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Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 5, edição do jornalista Miguel Cordeiro. E Miguel, em destaque, uma tarde de homenagens a Diogo Jota. O Liverpool realizou hoje o primeiro jogo de pré-época.

O primeiro sem Diogo Jota. Um jogo frente ao Preston North End, terminou há pouco, o Liverpool venceu por 3 x 1, mas o destaque vai para todas as homenagens para Diogo Jota e para o irmão André Silva, a jogar fora de casa. Ainda assim, foi entoado o hino do Liverpool em todo o estádio, com o capitão do Preston a deixar uma coroa de flores junto à bancada onde estão os adeptos do Liverpool. "You'll Never Walk Alone", o hino do Liverpool, foi entoado em todo o estádio do Preston. O hino entoado no estádio do Preston. As equipes entraram logo depois deste momento. Vários jogadores estavam visivelmente emocionados. Jogadores do Liverpool e do Preston, que entraram no relvado com fumos negros nas mangas das camisolas. Depois deste momento, seguiu-se um minuto de silêncio, completo silêncio em todo o estádio e nas bancadas eram visíveis, foram reveladas também várias imagens disso: tarjas, cartazes em memória de Diogo Jota e de André Silva. Depois, ao minuto 20, o número da camisola de Diogo Jota, uma nova homenagem. "O nome dele é Diogo". Os adeptos do Liverpool entoaram este cântico de Diogo Jota no minuto 20. Juntaram-se os adeptos do Preston. O cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. Para além destas homenagens, também os jogadores do Liverpool não celebraram propriamente os gols, fizeram réplicas daquilo que eram os festejos de Diogo Jota.

E em França, João Almeida desistiu do Tour.

Estava a competir com uma fratura numa costela e com escoriações profundas no corpo. Não conseguiu continuar por causa dessa lesão, que contraiu na queda de sexta-feira. Na sétima etapa, caiu João Almeida a 6 km da meta. Apesar disso, continuou em prova. Ontem completou a oitava etapa do Tour, hoje acabou por desistir durante a nona etapa.

E em Lisboa, situação normalizada no centro comercial Colombo. Houve um pequeno incêndio esta tarde no telhado do edifício.

Foi um curto-circuito num painel fotovoltaico. Essa foi a causa da coluna de fumo que foi vista na cobertura do centro comercial. O comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa garante que não há registro de feridos, não há estragos e que a situação está completamente normalizada. Não passou de um pequeno foco de incêndio, garantia de Arnaldo Lopes.

Fomos acionados para um princípio de incêndio aqui no centro comercial, que afinal não afetou o centro comercial, mas sim a cobertura. Foi a parte elétrica nos painéis fotovoltaicos, portanto, os inversores que fazem a inversão da corrente dos painéis, por qualquer motivo, entraram em combustão e depois propagou-se um pouco do isolamento. Mas as equipes de primeira intervenção do centro comercial atuaram, resolveram a situação, os bombeiros quando chegaram, apenas garantiram as condições de segurança.

Arnaldo Lopes, comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, em declarações captadas pela Rádio Observador. No local, o comandante do Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa assegura que não há registro de feridos e que este incêndio não interferiu com o funcionamento do centro comercial.

E a Agência Portuguesa do Ambiente defendeu que deve ser feita uma fiscalização rigorosa e de procedimentos legais exigentes perante as descargas da Lactogal no Rio Onda.

Esta posição foi deixada hoje em comunicado. Em causa aqui estão os resultados preliminares de uma análise feita pela Agência Portuguesa do Ambiente. Esses resultados foram divulgados na sexta-feira e indicam que há uma alteração significativa da qualidade da água no Rio Onda e que essa alteração significativa está presumivelmente associada a descargas da empresa Lactogal, em Vila do Conde. Essas descargas já tinham levado a APA a desaconselhar, desde sexta-feira, banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde. A Lactogal reagiu num comunicado, lamentou a situação, reiterou o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para o que descreve ser uma célere e eficaz resolução e aponta para este caso como uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Hoje, Leonor Pitorro, a Agência Portuguesa do Ambiente contraria a Lactogal.

