também muito ao setor do turismo e, por outro lado, porque os contribuintes portugueses foram chamados, nos anos da pandemia, a um esforço financeiro significativo para capitalizar a empresa. E nesse sentido, esta primeira fase de privatização da TAP pretende, naturalmente, alcançar dois objetivos. Por um lado, contribuir para o desenvolvimento futuro da companhia aérea, através de um parceiro que seja um grande operador no setor e que permita desenvolver a empresa, investir na empresa, aumentar a sua capacidade em termos de aviões e de rotas e, com isso, potenciar cada vez mais a capacidade turística do país, mas também potenciar tudo aquilo que é a parte industrial e de combustíveis ambientais designados por SAF, e que são uma oportunidade de negócio para Portugal. E, portanto, há uma componente de desenvolvimento da empresa, de capacidade de criação de sinergias, de atração de investimento para Portugal, que é muito relevante. O segundo objetivo, naturalmente, o encaixe financeiro, procurando o governo neste processo também maximizar esse vetor. Esta é uma operação muito importante para o país. Nós, como o senhor ministro das Infraestruturas irá explicar a seguir, temos um calendário previsto para as diferentes fases desta privatização parcial da TAP. Em todas essas fases, há naturalmente a intervenção do Conselho de Ministros em decisões que serão tomadas posteriormente ao longo deste calendário e em todas elas haverá, naturalmente, a disponibilização de toda a informação à comunicação social e através de vocês, a todos os portugueses. Este é um processo que queremos que valorize a empresa. É público que já houve manifestações de interesse de grandes grupos do setor da aviação comercial, que mostraram interesse em analisar A hipótese de concorrer à TAP. E isso é extremamente positivo para a empresa e para Portugal. E, nesse sentido, nós queremos que este processo seja o mais transparente possível, o mais eficiente e que resulte numa capacidade de alavancar o potencial da companhia, potencial econômico que a empresa tem para Portugal e, naturalmente, depois também o correspondente preço do valor das ações que serão vendidas. Eu passaria então a palavra ao senhor ministro das Infraestruturas e Habitação para mais detalhes sobre a operação. Muito obrigado.

Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. Indo diretamente àquilo que nos move nesta conferência de imprensa, e aquilo que hoje o governo aprovou, que foi o decreto de lei para a reprivatização da TAP, é importante fazermos aqui uma cronologia e percebermos que é uma companhia que tem sofrido, ao longo das décadas, desde o seu nascimento, constantes zigue-zagues de alterações de políticas, de prioridades, de formas de estar e de formas gestionárias diferentes. E, por isso, é uma companhia que já foi nacionalizada, privatizada, nacionalizada, reprivatizada, renacionalizada. Tem sido essa a vida da TAP nas últimas décadas. Uma companhia que muito orgulha os portugueses, uma companhia essencial para manter a coesão territorial, as rotas estratégicas do país. E é nessa linha de visão para a companhia que o governo tomou a decisão que tomou hoje e que torna pública a todos os portugueses. Importa perceber que a TAP, e hoje trago-vos aqui os resultados desde 2010, tem apresentado recorrentemente resultados negativos. Temos honrosas exceções, temos situações mais críticas, como é disso bem exemplo os anos do Covid, e temos mais recentemente, depois da injeção de mais de 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes portugueses nesta companhia, tivemos resultados positivos nos três últimos anos. Convido-vos também a verem a curva de crescimento dos passageiros, onde temos uma curva permanentemente de crescimento, mas depois temos aquele sobressalto do Covid e depois não voltámos ao patamar anterior, ao período da pandemia. Isto deve-se ao fato da TAP, no plano de reestruturação, ter necessidade de alienar rotas, ceder rotas, slots, melhor dizendo. E também