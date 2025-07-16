Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O director executivo do Serviço Nacional de Saúde não garante que tenha havido falhas no controle do caso do dermatologista do Santa Maria, que recebeu €400 mil em dez sábados de serviço.

É a primeira vez que Álvaro Almeida se pronuncia de viva voz sobre este caso. Foi questionado pelos deputados no Parlamento, na Comissão de Saúde. Em causa, uma investigação da CNN, já com algumas semanas, de pagamentos avultados a dermatologistas na Unidade Local de Saúde de Santa Maria.

O director clínico da ULS, Rui Tato Marinho, foi até demitido na semana passada. A acompanhar esta audição esteve o repórter do Observador, Carlos Pedro. Carlos, agora em direto, Álvaro Almeida não quer falar deste caso em concreto, mas para já, sabe-se que não estranha os pagamentos no valor de €400 mil.

Exatamente, Vanessa. Álvaro Almeida rejeitou falar em concreto do caso que envolve o médico Miguel Alpalhão. Sublinha que está em curso um processo da IGAS que o impede, para já, de dar respostas. Foi pelo menos essa a justificação. Ainda assim, o dirigente assume que um médico possa ganhar €400 mil num ano, caso trabalhe muito. São palavras do director executivo do SNS, que não quer, por agora, tirar conclusões deste caso.

Não sei se houve falta de controlo. Pode ter havido, com certeza. Pode ter havido fraude, não sabemos. E se houve fraude, obviamente, é algo que não deveria existir. Mas se a senhora deputada tira essa conclusão pelo simples facto de haver um médico que faturou €400 mil na produção adicional, isso, em si, não revela necessariamente uma falta de controlo, porque, como sabe, o SIGIC e a produção adicional, mais precisamente, existem para recuperar listas de espera.

Álvaro Almeida, que revelou ainda que o SNS tem a intenção de substituir o regime do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia, o SIGIC, precisamente o sistema que permite fazer cirurgias fora do horário laboral. O dirigente foi ainda questionado sobre os números do serviço de dermatologia do Hospital de Santa Maria, aqui numa perspectiva de perceber se há ou não mais casos semelhantes aos do dermatologista Miguel Alpalhão em produção adicional. Na resposta, Álvaro Almeida diz que está tudo dentro da normalidade no Hospital de Santa Maria.

Na perspectiva do serviço, é. Os números do serviço de dermatologia da ULS Santa Maria estão perfeitamente enquadrados com os números globais. É a unidade que maior produção tem no país na área de dermatologia, mas também é o maior hospital do país. E se nós virmos em termos de comparação, produção adicional, produção base, os números até nem são dos mais exagerados no país. Há unidades no país com mais produção adicional de dermatologia que a ULS Santa Maria.

Antes de Álvaro Almeida, foi ouvido o presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, André Trindade, que foi perentório nas declarações. Diz que as cirurgias são da responsabilidade única da direção executiva do SNS. Ainda nesta audição, destaque para as deputadas Mariana Vieira da Silva, do PS, e Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, que depois desta audição levantaram dúvidas sobre os mecanismos de controle do Serviço Nacional de Saúde. Dizem que fica bastante patente que esses mecanismos não existem.

O resumo das audições na Comissão de Saúde desta tarde, feito aqui pelo jornalista do Observador, Carlos Pedro. Uma dessas audições foi do diretor executivo do SNS.

O PS vai enviar ao governo uma proposta para a criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares.

Que una os Ministérios da Saúde, da Administração Interna e da Defesa com um objetivo claro, explica o líder socialista José Luís Carneiro.

Garantir uma resposta estruturada durante os 365 dias do ano, mas naturalmente vocacionando-se, particularmente, para os momentos mais críticos no verão, mais críticos no inverno e mais críticos quando há uma sobrepressão sobre a emergência hospitalar, como tem acontecido com o caso de obstetrícia.

José Luís Carneiro espera que Luís Montenegro alinhe numa resposta estrutural para o problema das urgências e se não o fizer, diz, há outros caminhos.

A proposta será enviada para o senhor Primeiro-Ministro. Não deixaremos de apresentar em modelo de resolução na Assembleia da República esta mesma proposta.

O líder do PS, que marcou uma conferência de imprensa onde apresentou esta proposta de criação de uma unidade para coordenar emergências hospitalares.

Outro socialista, Sérgio Sousa Pinto, acusa o governo de promover um descalabro na saúde.

