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Na Rádio Observador. Começa agora o Jornal das Cinco, edição do jornalista Miguel Cordeiro. E Miguel, em destaque, Ursula von der Leyen diz que a Europa está disponível para negociar as tarifas de 30% impostas por Donald Trump à Europa.

A intenção foi assumida esta tarde depois de Trump anunciar que vai impor essas tarifas de 30% à importação de produtos europeus e que isso acontece a partir do dia 1 de agosto. Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia confirma essa disponibilidade para negociar um acordo com Washington antes de entrarem em vigor as tarifas apresentadas hoje. Ainda assim, diz também von der Leyen, que vai adotar todas as medidas para salvaguardar os interesses europeus, incluindo contramedidas proporcionais se for necessário, ou seja, tarifas de 30% à importação de produtos norte-americanos. É uma reação europeia depois de Donald Trump ter divulgado nas redes sociais a carta enviada à União Europeia, em que anuncia essas tarifas de 30%.

O governo italiano também já reagiu às tarifas apresentadas por Donald Trump.

O executivo diz que está a acompanhar de perto as negociações em curso entre a União Europeia e os Estados Unidos da América e que vai apoiar integralmente os esforços da Comissão Europeia, que vão ser intensificados nos próximos dias. O governo liderado por Giorgia Meloni expressou confiança na boa vontade de todas as partes para chegar a um acordo justo que fortaleça o Ocidente como um todo.

Já o primeiro-ministro dos Países Baixos ofereceu o apoio total do governo à Comissão Europeia para procurar um acordo mutuamente benéfico.

Através de uma mensagem nas redes sociais, Dick Schoof afirma que o anúncio feito por Donald Trump é preocupante. O primeiro-ministro holandês pediu também unidade dentro da União Europeia nesta fase de negociações com Washington. Detalhar também que há uma reação desta tarde também do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que está em São Tomé e Príncipe, na cerimônia que assinala os 50 anos de independência do país. Já lamentou essa tomada de posição de Donald Trump e fala também na necessidade de negociar.

Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador, explica que as tarifas anunciadas por Trump sobre produtos vindos da Europa é uma técnica de negociação do presidente norte-americano.

Afirma o jornalista do Observador que este anúncio é uma tentativa de forçar a União Europeia a fazer cedências.

Pode ser visto como uma técnica de negociação, porque ainda faltam algumas semanas até entrar em vigor. Se calhar, Donald Trump estaria com alguma percepção de que as negociações não estariam a correr de feição. Esse valor de 10% que referiste, que havia especulação de que podia haver um valor de 10% das tarifas europeias, se calhar, não é algo que ele conseguisse vender na sua base de apoio interno. E, portanto, aqui está Donald Trump, aparentemente, pelo menos, a levantar a barra no sentido de forçar a União Europeia a fazer mais concessões e mais cedências.

Sobre o impacto que o anúncio das tarifas pode ter na abertura dos mercados já na próxima segunda-feira, diz Edgar Caetano que se trata de uma ameaça grave à atividade econômica europeia e que é expectável que os efeitos sejam negativos.

José Luís Carneiro acusa o governo de instrumentalizar as leis da nacionalidade e de estrangeiros para desviar atenções dos problemas do país.

Acusa mesmo o governo de evitar falar dos assuntos mais importantes para a vida dos portugueses, como os problemas no SNS e a habitação. José Luís Carneiro acredita que o tema da imigração e da nacionalidade, trazido para a agenda política pelo governo, não passa de uma manobra política que ameaça o saudável funcionamento das instituições.

Aquilo que eu estou a ver é que a forma como estão a misturar tudo, nacionalidade, migrações, segurança, é uma forma de distrair as atenções das pessoas em relação àquilo que é o essencial. A saúde é uma das prioridades, a habitação é outra das prioridades, o crescimento da economia é outra das prioridades. Há aqui matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, de prioridade política do país. E, do meu ponto de vista, muitas dessas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições, mas esperamos que o governo repondere até ao debate do Estado da Nação.

Declarações de José Luís Carneiro. Falou à margem da apresentação da candidatura do PS à Câmara Municipal da Figueira da Foz, encabeçada por João Paulo Rodrigues.

E André Ventura anunciou esta manhã uma plataforma de entendimento com o governo em matérias de imigração e nacionalidade.