É uma guerra de comunicados, com a última palavra a ser dada pela Agência Portuguesa do Ambiente. Hoje, a Agência contraria a Lactogal quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no rio Onda e defende essa fiscalização rigorosa. A Lactogal chegou a defender que são resíduos orgânicos e também que existe uma barreira técnica e regulamentar na gestão dos resíduos. No entanto, a APA diz que, contrariamente ao que tem sido alegado pela Lactogal, estes resíduos são perigosos e não estão abrangidos pela lista verde Falamos aqui de uma lista prevista no regulamento europeu que permitiria a circulação de resíduos entre Estados-membros sem procedimento de notificação. A APA vai mais longe e refere que o próprio operador espanhol, que é destinatário dos resíduos, já reconheceu, no início deste mês, que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e que, por causa disso, até solicitou à APA as instruções formais para cumprir um procedimento de notificação. Acrescenta a Agência Portuguesa do Ambiente que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal. No comunicado, a agência diz também que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação do processo e revela que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, com o objetivo de obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal da situação.

Uma reunião a acontecer já na próxima terça-feira. Problemas no rio Onda depois de descargas da Lactogal. A Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa.

Na atualidade internacional, Mark Rutte vai reunir-se com Donald Trump amanhã em Washington.

Visita de dois dias do secretário-geral da NATO aos Estados Unidos da América. Vai debater com Trump as contribuições dos países membros da organização e a crise da Ucrânia. Reunião com Trump, com os secretários de Estado e da Defesa e também reunião com membros do Congresso dos Estados Unidos da América. Visita que acontece no dia em que se espera a comunicação de Donald Trump. Prometeu fazer amanhã uma declaração importante sobre a Rússia. Vamos aguardar e acompanhar, claro, aqui na Rádio Observador, essa declaração de Donald Trump.

As negociações com vista a um cessar-fogo em Gaza atingiram o momento crítico.

É o que diz um alto funcionário do Hamas, citado por meios de comunicação palestinianos. Um canal televisivo afiliado do grupo islâmico diz que as próximas horas podem ser decisivas para o acordo e, de acordo com o responsável do Hamas, os mediadores estão a trabalhar para avançar com as negociações. No entanto, ainda não chegaram a um consenso. Por quê? Por causa do que descrevem ser a teimosia de Israel.

E a UNESCO reconheceu hoje várias áreas naturais como Patrimônio Mundial da Humanidade.

E damos destaque a algumas delas. Em Moçambique, o Parque Nacional de Maputo entrou hoje nessa lista. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o parque apresenta habitats diferentes, desde dunas a pântanos, e é também casa de várias girafas e elefantes. Tem uma área total de quase 2000 km². O secretário de Estado da Terra e Ambiente moçambicano diz que é um momento histórico, um momento de orgulho para o país. Já o presidente afirma que esta distinção é o reconhecimento do trabalho árduo e um símbolo de esperança ambiental. Na Guiné-Bissau, o arquipélago dos Bijagós também foi elevado a Patrimônio Mundial Natural. Neste caso, são mais de 80 ilhas com três parques naturais reconhecidos como uma parte central da biodiversidade do país. Aqui desovam tartarugas e habitam hipopótamos. O ministro do Ambiente guineense diz que é um momento histórico para o país e é um triunfo coletivo. Falamos também do Brasil, porque o Parque Nacional das Cavernas do Perauçu, em Minas Gerais, também entrou na lista da UNESCO. São mais de 500 km² de floresta. O Brasil já conta com 25 locais distinguidos pela Organização das Nações Unidas. O anúncio destas distinções foi feito esta tarde em Paris, onde se reuniu o Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Parabéns ao Brasil, à Guiné-Bissau e também a Moçambique.

Parabéns! E é assim que terminamos o Jornal das Cinco, edição do jornalista Miguel Cordeiro.