Foi na estreia do programa Real Politik, da Rádio Observador. Sérgio Sousa Pinto classifica de má a gestão do SNS. Diz que começa também a afetar os hospitais privados e que a responsabilidade é deste governo.

O governo não foi capaz de propor ao país e de se bater por uma alteração do funcionamento da saúde em Portugal. Todos os dias aparecem coisas que nos deprimem, tendo em conta que é um subsistema caríssimo, que absorve uma parte significativa dos recursos dos indivíduos e das famílias, que são transferidos para o Estado através dos impostos.

Sérgio Sousa Pinto critica também as falhas no setor da habitação, fala em políticas sem impacto e que não conseguiram nada de significativo para os portugueses. Sobre o PS, afirma que precisa de tempo para se recompor e oferecer ao país o que se espera do Partido Socialista.

Eu acho que o PS está a tentar afastar-se daquele PS que perdeu as eleições legislativas. Agora, se o está a conseguir ou não, ainda é cedo. Está à procura do seu caminho, está a tentar fazer um caminho necessário para o país. Poder oferecer uma alternativa quando os portugueses sentirem que é preciso uma alternativa, que é preciso mudar, é preciso que pensem no PS como a única alternativa possível.

Sérgio Sousa Pinto, no novo programa da Rádio Observador Real Politik, a partir de agora, sempre às quartas-feiras, depois do meio-dia, também com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro. O primeiro Real Politik já está disponível em podcast.

Estão aprovadas pelo Parlamento a descida do IRS, a Lei da Imigração e a Unidade de Estrangeiros na PSP.

O diploma que altera a lei dos imigrantes contou com votos favoráveis apenas de PSD, CDS e CHEGA. Foi mais um dia de votações em série na Assembleia da República, Miguel.

No caso da nova unidade da PSP e da baixa do IRS, o Partido Socialista absteve-se. As taxas do imposto vão descer do primeiro ao oitavo escalão ainda este ano. Dois candidatos presidenciais reagiram às demolições de barracas no bairro Talude Militar, em Loures. António José Seguro faz um apelo ao governo e Luís Marques Mendes apela à sensibilidade e bom senso para resolver os problemas no setor da habitação.

Começamos com a reação mais recente do candidato apoiado por PSD e CDS na corrida a Belém. Marques Mendes discorda da forma como a autarquia de Loures lidou com esta situação.

Há ali uma situação ilegal, é verdade, mas a Câmara foi conivente com aquela situação ilegal durante anos. No momento em que quer fazer as demolições, devia ter encontrado primeiro um alojamento provisório, temporário, e só depois fazia as demolições. Na política, tudo é muito importante. Tomar decisões, ter boas orientações, mas é fundamental ter sensibilidade e ter bom senso.

Declaração de Marques Mendes há pouco, à margem da visita ao Politécnico de Santarém. O candidato a presidencial defende um entendimento entre os partidos para reabilitar o mercado de rendimento e apela às cooperativas de habitação.

Antes falou António José Seguro. Pede ao governo para que se reúna com as autarquias de forma a resolver o problema das barracas na Grande Lisboa.

Foi precisamente na sequência das demolições no bairro do Talude Militar, em Loures, que obrigou que 161 pessoas ficassem sem alojamento. O candidato a presidencial diz que se exigem soluções.

Em quase um terço dos concelhos, a média do preço de arrendamento de uma casa é superior a 50% do salário ou dos rendimentos que as famílias têm. Isto é inaceitável. O país erradicou as barracas há umas décadas. Não podemos voltar ao mesmo. Portanto, há uma emergência. Eu apelo ao governo, conjuntamente com os autarcas, façam de imediato uma reunião para que possam resolver esses problemas. E depois, há uma solução estrutural.

Uma solução estrutural não só para quem vive em barracas, mas também para a classe média, com dificuldades crescentes em pagar casas. É o que lembra António José Seguro. Ainda hoje, o Instituto Nacional de Estatística divulgou que o preço mediano das habitações a nível nacional disparou quase 19% nos primeiros três meses do ano.

Quem quebra o silêncio sobre presidenciais, mas sem desfazer o tabu, é António Sampaio de Nova. O antigo reitor da Universidade de Lisboa e candidato a presidencial diz "nim" a uma nova candidatura.

Fiz nenhuma declaração sobre isso, não alimentei nenhuma expectativa e aqui vim falar apenas sobre isso. Vim falar apenas sobre educação.

