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Atualizamos toda a informação, Miguel Vitor Dias.

O governo também sabe que andam a ser vendidas barracas em Loures. O ministro com a pasta da habitação, Miguel Pinto Luz, diz que tem conhecimento da denúncia feita pelo presidente da autarquia, Ricardo Leão.

À margem da cerimônia de assinatura do acordo para estudos de viabilidade da linha de alta velocidade de Trás-os-Montes, Miguel Pinto Luz, o ministro, fala em comunicação constante com a autarquia de Loures.

Temos conhecimento, porque temos estado a falar permanentemente com o presidente da Câmara de Loures e disse-o, que o presidente da Câmara de Loures não está sozinho. O governo está acompanhando e nós não podemos deixar e colocar a cabeça debaixo da areia em relação ao problema desta proliferação que está acontecendo na área metropolitana de Lisboa. Nós não queremos uma área metropolitana de Lisboa igual à área metropolitana de Lisboa que tínhamos na década de 80.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, sobre a denúncia feita por Ricardo Leão, que deu conta de uma teia criminosa no bairro do Talude, que está a vender barracas a dois e a 3.000 € com garantia de água e garantia de luz.

Tempo é o que pede a Ministra da Saúde para reorganizar o SNS. Nos oito anos do portal SNS 24, Ana Paula Martins reconhece que nem tudo está bem, mas pede tempo para concluir o trabalho de reorganização do sistema.

A organização dos serviços de urgência e a relação com o SNS 24 e, nomeadamente, os projetos de urgência pré-triada, quer ao nível da obstetrícia e pediatria, quer naturalmente ao nível da urgência geral, é um caminho que temos que percorrer com persistência. Não se faz num dia, não se faz num mês, não se faz num ano.

A Ministra da Saúde sublinha também que, no último ano, a linha SNS 24 permitiu baixar o tempo de espera nos hospitais em 15%. Ana Paula Martins falou ontem ao final da tarde, falou aos jornalistas depois de conhecido esse novo relatório da Inspeção Geral de Atividades em Saúde, sobre a demora no socorro a um cidadão em Bragança e que acabou por morrer.

A ministra reconhece erros, diz que o governo está a aprender para os evitar e sublinha que a IGAS não estabeleceu um nexo de causalidade entre a demora do socorro do INEM e a morte deste cidadão.

Entretanto, a abertura do novo Hospital de Sintra provocou mais constrangimentos no Hospital Fernando da Fonseca. Com a necessidade de desviar pessoal médico para a nova unidade hospitalar, o Amadora-Sintra aumentou os tempos de espera.

O Diário de Notícias dá conta de que existiram períodos em que no Amadora-Sintra apenas um especialista ficou responsável por 600 camas. O tempo de espera para doentes urgentes chegou a ultrapassar as 11 horas, embora agora esteja com menos de duas horas para estes doentes urgentes.

Falamos agora de dúvidas. Dúvidas que tem Marcelo Rebelo de Sousa sobre os números da imigração. O Presidente da República admitiu, nas audiências com os partidos, ontem, que os números que basearam as decisões do governo podem ter sido inflacionados.

Marcelo Rebelo de Sousa admite a possibilidade destes números estarem insuflados ou até martelados. André Ventura saiu da reunião a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa vai, muito provavelmente, enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional.

Nestas audiências, o Presidente da República também demonstrou preocupação com o ambiente político em torno da imigração. Considera que está muito assente em percepções.

O PSD defende, garante que as alterações à lei foram feitas com base em dados objetivos. Ouvido no explicador desta manhã, o deputado social-democrata António Rodrigues nega que as políticas do governo sobre imigração sejam feitas a partir de percepções.

Nós fazemos política de forma objetiva, em função dos dados que temos. Há dois dados que são indesmentíveis, que nunca ninguém pôs em causa. Antes pelo contrário, ficamos todos espantados como é que se conseguiu chegar a este ponto. Um deles foi o número de processos que havia para regularizar na AIMA e um segundo, que é uma dimensão ainda mais preocupante, é que em Portugal havia mais de 1 milhão e meio de estrangeiros.

António Rodrigues, do PSD, esteve esta manhã na Rádio Observador a debater com o deputado do LIVRE, Paulo Muacho, que se mostra alinhado com a posição do chefe de Estado.

Considera que as estatísticas conhecidas sobre imigração não são suficientes para promover alterações tão profundas como as que foram aprovadas pela Assembleia da República.

Tratar estas temáticas com base em fatos, com base em dados, tem sido extremamente difícil, porque eles são muito escassos. Eles vão sendo passados a conta-gotas pelo próprio governo, que também teve alguma dificuldade, aparentemente, a recolhê-los. Mas eles nunca são seguros, nunca são dados nos quais possa ter 100% de confiança, porque eles vão mudando. São, sobretudo, estimativas.

