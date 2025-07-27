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Correia.

Começamos este jornal das 17h, Vasco, com um incêndio. Está controlado esse fogo que deflagrou esta tarde em Antanhol, no Conselho de Coimbra.

Um fogo que começou numa fábrica de material de construção numa zona industrial. De acordo com o comandante-adjunto dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o incêndio está controlado.

O incêndio neste momento está em fase de resolução. Os meios no local são suficientes e temos a situação perfeitamente controlada. Não temos qualquer vítima, apenas um bombeiro por cansaço teve assistência, mas está tudo OK.

Carlos Carejo, aqui num registo captado pela RTP3. Neste momento estão no terreno mais de 90 operacionais apoiados por mais de 30 viaturas. O fogo consumiu todo o complexo da fábrica. O comandante-adjunto dos Bombeiros Sapadores de Coimbra fala em destruição total.

Neste armazém, a destruição é total. Devido à tanta temperatura, foi impossível efetivamente dominar o incêndio antes de haver a destruição total do edifício.

O IC2 continua cortado nos dois sentidos em Antanhol. Os bombeiros dizem que a circulação vai ser retomada o mais rápido possível. Não há registro de feridos nem de habitações afetadas. Há outros incêndios a preocupar as autoridades a esta hora. Em Benavila e Valongo, em Avis, um incêndio agrícola está a ser combatido por mais de 120 operacionais e mais de 36 viaturas. Em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, há também um incêndio que tem um meio aéreo ativo e junta mais de 60 operacionais e 20 viaturas.

Crueldade e um ataque às famílias. O LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PAN criticam a proposta do governo que prevê a revogação do regime de falta por luto gestacional.

Em Loures, o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, acusa o executivo de estar a propor uma reversão no que foi um grande avanço da sociedade. Fala numa atitude grave por parte do governo de Luís Montenegro. Já a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, diz que o executivo devia ter vergonha de estar a lidar com mães que perdem filhos a caminho do hospital e não lhes reconhecer depois o direito ao luto e ao sofrimento. Já o dirigente do Bloco de Esquerda, antigo líder parlamentar Fabien Figueiredo, apela a um sobressalto cívico para travar o avanço da medida.

Morreu Nuno Portas aos 90 anos, o arquiteto considerado uma figura maior da política do urbanismo em Portugal.

E pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. A notícia foi avançada nas redes sociais pela ex-mulher Helena Sacadura Cabral. Guilherme Pires, Nuno Portas percorreu um longo caminho na carreira do urbanismo e também da habitação.

Nuno Portas nasceu em 1934, em São Bartolomeu, no Conselho de Vila Viçosa. Com uma carreira multifacetada, o percurso profissional foi marcado pela atividade acadêmica, intervenção cívica e política, sempre ligado à arquitetura, isto depois de ter concluído o curso nesta área em 1959, nas escolas de Belas Artes do Porto e de Lisboa, onde mais tarde seria professor. Entre 1962 e 1974, foi investigador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde coordenou o Núcleo de Arquitetura, Habitação e Urbanismo. Neste período, teve um contributo decisivo para o pensamento crítico sobre o espaço urbano e a habitação em Portugal. Nuno Portas foi um dos maiores defensores do direito à habitação digna e, nesse sentido, promoveu a criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local para colmatar a necessidade de habitação das pessoas mais desfavorecidas, isto quando foi secretário do Estado da Habitação e Urbanismo no pós-25 de abril. Destacam-se ainda, a nível nacional, alguns projetos como o campus da Universidade de Aveiro, o primeiro plano da Expo 98, os estudos de requalificação de Chelas e do Centro Histórico de Guimarães. Já no plano internacional, Nuno Portas liderou o planeamento intermunicipal de Madrid, trabalhou em projetos com as Nações Unidas, a União Europeia e ainda em projetos no Rio de Janeiro.

Guilherme Pires aqui a recordar a vida de Nuno Portas, que morreu hoje aos 90 anos, venceu o Prêmio Valmor em 74, com obra na Igreja Sagrado do Coração de Jesus, em Lisboa.

Afinal, os portinguistas Giovanni Canda e Zeno Debaste vão poder jogar a Supertaça frente ao Benfica.

A providência cautelar interposta pelo Sporting foi aceita pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Os dois jogadores leoninos tinham sido suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de uma queixa apresentada pelo Benfica relacionada com uma imagem partilhada por ambos nas redes sociais, direcionada ao capitão dos encarnados, Nicolás Otamendi. Afinal, os dois atletas vão estar disponíveis para ser utilizados por Rui Borges no jogo de quinta-feira no Estádio do Algarve, jogo que marca o início da época em Portugal. Quem já não está disponível para o primeiro duelo da época do Sporting é Franco Israel, o guarda-redes uruguaio, que segue para o Torino de Itália por 5 milhões de euros, já foi apresentado.

O Futebol Clube do Porto continua a preparação para a próxima época. Entra em campo daqui a menos de uma hora frente ao Twente.

O jogo arranca às 18h, marca o regresso dos azuis e brancos ao Estádio do Dragão. É o primeiro jogo à porta aberta da pré-época. Os Dragões recebem os neerlandeses do Twente. É também a primeira vez que os adeptos do Porto vão poder ver em ação o novo treinador Francesco Farioli, além dos reforços Gabri Veiga, que se estreou no Mundial de Clubes, mas também Borja Sáenz, Dominik Perpić, Viktor Fossholt e o lateral português Alberto Costa. A esta hora, já conhecido esse primeiro 11 escolhido por Farioli. Vamos conhecê-lo. Os Dragões vão alinhar na baliza com Diogo Costa, na defesa Martim Fernandes, Nehuén Pérez, o reforço Dominik Perpić e Zaidu. No meio-campo, Alan Varela e dois reforços, Viktor Fossholt e Gabri Veiga. No ataque, a jogar nas alas, Pepê e Borja Sáenz, outro dos reforços que vai entrar em ação, e na frente Samu.

Na Suíça, já arrancou a final do Europeu de futebol feminino.

Inglaterra ou Espanha. Uma destas seleções vai se sagrar campeã europeia. Medem forças no estádio de St. Jakob-Park, em Basileia. As inglesas querem revalidar o título europeu e conquistar o segundo Euro consecutivo, depois de já terem vencido em 2022. Do outro lado, encontram espanhóis que jogam pela primeira vez a final do Campeonato da Europa, neste momento com seis minutos no relógio, o resultado ainda está empatado a zero.

Fica por aqui o jornal das cinco, TV edição do Vasco Maldonado Correia.