se deve ao fato do Aeroporto Humberto Delgado estar absolutamente sobrelotado e, portanto, não permite o crescimento que a companhia precisa. Portanto, a companhia, como o senhor ministro de Estado disse, e bem, precisa de capital privado que possa permitir crescimento futuro, visão estratégica e precisa de um aeroporto e infraestruturas capazes de acomodar esse crescimento. O que é a TAP hoje na conjuntura europeia e mundial? A TAP hoje não passa de um operador médio. Isto tem que ficar muito claro. Não altera a nossa visão da TAP, o nosso orgulho nacional na companhia, mas é uma companhia que hoje, depois de uma consolidação no setor generalizada, diria mesmo que esta operação da privatização da TAP será das últimas operações de consolidação no setor ao nível europeu. Mas, como dizia, é um operador médio hoje, com operadores muito maiores, com frotas na casa das sete centenas, seis centenas, cinco centenas de aviões, quando a TAP não chega aos 100 aviões e a TAP tem os tais 16 milhões de passageiros por ano, quando os grandes grupos mundiais têm mais de 100 milhões de passageiros anuais. Importa perceber que neste setor é preciso sinergias, preciso massa crítica, para ganhar capacidade de competir neste mercado global. À vossa direita, convido-vos também a perceberem aquilo que neste movimento de fusões e de consolidação de mercado aconteceu em termos de sinergias em operações similares. Na operação da Air France com a KLM, na operação do Lufthansa com a Swiss, na operação da Lufthansa com a Austrian e por aí fora, temos exemplos claros de que quando somamos valor, somamos companhias, ganhamos massa crítica e temos sinergias. Na TAP, temos esta projeção, ali uma mera projeção, daquilo que poderia acontecer na TAP em operações similares, em termos de sinergias que poderíamos ganhar. Há cinco grandes objetivos que o governo quer deixar muito claro aos portugueses com esta privatização. Primeiro, recuperar os montantes investidos pelo Estado. Urge e é importante que nós, neste momento, enquanto governantes, enquanto titulares destas pastas, possamos ter a consciência da responsabilidade que nos é exigida. Os portugueses foram chamados a injetar capital na companhia e por isso, também é objetivo desta privatização tentar recuperar e maximizar essa recuperação dentro dos limites do possível. Depois, reforçar as competências da aviação, engenharia, bem como manter rotas estratégicas, manter talento, manter conhecimento, manter emprego qualificado no nosso país. Valorizar e fazer crescer a TAP com investimento privado. Aliás, porque estamos impedidos de o fazer perante o programa de reestruturação que tivemos e que temos ainda a decorrer até o final deste ano. E depois queremos manter a TAP em Portugal, a sede de direção efetiva em Lisboa, o hub em Lisboa. É a visão estratégica que temos para esta companhia, preservando totalmente aquilo que vos disse há pouco, as rotas estratégicas de ligação à nossa diáspora, ligação aos países de expressão oficial portuguesa. E é muito importante, para finalizar, o quinto objetivo, criar sinergias com o tal investidor internacional, um parceiro de indústria capaz de alavancar a TAP para a ambição que nós todos, portugueses, temos O modelo de venda é um modelo minoritário, por várias razões. Eu invocaria aqui quatro razões estratégicas e depois uma razão política. A venda minoritária, numa primeira fase, foi desde logo o modelo mais utilizado noutras privatizações com enorme sucesso no passado, exemplo da EDP, da Galp. É um modelo que maximiza o valor do ativo para o Estado e permite potenciar o seu valor numa segunda fase, porque incorporamos as sinergias, incorporamos todas essas mais-valias. O modelo acautela externalidades, diria, positivas noutros setores, nomeadamente, desde logo, aquilo que é fácil de entender no turismo e também com a negociação para o novo aeroporto Humberto Delgado, que visão temos para esse aeroporto. E depois, o modelo que permite ofertas de investidores fora