A posição deixada esta manhã por Paulo Muacho, do LIVRE, no Explicador, depois das audiências com o Presidente da República.

Na Educação, o ministro rejeita que os conteúdos sobre sexualidade tenham sido retirados do programa da disciplina de Cidadania. Fernando Alexandre esclarece que a diferença está na síntese programática da disciplina e, por isso, diz que as críticas dos partidos não fazem sentido.

O ministro assegura que estas temáticas vão continuar a ser abordadas em sala de aula, com maior ou com menor densidade.

Os conteúdos que têm vindo a ser discutidos, que foram excluídos, como por exemplo, a educação sexual, isso não é verdade. Primeiro, não é verdade na disciplina, continua presente e pode ter mais densidade ou menos, consoante a forma como depois for adotada no currículo. Aquilo que foi apresentado são as aprendizagens essenciais e depois a educação para a sexualidade está prevista na Lei 60/2009.

Palavras a Fernando Alexandre, ministro, à margem de uma reunião em Lisboa. Aconteceu ao final da manhã de hoje, reunião com professores e diretores escolares, com o objetivo de preparar o próximo ano letivo.

O ministro assume a continuidade de alguns dos problemas, como a falta de professores e, de forma enigmática, fala numa reforma do próprio ministério.

Nós vamos apresentar uma grande reforma do Ministério da Educação. Em breve.

Que reforma é essa?

Não, não posso antecipar. Só estou a dizer é que, e como apresentei lá dentro, nós temos 312 aplicações informáticas e nenhuma consegue contabilizar o número de alunos sem aulas. Eu acho que isto deve fazer pensar toda a gente.

Ministro Fernando Alexandre esta tarde em Lisboa, na sessão de encerramento da reunião com os diretores escolares.

Do outro lado, os diretores das escolas públicas pedem ao governo um apoio à estadia. Na sessão de encerramento, o Fernando Alexandre sublinhou o alargamento do apoio a todos os professores deslocados, que vai até aos €500 para as zonas mais carenciadas.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, Filinto Lima, saúda a medida do executivo, mas diz que falta ainda dar outro passo.

Isso é muito positivo, esse apoio à deslocação ter sido alargado. Tenho pena é que não exista uma 18ª medida, porque temos 17 de combate a este flagelo, este constrangimento, que é a medida do apoio na estadia. Os professores que estão longe de suas casas, a centenas de quilómetros, não têm o apoio para alugar uma casa, para alugar um quarto.

Ouvido pela Rádio Observador, Filinto Lima abordou ainda a temática da sexualidade e a disciplina de Cidadania, depois do ministro ter garantido que a educação sexual vai continuar a ser falada nas salas de aula do país no próximo ano letivo.

O dirigente diz que a medida é mais política do que pedagógica e foi tomada para responder ao ruído que se criou à volta da disciplina de Cidadania.

Foi uma decisão mais política do que pedagógica. Na nossa opinião, esta decisão também teve a ver com o ruído que era feito à volta do domínio da sexualidade. Era um ruído que se ouvia volta e meia no nosso país e, de alguma forma, esta decisão veio abafar esse ruído. Agora, eu penso também que o ruído vai surgir do outro lado.

Presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, Filinto Lima, ouvido esta tarde pela Rádio Observador.

Retrocesso é a classificação do socialista Sérgio Sousa Pinto sobre o desaparecimento de conteúdos relacionados com a sexualidade nesta disciplina de Cidadania. No programa "Realpolitik", da Rádio Observador, Sousa Pinto considera a remoção de teorias relacionadas com a identidade de género positivas, mas distancia este tema da educação sexual.

Aliás, Sérgio Sousa Pinto diz que não percebe de onde veio esta posição da direita portuguesa.

Se a educação sexual é banida da educação para a cidadania, acho que isto é um prejuízo e é um retrocesso. Eu não percebo que direita é esta que é contra a educação sexual. Não sei quem são estas pessoas. Tu falaste no Paleolítico, devem ser representantes dessa idade primordial. Não sei onde estão, em que grutas vivem e vieram cá para fora bater no chão com as mocas. Eu não percebo. Fico atarantado e preocupado.

Ainda assim, o antigo deputado da Assembleia da República admite posições distintas entre a esquerda. É já em agosto que as novas tabelas de retenção na fonte do IRS vão ser sentidas pelos reformados e pensionistas. De acordo com o Ministério do Trabalho, a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações já vão processar as pensões de agosto de acordo com as novas tabelas.

