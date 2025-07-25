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Altura para fazemos uma nova ronda pelo que de mais importante vai passando em Portugal e no mundo.

O primeiro-ministro recebe a esta hora o presidente de Angola, num período em que Portugal discute mudanças na imigração e na nacionalidade. João Lourenço foi recebido de manhã pelo Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa a destacar a relação entre os dois países para lá dos governos. A acompanhar esta visita no Palácio das Necessidades, está o jornalista do Observador, Carlos Pedro. Boa tarde, Carlos. Já terminou a conferência de imprensa conjunta. Que mensagens é que Luís Montenegro e João Lourenço quiseram passar?

Boa tarde, Miguel. Deste encontro entre Luís Montenegro e João Lourenço, fica sobretudo, primeiro, a assinatura de mais 11 acordos bilaterais, de entre protocolos de cooperação e memorandos de entendimento entre Portugal e Angola. São 11 acordos que se juntam a outros 12, assinados no ano passado, no quadro da visita oficial de Luís Montenegro a Angola. Fica também o sublinhar da forte ligação entre os dois países, uma ligação umbilical entre dois países irmãos, referiu Luís Montenegro, parceiros a todas as horas, voltou a garantir o primeiro-ministro, depois de ter dito o mesmo na visita oficial a Luanda no ano passado. E numa altura em que se fala muito da polêmica lei de estrangeiros enviada ontem para o Tribunal Constitucional pelo Presidente da República, o primeiro-ministro Luís Montenegro agradeceu a contribuição dos angolanos que trabalham no país e reforçou o compromisso de Portugal com a integração destes imigrantes em Portugal.

A esse respeito, quero também aqui agradecer, em nome do governo português, o contributo inestimável que a comunidade angolana dá ao tecido económico de Portugal e o nosso compromisso de continuar a criar condições, que são condições preferenciais para o acesso de cidadãos angolanos à integração no nosso mercado de trabalho e à integração plena na nossa dinâmica social.

O primeiro-ministro Luís Montenegro, que deixou muitos elogios a Angola e a João Lourenço, anunciou também o reforço da linha de crédito, que através do Banco Português de Fomento, é colocado à disposição das empresas portuguesas em Angola. Depois dos 500 milhões há um ano, o governo vai investir mais 750 milhões de euros para essa linha de crédito. Um instrumento bem-sucedido e que por isso é agora reforçado, disse o primeiro-ministro, que deixou também no ar a possibilidade de esta linha de crédito voltar a ser reforçada mais à frente. Já o presidente de Angola, João Lourenço, no seu discurso, sublinhou os 50 anos de independência de Angola. Diz que é uma data que não deve ser celebrada apenas por Angola e sobre a polêmica da lei dos estrangeiros, diz que prefere focar-se no reforço da ligação entre os dois países e não em polêmicas. Isto depois de, antes desta visita a Portugal, ter-se mostrado incomodado com o tema.

O jornalista Carlos Pedro no Palácio das Necessidades, em Lisboa, onde Luís Montenegro e João Lourenço protagonizaram esta conferência de imprensa conjunta. Já de manhã, o presidente de Angola esteve com Marcelo Rebelo de Sousa e estará novamente com o Presidente da República amanhã, no encerramento do Euro African Forum, também em Lisboa.

"Totalmente normal", é o comentário de Paulo Rangel à decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de enviar a lei de estrangeiros para o Tribunal Constitucional.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e número dois do governo admite que esta é uma matéria muito sensível e que por isso considera compreensível a decisão do Presidente da República.

A coisa mais normal que existe, e até compreensível, é que o Presidente da República, em determinadas matérias, exercite o seu poder, o seu direito de fiscalização preventiva. Esta é uma matéria muito sensível e, portanto, é natural que o chefe de Estado tenha essa precaução antes de fazer um juízo substantivo sobre a lei.

Paulo Rangel em Carcavelos, em Cascais, no Fórum Euro-Africano, à procura de afastar dramatismos em torno desta decisão. Já o líder do PS, José Luís Carneiro, diz que a tomada de posição de Marcelo Rebelo de Sousa dá razão às críticas do PS.

A decisão que o senhor Presidente da República tomou mostra que o Partido Socialista tinha razão quando, há cerca de 15 dias atrás, chamei a atenção para um grave atropelo democrático que tinha sido cometido na Assembleia da República por parte da AD e do Chega. Coligaram-se, atropelaram regras democráticas porque não ouviram não apenas instituições representativas dos migrantes, mas também entidades empresariais que são essenciais para a nossa economia. Mais grave ainda, não ouviram os tribunais superiores.