da Europa. Ou seja, como estamos a falar de uma participação minoritária, permite abrir o leque de opções para investidores fora da Europa, que possam também querer vir à privatização da TAP. Eu diria que há um quinto valor, que não é menos importante, que é o valor político. Há um valor político que temos que preservar, porque a TAP tem vivido constantes ziguezagues de privatizações, renacionalizações, nacionalizações e, por isso, também é público e notório aquilo que têm sido as posições públicas dos principais partidos da oposição, no sentido de sinalizarem a vontade de privatizar minoria do capital da TAP. Note-se, o motivo principal para esta escolha prende-se com esta visão estratégica, mas também temos aqui esta externalidade positiva, se quiserem, de um consenso mais alargado, que é essencial para haver perenidade de políticas públicas. Depois, é intenção do governo não permitir a existência de ações de valores diferentes. O valor econômico de uma ação corresponde exatamente à percentagem que determinado acionista tem na companhia. E, portanto, no passado, foram ensaiados modelos dos quais não concordamos, onde quem controlava a empresa detinha menos direitos econômicos do que quem geria a empresa. E, portanto, aqui não. A proposta que temos é de apresentação de um parassocial, em comum acordo entre o investidor privado e o Estado português, que alinhe a oportunidade do privado poder gerir cotidianamente a companhia, mas que o Estado tenha a prerrogativa em certas decisões estratégicas, a saber, rotas estratégicas, definição de hubs, localização de sede. Nessas decisões estratégicas, o Estado ter uma palavra a dizer na gestão e na decisão. E depois, em último lugar, dizer-vos também que o Estado, naturalmente, com este decreto de lei, e depois com o subsequente caderno de encargos que apresentaremos nos próximos 15 dias à reunião do Conselho de Ministros, deixará também claro que atribui ao privado o direito de preferência, mas também atribui ao Estado o direito de preferência para os 50,1% remanescentes. O que está a ser privatizado, efetivamente? A TAP, SA, que detém, desde logo, cinco grandes ativos. A TAP Air Portugal, a Portugália, a Unidade de Cuidados de Saúde da TAP, a Cateringpor e a Sociedade Portuguesa de Handling. Depois, deixamos aqui a possível exclusão desta privatização, os ativos imobiliários adjacentes ao Aeroporto Humberto Delgado, o chamado reduto TAP. É algo que deixamos, para já, ainda não com decisão final, excluídos desta privatização, já que há aqui a possibilidade de os incluir no Parque Cidade de Esteves, enquanto ativos imobiliários no futuro parque que nascerá, como sabem, naqueles terrenos do aeroporto. Esta é uma primeira fase da privatização, que terá um processo de quatro etapas nesta primeira fase. Primeiro, uma pré-qualificação de 60 dias. Depois, teremos propostas não vinculativas em 90 dias, propostas vinculativas nos seguintes 90 dias e finalmente chegamos a uma fase opcional, repito, opcional, que será de negociação. O governo poderá chegar à conclusão que pode ser com um, dois, três potenciais investidores que chegam a essa fase de negociação. Como o senhor Ministro de Estado e das Finanças sinalizou, e eu reafirmo, todas estas fases serão precedidas de resoluções de Conselho de Ministros que tornem o processo completamente transparente e escrutinável no processo decisório ao longo de todas essas etapas. Transparência é fundamental para criar confiança, tanto nos portugueses como naqueles que investem no nosso país. A avaliação das propostas terá três tipos de critérios. Desde logo, o critério de admissão, que tem a ver com a idoneidade, autonomia e robustez financeira de quem quer comprar a TAP. Exigimos que seja uma transportadora aérea de dimensão relevante, e este relevante será definido no caderno de encargos, e remeto-vos para daqui a 15 dias essa definição. Mas reparem, há a exigência clara de termos um parceiro estratégico com dimensão relevante. Eu diria que dimensão