Pelo que a pensão líquida já vai ser mais alta no próximo mês, estas novas tabelas de retenção na fonte vão aumentar os salários e as pensões líquidas em agosto e em setembro, mas isso pode também significar menos reembolso no próximo ano ou até ter que pagar IRS.

O fiscalista Luís Leão, em entrevista à Rádio Observador, alerta que o governo está a repetir a estratégia do ano passado e avisa para o impacto no acerto de contas do ano que vem.

Este ano vai acontecer algo muito equivalente ou muito similar. Os valores concretos são naturalmente diferentes, mas do ponto de vista de ordem de grandeza, não há uma diferença muito grande face àquilo que aconteceu este ano com entregas das declarações de IRS de 2024.

E por isso Luís Leão deixa uma recomendação, aliás, duas: é melhor poupar o dinheiro que vai receber a mais com estas novas tabelas de retenção e também pedir faturas com o número de contribuinte para ir aumentando as deduções fiscais.

Está com a Rádio Observador. Nesta altura, passam nove minutos das 17h. É tempo agora de detalharmos outras notícias que estão a marcar a atualidade, Miguel Vitor Bedias.

Na Costa de Caparica, concelho de Almada, está em resolução o incêndio que consome uma zona de mato. A informação é avançada pela Proteção Civil.

Neste momento há um meio aéreo a dar apoio aos cerca de 60 bombeiros que ainda estão a combater este incêndio. O alerta foi dado por volta das 15h. Incêndio que está nesta altura em fase de resolução. Em curso, mantém-se o incêndio de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

Na última hora ao Observador, o presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães disse que a situação é agora mais favorável. João Gonçalves adianta que apesar do fogo ter estado próximo de duas localidades, os operacionais estão a conseguir impedir que as chamas cheguem às habitações.

De acordo com as informações avançadas pelo site oficial da Proteção Civil, no local, nesta altura, estão três meios aéreos e cerca de 90 operacionais.

Uma ameaça de bomba ao início da tarde obrigou a evacuar a delegação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, nos Anjos, em Lisboa, não há registo de vítimas.

Ao Observador, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirma que o local ainda foi evacuado, mas já está em normal funcionamento. Nenhum engenho foi encontrado durante as inspeções.

No entanto, a presidente do Sindicato dos Técnicos de Migração, Manuela Niza, relata ao Observador uma versão diferente. Esta dirigente sindical diz que dois homens, de nacionalidade argelina, entraram com armas de fogo nesta delegação nos Anjos.

Rússia e Ucrânia têm agendada para esta hora a terceira ronda de negociações de paz na Turquia. As delegações chegaram a Istambul pouco depois da hora de almoço. Esta reunião vai incidir, sobretudo, no acordo de troca de reféns.

Volodymyr Zelensky insiste que quer encontrar-se cara a cara com Vladimir Putin. Em resposta, o porta-voz do Kremlin adianta que antes de serem fechadas as versões finais dos respectivos memorandos de paz entregues por cada um dos países, não faz sentido uma reunião de alto nível.

No futebol, os candidatos à presidência do Benfica criticam a apresentação de ontem de um novo projeto, o Benfica District. À Rádio Observador, estes candidatos apontam vários problemas nesta apresentação. A Rádio Observador falou com vários candidatos que vão concorrer contra Rui Costa, que é o atual presidente encarnado.

Do lado de Martim Ayer, surgem acusações de falsos compromissos entre Rui Costa e alegados financiadores do projeto e também sobre o valor de €220 milhões para a construção deste Benfica District.

Como é que é possível que este projeto custe €220 milhões e também inclua o aumento da capacidade do estádio para 80 mil lugares? Isso não é possível.

Portanto, duvida do custo que ontem foi apresentado por Rui Costa.

Eu não duvido, eu tenho a certeza que não é esse. Tenho a certeza que as entidades financeiras que foram referidas por alguns meios de comunicação não estão envolvidas e eu sei isso de fonte segura. Portanto, acho que é de uma enorme irresponsabilidade.

A Rádio Observador soube também o candidato João Diogo Mantegas, que não rejeita que o projeto seja positivo, mas sublinha a politização do timing deste anúncio.

O que faria sentido era Rui Costa, na qualidade de candidato às eleições de 2025, poder apresentar isto de fora, de forma externa, como um projeto seu. Aí eu não condenaria a forma como foi comunicado, tal como também poderia ter criticado ontem a presença do doutor Carlos Moedas, mas eu liguei, obviamente, esta presença ontem de idilidade, porque vai haver eleições autárquicas em outubro.

Já Cristóvão Carvalho não tem dúvidas que Rui Costa protagonizou um ato de populismo. João Noronha Lopes foi também convidado para comentar esta questão, mas ainda não foi possível obter uma resposta.