José Luís Carneiro aos jornalistas, à margem de uma reunião com a Unidade Local de Saúde da Arrábida, da qual saiu preocupado com a forma como as urgências estão a funcionar na península de Setúbal.

Apesar da desvalorização de Paulo Rangel, a AD vai insistir com a lei de estrangeiros caso o diploma seja chumbado pelo Tribunal Constitucional.

Foi o que disse ao Observador um dirigente social-democrata. Espera que Marcelo Rebelo de Sousa não seja uma força de bloqueio até março, isto é, até ao fim do mandato presidencial, e assegura que o governo não tem pressa para aprovar alterações à lei de estrangeiros.

A decisão de Marcelo não o surpreendeu e o executivo já estava a preparar a estratégia para acomodar o impacto do envio do diploma para o Palácio Ratton, sempre com a ideia bem definida de não afrontar diretamente o chefe de Estado.

Dados clarificados, foi o que o governo procurou fazer junto de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os números da imigração. O Presidente da República tinha levantado dúvidas sobre os dados que o executivo da AD estaria a usar para tomar medidas neste setor dos imigrantes.

Mas agora explica em declarações ao semanário Nascer do Sol que já recebeu um esclarecimento do governo de Luís Montenegro. O Presidente da República chega à conclusão que os números da Agência para a Integração, Migrações e Asilo são mais fiáveis do que os números do Instituto Nacional de Estatística.

A AIMA contabiliza mais de 1 milhão e 500 mil imigrantes em Portugal, por incluir nestes números os pedidos e processos que estão pendentes e que resultaram em autorizações de residência.

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de enviar o diploma para o Constitucional conta também com o apoio do candidato presidencial António Filipe, candidato apoiado pelo PCP. Considera que o Presidente da República, sim, tem justificações para pedir a fiscalização preventiva da proposta de revisão da Lei de Estrangeiros.

Que é plenamente justificada. Foram

Foram feitos quer no debate parlamentar, quer no debate público que houve sobre essa matéria, embora ele tenha sido muito limitado pela urgência que foi dada ao processo legislativo, mas houve vozes, inclusivamente prestigiados constitucionalistas, relativamente à inconstitucionalidade de muitas das disposições constantes do diploma que foi aprovado na Assembleia da República e considero que a decisão do Presidente da República tem toda a justificação.

António Filipe aos jornalistas no final de uma visita ao arsenal do Alfeite. António Lobo Xavier declarou o apoio à candidatura de Marques Mendes na corrida a Belém. O conselheiro de Estado não esperou pelo posicionamento dos centristas para escolher quem considera ser o melhor candidato.

Em declarações aos jornalistas em Vila Real, António Lobo Xavier afirma que Marques Mendes representa o lado da moderação e de combate aos extremos a favor de uma democracia liberal. Um candidato fácil de apoiar, diz o antigo dirigente centrista.

É muito fácil para mim saber que é este candidato que eu apoio.

Mas não estranha que o CDS ainda não tenha dado também uma palavra forte em relação ao apoio a Marques Mendes?

Cada um tem as suas táticas e os seus tempos, com certeza, depois tomarão a sua decisão. Mas estas coisas da candidatura à Presidência da República, não estamos amarrados aos partidos.

Lobo Xavier assegura que tem liberdade de decisão, apesar das posições assumidas ou a falta de posições assumidas pelo CDS. Já Luís Marques Mendes agradece este apoio.

Hoje é um momento muito especial. António Lobo Xavier não é apenas uma pessoa do CDS. Não é apenas isso, é muito mais do que isso.

Marques Mendes acrescenta que não está admirado com o silêncio dos centristas quanto ao eventual apoio a esta candidatura presidencial. Afirma que cada partido tem liberdade de escolha.

Com o avanço de António José Seguro nas sondagens e a demora em aparecer mais algum candidato no centro-esquerda, o apoio dos socialistas começa a parecer inevitável. É um cenário que dá um empurrão à candidatura de António José Seguro, o antigo secretário-geral, que começou por deixar o PS muito hesitante e que agora começa a surgir internamente como uma inevitabilidade.