relevante será seguramente maior do que a TAP. E, portanto, é isso que procuramos, um investidor, um parceiro de indústria que possa trazer essa capacidade. Depois, há critérios estratégicos, a qualidade do plano industrial, aquilo que prevê fazer a longo prazo, aquilo que prevê trabalhar em conjunto no Aeroporto Luís de Camões. Outras áreas críticas são, por exemplo, o investimento no Porto, no Francisco Sá Carneiro, restantes aeroportos nacionais e, acima de tudo, aqui quero vos dizer, muito importante, qual é a sua visão para uma segunda fase de privatização. Eu repito, o decreto de lei que é hoje aprovado e que vai ser publicado nos próximos dias, semanas, prevê a privatização de 49,9. Mas deixa claro que, no futuro, com um novo processo, um novo escrutínio, uma nova resolução de Conselho de Ministros Podemos lançar uma segunda fase deste processo de privatização. Portanto, queremos saber desde já aquilo que o potencial comprador destes 44,9 mais os cinco dos trabalhadores da TAP pretende fazer numa segunda fase dessa privatização. Por último, critérios financeiros, o encaixe imediato em euros, e isso o senhor ministro das Finanças já realçou, e bem, mas depois dizer que podemos valorizar propostas que venham com soluções como bônus de performance, valorização futura das ações remanescentes, dividendos ou trocas de ações. Estamos abertos nesta fase inicial, na primeira fase, podermos abranger todas estas soluções. Quem concorre a esta fase de privatização, eu diria que tem que ter quatro eixos estratégicos em mente. Primeiro, a oferta de transporte aéreo e aquilo que se prende com a frota, reforço da frota, novas rotas, operação TAP no Luís de Camões. Depois, centros de manutenção e engenharia, pretenda ou não investir em centros e ter oferta de serviços de engenharia no nosso país e em que circunstâncias e em que modelos. Depois, a aposta nos restantes aeroportos e, portanto, uma visão não sectária de um país que não é só Lisboa e que apostas fará no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que apostas faz para Faro, que apostas faz para os aeroportos nas ilhas. É fundamental termos esta visão integrada do país. E por último, como o senhor ministro de Estado e das Finanças realçou, e bem, a questão da sustentabilidade. Acreditamos que tanto o Aeroporto Luís Vaz de Camões como a TAP podem ser liderantes em tudo o que estamos a falar de sustainable aviation fuels, a sustentabilidade na aviação e nesta vontade de transformarmos a aviação num meio de transporte cada vez mais amigo do ambiente. Deixar claro situações que têm vindo a lume, nomeadamente aquilo que diz respeito à TAP SGPS, agora conhecida como Siavil. Sabemos todos a transferência de ativos que aconteceu para a TAP SA, nomeadamente a Kentimpor, a Portugália e a UCS. Sabemos também que a Siavil, e hoje posso dizer aqui perante vós, o senhor ministro de Estado e das Finanças e eu próprio fomos informados que o Conselho de Administração da TAP SA pediu a insolvência da Siavil e, portanto, é uma empresa insolvente e é nesse âmbito que vai resolver todas as questões inerentes à relação com os seus credores. A TAP SA tem uma relação que tem a ver com as garantias do passado e mandatámos o Conselho de Administração da TAP para fazer a gestão com diálogo estreito com a Azul. Depois, do lado da transformação aeroportuária nacional. Aqui faremos balanço, porque é importante falarmos da privatização da TAP, temos que falar qual é o ponto de situação hoje na reestruturação dos aeroportos nacionais. Já sabemos que do lado do novo Aeroporto Luís de Camões, decisões foram tomadas, a entrega do relatório inicial. Não vou perder tempo com isso. O que é que hoje o Conselho de Ministros tomou a decisão? A escolha do novo campo de tiro da Força Aérea, portanto, mandatou a Força Aérea e municiou-a com os meios financeiros necessários suficientes para desenvolver todos os estudos para a nova localização e aquilo que é preciso implementar na nova localização. Remeto para