Apesar dos apelos de algumas figuras da esquerda, Sampaio da Nova recusa esclarecer se está ou não a ponderar o regresso a uma corrida presidencial. Foi candidato em 2016.

Fé Rodrigues e José António Vieira da Silva estão entre os socialistas que admitem apoiar o antigo reitor se quiser concorrer a Belém, assim como Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e também o Livre.

Quase 48 horas depois, as escolas começaram a receber as notas dos exames nacionais do nono ano de Português e Matemática.

Deviam ter chegado aos estabelecimentos de ensino anteontem à noite e as pautas afixadas ontem de manhã. Não aconteceu por motivos técnicos na correção das provas digitais. Ainda não foram detalhados os problemas pelo Ministério da Educação. Agora as escolas começam gradualmente a receber as notas, mas ainda não há previsão de quando os alunos poderão ficar a conhecer a nota final.

Com um problema acrescido, Miguel. Termina hoje o prazo para que os alunos se inscrevam na segunda fase dos exames, que começa já depois de amanhã. O Observador questionou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação sobre se haverá uma recalendarização dos prazos de inscrição ou até da realização destas provas, mas até o momento não obtivemos resposta.

Entretanto, o PS exige explicações.

O deputado Porfírio Silva acusa o ministro Fernando Alexandre de se refugiar no silêncio e aproveita também para criticar a atuação do governo.

Agora vemos o PSD com uma nova especialidade, que é estragar a conclusão de anos letivos, pondo estresse adicional sobre alunos que estão a tentar terminar um ciclo de aprendizagem. Um padrão preocupante. O senhor ministro nunca aparece para explicar.

O Ministério da Educação diz apenas que os resultados das provas nacionais do ensino básico de Matemática e Português vão ser divulgados ainda hoje.

André Ventura garante que o Chega vai continuar a dizer o que bem entende, apesar de a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter aberto um processo de averiguação ao caso dos nomes de menores que foram lidos no Parlamento.

Crianças de uma alegada escola de Lisboa identificadas numa ONU pelo líder do Chega durante um debate parlamentar. Ora, André Ventura diz que está a ser alvo de perseguição política.

O Chega vai continuar a dizer os nomes de quem quiser, quando quiser, sempre que tocar a defender os portugueses e sempre que tocar a defender os nossos valores, nomeadamente a luta contra a imigração descontrolada, contra a corrupção e contra a criminalidade. Isto não é democracia, isto é uma pura perseguição política.

Sendo que os nomes em causa eram de crianças. Em resposta à Agência Lusa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que o processo de averiguações contra o Chega foi aberto depois de ter recebido várias queixas. Pode estar aqui em causa a violação do regime geral de proteção de dados. O Chega arrisca uma multa.

Morreu José Junqueiro. O antigo deputado socialista tinha 72 anos. A notícia da morte chegou pela voz do presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, no início dos trabalhos parlamentares desta manhã.

José Junqueiro foi secretário de Estado e vereador da Câmara Municipal de Viseu, de onde era natural.

Cinco horas, mais 13 minutos, altura para ficarmos a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

Nove meios aéreos estão a combater a esta hora um incêndio na freguesia de Souto Maior, em Vila Real.

A Proteção Civil adianta à Rádio Observador que as chamas estão próximas de habitações. Já atingiram, de resto, uma casa de veruta.

No terreno, estão ainda 95 operacionais, apoiados por mais de 50 viaturas. O vento forte está a dificultar o combate a este fogo. Não há registro de feridos.

Pelo menos nove aviões foram obrigados a mudar de rota por causa de um incêndio próximo do aeroporto de Lisboa. A situação já está, entretanto, resolvida.

De acordo com a Rádio Renascença, as rotas afetadas incluem voos da TAP, British Airways, Ryanair e EasyJet. Os voos que iam aterrar em Lisboa foram desviados para o aeroporto de Faro.

Subiu para 28 o número de feridos, resultado de um ataque israelita à cidade de Damasco, na Síria.

Ataque que teve como alvo o Ministério da Defesa e a sede do Estado Maior do Governo de transição sírio.

Pelo menos uma pessoa morreu. A ofensiva israelita já mereceu condenação do presidente do Conselho Europeu. Nas redes sociais, António Costa escreve que a soberania e a integridade territorial da Síria têm que ser respeitadas.