Mostrou-se satisfeito com essa capacidade de criar entendimentos com o governo. Disse que está otimista com essa relação. Diz que há bases para um princípio de acordo com o governo sobre a lei da nacionalidade e explicou como funciona esta plataforma.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o primeiro-ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização, ou dois terços da sua concretização, nas votações que ontem correram na Assembleia da República

André Ventura diz também que, nesta altura, é preciso fazer contas. Ou seja, tudo o que vier a ser acordado para a imigração e nacionalidade deve estar previsto a nível orçamental no próximo orçamento do Estado.

E falamos agora do Algarve. Em Albufeira foi aplicado no final do mês um código de conduta. Andar na rua em biquíni ou fato de banho pode dar coima, mas há mais medidas centradas, em particular, na atividade noturna. A cidade depara-se com o crescimento do que tem sido apelidado como turismo do álcool.

É uma tendência cada vez mais frequente, um pouco por todo o mundo. Consiste na procura de um destino de férias com o objetivo de cometer excessos. Este tipo de fenómeno tem vindo a agravar-se, especialmente em Albufeira, onde a Câmara Municipal foi obrigada a criar um código de comportamentos para travar a desordem na noite. Nessas medidas estão, como já referiste, Rita, previstas coimas para quem circular na rua em biquíni ou em fato de banho, mas depois há medidas mais concretas para responder aos crescentes excessos nas principais ruas de Albufeira, em particular no período noturno. O ato de pernoitar na via pública ou cuspir implica uma sanção de 150€ a 750€, de acordo com este novo código. Já a prática ou simulação de atos sexuais, ou andar totalmente despido na via pública, ou xila, é sacoma entre os 500€ e os 1800€. Parecem regras banais de convivência em sociedade, mas perante esse turismo de excessos, a autarquia avançou com estas medidas. O Observador esteve em Albufeira a acompanhar a GNR durante uma noite de verão. O jornalista João Costa Campos conta-nos que, apesar destas medidas, os excessos, nesta altura, continuam na noite algarvia.

É meia-noite. A equipa da GNR de Albufeira, liderada pelo capitão Carlos Frausto, junta-se ao dispositivo já montado no epicentro da animação noturna algarvia.

Vamos até à zona da hora. É de esperar uma grande concentração de pessoas. É esta hora que também estamos a iniciar o nosso maior reforço de meios, apesar de termos lá meios durante todo o dia.

Assim que chegamos, cinco minutos bastam para a primeira ocorrência.

Nós mal chegamos aqui à rua, tínhamos aqui um indivíduo a consumir produtos estupefacientes junto a nós. Depois de uma revista, encontrámo-lo na posse, efetuando o respetivo auto de consumo.

À medida que a madrugada avança, os ânimos aquecem e os excessos são evidentes.

Acionámos a Cruz Vermelha, que se encontra também em serviço aqui na Avenida Sá Carneiro, para prestar assistência a um indivíduo que se encontra inconsciente, caído no chão.

Os excessos na noite algarvia são uma constante. É um cenário que se repete vezes sem conta entre maio e setembro e não deixa ninguém indiferente. Lúcio Pescada é presidente da Associação de Tuk-Tuks de Albufeira, não tem dúvidas quanto a este tipo de turismo.

Só serve para alguns estabelecimentos de animação noturna faturarem.

Já Vítor Sacramento, que tem uma empresa de artesanato no centro da cidade, também apontou dedo à economia da noite.

Os excessos não estão nas pessoas, estão nos bares que vendem bebida a pessoas que já estão alcoolizadas.

País barato, com sol, praias decentes, lugar ideal para recuperar de uma longa noite de bebida. É desta forma que Albufeira é descrita num site de viagens inglês. Um tipo de publicidade inadmissível para José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira.

Para isto começar, tem que haver alguém que compra e alguém que vende. O quê? O destino turístico desta maneira.

Para o autarca, há principais responsáveis.

Os empresários têm uma grande responsabilidade nisto. Podem estar aqui a permitir umas certas coisas que não deveriam permitir.

A resposta parece estar a chegar. A Câmara Municipal de Albufeira avançou com o novo código de comportamentos, uma tentativa de dissuadir a conduta desordeira. As coimas podem chegar aos 1800€ e bares e discotecas também podem ser sancionados.

Estas medidas já estão em vigor, mas a autarquia defende que, para já, está a aplicar um plano de sensibilização antes de avançar de imediato com todas as coimas.

E é assim que fechamos o Jornal das Cinco, edição do jornalista Miguel Cordeiro. Até já!