o ministro da Defesa, a apresentação daquilo que será o futuro campo de tiro da Força Aérea Portuguesa. Depois, foi apresentado ao Conselho de Ministros o plano de acessibilidades, que apresentarei mais adiante ao novo Aeroporto de Lisboa. E dizer-vos, no fundo, convidar-vos, que no próximo dia 17 de julho, a Vinci Airports apresentará o relatório dos stakeholders e, portanto, cumprindo todos os prazos com os quais nos comprometemos há um ano. Continuamos a cumprir prazos, queremos um aeroporto novo em Lisboa. Aeroporto Humberto Delgado. A decisão da expansão foi tomada para os 45 movimentos. Aguardamos a apresentação do masterplan até o dia 31 de julho. Esse masterplan permitirá fazer a avaliação de impacto ambiental. Como disse, nunca fugiremos a avaliações de impacto ambiental naquilo que for necessário fazer no Humberto Delgado para dotar da capacidade de absorver o crescimento de procura e de passageiros que existe em Portugal e nomeadamente em Lisboa. Levamos hoje ao Conselho de Ministros a proposta de dotar a Força Aérea com 30 milhões de euros para desenvolvimento da sua base do Montijo para a sua operação do AT1, hoje no AT1, conhecido Figo Maduro, poder ser transferida até 2027, 2028, toda para o Montijo. E apresentámos a nova torre de controle, também no Humberto Delgado. Por último, Francisco Sá Carneiro, ponto de situação das obras foi feito e falarei disso mais adiante. Os prazos que vos disse há pouco, no Luís de Camões, estritamente a serem cumpridos. As acessibilidades, aqui vou um bocadinho mais além. Foi hoje também apresentado ao Conselho de Ministros aquilo que são as negociações do grupo de trabalho para as acessibilidades do novo aeroporto, nomeadamente no que diz respeito às concessões da A33, da A13, o IC13, todas as nacionais que de alguma forma servem ou servirão o novo aeroporto. O plano está traçado em estreita colaboração também com todas as entidades territoriais envolvidas. Terceira travessia do Tejo. O Conselho de Ministros hoje também tomou conhecimento que a decisão para a terceira travessia do Tejo será uma ponte rodoferroviária e que o estudo preliminar assim apontou, e que estão em curso até ao primeiro trimestre de 2026, os estudos prévios, nomeadamente a ligação ao eixo norte-sul, a atualização das ligações de alta velocidade, nomeadamente da TTT e ao IC21 no Barreiro, e depois o estudo de impacto ambiental, que também aqui é absolutamente necessário. Também está em análise aquilo que é o modelo de gestão ou modelo de concessão que vai ser feito para o futuro A escolha do novo campo de tiro da Força Aérea foi hoje também tema, como vos disse, no Conselho de Ministros. O senhor Ministro da Defesa, a seu tempo, com o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, fará este anúncio. A pergunta óbvia é: está-se a construir uma nova torre de controle para daqui a 10 anos ser desmantelada? É a pergunta que nós, governo, também fizemos e, por isso, a NAV foi convidada a fazer um projeto novo, que permitirá no futuro esta torre, quando o aeroporto daqui a 10 anos for desmantelado, passar a ser o Museu Aeroportuário Português, em homenagem também a Humberto Delgado, e passará a ser, desde logo, o primeiro edifício icônico no tal parque urbano que vai nascer nos terrenos do Aeroporto Humberto Delgado. As obras no Humberto Delgado, terminal dois, estão concluídas. A inauguração será agora até o final de julho. Píer sul e remodelação das chegadas, até o final de 31 de julho, teremos o masterplan para podermos fazer a avaliação de impacto ambiental. Estimamos que até final de 2026 teremos este processo todo concluído, e aí já Humberto Delgado capacitado para levar Lisboa e Portugal até o fim do seu tempo de vida. Aeroporto Sá Carneiro, as obras que já este governo, reafirmo, lançou, estão a terminar no primeiro trimestre de 2026, de melhoria, de reforço estrutural de pavimento, substituição de sistemas luminosos e também aguardamos o plano de expansão do Francisco Sá Carneiro. A lei