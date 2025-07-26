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Vasco Maldonado Correia. Vasco, foi falso alarme. A Proteção Civil confirma que foi emitido um alerta de ameaça de bomba num avião que aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, mas não foram encontrados explosivos.

Circunstância que obrigou uma forte mobilização das autoridades para o Porto de Lisboa, depois de um avião da SATA proveniente dos Açores em direção a Bilbao ter aterrado de emergência devido a um alerta para uma ameaça de bomba. À Rádio Observador, a diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Autarquia de Lisboa explica que, entretanto, as forças policiais descartaram este cenário. Margarida Castro Martins explica o que está em causa.

Confirmo que recebemos um alerta laranja do aeroporto por ameaça de bomba. Esse alerta chegou por volta de 12h30. O avião aterrou pelas 12h50. A Polícia Judiciária promoveu as diligências adequadas a esta situação. Os passageiros iniciaram o desembarque por volta das 14h30. E por volta das 15h00, a PJ não confirmou a ameaça de bomba e, portanto, os meios estão neste momento a desmobilizar.

Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil da Autarquia de Lisboa, em declarações à Rádio Observador. Também a SATA Açores Airlines confirma que existiu um alerta para uma ameaça de bomba, isto através de um comunicado. A empresa açoriana explica que o comandante do avião acionou o protocolo de segurança e divergiu o voo para o aeroporto de Lisboa por volta do 12h00 e, como previsto no protocolo de segurança, a aeronave foi encaminhada para uma zona isolada e segura dentro do aeroporto, para poder ser realizado o desembarque de passageiros e tripulantes de forma tranquila e segura.

E há dois passageiros deste voo que foram detidos para interrogatório.

É o que explica também a SATA em comunicado. Os dois passageiros foram então detidos para serem interrogados na sequência deste falso alarme, por suspeita de responsabilidade na comunicação da ameaça.

Marcelo Rebelo de Sousa pede à União Europeia que se vire para fora e mostre mais empenho no continente africano.

Foi o que disse durante uma sessão no Euro-African Forum, em Carcavelos, em conversa com o presidente angolano. O chefe de Estado português lamenta ver a União Europeia demasiado focada em problemas internos e destaca, por isso, a necessidade da cooperação entre países e continentes.

Porque a moda agora parece ser não o multilateralismo, não o aprofundamento de uma visão universal, não a valorização das organizações internacionais, não uma abertura em termos de economia e de finanças no futuro, mas o fechamento e a cimeira deste fim de ano. A compreensão na Europa daquilo que é fundamental não é diálogo, é na parceria com África. A disponibilidade africana quanto a essa parceria. A importância que tem na balança de poderes mundial.

Já João Lourenço, o presidente angolano, pede mais cooperação com a Europa para ajudar a desenvolver o país e assim diminuir os fluxos migratórios.

O problema da imigração, particularmente da imigração ilegal, que vem aumentando na Europa a partir do norte da África. Portanto, se a Europa ajudar-nos a desenvolver o continente, com certeza que este assunto da imigração vai sair da pauta, quer dos políticos, quer dos europeus.

Uma Europa a fazer mais e melhor em África, é o que pede João Lourenço, o presidente angolano, em visita oficial a Portugal.

O número de mortos na Faixa de Gaza subiu para 51 durante o dia de hoje.

Números avançados pela Al Jazeera, cita fontes médicas do enclave. O Ministério da Saúde de Gaza diz que cinco palestinianos morreram à fome nas últimas 24 horas. No total, já morreram 127 pessoas por subnutrição. Hoje foram autorizados a entrar na Faixa de Gaza alguns caminhões de ajuda humanitária. Vídeos publicados pela Al Jazeera mostram milhares de palestinianos a rodear os caminhões no corredor de Morag, no sul do enclave. Outros vídeos mostram também as forças israelitas a atingir civis que aguardavam por ajuda na região, o que resultou em outras vítimas.

Um incêndio rural em Penamacor que mobilizou mais de 90 operacionais já foi extinto.

O alerta pro incêndio foi dado por volta das 15h30. Mobilizou mais de 90 operacionais e ainda quatro meios aéreos. Os bombeiros voluntários de Penamacor adiantaram há instantes à Rádio Observador que o incêndio foi extinto há cerca de meia hora. Neste momento, os operacionais continuam no terreno, mas já com o incêndio em fase de rescaldo.

No ciclismo, o Kaden Groves venceu isolado a penúltima etapa da Volta à França.

O ciclista britânico foi o primeiro a cortar a meta numa etapa marcada pela chuva. Frank Vandenbroucke foi o segundo, a 54 segundos do primeiro lugar, com Pascal Eenkhoorn em terceiro, a 59 segundos. O favorito Tadej Pogačar ficou mais atrás nesta volta, mas continua líder isolado e deve mesmo vencer a Volta à França. Tem mais de quatro minutos e 24 segundos de vantagem sobre o segundo lugar. A Volta à França termina amanhã com a chegada a Paris.

E na Fórmula 1, Lando Norris conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Bélgica.

O piloto britânico da McLaren acabou por superar o colega de equipa, Oscar Piastri, para fazer o melhor tempo na corrida de qualificação desta tarde. Esta é a quarta pole position da temporada para Lando Norris, que segue em segundo lugar na geral individual, atrás de Piastri. A fechar o pódio desta corrida de qualificação, surge o piloto da Ferrari, Charles Leclerc. A pole position de Norris surge poucas horas depois de Max Verstappen ter conquistado a prova de sprint, onde o piloto da Red Bull levou a melhor sobre os pilotos da McLaren, que ocuparam o segundo e o terceiro lugar da prova. A corrida principal do Grande Prêmio da Bélgica está marcada para amanhã, às 14h, com Lando Norris na pole position.

Fica por aqui o Jornal das Cinco, teve edição do Vasco Maldonado Correia.