Para já, à esquerda, há apenas a candidatura do socialista e a do comunista António Filipe. Sampaio de Novo ainda não deu uma resposta final a quem ainda anseia por uma recandidatura. Aguarda-se uma conclusão para breve. Um socialista que aguarda por essa definição diz que a janela de oportunidade é curta. Os três principais candidatos a Belém surgem em empate técnico na sondagem do Correio da Manhã, com Seguro a saltar de 11 para 16,5%.

Apesar desta consolidação do socialista no terreno ser evidente, isso continua a não galvanizar o partido. Um outro dirigente do PS ao Observador diz que há muita gente no partido que está órfã, ao mesmo tempo que admite que no final tudo possa depender das sondagens.

Independência e competência, os adjetivos usados pelo ministro das Finanças para justificar a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal.

Miranda Sarmento diz que foi uma decisão dele próprio e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e na primeira reação pública à escolha, reitera que a independência e a competência para o cargo estão garantidas.

A independência, a competência, o rigor, a qualidade, a boa gestão, tudo isso está garantido. Não é possível colocar em causa a sua independência. O professor Álvaro Santos Pereira esteve ao serviço do país, não tem nenhuma ligação ao PSD e serviu o país durante dois anos, talvez no momento mais difícil da democracia portuguesa.

Joaquim Miranda Sarmento em declarações aos jornalistas à chegada ao EurAfrican Forum em Cascais.

Portugal não afasta a ideia de reconhecer o Estado da Palestina, em resposta ao anúncio feito pelo presidente francês Emmanuel Macron, de que não é possível travar a guerra sem reconhecer o Estado palestiniano. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal tem feito um caminho comum com os restantes parceiros europeus nesse sentido.

E, por isso, Paulo Rangel diz não ter sido surpreendido com esta decisão francesa.

Todos estão a dizer que é uma novidade, mas não é. Eu julgo que já é a terceira vez nos últimos quatro meses que o presidente Macron diz que vai reconhecer. Portugal sempre esteve aberto e estará a esse reconhecimento. E que entre os vários parceiros com os quais tem tido um caminho comum, está também a França, mas não só. Portanto, nós participaremos na conferência que vai ter agora lugar dia 28, 29 e 30 de julho em Nova Iorque.

Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, à entrada deste fórum dedicado à relação entre Europa e África em Cascais, declarações aqui captadas pela SIC, e em que Paulo Rangel assegura que Portugal não está a passar à margem deste debate sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.

O governo não quer pôr fim à possibilidade de faltar ao trabalho durante três dias por motivo de luto gestacional. Na reforma da Lei do Trabalho, que o governo aprovou ontem e apresentou aos parceiros sociais, este ponto surge como revogado.

A medida que está em vigor foi incluída no Código do Trabalho em janeiro de 2023, por proposta do PS na agenda do Trabalho Digno. O atual regime prevê faltas justificadas até três dias consecutivos sem perda salarial para pais e mães que passam por uma perda gestacional.

Cinco horas, 12 minutos. Vamos agora ficar a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

Foram reforçados os meios no combate ao incêndio com duas frentes em Aveleda, no Conselho de Bragança.

A combater as chamas estão, nesta altura, mais de 200 operacionais, apoiados por nove meios aéreos. O incêndio consome uma zona de mato. Não há povoações em risco, embora as chamas se propaguem com intensidade. Isso mesmo adiantou o observador João Afonso, é comandante sub-regional das terras de Trás-os-Montes.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação apela hoje à doação do sangue para que as reservas possam manter-se em níveis adequados durante o verão. A instituição está a realizar até ao dia 15 de setembro sessões de colheita em destinos turísticos um pouco por todo o país.

A campanha visa enfrentar as dificuldades que habitualmente se registam durante os meses de agosto e setembro. Para doar sangue, basta ter mais de 18 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e ser saudável.

Israel vai autorizar a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos a enviar ajuda humanitária para a faixa de Gaza através de paraquedas. É o que adianta um representante das Forças de Defesa de Israel em declarações à Sky News.

Os lançamentos aéreos estão a ser coordenados com o exército israelita. O primeiro lançamento deve ser realizado pela Jordânia ainda hoje.

São informações que chegam no dia em que mais 11 pessoas morreram no enclave. Quatro perderam a vida enquanto iam em busca de alimentos, entre elas um jovem de 14 anos que foi baleado na cidade de Tufah.