obriga, em um processo de privatização, à criação de uma comissão especial de acompanhamento. O governo, o senhor Ministro de Estado e das Finanças e eu próprio, lançamos o desafio ao senhor Primeiro-Ministro, que anuiu e convidou estas três personalidades para fazerem parte desta comissão especial de acompanhamento. O professor Daniel Trassa, que será o presidente desta comissão, professor Luís Cabral e professor Rui Albuquerque. Professor Daniel Trassa é o diretor da ESADE, em Barcelona, professor Luís Cabral é professor na Universidade de Nova York e o professor Rui Albuquerque é professor na Universidade de Boston. Também sobre o Conselho de Administração da TAP. O governo tomou a decisão, através do senhor Ministro de Estado e das Finanças e de mim próprio, de convidar o senhor engenheiro Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, um gestor reconhecido, para ser o novo presidente do Conselho de Administração da TAP, ou seja, ser o chairman da TAP. O modelo de governo da TAP colocava na mesma personalidade o lugar de CEO e de chairman, e o governo tomou a decisão, neste processo de privatização, de termos um modelo de governance, de governo, mais adequado, tendo um chairman e um CEO, e neste caso, a personalidade convidada e que aceitou o desafio, o engenheiro Carlos Oliveira. Já para a comissão de acompanhamento das obras do novo aeroporto, a visão do novo aeroporto, que foi criada há uns meses atrás e por vicissitude do governo estar em gestão, não ter sido possível fazer essa nomeação, também o governo hoje tomou essa nota de o presidente da comissão de acompanhamento de todas as infraestruturas aeroportuárias e de expansão da capacidade aeroportuária no NAHL será o doutor Eugénio Fernandes, que foi nomeado também para esse lugar. Estamos disponíveis para as perguntas que entenderem.

Estamos a acompanhar a conferência de imprensa que se segue à reunião de Conselho de Ministros. Foi aprovada a privatização de parte do capital social da transportadora aérea portuguesa. Agora segue-se a fase de perguntas e respostas, que vamos acompanhar nesta conferência de imprensa, onde marcam presença o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e também o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que aqui ouvimos dar conta de alguns pormenores deste processo de privatização. Por exemplo, o calendário que está subjacente a este processo, sendo que Miguel Pinto Luz aqui admitia a possibilidade de a alienação do capital social da TAP poder não ficar por aqui. Para já, 49,9%, mas numa fase posterior, o ministro Miguel Pinto Luz admite a possibilidade de vir a privatizar mais uma percentagem deste capital social. Este vai ser, de resto, o tema do explicador, que vamos poder ouvir ali por volta das 18h30, com representantes de vários partidos sobre este processo de privatização. Retomamos os caminhos desta conferência de imprensa, que segue a reunião de Conselho de Ministros. Na sede do governo, está a repórter do Observador, Beatriz Félix. Vamos lá então escutar agora esta fase de perguntas e respostas.

Sobre o que foram as declarações do secretário-geral do Partido Socialista. Parece-nos que o secretário-geral do Partido Socialista concorda com este modelo. Relativamente à recuperação dos 3,2 mil milhões de euros, eu gostaria apenas de notar, porque devemos ser rigorosos e olhar para aquilo que são os fatos e a realidade, 49,9% da TAP valer 3,2 mil milhões de euros significaria que a empresa valeria 6,4 mil milhões de euros. Eu gostaria de salientar que Air France KLM, que tem seis vezes mais aviões e transporta seis vezes mais passageiros e está cotada em bolsa, portanto, tem um valor de acordo com aquilo que é a avaliação do mercado, vale 3 mil milhões de euros. Portanto, a TAP, que é seis vezes menor que a Air France KLM, teria que valer o dobro da empresa francesa/holandesa. E, portanto, parece-me que a realidade e os fatos não casam com essa declaração. Muito obrigado.

Segue-se a SIC e depois a CMTV.

João Tomás, SIC, boa tarde. Gostaria de lhe perguntar se as normas do acordo parassocial serão de conhecimento público e também relativamente à TAP SGPS, a SIAVUL, tendo em conta o processo de insolvência, quem é que vai pagar a dívida de 200 milhões à Azul, tendo em conta que, sendo declarada insolvência, a dívida fica por pagar. E também relativamente à avaliação da empresa feita pela EY e pela Financial, que não quer ser tornada pública, se não temem que esse valor seja tornado público por outros meios, tanto por órgãos de comunicação social ou até pelos próprios operadores, quem fizer propostas, há grandes três gigantes europeus interessados, se as próprias companhias aéreas podem vir a saber desse valor por outros meios e não pelo governo. Obrigado.

Antes de passar ao senhor ministro das Infraestruturas, quando as empresas apresentarem as suas propostas, terão conhecimento, e aí será público, as avaliações que o governo tem do valor da empresa. Divulgar antes é que é pôr o Estado numa posição de fragilidade negocial e prejudicar aquilo que são os interesses dos contribuintes.

Muito obrigado. Só queria reafirmar a questão e o comentário às declarações do senhor primeiro-ministro. Quando se fala de um poço sem fundo, é porque objetivamente os portugueses foram convidados a investir 3,2 mil milhões de euros e viram aquele gráfico que vos apresentei de resultados negativos permanentes. Não invalida aquilo que o senhor primeiro-ministro e o governo entendem da companhia ser absolutamente estratégica. A companhia, nomeadamente no último processo de privatização, permitiu uma abertura ao mercado norte-americano, que foi muito importante para a economia nacional. É um grande motor da economia nacional, aliás, como o senhor ministro de Estado e das Finanças voltou a reafirmar. É precisamente por acreditarmos na companhia que estamos a dar este passo. Se não déssemos este passo, impossibilitaria a sobrevivência da companhia. E isso nós não podemos permitir pela sua importância na economia nacional.

É o que diz Miguel Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, que a esta hora como ministro das Finanças, explicam os contornos do processo de privatização da transportadora aérea portuguesa. Uma decisão aprovada hoje em reunião de Conselho de Ministros. Vai ser tema também do Vencedor É, já daqui a pouco. Vamos contar aqui com a presença de António Costa, publisher do jornal Eco, especialista em economia, para abordar aquilo que foi dito nesta conferência de imprensa. São agora 17 horas, mais 33 minutos. Altura de ficarmos a conhecer outras notícias, Miguel, que também estão a marcar a atualidade a esta hora. Terminou a quarta sessão, o quarto dia de julgamento da Operação Marquês. José Sócrates nega ter favorecido o Grupo Lena enquanto foi primeiro-ministro. É uma das principais acusações do Ministério Público, que acredita que Joaquina Rocha, administradora do grupo, corrompeu o antigo governante para ter benefícios em vários contratos públicos. O tema começou a ser abordado por José Sócrates em tribunal, já perto do fim dos trabalhos desta tarde. Sócrates apresentou números que entendem demonstrar que o Grupo Lena foi até prejudicado na altura em que era primeiro-ministro. Detalhamos estas declarações de José Sócrates daqui a pouco, às 18h.

E agora vamos ao futebol. Há novidades na corrida à presidência do Benfica, Miguel.

Rui Costa vai recandidatar-se à presidência do Benfica. Foi divulgado um vídeo da candidatura de Rui Costa em que o atual presidente promete fazer o que ainda não foi feito e sublinha que esteve sempre ao lado do clube nos momentos mais difíceis. Junta-se assim a Martim Myers, João Nouranga Lopes e Cristóvão Carvalho, candidatos às eleições de 25 de outubro. Em Vila Nova de Gaia, um incêndio consome desde as 15h uma empresa de sucata.

Por que foi tão pouco ambicioso e por que esta desilusão tão grande?

Inserida numa zona de mato, no local estão 20 viaturas dos bombeiros e meia centena de operacionais. Isto é o que diz a Proteção Civil de Gaia, detalhou isto mesmo à Rádio Observador. A Autoridade Nacional acrescenta que não há vítimas a registar, nem casas em risco. É uma informação que vamos continuar a detalhar aqui na Rádio Observador.